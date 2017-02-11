Чемпионат мира по биатлону. Шипулин проиграл Фуркаду. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
17:40. Бьорндален пытался угнаться за Фуркадом, но один промах на «стойке» оказался лишним. Рядом с пьедесталом будет сверхтитулованный норвежец, но не более того. Теперь слово за братьями Бё, Свендсеном и немцем Доллем. Именно они попытаются разбить необычную тройку: Фуркад — Анев — Эберхард.
17:35. А у болгарского биатлона — минута славы, которая грозит перерасти в настоящий триумф. На данный момент в топ-10 сразу два болагрина: Владимир Илиев — седьмой, а Красимир Анев — второй! Их болельщики вне себя от восторга!
17:30. Шипулин на «стойке» промахнулся ещё два раза. Гараничева уже отодвинули из промежуточной тройки. Так что не будет сегодня медалей у сборной России. А Фуркада одолеть могут разве что норвежцы. Шемпп даже с одним промахом серьёзно проиграл французу.
17:20. У Антона Шипулина прекрасный разгон, но промах на «лёжке». Цветков промахнулся дважды. Бабиков — трижды в сумме. Фуркад по-прежнему лучший, и пока никто не навязывает ему борьбу. Такими темпами Мартен и победить может, хотя сам он гонкой совершенно не доволен.
17:08. Гараничев на стойке был безупречен, но даже с одним промахом ему Фуркада опередить будет трудно — после второго круга он уступает французу четыре секунды. К сожалению, один раз уже успел промахнуться и Антон Бабиков, ходом уступающий и Мартену, и Евгению.
17:03. И на стойке Фуркад промахнулся первым выстрелом! Теперь французу придётся ждать ошибок соперников. Гараничев, увы, тоже не безупречен: на «лёжке» он допустил один промах.
16:54. Первым же выстрелом промахнулся Мартен Фуркад. Зато последние четыре мишени закрыл. Пока француз уступает даже казаху Савицкому, но один штрафной круг — не преграда для Фуркада! Конечно, он не потерял шансы на высокое место.
16:45. Дан старт мужскому спринту! Первым на дистанцию умчался болгарин Владимир Илиев. Мартен Фуркад стартует четвёртым, а Евгений Гараничев уже девятым, так что ждать ярких событий долго не придётся. Как и всегда, за ключевыми моментами гонки вы можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.
16:38. Перед началом гонки судьи провели совещания в подтрибунном помещении.
16:32. Чехол от винтовки Евгения Гараничева легко отличить от стандартного инвентаря других биатлонистов по триколору и подписанной фамилии.
16:27. На данный момент Антон Шипулин уже покинул пристрелку, а Мартен Фуркад продолжает тренироваться. То есть, долгожданное примирение откладывается. Надеемся, что оно состоится на пьедестале почета сегодняшней гонки.
16:22. Болельщики Арнда Пайффера уже отметили на баннере его новое достижение — чемпион мира в смешанной эстафете.
16:15. За полчаса до гонки вспомним положение дел в медальном зачёте. Награды пока есть у представителей четырёх стран: Германии, Чехии, Франции и России. Наша сборная хоть и идёт формально на последнем месте после двух гонок, уже выступает лучше чем на безмедальном ЧМ-2016.
16:07. А наши спецкоры провели прямую трансляцию из Австрии. В эфире — пристрелка. Пересекутся ли Шипулин и Фуркад, пожмут ли друг другу руки?
16:00. Не стоит списывать со счетов и Бьорндалена. В Хохфильцене он настраивается на свою 45-ю медаль чемпионатов мира. А может и 46-ю — это как пойдёт! Год назад Уле-Эйнар был вторым и в спринте, и в преследовании.
15:54. Фаворит спринта известен: коэффициенты на Мартена Фуркада у букмекеров значительно ниже, чем на всех его соперников. Шипулин же по традиции входит в число ближайших преследователей француза. А аналитики «Чемпионата» задались вопросом, кто же будет более быстрым среди норвежцев — Свендсен или Бё? У нас есть ответ!
15:47. Максиму Цветкову на тренировке понадобились дополнительные патроны. Максим в этом сезоне в отличие от Бабикова не побеждал, но в том же Эстерсунде был десятым в спринте и вторым в пасьюте.
15:40. Так Гросс и Бабиков разговаривали на вчерашней тренировке. Лучшая связка спринт-преследование в этом сезона у Антона была в Эстерсунде. В первой гонке он показал седьмой результат, а во второй одержал победу.
15:34. Кстати, любопытный факт о Логинове, который две первые личные гонки пропустит. Несмотря на негативный информационный фон, в свежем номере официального журнала IBU Biathlonworld опубликовали заметку о триумфе Александра на чемпионате Европы. И в статье нет ни одного упоминания о том, что Александр отбыл дисквалификацию за ЭПО.
15:27. Сегодня многие болельщики ждут продолжения конфликтной истории «Шипулин и Логинов против Фуркада». Разумеется, мы защищаем интересы наших спортсменов, но, может быть и Фуркад по-своему прав. Корреспондент «Чемпионата» считает, что француз прав, а Россия — уныла.
15:20. Помимо Гараничева, который сегодня выйдет на старт под номером 9, в гонке будут принимать участие три россиянина: Антон Бабиков (№29), Антон Шипулин (№52), Максим Цветков (№53). Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете здесь.
15:14. В объектив камер наших спецкоров попал Евгений Гараничев. Так он стрелял на вчерашней тренировке. Хочется верить, что в гонке у него никаких проблем на огневых рубежах не будет.
15:07. Сегодня же нас ждёт мужской спринт. И представители сильной половины биатлонного человечества готовились к гонке вчера утром.
15:00. Чтобы посмотреть женскую тренировку сегодня с утра не обязательно было выходить из дома. Спецкор «Чемпионата» организовал трансляцию прямо с места событий. Вы можете посмотреть, как девушки готовились к гонке преследования.
14:50. Анастасия Кузьмина, вчера защитившая брата Шипулина в конфликте с Фуркадом, сегодня на тренировке передвигалась классическим ходом.
14:40. Главная трибуна стадиона в Хохфильцене во время первой половины дня пустовала. Посмотреть на тренировку девушек желающих не было. Оно и понятно: многие предпочли в тепле читать рубрику «Двое из ПростоРашино» про кофий, портвейн и хитрые тренерские планы. Она была куда интереснее рядового занятия.
14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене продолжается, на очереди мужской спринт. Сегодня будут разыграны первые личные медали у мужчин, будут пожиматься главные руки биатлона и вообще предстоит увидеть много всего интересного. «Чемпионат», разумеется, следит за всем происходящем на биатлонном стадионе и за его пределами, так что оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного!