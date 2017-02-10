Старых: на трассе слышала неприятные выкрики от болельщиков

— Вы выглядели абсолютно спокойной. Не волновались на самом деле?
— Волнения не было. Я не в том возрасте, чтобы волноваться. Я настраивалась на гонку и на стрельбу, но немного не удалось справиться. Но я не расстраиваюсь.
— Почему промазали последним выстрелом?
— Наверное, я поторопилась, а может, немного не справилась с дыханием. Я чувствовала, что это моя ошибка и недоработка.
— Делали ставку именно на стрельбу?
— Да, я делала акцент на стрельбу, так как знала, что ходом будет тяжеловато.
— Почему? Не восстановились после чемпионата Европы?
— Возможно. Чемпионат Европы сложился для меня успешно, я выложилась по полной, и сейчас есть небольшое недовосстановление. Может, сказалась и смена высоты, но в следующих гонках будет нормальная ситуация.
— На третий круг вас не хватило. Было совсем тяжело?
— Я старалась бороться до конца, но накопилась усталость.
— На вас сказывается, что это ваш первый чемпионат мира?
— Не знаю, трудно сказать. Я за эти три года многое пережила и, можно сказать, вернулась с новыми силами и новыми целями.
— Стартовать в последней группе по нынешней трассе — это плюс или минус?
— Скорее небольшой минус. Я не люблю долго ждать своего выхода на дистанцию. С другой стороны, сложно сказать, что это сказалось на выступлении. Пришла моя очередь — как могла побежала, отстрелялась, финишировала.
— Есть ли цели в личных гонках, где тяжело претендовать на медали? Или это изначально подготовка к эстафете?
— Могу точно сказать: в каждой гонке я выкладываюсь по полной программе, сил с прицелом на что-то дальнее не берегу. Сегодня получилось выложиться вот с таким результатом. На этом чемпионате не могу пожаловаться на мотивацию, более того, назвала бы её моим козырем здесь. Очень хочу доказать свою силу.
Кто-то говорит, что я «дохлая», кто-то называет мои кондиции нормальными. Если всё же похудела, то это же хорошо, правда? Не буду таскать по дистанции лишнее.
— После чемпионата Европы не опасались, что не попадёте в состав из-за всем известных политических обстоятельств?
— Старалась не думать об этом. От меня ничего не зависело, я понимала, что решать будет руководство.
— А когда узнали о положительном решении?
— Сразу после эстафеты на чемпионате Европы. Нам со Светланой Слепцовой сказали, чтобы собирали вещи и переезжали в Риднаун к основной сборной. Правда, не уточнили, для чего.
— На пристрелке обратили внимание, что вам гоночный костюм чуть великоват стал. Вы похудели, получается?
— (Смеётся.) Да нет, это мне такой размер выдали. Я не успела его поменять, пришлось выходить в нём. Что касается веса, то кто-то говорит, что я «дохлая», кто-то называет мои кондиции нормальными. Если всё же похудела, то это же хорошо, правда? Не буду таскать по дистанции лишнее.
— Какие цели будете ставить перед собой в гонке преследования?
— Буду настраиваться на стрельбу. В контактных гонках нужно одновременно справляться и с нервами, и с темпом, и с подходом на рубеж — и всё это держа в голове стрельбу. Очень сложно.
— То, что у сборной России после первого дня уже есть медаль, психологически расслабляет?
— Наоборот — мотивирует! Теперь в каждой гонке надо настраиваться на максимально высокие места, как максимум на медали. И это очень хорошо.
На трассе от болельщиков сегодня были неприятные, назовём так, выкрики в мой адрес. Не буду скрывать, это было. Могу ошибаться, но мне показалось, что это были немцы.
— Александр Логинов уже несколько раз подвергался нападкам со стороны соперников. Вы как-то ощущаете косые взгляды?
— От соперниц я такого не слышала, но на трассе от болельщиков сегодня были неприятные, назовём так, выкрики в мой адрес. Не буду скрывать, это было. Могу ошибаться, но мне показалось, что это были немцы.
— Вас это смутило?
— Это было неприятно. Но один участок трассы можно потерпеть, а так везде были наши российские болельщики, которые поддерживали меня максимально громко. И это придавало сил.