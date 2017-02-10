Старых: на трассе слышала неприятные выкрики от болельщиков

Кто-то говорит, что я «дохлая», кто-то называет мои кондиции нормальными. Если всё же похудела, то это же хорошо, правда? Не буду таскать по дистанции лишнее.

На трассе от болельщиков сегодня были неприятные, назовём так, выкрики в мой адрес. Не буду скрывать, это было. Могу ошибаться, но мне показалось, что это были немцы.

Дляспринт в Хохфильцене стал дебютом на чемпионате мира, который в силу объективных причин состоялся на пороге её 30-летия. Стартовав в последней группе, россиянка пробилась в первую тридцадку, и если бы не единственный промах, могла бы показать более высокий результат. О своих впечатлениях от дебюта и отношении соперниц и болельщиков она рассказала российским журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата».— Волнения не было. Я не в том возрасте, чтобы волноваться. Я настраивалась на гонку и на стрельбу, но немного не удалось справиться. Но я не расстраиваюсь.— Наверное, я поторопилась, а может, немного не справилась с дыханием. Я чувствовала, что это моя ошибка и недоработка.— Да, я делала акцент на стрельбу, так как знала, что ходом будет тяжеловато.— Возможно. Чемпионат Европы сложился для меня успешно, я выложилась по полной, и сейчас есть небольшое недовосстановление. Может, сказалась и смена высоты, но в следующих гонках будет нормальная ситуация.— Я старалась бороться до конца, но накопилась усталость.— Не знаю, трудно сказать. Я за эти три года многое пережила и, можно сказать, вернулась с новыми силами и новыми целями.— Скорее небольшой минус. Я не люблю долго ждать своего выхода на дистанцию. С другой стороны, сложно сказать, что это сказалось на выступлении. Пришла моя очередь — как могла побежала, отстрелялась, финишировала.— Могу точно сказать: в каждой гонке я выкладываюсь по полной программе, сил с прицелом на что-то дальнее не берегу. Сегодня получилось выложиться вот с таким результатом. На этом чемпионате не могу пожаловаться на мотивацию, более того, назвала бы её моим козырем здесь. Очень хочу доказать свою силу.— Старалась не думать об этом. От меня ничего не зависело, я понимала, что решать будет руководство.— Сразу после эстафеты на чемпионате Европы. Нам со Светланой Слепцовой сказали, чтобы собирали вещи и переезжали в Риднаун к основной сборной. Правда, не уточнили, для чего.— (.) Да нет, это мне такой размер выдали. Я не успела его поменять, пришлось выходить в нём. Что касается веса, то кто-то говорит, что я «дохлая», кто-то называет мои кондиции нормальными. Если всё же похудела, то это же хорошо, правда? Не буду таскать по дистанции лишнее.— Буду настраиваться на стрельбу. В контактных гонках нужно одновременно справляться и с нервами, и с темпом, и с подходом на рубеж — и всё это держа в голове стрельбу. Очень сложно.— Наоборот — мотивирует! Теперь в каждой гонке надо настраиваться на максимально высокие места, как максимум на медали. И это очень хорошо.— От соперниц я такого не слышала, но на трассе от болельщиков сегодня были неприятные, назовём так, выкрики в мой адрес. Не буду скрывать, это было. Могу ошибаться, но мне показалось, что это были немцы.— Это было неприятно. Но один участок трассы можно потерпеть, а так везде были наши российские болельщики, которые поддерживали меня максимально громко. И это придавало сил.