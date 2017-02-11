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В рай на свинье. Почему Мартен Фуркад прав, а Россия — уныла

Мартен Фуркад – клоун, подлец и свинья. Это факт. Факт только для России. Для всего мира свинья – Логинов, а Фуркад делает шоу. И он прав.