Чемпионат мира по биатлону. Спринт, женщины. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:05. Сама бутылка шампанского выглядит так — как видите, наклейки делаются на каждую гонку и под каждых призеров. Надпись на бутылке Шипулина гласит: «Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене. Третье место в смешанной эстафете».
15:00. А вот вручение тех самых бутылок шампанского, одну из которых, как мы рассказывали, Дмитрий Губерниев забрал у Антона Шипулина.
14:50. Сборную России по биатлону награждают бронзовыми медалями.
14:45. Правда, сразу после награждения народ разошелся в считанные минуты. Шоу-программу на большой площади смотрели человек 10, не больше.
14:40. Впереди у нас женский спринт, а пока весь биатлонный мир продолжает обсуждать вчерашнюю смешанную эстафету, вызвавшую всеобщий интерес из-за конфликта Антона Шипулина и Мартена Фуркада. На вчерашней церемонии награждения на Medal Plaza народу было — не протолкнуться.
14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене стартовал, сборная России завоевала первую медаль — бронзу смешанной эстафеты, а сегодня мы попробуем настроиться на ожидание первых личных наград. Дисциплина, прямо скажем, для наших не самая оптимистичная — женский спринт, но всякое может быть. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного!