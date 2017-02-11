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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
История гимнастки Оксаны Костиной, которая не попала на Олимпиаду и погибла
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

«Ей холодно!» Зачем гимнастку Костину хоронили в свадебном платье

Оксана Костина не попала на Олимпиаду и не успела выйти замуж. 11 февраля 1993 года она погибла в автокатастрофе по дороге в Домодедово.
11 февраля 2017, суббота. 12:30. Другие
11 февраля исполнилось 24 года со дня смерти замечательной спортсменки Оксаны Костиной. В художественной гимнастике она стала настоящим явлением, на неё собирались залы и за неё болели зрители из разных стран. Костина не смогла выступить на Олимпиаде из-за решения чиновников, ушла из спорта, выиграв всё золото чемпионата мира в Брюсселе, а через несколько месяцев погибла в автокатастрофе. Её жених переоценил свои силы на скользкой дороге.

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Жемчужина Сибири


Оксану Костину привели в художественную гимнастику родители. Конечно, никто тогда и не думал, что из слабенькой и часто болевшей девочки получится гимнастка, скопировать которую просто невозможно. Костина занималась с Саррой Горелик, затем с Натальей Фурсовой, а потом попала в группу к Ольге Буяновой, которая приметила её ещё за три года до этого.

«Среди 30 или 40 ребятишек её я увидела сразу. Она была такая хрупкая, с умненьким личиком. Как она двигалась, сдавала нормативы, подходила, отходила! Она всё это делала с природно-выворотными ногами и с какой-то удивительной, совершенно не свойственной маленьким детям культурой. Она ещё не садилась на шпагат, не делала мостик, но было очевидно — девочка очень и очень способная», — вспоминала Буянова в своей книге.

Костина занималась с гимнастками, которые были старше на три-четыре года, но терпела, работала и выдерживала все нагрузки. А нагрузки были тяжелейшими: Оксане приходилось делать по 30 прогонов за тренировку, а часто и больше. К музыкальности, танцевальности и поставленной хореографии добавились растяжка и умение работать с предметами. Через полгода Оксана уже ничем не уступала девушкам своей группы.

Костина довольно быстро выделилась среди множества других гимнасток в своём возрасте, а ведь речь об СССР, где конкуренция была колоссальной. Оксану отличали чистота линий и артистизм на ковре. Каждое выступление спортсменка старалась превратить в мини-спектакль: когда-то получалось лучше, когда-то хуже, но никогда Костина не была неискренней и нечестной в своих выступлениях. Вместе с гимнасткой росло и мастерство её тренера.

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На Олимпиаду – туристом


В 1989 году Оксана Костина с программами, исполнявшимися под музыку, написанную композитором и режиссёром «Театра Пилигримов» Владимиром Соколовым, стала третьей на чемпионате СССР. Соколов писал музыку до окончания её спортивной карьеры, а после смерти Костиной включил фрагменты своих произведений в спектакли театра.
Костина попала в олимпийскую сборную вместе с Александрой Тимошенко. Но на Олимпиаду вместо одной Оксаны поехала другая – Скалдина.

В Красноярск на тот чемпионат приехали все сильнейшие спортсменки страны, и третье место 17-летней гимнастики из Иркутска стало сенсацией. Оно запомнилось даже больше, чем демарш олимпийской чемпионки Марины Лобач, покинувшей турнир из-за недовольства оценками. Статус призёра чемпионата СССР позволил Костиной попасть в сборную и переехать на базу в Новогорск со своим тренером. Тогда же она впервые была включена в состав команды на чемпионат мира в Сараево и впервые получила золотую медаль в командных соревнованиях.

Этих успехов она добилась в сотрудничестве и соперничестве с украинскими гимнастками, Александрой Тимошенко и Оксаной Скалдиной. Именно они вместе с Костиной на протяжении трёх лет боролись за попадание на Олимпийские игры в Барселоне. И ту борьбу Костина выиграла. На турнирах 1992 года она раз за разом доказывала своё право на одну из двух олимпийских путёвок. И на чемпионате Европы в Штутгарте, и на Кубке СНГ.

Костина попала в олимпийскую сборную вместе с Александрой Тимошенко. Но на Олимпиаду вместо одной Оксаны поехала другая – Скалдина. СССР к тому времени перестал существовать, а утверждавший окончательный состав команды спортивный совет и Совет руководителей олимпийских комитетов стран СНГ сделал другой выбор. Главный тренер Наталья Кузьмина и руководство федерации ничего не могли изменить.
Костина узнала об этом за полтора месяца до старта Олимпийских игр, которые были её целью и мечтой. Тренер Ольга Буянова убедила её не бросать тренировки, а параллельно попыталась сделать всё возможное, чтобы изменить решение. Было написано открытое письмо Борису Ельцину, а отреагировал на него тогдашний советник президента страны по спорту Шамиль Тарпищев.
К триумфальному чемпионату мира в Брюсселе в октябре 1992 года Оксана Костина готовилась, несмотря лишний вес и полученное из-за этого растяжение ахилла.

Он добился того, что Костина и Буянова отправились в Барселону и уже на месте получили временные аккредитации. За два дня до начала соревнований «художниц» собрался очередной совет, где уже окончательно было решено – выступает Скалдина.

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Уход, возвращение и абсолютный триумф


Отстранение от Олимпиады очень сильно психологически подкосило Оксану Костину. Она заявила Буяновой, что уходит из спорта, забросила тренировки и вернулась домой в Иркутск. Из такого состояния спортсменку вывел пятиборец Эдуард Зеновка, с которым Костина познакомилась в Барселоне и который на тех Играх стал двукратным призёром. У спортсменов завязались романтические отношения.

Зеновка убедил Костину прислушаться к мнению тренера, которая уговаривала её остаться хотя бы на один турнир и уйти из спорта красиво. А этим турниром был чемпионат в Брюсселе, куда Костину уже заявила Федерация спортивной гимнастики России. К нему Костина готовилась, несмотря лишний вес и полученное из-за этого растяжение ахилла. Федерация разрешила Буяновой заявить доктора Витольда Сивохова, работавшего с Костиной на протяжении всей карьеры, в качестве члена делегации.


И Оксана Костина выступила в Бельгии блестяще. Она впервые в истории художественной гимнастики выиграла все золотые медали – в многоборье и упражнениях с отдельными предметами. Правда, на два последних упражнения Костина вышла только после жёсткого разговора с Буяновой – боль в ноге была очень сильной, а спортсменка уже выиграла три золотых награды. Зрители устроили Костиной настоящую овацию.
После этого гимнастка получила многочисленные предложения о выступлении на коммерческих турнирах и в шоу, показывала своё мастерство в разных странах, говорила, что намерена стать тренером и воспитывать новых звёзд. Хотя ей было всего 20 лет. Мечтала о семье и детях.

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Похороны в подвенечном платье


Но 11 февраля 1993 года Оксана Костина погибла. Эдуард Зеновка вместе со своей невестой ехал в аэропорт Домодедово, чтобы передать некоторые документы тренеру, а потом вернуться домой. Спортсмен, буквально за несколько часов до этого прилетевший с соревнований в Австралии, не справился со своим «Москвичом» на скользкой дороге и вылетел на встречку, по которой ехал грузовик.
Оксану Костину похоронили в Иркутске. По настоянию мамы и сестры спортсменку положили в гроб в свадебном платье и фате – выйти замуж она так и не успела.

Костина умерла спустя несколько часов после аварии от многочисленных внутренних повреждений. Зеновка кричал: «Накройте её чем-нибудь, ей же холодно!» — а потом потерял сознание. Эдуард выжил, но потерял почку. Он ушёл из спорта, занимался бизнесом, но вновь вернулся. Уже с одной почкой он выступал на Олимпиаде в Атланте, где на самом финише кросса споткнулся, упал и проиграл в борьбе за золото пятиборцу из Казахстана Александру Парыгину.

Оксану Костину похоронили в Иркутске. По настоянию мамы и сестры спортсменку положили в гроб в свадебном платье и фате – выйти замуж она так и не успела. В её родном городе до 2008 года проводился турнир памяти Оксаны Костиной. В 2018-м этот турнир пройдёт вновь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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