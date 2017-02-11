Шипулин: у нас с Фуркадом разный менталитет, но конфликт исчерпан

Со «стойкой» всё понятно, ошибка ясна. Жаль, нельзя повернуть время вспять, я бы не допустил ошибки

В какой-то степени я рад, что так получилось. Не будь этой ситуации, я бы так и не донёс до Мартена всё то, что думаю

Субботняя спринтерская гонка на 10 км у мужчин в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене сложилась не самым удачным образом для лидера сборной России —. Три промаха и 21-е место — не тот результат, на который можно было рассчитывать. После финиша спортсмен объяснил журналистам, в числе которых был и спецкор «Чемпионата», что случилось и как относиться к его рукопожатию с— Да вся гонка сегодня не задалась. К сожалению, с самого начала бежалось не так хорошо, как в смешанной эстафете. Ну а стрельба — это уже просто неприятное добавление. Для чемпионата мира три промаха в спринте — недопустимо.— Не «лёжке» — пока не могу сказать, надо посмотреть с тренерами. А со «стойкой» всё понятно, ошибка ясна. Жаль, нельзя повернуть время вспять, я бы ее не допустил.— Уверен в этом. Но, к сожалению, не получилось. Не знаю, с чем это связано: акклиматизация после гор или нервы. Эмоционально вроде бы чувствовал себя нормально. Буду разговаривать с тренерами и выяснять ситуацию.— Не знаю, не могу сказать, в чём дело. Может, захлебнулся, потому что не хотелось много проигрывать с самого старта. Но с каждым новым кругом мне бежалось всё тяжелее и тяжелее.— Я заявился во вторую группу, но не ожидал, что в результате компьютерной жеребьёвки окажусь на самом её краю. Полагал, это будут 20-30-е номера, как на этапах Кубка мира. А в итоге ушёл на дистанцию довольно поздно, и, признаться, это было не совсем комфортно.— Не думаю, что сильно. Трасса в Хохфильцене и погода таковы, что особой разницы, когда бежать, нет. Решающим фактором, повторю, была стрельба.— Не жалею. Старался не думать об этом. К тому же мы несколько дней неформально общались с Мартеном, пытались прояснить ситуацию. Это не стало проблемой, я не нервничал по этому поводу. Спал сегодня, по крайней мере, прекрасно.— Как и сказал ранее, мы два дня с ним общались. Я ему сказал, что переводчик на пресс-конференции был так себе, суть моих слов не доносил даже приблизительно, и, возможно, Мартен не совсем меня понял. Пришлось объяснять ему всё заново.— Постарался объяснить ему свою позицию, он говорил о своей. Не могу сказать, что пришли к единому мнению — всё-таки у нас чуть разный менталитет. Он остался на своей позиции, я на своей. Но оба согласились, что надо найти компромисс. Пора заканчивать с этим конфликтом, идёт чемпионат мира, мы спортсмены, надо сосредоточиться на спорте и результатах.— В какой-то степени я рад, что так получилось. Не будь этой ситуации, я бы так и не донёс до Мартена всё то, что думаю. И сам бы не узнал из первых рук, что он считает по этому поводу. Теперь мы намного больше представляем позицию каждого из нас, и обоим сторонам будет несколько легче понимать друг друга.— Договорились вчера. Ну и наши руководители попросили сделать это публично, чтобы у болельщиков и журналистов не осталось вопросов.— Сложный вопрос. Давайте и правда закроем эту тему. У меня своё мнение, у Фуркада — своё. Конфликт исчерпан.