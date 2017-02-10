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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону. Татьяна Акимова
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Гуров

Чемпионат мира по биатлону. Спринт, женщины. LIVE

Все события 10 февраля на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
10 февраля 2017, пятница. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


15:05. Сама бутылка шампанского выглядит так — как видите, наклейки делаются на каждую гонку и под каждых призеров. Надпись на бутылке Шипулина гласит: «Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене. Третье место в смешанной эстафете».


15:00. А вот вручение тех самых бутылок шампанского, одну из которых, как мы рассказывали, Дмитрий Губерниев забрал у Антона Шипулина.


14:50. Сборную России по биатлону награждают бронзовыми медалями.


14:45. Правда, сразу после награждения народ разошелся в считанные минуты. Шоу-программу на большой площади смотрели человек 10, не больше.


14:40. Впереди у нас женский спринт, а пока весь биатлонный мир продолжает обсуждать вчерашнюю смешанную эстафету, вызвавшую всеобщий интерес из-за конфликта Антона Шипулина и Мартена Фуркада. На вчерашней церемонии награждения на Medal Plaza народу было — не протолкнуться.


14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене стартовал, сборная России завоевала первую медаль — бронзу смешанной эстафеты, а сегодня мы попробуем настроиться на ожидание первых личных наград. Дисциплина, прямо скажем, для наших не самая оптимистичная — женский спринт, но всякое может быть. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Сборная России — Биатлон Ирина Старых Ирина Услугина Светлана Слепцова Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
10 февраля 2017, пятница
15:02 В Москве открылся Государственный музей спорта
14:38 Коэ: пожалуй, в этом году членство ВФЛА в IAAF восстановлено не будет
14:09 С. Фуркад: Мартен очень разочарован конфликтом с Шипулиным и сборной России
14:00 Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России
13:47 Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке на ЧМ в Канныне
13:46 Супербоул. Реклама Google Home заставила отреагировать сотни тысяч устройств
13:22 Крчмарж: Логинов получит от нас то, что заслуживает
12:57 Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене
12:52 Конькобежец Мурашов завоевал бронзу на ЧМ в Канныне на дистанции 500 м
12:40 Шлезингр: если бы выступал на 3-м этапе, дал бы Логинову понять, что о нём думаю
12:35 Конькобежка Фаткулина стала 12-й на ЧМ в Канныне на дистанции 500 м
11:46 Логинов: я зла ни на кого не держу и был бы не против встретиться с Фуркадом
11:40 Катманов стал вторым в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Минске
11:31 Гросс: хотели ставить другой состав на смешанную эстафету, но в СБР решили иначе
10:43 Пихлер: для меня гораздо важнее понять, кто стоит за допингом Логинова и Старых
10:35 Кирхайзен победил на этапе КМ по лыжному двоеборью в Саппоро, Барков — 23-й
10:29 Канагатов: врач сборной Казахстана халатно отнёсся к утилизации медикаментов
10:28 Алеева, Романова и Яркин победили на Кубке России по тяжёлой атлетике
09:50 Касперович: думаю, Фуркад разозлил Шипулина. Это может сыграть плохую шутку
09:46 Пуаре: наверное, Фуркад чувствует себя одиноким в борьбе с допингом
09:20 Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на ЧМ в Хохфильцене
09:17 Чурляев: я решил, что переход в МФК «Спартак» — это именно то, что мне нужно
09:10 Горбачёва стала пятой на турнире по конкуру в Бельгии
01:46 Шельбрейд: Фуркад против русских и чётко продемонстрировал свою позицию
00:19 Губерниев: Фуркад демонстративно поджидал Логинова и сделал так, чтобы он упал
00:04 Фийон-Майе: мошенникам не место в спорте, мы преподали русским урок
9 февраля 2017, четверг
23:58 Международный союз биатлонистов призвал болельщиков уважать друг друга
23:49 Ферри: поведение Фуркада дало результат, русские занервничали
23:40 Мелихов: российские тренеры не смогли доказать, что Фуркад нарушил правила
23:34 Сорокина: на месте наших ребят я бы надавала Фуркаду по щам
23:29 Барнашов: Фуркад получил противодействие своим действиям
23:24 Стогниенко: без Фуркада фанатам биатлона было бы намного скучнее
23:12 «Сибсельмаш» победил «Старт», «Родина» и «Кузбасс» сыграли вничью
23:04 Жуков: действия Фуркада спровоцировали скандал и требуют оценки IBU
22:58 Пайффер: на самом деле биатлонной семьи уже нет
22:20 Вьон: попросим Фуркада встретиться с Шипулиным, чтобы они пожали руки
22:04 Акимова стартует 43-й в спринте на ЧМ по биатлону в Хохфильцене, Слепцова — 69-й
22:03 Сборной России по биатлону вручили бронзовые медали чемпионата мира в Австрии
21:51 Подчуфарова: Фуркад ведёт себя, определённо, некрасиво
21:37 «Уральский трубник» и «Байкал-Энергия» добились побед на втором этапе ЧР
21:26 Медведев поздравил российскую сборную с успешным выступлением на Универсиаде
21:25 Лебедев: если бы Логинов дал Фуркаду в морду, я бы аплодировал стоя
21:20 Юнссон: после всего этого Мартен Фуркад только вырос в моих глазах
21:10 Васильев: к сожалению, Шипулин и Логинов поступили так, как поступили
21:04 Бэйли: выступление пойманного на допинге Логинова на ЧМ — это неправильно
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