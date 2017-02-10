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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону. Услугина – лучшая россиянка в женском спринте
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

«Этим зверям даже оружия не дают». Что творится в сборной России

Лучший российский результат в женской спринтерской гонке ЧМ показала спортсменка, ещё утром не попадавшая в состав сборной. Это ли не чудо?
10 февраля 2017, пятница. 18:15. Другие

Болячка обострилась


«Услугина вместо Глазыриной? Это тактический ход. Запутаем соперника», — предгоночный юмор главного тренера сборной России Александра Касперовича казался чёрным. Если он вообще был. Спустя примерно час, уже после заявления СБР о том, что спортсменка заболела, появится официальная информация о том, что Екатерина Глазырина отстранена от соревнований с 10 февраля. Основание – доклад Макларена. Вот так на чемпионате мира оказалась Ирина Услугина, ещё утром находившаяся в сотнях километров от Хохфильцена.

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Спортивный вице-премьер Виталий Мутко выступил на удивление хладнокровно: «И правильно, что отстраняют. Выиграет медаль – заберут». В логике Виталию Леонтьевичу не откажешь, пусть она и своеобразная, но тут ещё и Дарья Виролайнен заболела так сильно, что покинула расположение сборной до окончания чемпионата мира. «Болячка обострилась», – здесь уж вообще было непонятно, шутит Касперович или нет. А вообще, становилось не до шуток.

ЧМ-2017. Женщины. Спринт 7,5 км
10 февраля 2017 года, пятница. 16:45 МСК
1 Габриэла КоукаловаЧехия 19:12.6
2 Лаура ДальмайерГермания 19:16.6
3 Анаис ШевальеФранция 19:37.7

Корабли и балы


Бал, на который Услугину привёз её корабль, начался для россиянки раньше всех подруг по команде. Ирина ушла в спринтерскую гонку под 10-м номером, после трёх явных фаворитов — Мари Дорен-Абер, Доротеи Вирер и Кайсы Мякяряйнен. Все они допустили промахи на «лёжке», а лидерство захватила Анастасия Кузьмина. Услугина со стрельбой справилась и внезапно стала второй. Правда, Кузьминой она уступала 17 секунд.

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Настя уже стреляла стоя, где и промазала первым выстрелом. Ничего удивительного, если не считать тот факт, что стрелявшая вместе с ней Дорен-Абер свои мишени закрыла, но всё равно уступала Кузьминой почти 14 секунд. И Мякяряйнен всё попала, и всё равно уступала Кузьминой – полминуты. Это означало, что Анастасия показывает очень и очень хороший ход. Просто очень хороший.

Положительная оценка


Услугина снова всё попала и снова стала временно второй. Дорен-Абер она опережала на секунду, но не имела особых шансов удержать это преимущество на дистанции. Дальше была Кайса, в 17 секундах. О медали Услугиной речи, конечно, не шло, но общая оценка её выступлению однозначно должна была быть положительной. И пока Ирина в меру своих возможностей спешила к финишу, на дистанцию ушла Татьяна Акимова.

Сил у Кузьминой не хватило: она растеряла всё своё преимущество и на финише уступила Дорен-Абер. Услугина показала четвёртое время и в первой части финишировавших оказалась единственной, кто отработал на ноль. Мы ждали Акимову на первом рубежа и получили её там с вполне вменяемым отставанием от лидера – девять секунд. Быстрая и чистая стрельба вывела её на третье место. После Кузьминой и Дарьи Домрачевой.

Крах медальных планов


На финиш тем временем начали прибывать «двойные нули» – спортсменки, чисто прошедшие оба рубежа. Француженка Шевалье значительно улучшила время Дорен-Абер, итальянка Санфилиппо проиграла ей совсем немного. Домрачева на «стойку» прикатила со вторым временем и серьёзными медальными планами, но в них вмешались три штрафных круга.

Вполне осязаемые медальные планы были и у Акимовой. Пять точных выстрелов сделали бы её лидером гонки, однако промах откинул на седьмое место. На финише Татьяна была девятой, буквально пару мгновений проиграв Ирине Услугиной.

Не забудешь про Светлану


Оставалось надеяться на Ирину Старых. Нет, мы не забыли про Светлану Слепцову, блестяще прошедшую первый огневой рубеж. Как же забудешь про Светлану. Просто даже с такой стрельбой она не попадала в топ-20, а после промаха на «стойке» стала 25-й. По крайней мере, это означало уверенное попадание в гонку преследования.

Лаура Дальмайер с 10 точными выстрелами финишировала первой, выиграла 21 секунду у Шевалье и рухнула в снег, с трудом приходя в себя. Соперников у неё оставалось предостаточно – Виткова, Олсбу, Коукалова, Экхофф поочерёдно устанавливали лучшие результаты на первых отсечках. Любая из них при чистой стрельбе становилась угрозой для немецкого золота.

Немецкое поражение


Старых справилась с «лёжкой», а число претенденток на золото разом сократилось в четыре раза – Экхофф промазала раз, Виткова – два, Олсбу – три. Осталась только Коукалова. Она закрыла все пять мишеней и на выходе с рубежа выигрывала у Дальмайер пять секунд. А после чистой «стойки» – 10.

Старых промахнулась один раз. С чистой стрельбой она боролась бы с Услугиной за лучший результат сборной России в этой гонке, но не более того. Никакими медалями тут не пахло. Так что оставалось лишь смотреть за последним кругом Коукаловой и её борьбой за победу. Успешной борьбой. Дальмайер смущённо улыбнулась, увидев, что до победы ей не хватило четыре секунды.

В сборной России лучшей стала спортсменка, попавшая в состав этой сборной всего за несколько часов до гонки. И вообще не готовившаяся ни к спринту в частности, ни к Хохфильцену вообще. Получается как в анекдоте про стройбат — «там такие звери, что им вообще оружия не дают».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Ирина Старых Ирина Услугина Светлана Слепцова Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
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