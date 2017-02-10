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175 лет назад 2016
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Ирина Старых
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Старых: на трассе слышала неприятные выкрики от болельщиков

Ирина Старых рассказала об усталости от чемпионата Европы, обструкции немецких болельщиков, тяжёлом дебюте и настрое на оставшиеся гонки.
10 февраля 2017, пятница. 20:00. Другие
Для Ирины Старых спринт в Хохфильцене стал дебютом на чемпионате мира, который в силу объективных причин состоялся на пороге её 30-летия. Стартовав в последней группе, россиянка пробилась в первую тридцадку, и если бы не единственный промах, могла бы показать более высокий результат. О своих впечатлениях от дебюта и отношении соперниц и болельщиков она рассказала российским журналистам, среди которых был и спецкор «Чемпионата».

— Вы выглядели абсолютно спокойной. Не волновались на самом деле?
 — Волнения не было. Я не в том возрасте, чтобы волноваться. Я настраивалась на гонку и на стрельбу, но немного не удалось справиться. Но я не расстраиваюсь.

— Почему промазали последним выстрелом?
 — Наверное, я поторопилась, а может, немного не справилась с дыханием. Я чувствовала, что это моя ошибка и недоработка.

— Делали ставку именно на стрельбу?
 — Да, я делала акцент на стрельбу, так как знала, что ходом будет тяжеловато.

— Почему? Не восстановились после чемпионата Европы?
 — Возможно. Чемпионат Европы сложился для меня успешно, я выложилась по полной, и сейчас есть небольшое недовосстановление. Может, сказалась и смена высоты, но в следующих гонках будет нормальная ситуация.

— На третий круг вас не хватило. Было совсем тяжело?
 — Я старалась бороться до конца, но накопилась усталость.

— На вас сказывается, что это ваш первый чемпионат мира?
 — Не знаю, трудно сказать. Я за эти три года многое пережила и, можно сказать, вернулась с новыми силами и новыми целями.

— Стартовать в последней группе по нынешней трассе — это плюс или минус?
 — Скорее небольшой минус. Я не люблю долго ждать своего выхода на дистанцию. С другой стороны, сложно сказать, что это сказалось на выступлении. Пришла моя очередь — как могла побежала, отстрелялась, финишировала.

— Есть ли цели в личных гонках, где тяжело претендовать на медали? Или это изначально подготовка к эстафете?
 — Могу точно сказать: в каждой гонке я выкладываюсь по полной программе, сил с прицелом на что-то дальнее не берегу. Сегодня получилось выложиться вот с таким результатом. На этом чемпионате не могу пожаловаться на мотивацию, более того, назвала бы её моим козырем здесь. Очень хочу доказать свою силу.
Кто-то говорит, что я «дохлая», кто-то называет мои кондиции нормальными. Если всё же похудела, то это же хорошо, правда? Не буду таскать по дистанции лишнее.

— После чемпионата Европы не опасались, что не попадёте в состав из-за всем известных политических обстоятельств?
 — Старалась не думать об этом. От меня ничего не зависело, я понимала, что решать будет руководство.

— А когда узнали о положительном решении?
 — Сразу после эстафеты на чемпионате Европы. Нам со Светланой Слепцовой сказали, чтобы собирали вещи и переезжали в Риднаун к основной сборной. Правда, не уточнили, для чего.

— На пристрелке обратили внимание, что вам гоночный костюм чуть великоват стал. Вы похудели, получается?
 — (Смеётся.) Да нет, это мне такой размер выдали. Я не успела его поменять, пришлось выходить в нём. Что касается веса, то кто-то говорит, что я «дохлая», кто-то называет мои кондиции нормальными. Если всё же похудела, то это же хорошо, правда? Не буду таскать по дистанции лишнее.

— Какие цели будете ставить перед собой в гонке преследования?
 — Буду настраиваться на стрельбу. В контактных гонках нужно одновременно справляться и с нервами, и с темпом, и с подходом на рубеж — и всё это держа в голове стрельбу. Очень сложно.

— То, что у сборной России после первого дня уже есть медаль, психологически расслабляет?
 — Наоборот — мотивирует! Теперь в каждой гонке надо настраиваться на максимально высокие места, как максимум на медали. И это очень хорошо.
На трассе от болельщиков сегодня были неприятные, назовём так, выкрики в мой адрес. Не буду скрывать, это было. Могу ошибаться, но мне показалось, что это были немцы.

— Александр Логинов уже несколько раз подвергался нападкам со стороны соперников. Вы как-то ощущаете косые взгляды?
 — От соперниц я такого не слышала, но на трассе от болельщиков сегодня были неприятные, назовём так, выкрики в мой адрес. Не буду скрывать, это было. Могу ошибаться, но мне показалось, что это были немцы.

— Вас это смутило?
 — Это было неприятно. Но один участок трассы можно потерпеть, а так везде были наши российские болельщики, которые поддерживали меня максимально громко. И это придавало сил.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Ирина Старых Чемпионат мира по биатлону 2017
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