«Ей холодно!» Зачем гимнастку Костину хоронили в свадебном платье

Жемчужина Сибири

На Олимпиаду – туристом

Костина попала в олимпийскую сборную вместе с Александрой Тимошенко. Но на Олимпиаду вместо одной Оксаны поехала другая – Скалдина.

К триумфальному чемпионату мира в Брюсселе в октябре 1992 года Оксана Костина готовилась, несмотря лишний вес и полученное из-за этого растяжение ахилла.

Уход, возвращение и абсолютный триумф

Похороны в подвенечном платье

Оксану Костину похоронили в Иркутске. По настоянию мамы и сестры спортсменку положили в гроб в свадебном платье и фате – выйти замуж она так и не успела.

11 февраля исполнилось 24 года со дня смерти замечательной спортсменки. В художественной гимнастике она стала настоящим явлением, на неё собирались залы и за неё болели зрители из разных стран. Костина не смогла выступить на Олимпиаде из-за решения чиновников, ушла из спорта, выиграв всё золото чемпионата мира в Брюсселе, а через несколько месяцев погибла в автокатастрофе. Её жених переоценил свои силы на скользкой дороге.Оксану Костину привели в художественную гимнастику родители. Конечно, никто тогда и не думал, что из слабенькой и часто болевшей девочки получится гимнастка, скопировать которую просто невозможно. Костина занималась с, затем с, а потом попала в группу к, которая приметила её ещё за три года до этого.«Среди 30 или 40 ребятишек её я увидела сразу. Она была такая хрупкая, с умненьким личиком. Как она двигалась, сдавала нормативы, подходила, отходила! Она всё это делала с природно-выворотными ногами и с какой-то удивительной, совершенно не свойственной маленьким детям культурой. Она ещё не садилась на шпагат, не делала мостик, но было очевидно — девочка очень и очень способная», — вспоминала Буянова в своей книге.Костина занималась с гимнастками, которые были старше на три-четыре года, но терпела, работала и выдерживала все нагрузки. А нагрузки были тяжелейшими: Оксане приходилось делать по 30 прогонов за тренировку, а часто и больше. К музыкальности, танцевальности и поставленной хореографии добавились растяжка и умение работать с предметами. Через полгода Оксана уже ничем не уступала девушкам своей группы.Костина довольно быстро выделилась среди множества других гимнасток в своём возрасте, а ведь речь об СССР, где конкуренция была колоссальной. Оксану отличали чистота линий и артистизм на ковре. Каждое выступление спортсменка старалась превратить в мини-спектакль: когда-то получалось лучше, когда-то хуже, но никогда Костина не была неискренней и нечестной в своих выступлениях. Вместе с гимнасткой росло и мастерство её тренера.В 1989 году Оксана Костина с программами, исполнявшимися под музыку, написанную композитором и режиссёром «Театра Пилигримов», стала третьей на чемпионате СССР. Соколов писал музыку до окончания её спортивной карьеры, а после смерти Костиной включил фрагменты своих произведений в спектакли театра.В Красноярск на тот чемпионат приехали все сильнейшие спортсменки страны, и третье место 17-летней гимнастики из Иркутска стало сенсацией. Оно запомнилось даже больше, чем демарш олимпийской чемпионки, покинувшей турнир из-за недовольства оценками. Статус призёра чемпионата СССР позволил Костиной попасть в сборную и переехать на базу в Новогорск со своим тренером. Тогда же она впервые была включена в состав команды на чемпионат мира в Сараево и впервые получила золотую медаль в командных соревнованиях.Этих успехов она добилась в сотрудничестве и соперничестве с украинскими гимнастками,. Именно они вместе с Костиной на протяжении трёх лет боролись за попадание на Олимпийские игры в Барселоне. И ту борьбу Костина выиграла. На турнирах 1992 года она раз за разом доказывала своё право на одну из двух олимпийских путёвок. И на чемпионате Европы в Штутгарте, и на Кубке СНГ.Костина попала в олимпийскую сборную вместе с Александрой Тимошенко. Но на Олимпиаду вместо одной Оксаны поехала другая – Скалдина. СССР к тому времени перестал существовать, а утверждавший окончательный состав команды спортивный совет и Совет руководителей олимпийских комитетов стран СНГ сделал другой выбор. Главный тренер Наталья Кузьмина и руководство федерации ничего не могли изменить.Костина узнала об этом за полтора месяца до старта Олимпийских игр, которые были её целью и мечтой. Тренерубедила её не бросать тренировки, а параллельно попыталась сделать всё возможное, чтобы изменить решение. Было написано открытое письмо Борису Ельцину, а отреагировал на него тогдашний советник президента страны по спортуОн добился того, что Костина и Буянова отправились в Барселону и уже на месте получили временные аккредитации. За два дня до начала соревнований «художниц» собрался очередной совет, где уже окончательно было решено – выступает Скалдина.Отстранение от Олимпиады очень сильно психологически подкосило Оксану Костину. Она заявила Буяновой, что уходит из спорта, забросила тренировки и вернулась домой в Иркутск. Из такого состояния спортсменку вывел пятиборец Эдуард Зеновка, с которым Костина познакомилась в Барселоне и который на тех Играх стал двукратным призёром. У спортсменов завязались романтические отношения.Зеновка убедил Костину прислушаться к мнению тренера, которая уговаривала её остаться хотя бы на один турнир и уйти из спорта красиво. А этим турниром был чемпионат в Брюсселе, куда Костину уже заявила Федерация спортивной гимнастики России. К нему Костина готовилась, несмотря лишний вес и полученное из-за этого растяжение ахилла. Федерация разрешила Буяновой заявить доктора Витольда Сивохова, работавшего с Костиной на протяжении всей карьеры, в качестве члена делегации.И Оксана Костина выступила в Бельгии блестяще. Она впервые в истории художественной гимнастики выиграла все золотые медали – в многоборье и упражнениях с отдельными предметами. Правда, на два последних упражнения Костина вышла только после жёсткого разговора с Буяновой – боль в ноге была очень сильной, а спортсменка уже выиграла три золотых награды. Зрители устроили Костиной настоящую овацию.После этого гимнастка получила многочисленные предложения о выступлении на коммерческих турнирах и в шоу, показывала своё мастерство в разных странах, говорила, что намерена стать тренером и воспитывать новых звёзд. Хотя ей было всего 20 лет. Мечтала о семье и детях.Но 11 февраля 1993 года Оксана Костина погибла.вместе со своей невестой ехал в аэропорт Домодедово, чтобы передать некоторые документы тренеру, а потом вернуться домой. Спортсмен, буквально за несколько часов до этого прилетевший с соревнований в Австралии, не справился со своим «Москвичом» на скользкой дороге и вылетел на встречку, по которой ехал грузовик.Костина умерла спустя несколько часов после аварии от многочисленных внутренних повреждений. Зеновка кричал: «Накройте её чем-нибудь, ей же холодно!» — а потом потерял сознание. Эдуард выжил, но потерял почку. Он ушёл из спорта, занимался бизнесом, но вновь вернулся. Уже с одной почкой он выступал на Олимпиаде в Атланте, где на самом финише кросса споткнулся, упал и проиграл в борьбе за золото пятиборцу из КазахстанаОксану Костину похоронили в Иркутске. По настоянию мамы и сестры спортсменку положили в гроб в свадебном платье и фате – выйти замуж она так и не успела. В её родном городе до 2008 года проводился турнир памяти Оксаны Костиной. В 2018-м этот турнир пройдёт вновь.