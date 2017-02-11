Двое из ПростоРашино. Два гепарда-плохиша жрут филе ягнёнка

Спецкор Слюсаренко бросил кофий
Утро женского спринта (надо уточнить, что утро у спецкоров наступает примерно в 12 дня. – Прим. «Чемпионата») началось так, что мы забыли о планах навестить медиа-лаунж и спокойно попить кофий за неторопливой беседой двух уважающих друг друга экспертов. Пришла девушка из пресс-службы и на весь медиа-центр объявила: «В сборной России – замена. Вместо Екатерины Глазыриной в спринте выступит Ирина Слугина».
Девушка, кстати, не оговорилась – на доске объявления в пресс-центре так и было записано: SLUGINA (это к вопросу об узнаваемости российских биатлонистов).
Что делать? Бросив кофий, мы со спецкором Кругловым гепардами помчались на тренерскую биржу, там как раз начиналась мужская официальная тренировка. Минутка рекламы: в сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» можно было посмотреть прямое включение с этой тренировки с участием Фуркада, Бьорндалена и наших ребят. Если увидим интерес со стороны читателей, то готовы устраивать такие трансляции постоянно.
ВИДЕО
Спецкор Круглов занялся розыском
Пока Евгений увлекся проведением прямого эфира и обо всём забыл, мы с другими коллегами всё-таки разыскали на тренерской бирже главного тренера Александра Касперовича. Вопрос был один: что с Глазыриной и почему Услугина?
Это Россия, иностранцы завистливо зовут её Раша. Там главный тренер играет в простачка, прекрасно зная всю правду. О чём он думает? Каков его расчёт? Что к вечеру всё рассосётся?
— А с чего вы взяли, что у нас замена? Окончательного решения ещё нет, — удивился глава всей команды.
— Так уже в пресс-центре об этом официально объявили!
— Ну раз так, то считайте, что это тактический ход, чтобы запутать соперников.
На новостные ленты пошла информация: тактический ход. Ну, хорошо.
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Через час на официальном сайте СБР появляется новость, где отсутствие Глазыриной объясняется недомоганием, а ещё через полчаса вышел официальный релиз IBU с объявлением о временном отстранении спортсменки по результатам расследования доклада Макларена. Уже позже мы узнали, что СБР уведомили об этом утром, что и стало причиной экстренной замены.
Спецкор Слюсаренко – он вообще мелкий клерк и пыль под ногами
Послушал я спецкора Круглова и вот что скажу. Вчера в громком скандале засветилась команда Казахстана: ещё в январе в мусорном контейнере нашли принадлежавшее ей медицинское оборудование и препараты, а за день до старта полиция провела обыск в расположении делегации.
Была официальная пресс-конференция, после которой представитель Казахстана сам подошёл к корреспонденту «Чемпионата» и спокойно объяснил свою позицию. Не прятался, не убегал, не делал непонимающее лицо.
Это – Казахстан. Бывший Советский Союз. Даже, извините, не Европа. Точнее, Европа на 14 процентов, как подсказывают географы.
А это Россия, иностранцы завистливо зовут её Раша. Там главный тренер играет в простачка, прекрасно зная всю правду. О чём он думает? Каков его расчёт? Что к вечеру всё рассосётся?
Это был такой хитроплан. Дебютантку Услугину специально не светили, чтобы она подошла к старту свежей физически и психологически. Не перегорела.
Ей-богу, не хочется ругаться. Всегда хочется верить, что руководители принимают обоснованные и логичные решения, а ты, мелкий клерк и пыль под ногами, в ничтожестве своём судишь обо всей картине по одному маленькому фрагменту. Но я правда не понимаю: зачем надо было скрывать ситуацию с Глазыриной этим утром? Зачем доводить дело до публичного отстранения биатлонистки аж на самом чемпионате мира, хотя о её возможных проблемах было известно едва ли не с лета? Почему о присутствии в заявке команды Ирины Услугиной официально нигде не объявляли до самого дня старта?
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Что за тайны такие на пустом месте? Тайны, неминуемое раскрытие которых приводит к какой-то стремительной и гротескной потере лица? В чём их смысл?
Спецкор Круглов раскрывает секреты
Мне всё-таки хочется верить, что это был такой хитроплан. Мне так легче жить. Дебютантку Услугину специально не светили, чтобы она подошла к старту свежей физически и психологически. Не перегорела.
Секрет мне несколько лет назад открыл наш мэтр, многолетний тренер сборной СССР по биатлону Александр Привалов. Прекрасно зная психологию каждого спортсмена, он сам такое нередко практиковал и особо впечатлительным персонажам говорил о предстоящем старте в эстафете только на утро. Спортсмен спокойно высыпался, не бежал гонку, как говорится, во сне, а на следующий день показывал свой максимум. Кто знает, сколько эстафет можно было спасти, проделав это с Евгением Гараничевым. Может быть, и с Услугиной тренеры использовали такой тонкий ход?
У этой версии есть, впрочем, нестыковочки. Спортсменка приехала в Хохфильцен за полтора часа до гонки, на пристрелке выглядела растерянной и не попадала ни по бумажным, ни по металлическим мишеням. Кто знает, что сказывалось: долгая дорога или волнение? Будем считать, что первое, и тренеры оказались правы. Как бы то ни было, стоило Ирине начать гонку – и от растерянности не осталось и следа. Услугина закрывала одну за другой мишени и в итоге… стала лучшей среди россиянок, впервые в карьере попала в топ-15 на таком уровне. Теперь она – главный претендент на попадание в эстафетный состав.
Счастье на её лице сразу после финиша говорило обо всём.
Ирина Услугина
Фото: Евгений Слюсаренко, "Чемпионат"
Что это – её реальная готовность или всплеск? Об её истинной психологической устойчивости и готовности в эстафете мы узнаем только завтра, когда ей предстоит переварить этот мини-подвиг и попытаться уснуть, отогнав мысли о воскресном старте.
Спецкор Слюсаренко хвастается
Спецкор Круглов, мы сейчас с вами рвём читателям шаблон, а это нехорошо. Они забеспокоятся: почему эти посторонние люди всерьёз рассуждают про биатлон, они же в нём ничего не понимают, да и отправляли их в Австрию совсем для другого. Давайте их под конец успокоим. Расскажем, что вечером мы поехали на вечеринку для «биатлон фэмили» и, вместо того чтобы работать и задавать каверзные вопросы вредителям нашего биатлона, попробовали блюда из вот такого меню. После этого не стоит к нам всерьёз относиться.
Фото: Евгений Слюсаренко, "Чемпионат"
В качестве аперитива к винам двух марок бог нам послал яблочно-картофельный салат c лососем. Затем, цитирую меню, подали травяной суп. В качестве горячего – филе ягнёнка с соусом на основе портвейна, с розмарином, картофелем и овощами. И, наконец, на десерт – тыквенный парфе. Вот как он выглядел.
Фото: Евгений Слюсаренко, "Чемпионат"
Тыквенный парфе… Звучит как сладкая музыка. Что вы говорите? Глазырина, Услугина? Честность, независимость, профессионализм? Нет, не слышали.