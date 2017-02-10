Чемпионат мира по биатлону. Спринт, женщины. LIVE

ОНЛАЙН ДНЯ

*** 16:45 мск.***Сама бутылка шампанского выглядит так — как видите, наклейки делаются на каждую гонку и под каждых призеров. Надпись на бутылке Шипулина гласит: «Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене. Третье место в смешанной эстафете».А вот вручение тех самых бутылок шампанского, одну из которых, как мы рассказывали,забрал уСборную России по биатлону награждают бронзовыми медалями.Правда, сразу после награждения народ разошелся в считанные минуты. Шоу-программу на большой площади смотрели человек 10, не больше.Впереди у нас женский спринт, а пока весь биатлонный мир продолжает обсуждать вчерашнюю смешанную эстафету, вызвавшую всеобщий интерес из-за конфликта. На вчерашней церемонии награждения на Medal Plaza народу было — не протолкнуться.Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене стартовал, сборная России завоевала первую медаль — бронзу смешанной эстафеты, а сегодня мы попробуем настроиться на ожидание первых личных наград. Дисциплина, прямо скажем, для наших не самая оптимистичная — женский спринт, но всякое может быть. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного!