Фото: РИА Новости

Двое из ПростоРашино. Два гепарда-плохиша жрут филе ягнёнка

Независимость и профессионализм? Нет, не слышали. Кому нужны Глазырины и Услугины, когда рот занят ягнёнком, а сам ты – пыль под ногами?