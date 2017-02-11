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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин и Мартен Фуркад
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Чемпионат мира по биатлону. Шипулин проиграл Фуркаду. LIVE

Все события 11 февраля на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
11 февраля 2017, суббота. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

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17:40. Бьорндален пытался угнаться за Фуркадом, но один промах на «стойке» оказался лишним. Рядом с пьедесталом будет сверхтитулованный норвежец, но не более того. Теперь слово за братьями Бё, Свендсеном и немцем Доллем. Именно они попытаются разбить необычную тройку: Фуркад — Анев — Эберхард.

17:35. А у болгарского биатлона — минута славы, которая грозит перерасти в настоящий триумф. На данный момент в топ-10 сразу два болагрина: Владимир Илиев — седьмой, а Красимир Анев — второй! Их болельщики вне себя от восторга!

17:30. Шипулин на «стойке» промахнулся ещё два раза. Гараничева уже отодвинули из промежуточной тройки. Так что не будет сегодня медалей у сборной России. А Фуркада одолеть могут разве что норвежцы. Шемпп даже с одним промахом серьёзно проиграл французу.

17:20. У Антона Шипулина прекрасный разгон, но промах на «лёжке». Цветков промахнулся дважды. Бабиков — трижды в сумме. Фуркад по-прежнему лучший, и пока никто не навязывает ему борьбу. Такими темпами Мартен и победить может, хотя сам он гонкой совершенно не доволен.

17:08. Гараничев на стойке был безупречен, но даже с одним промахом ему Фуркада опередить будет трудно — после второго круга он уступает французу четыре секунды. К сожалению, один раз уже успел промахнуться и Антон Бабиков, ходом уступающий и Мартену, и Евгению.

17:03. И на стойке Фуркад промахнулся первым выстрелом! Теперь французу придётся ждать ошибок соперников. Гараничев, увы, тоже не безупречен: на «лёжке» он допустил один промах.

16:54. Первым же выстрелом промахнулся Мартен Фуркад. Зато последние четыре мишени закрыл. Пока француз уступает даже казаху Савицкому, но один штрафной круг — не преграда для Фуркада! Конечно, он не потерял шансы на высокое место.

16:45. Дан старт мужскому спринту! Первым на дистанцию умчался болгарин Владимир Илиев. Мартен Фуркад стартует четвёртым, а Евгений Гараничев уже девятым, так что ждать ярких событий долго не придётся. Как и всегда, за ключевыми моментами гонки вы можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.

16:38. Перед началом гонки судьи провели совещания в подтрибунном помещении.

16:32. Чехол от винтовки Евгения Гараничева легко отличить от стандартного инвентаря других биатлонистов по триколору и подписанной фамилии.

16:27. На данный момент Антон Шипулин уже покинул пристрелку, а Мартен Фуркад продолжает тренироваться. То есть, долгожданное примирение откладывается. Надеемся, что оно состоится на пьедестале почета сегодняшней гонки.

16:22. Болельщики Арнда Пайффера уже отметили на баннере его новое достижение — чемпион мира в смешанной эстафете.

16:15. За полчаса до гонки вспомним положение дел в медальном зачёте. Награды пока есть у представителей четырёх стран: Германии, Чехии, Франции и России. Наша сборная хоть и идёт формально на последнем месте после двух гонок, уже выступает лучше чем на безмедальном ЧМ-2016.

16:07. А наши спецкоры провели прямую трансляцию из Австрии. В эфире — пристрелка. Пересекутся ли Шипулин и Фуркад, пожмут ли друг другу руки?

16:00. Не стоит списывать со счетов и Бьорндалена. В Хохфильцене он настраивается на свою 45-ю медаль чемпионатов мира. А может и 46-ю — это как пойдёт! Год назад Уле-Эйнар был вторым и в спринте, и в преследовании.

15:54. Фаворит спринта известен: коэффициенты на Мартена Фуркада у букмекеров значительно ниже, чем на всех его соперников. Шипулин же по традиции входит в число ближайших преследователей француза. А аналитики «Чемпионата» задались вопросом, кто же будет более быстрым среди норвежцев — Свендсен или Бё? У нас есть ответ!

15:47. Максиму Цветкову на тренировке понадобились дополнительные патроны. Максим в этом сезоне в отличие от Бабикова не побеждал, но в том же Эстерсунде был десятым в спринте и вторым в пасьюте.

15:40. Так Гросс и Бабиков разговаривали на вчерашней тренировке. Лучшая связка спринт-преследование в этом сезона у Антона была в Эстерсунде. В первой гонке он показал седьмой результат, а во второй одержал победу.

15:34. Кстати, любопытный факт о Логинове, который две первые личные гонки пропустит. Несмотря на негативный информационный фон, в свежем номере официального журнала IBU Biathlonworld опубликовали заметку о триумфе Александра на чемпионате Европы. И в статье нет ни одного упоминания о том, что Александр отбыл дисквалификацию за ЭПО.

15:27. Сегодня многие болельщики ждут продолжения конфликтной истории «Шипулин и Логинов против Фуркада». Разумеется, мы защищаем интересы наших спортсменов, но, может быть и Фуркад по-своему прав. Корреспондент «Чемпионата» считает, что француз прав, а Россия — уныла.

15:20. Помимо Гараничева, который сегодня выйдет на старт под номером 9, в гонке будут принимать участие три россиянина: Антон Бабиков (№29), Антон Шипулин (№52), Максим Цветков (№53). Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете здесь.

15:14. В объектив камер наших спецкоров попал Евгений Гараничев. Так он стрелял на вчерашней тренировке. Хочется верить, что в гонке у него никаких проблем на огневых рубежах не будет.

15:07. Сегодня же нас ждёт мужской спринт. И представители сильной половины биатлонного человечества готовились к гонке вчера утром.

15:00. Чтобы посмотреть женскую тренировку сегодня с утра не обязательно было выходить из дома. Спецкор «Чемпионата» организовал трансляцию прямо с места событий. Вы можете посмотреть, как девушки готовились к гонке преследования.

14:50. Анастасия Кузьмина, вчера защитившая брата Шипулина в конфликте с Фуркадом, сегодня на тренировке передвигалась классическим ходом.

14:40. Главная трибуна стадиона в Хохфильцене во время первой половины дня пустовала. Посмотреть на тренировку девушек желающих не было. Оно и понятно: многие предпочли в тепле читать рубрику «Двое из ПростоРашино» про кофий, портвейн и хитрые тренерские планы. Она была куда интереснее рядового занятия.

14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене продолжается, на очереди мужской спринт. Сегодня будут разыграны первые личные медали у мужчин, будут пожиматься главные руки биатлона и вообще предстоит увидеть много всего интересного. «Чемпионат», разумеется, следит за всем происходящем на биатлонном стадионе и за его пределами, так что оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
11 февраля 2017, суббота
17:48 Бабиков: думаю, что к следующим гонкам мы прибавим, и прибавим очень серьёзно
17:42 «КПРФ» и «Прогресс» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу
17:13 Логинов примет участие в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
16:48 Крамер выиграл ЧМ в Канныне на дистанции 10 тыс. метров, Семериков — 10-й
16:44 Ярошенко: Гараничев, Бабиков и Цветков точно не слабее Логинова
16:33 Рахимова — десятая в могуле на этапе КМ по фристайлу в Пхёнчхане
16:07 Чепиков: может, Логинову просто дали отдохнуть, не поставив на спринт
15:51 Гросс: у Фуркада не было никакого злого умысла в эпизоде с падением Логинова
15:45 Бьорндален: не занимаю ничью сторону в конфликте моих друзей Шипулина и Фуркада
15:24 Дильман и Олюнин — шестой и седьмой в борд-кроссе на этапе КМ в Германии
15:06 Морилов и Казакул победили в центральном старте «Лыжни России» в Яхроме
15:00 Бергсма выиграла ЧМ в Канныне на дистанции 1000 м, Лобышева — девятая
14:58 Губерниев: Шипулин и Фуркад активно переписываются в социальных сетях
14:30 Жуков: мало российских спортсменов соглашаются вернуть олимпийские медали
14:21 Омелин — третий в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Швеции
13:40 Шевнина выиграла индивидуальную гонку в Острове, К. Резцова — вторая
13:25 Нёйс стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков — седьмой
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12:53 Климов — 16-й на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро
12:30 Конькобежке Юраковой не хватило 0,13 секунды для бронзы ЧМ на дистанции 5000 м
11:55 Кузьмина: думаю, Шипулин и Фуркад в Хохфильцене не помирятся, тут дело принципа
11:48 Резцова: Виролайнен должна выступать на ЧМ по биатлону, а не уезжать
11:42 Тихонов: надо было заранее не включать Глазырину в состав сборной России
11:30 Прыгунья в длину Клишина выиграла открытый чемпионат Риги по лёгкой атлетике
11:21 Каширина и Окулов победили на Кубке России по тяжёлой атлетике
10:29 Путин: для многих «Лыжня России» служит стартом к большим спортивным победам
10:22 Привалов: отказ Шипулина и Логинова пожать руку Фуркаду получился безграмотным
10:14 Аналитики прочат сборной России шестое место в медальном зачёте Олимпиады-2018
09:50 Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
09:15 Двоеборец Ватабэ выиграл второй старт на этапе КМ в Саппоро, Барков — 17-й
02:47 Зуманн поддержал М. Фуркада в конфликте с Логиновым
02:29 Алябьев: то, как М. Фуркад ведёт себя по отношению к Логинову, — просто скотство
00:50 Российские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ (U18) под нейтральным флагом
00:07 Газзаев: большой спорт становится ещё одним средством политического давления
10 февраля 2017, пятница
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23:16 Губерниев: Глазырина покинула расположение сборной до выяснения обстоятельств
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22:37 Горнолыжница Гут получила травму на тренировке ЧМ в Санкт-Морице
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Мужская, без вариантов
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