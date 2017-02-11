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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин
Фото: РИА «Новости»
Текст: Александр Круглов

Шипулин: у нас с Фуркадом разный менталитет, но конфликт исчерпан

Антон Шипулин – о публичном примирении с Мартеном Фуркадом, разных точках зрения на ситуацию с Логиновым и неудаче в спринтерской гонке.
11 февраля 2017, суббота. 19:15. Другие
→ Шипулин: люди не слепые, они видят поведение Фуркада

Субботняя спринтерская гонка на 10 км у мужчин в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене сложилась не самым удачным образом для лидера сборной России — Антона Шипулина. Три промаха и 21-е место — не тот результат, на который можно было рассчитывать. После финиша спортсмен объяснил журналистам, в числе которых был и спецкор «Чемпионата», что случилось и как относиться к его рукопожатию с Мартеном Фуркадом.

— Первый вопрос, естественно, про стрельбу. Что не получилось на рубеже?
— Да вся гонка сегодня не задалась. К сожалению, с самого начала бежалось не так хорошо, как в смешанной эстафете. Ну а стрельба — это уже просто неприятное добавление. Для чемпионата мира три промаха в спринте — недопустимо.
ЧМ-2017. Мужчины. Спринт 10 км
11 февраля 2017 года, суббота. 16:45 МСК
1 Бенедикт ДолльГермания 23:27.4
2 Йоханнес БёНорвегия 23:28.1
3 Мартен ФуркадФранция 23:50.5
— И все же что случилось?
— Не «лёжке» — пока не могу сказать, надо посмотреть с тренерами. А со «стойкой» всё понятно, ошибка ясна. Жаль, нельзя повернуть время вспять, я бы ее не допустил.

— Нуля на «стойке» хватило бы побороться за тройку?
— Уверен в этом. Но, к сожалению, не получилось. Не знаю, с чем это связано: акклиматизация после гор или нервы. Эмоционально вроде бы чувствовал себя нормально. Буду разговаривать с тренерами и выяснять ситуацию.

— Но на разгоне, казалось, все было в порядке — всего 4 секунды от Фуркада!
— Не знаю, не могу сказать, в чём дело. Может, захлебнулся, потому что не хотелось много проигрывать с самого старта. Но с каждым новым кругом мне бежалось всё тяжелее и тяжелее.

— Стартовать в самой середине гонки — ваша инициатива?
— Я заявился во вторую группу, но не ожидал, что в результате компьютерной жеребьёвки окажусь на самом её краю. Полагал, это будут 20-30-е номера, как на этапах Кубка мира. А в итоге ушёл на дистанцию довольно поздно, и, признаться, это было не совсем комфортно.

— Это сказалось на результате?
— Не думаю, что сильно. Трасса в Хохфильцене и погода таковы, что особой разницы, когда бежать, нет. Решающим фактором, повторю, была стрельба.

— Не жалеете, что ввязались в историю с Фуркадом и, может быть, потратили много эмоций на это?
— Не жалею. Старался не думать об этом. К тому же мы несколько дней неформально общались с Мартеном, пытались прояснить ситуацию. Это не стало проблемой, я не нервничал по этому поводу. Спал сегодня, по крайней мере, прекрасно.
Со «стойкой» всё понятно, ошибка ясна. Жаль, нельзя повернуть время вспять, я бы не допустил ошибки
— Вы донесли до Фуркада свою позицию — ведь на пресс-конференции из-за плохого перевода француз не совсем понял, чего вы от него хотите?
— Как и сказал ранее, мы два дня с ним общались. Я ему сказал, что переводчик на пресс-конференции был так себе, суть моих слов не доносил даже приблизительно, и, возможно, Мартен не совсем меня понял. Пришлось объяснять ему всё заново.

— Как это происходило?
— Постарался объяснить ему свою позицию, он говорил о своей. Не могу сказать, что пришли к единому мнению — всё-таки у нас чуть разный менталитет. Он остался на своей позиции, я на своей. Но оба согласились, что надо найти компромисс. Пора заканчивать с этим конфликтом, идёт чемпионат мира, мы спортсмены, надо сосредоточиться на спорте и результатах.

— Конфликт пошёл на пользу или лучше бы его не было?
— В какой-то степени я рад, что так получилось. Не будь этой ситуации, я бы так и не донёс до Мартена всё то, что думаю. И сам бы не узнал из первых рук, что он считает по этому поводу. Теперь мы намного больше представляем позицию каждого из нас, и обоим сторонам будет несколько легче понимать друг друга.
В какой-то степени я рад, что так получилось. Не будь этой ситуации, я бы так и не донёс до Мартена всё то, что думаю
— Ваше рукопожатие в микст-зоне было экспромтом или вы договорились заранее?
— Договорились вчера. Ну и наши руководители попросили сделать это публично, чтобы у болельщиков и журналистов не осталось вопросов.

— Завершая тему с Фуркадом, вы поверили, что он случайно сбил Логинова?
— Сложный вопрос. Давайте и правда закроем эту тему. У меня своё мнение, у Фуркада — своё. Конфликт исчерпан.

→ Рукопожатные. Шипулин без медали спринта, но с пожатой рукой
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
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11 февраля 2017, суббота
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19:17 Гросс: здорово, что два самых сильных атлета нашли в себе силы примириться
19:16 Васильев: аплодирую Фуркаду и Шипулину
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19:07 Фуркад: жду от российских биатлонистов приглашения выпить водки
19:06 Золото в спринте на ЧМ по биатлону стало для Долля первым в карьере
18:47 Губерниев: главное — зарыть топор войны, Шипулин — молодец
18:44 Анев: спринт на ЧМ по биатлону — лучшая гонка в моей карьере
18:43 Ефременкова взяла серебро этапа Кубка мира по шорт-треку в Минске
18:36 Ярошенко: Фуркад нарочно хотел вывести Шипулина, но попался на своём же приёме
18:35 Шипулин: для ЧМ, тем более для спринта, три промаха — недопустимый результат
18:33 Лебедев: Фуркад, видимо, получил по мозгам и показал, что спорт — вне политики
18:25 Тихонов: нельзя предположить, как изменилась бы гонка, участвуй в ней Логинов
18:21 Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки на чемпионате мира
18:20 Тихонов: Шипулин и Фуркад поступили по-взрослому, к 30 годам пора ума набраться
18:12 Бабиков: российские биатлонисты, как птица Феникс, сгорели, но возродимся
18:05 Шипулин: с Фуркадом не пришли к определённому компромиссу, но поняли друг друга
18:04 Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й
18:00 Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки
17:50 Гараничев: вроде бы пристрелялся хорошо. Обидно, что не смог доработать
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15:45 Бьорндален: не занимаю ничью сторону в конфликте моих друзей Шипулина и Фуркада
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