«Этим зверям даже оружия не дают». Что творится в сборной России

Кирхайзен победил на этапе КМ по лыжному двоеборью в Саппоро, Барков — 23-й

Пихлер: для меня гораздо важнее понять, кто стоит за допингом Логинова и Старых

Гросс: хотели ставить другой состав на смешанную эстафету, но в СБР решили иначе

Катманов стал вторым в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Минске

Логинов: я зла ни на кого не держу и был бы не против встретиться с Фуркадом

Конькобежка Фаткулина стала 12-й на ЧМ в Канныне на дистанции 500 м

Шлезингр: если бы выступал на 3-м этапе, дал бы Логинову понять, что о нём думаю

Конькобежец Мурашов завоевал бронзу на ЧМ в Канныне на дистанции 500 м

Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене

Крчмарж: Логинов получит от нас то, что заслуживает

Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке на ЧМ в Канныне

С. Фуркад: Мартен очень разочарован конфликтом с Шипулиным и сборной России

Коэ: пожалуй, в этом году членство ВФЛА в IAAF восстановлено не будет

Савинова дисквалифицирована CAS на четыре года и лишена золота Игр-2012

СБР: Глазырина не выступит в спринте на ЧМ по биатлону из-за недомогания

Голландские конькобежцы выиграли командную гонку на ЧМ в Канныне

Глазырина временно отстранена от соревнований на основании доклада Макларена

Пихлер: Глазырина тренировалась без меня в Ижевске. Не знаю, что она там делала

Оставь прогноз на женский спринт и выиграй подарок от «Чемпионата»

Лыжница Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев за допинг

Губерниев: на совещании телевещателей нас попросили быть сдержанней

Белорус Кушнир победил на этапе КМ по лыжной акробатике в Южной Корее

Мутко: может, и правильно, что Глазырину отстраняют. Выиграет медаль — заберут

Шипулин и Фуркад не имели возможности пожать друг другу руки на тренировке

Лебедева подала апелляцию в CAS на лишение медалей ОИ

Мутко: человека отстраняют, а объявляют об этом после каждой перепроверки 5 раз

Мутко: в СБР взрослые люди, примут по ЧМ в Тюмени решение, а мы их поддержим

Виролайнен покинула расположение сборной РФ и не выступит на ЧМ по биатлону

Губерниев: завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом

Ашапатов: Фуркад уже очень далеко ушёл от всех спортивных принципов

Услугина: новость о замене не застала врасплох, мандража не было

Акимова: я расстроилась, потому что на таких стартах нельзя допускать ошибки

Муж Савиновой заявил, что никто не считается с её генетическими отклонениями

Коукалова выиграла спринт на чемпионате мира, Услугина — 15-я

Семеренко: у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать

Слепцова: не очень понимаю, что такое «пик формы»

Старых: я не в том возрасте, чтобы волноваться

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 1375 (75%) Неожиданно, но женская 30 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 93 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 147 (8%) Не будет у России никаких медалей 197 (11%)

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