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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мартен Фуркад, Антон Шипулин и Александр Логинов
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Егоров

В рай на свинье. Почему Мартен Фуркад прав, а Россия — уныла

Мартен Фуркад – клоун, подлец и свинья. Это факт. Факт только для России. Для всего мира свинья – Логинов, а Фуркад делает шоу. И он прав.
11 февраля 2017, суббота. 11:15. Другие

Часть первая. Про злопамятного обманщика Мартена Фуркада


«Инстаграм» Мартена Фуркада опухает от русской ненависти, а наша дружная биатлонная семья больше не берёт его за руку. Но француз заслужил свой ад и бан. Для этого есть минимум 10 причин. Как 10 выстрелов в спринтерской гонке. И один точнее другого.

Первое. Мартен – чемпион. До такой степени, что в некоторых гонках в знак протеста может выкурить пару сигарет перед финишем или съесть кусок вонючего французского сыра. Это убивает интерес к биатлону и бесит нас.

>>> Смешанный вопрос. Вы всё ещё уважаете Мартена Фуркада?

Второе. Мартен — клоун. Научился снимать лыжи на ходу, дарит болельщикам золотые медали, победно кривляется ещё на стрельбище, а потом пишет об этом в соцсетях или колонках для французской прессы. Биатлонные странички симпатичны и потому, что Фуркад умён, образован и хорошо выглядит. Это раздражает ещё сильнее.

Третье. Мартен — под климатическим допингом. Братья родились в горах на границе с Испанией. Это непонятное нам место, где можно на идеальных трассах и в любое время года с лучшей экипировкой тренироваться одновременно на велосипеде и на лыжах, а заканчивать работу купанием в море.

Наши парни, в отличие от Мартена, всегда жили честно. Ездили на замороженных сибирских плацкартах вместе с беднеющими тренерами, годами не видели патронов и нормальных лыж. Получившему такое преимущество Фуркаду вообще не стыдно открывать рот?! Нервирует до невозможности.

Четвёртое. Мартен — обманщик. Мы-то знаем, какой гадостью Фуркад лечил мононуклеоз. Хотя стоп, он выиграл всё ещё до болезни. Хватит это терпеть.

Пятое. Мартен злопамятен. Болезненная самовлюбленность вбила ему в голову фамилию биатлониста, которого российские тренеры называли более талантливым. Александр Логинов должен был всех порвать ещё в 2015-м, но в его моче нашли эритропоэтин. Это точно был заговор против России, который удивительным образом сыграл именно за французского труса.
Мы-то знаем, какой гадостью Фуркад лечил мононуклеоз. Хотя стоп, он выиграл всё ещё до болезни. Хватит это терпеть.

Шестое. Мартен не заслуживает прощения. Грехи ведь можно по-христиански отпустить. Но когда подонок напоминает в «инстаграме» человеку, употреблявшему допинг, о его проступке, – думать об амнистии как-то стыдно. Логинова, кстати, тоже прощать не будем, потому что виноватым он себя не считает, через прессу не извиняется, антидопинговые семинары не проводит. Чисты и наши врачи, тренеры и чиновники. Так что лай, Фуркад, сколько хочешь, но знай, собака: наш чистый караван идёт.

Седьмое. Мартен тупо завистлив. Вот один раз нашли ЭПО у Кати Юрьевой, но мы все её поддержали, а болельщики вообще подарили любимой спортсменке «Большой хрустальный глобус». Через два года, правда, история повторилась. Но ничего, так бывает, зато у девушки и её тренеров, судя по «инстаграму», сейчас всё хорошо. Мы знаем, что такое уважение к людям, Фуркадишка.

Восьмое. Мартен — подлец. Только психически больной человек может убежать с пьедестала после того, как ему не пожмут руку. Причём наши парни (девушки пожали) только показали истеричке свои намерения, а та уже спрыгнула и убежала в сторону леса. Фуркаду надо запомнить, что мы, русские, не позволим обыгрывать Шипулина хитрыми методами, даже если они разрешены правилами. Пусть сдаётся сразу, финишный тормоз.

Девятое. Мартен — просто свинья. Только чистая сволочь могла подрезать нашего Логинова так хитро и подло, что сам факт подножки уже два дня не могут доказать.

>>> «Уберите психическую». Почему Фуркад никогда не будет великим

И десятое. «Контрольный в голову». Вслед за Фуркадом мы отыщем новых врагов, объединимся в русском негодовании, превратимся в рыцарей чести и совести, оседлаем «свинью» и в таком виде отправим наш биатлон в светлое будущее побед и рейтингов. В биатлонный рай.
Слова о насильственном «закрытии» Губерниева – это, наверное, главная дичь прошлого года.

Часть вторая. Про биатлон. Про унылый российский биатлон


Но рай у нас впереди. Он будет потом. А российский биатлон нынче уныл до невозможности. Дмитрий Губерниев со своей программой последние два года пытался сделать хоть что-то, но это вызывало мало интереса. Пихлер бежал из России с миллионом евро и замечательно чувствует себя в горах Рупольдина – катается на велике, худеет, качает пресс и тратит заработанные деньги, иногда, возможно, угорает над Губерниевым за пивком со своим братом.

Шипулин, каким бы он классным ни был, так и не стал соперником Фуркада. Не получилось. Вся остальная команда и девушки выступали так, что даже ноль медалей на прошлом чемпионате мира никого не удивил. Это было, скажем так, малоинтересно. Биатлон становился спортом-середняком, который год за годом руководство задвигало в тень. Слова о насильственном «закрытии» Губерниева – это, наверное, главная дичь прошлого года.

Фуркад, по сути, не сделал ничего серьёзного. Несколько раз напомнил, что Александр Логинов употреблял допинг. Наверное, это некрасиво, если бы не один факт: Александр Логинов правда употреблял допинг. И «троллить» его, по этому поводу нормально. И даже бороться за чистый спорт – тоже.


Фуркад не требовал снять всю сборную России, хотя шло расследование. Его пару раз неправильно перевели. Фуркад по правилам обыграл Антона Шипулина на финише. Простое правило – занимать дорожку до ёлок. Фуркад сам сказал, что финиширует хуже, он вёл борьбу на хитрость и выиграл её. Это всё равно что играть в футбол все 90 минут и обижаться на то, что Зидан, никогда не отличавшийся скоростью, сделал «марсельскую рулетку», подставил спину и упал в штрафной.

>>> Шипулин: люди не слепые, они видят поведение Фуркада

Фуркад якобы сбил Логинова. Только это до сих пор не смог доказать ни повтор, ни Логинов, ни тренеры. Тут можно говорить о чём угодно, но посмотрите, как уже передавший эстафету Логинов медленно едет вперёд и не сворачивает к бортику. Его в этом месте просто не должно было быть.
Фуркад совершил несколько поступков, которые могут доказать тот факт, что он – свинья. Для нас. Для всего мира свинья по-прежнему Логинов.

Фуркад совершил несколько поступков, которые могут доказать тот факт, что он – свинья. Для нас. Для всего мира свинья по-прежнему Логинов. Но он кормит нас, кормит Логинова. Обсуждениями, кликами. Он не сделал ничего страшного, только то, что делает каждый в коммерчески успешных шоу. Это надо монетизировать и использовать, а не орать в пустоту.

А теперь о мотивах. Мы ведь все тут ведём борьбу с допингом, с нетерпимостью. Но у нас, к сожалению, ради бизнеса на ринг выходит боксёр, пойманный на допинге. У нас, опять же, продолжает выступать Логинов. Он вернулся, и мальчик, может, и не виноват. Но я не слышал о раскаянии, не увидел его антидопинговых лекций, не знал, где он тренируется, хотя это ему запрещено. Зато, в принципе, я мог спокойно поговорить с Фуркадом. Услышать, как он рос, как у него получалось стать сильным.

С Логиновым говорить было невозможно, и в моём мире он не более соотечественник, чем Мартен Фуркад. И я не понимаю, почему должен переживать за Логинова больше, чем за Фуркада.

И понимать не хочу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Александр Логинов Антон Шипулин Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
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