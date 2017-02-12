Двое из Просторашино. Срамота? Не, туалетный биатлон для чайников

Спецкор Слюсаренко сфотал срамоту
Я сидел в пресс-центре (а где мне ещё быть – не работать же на тренерскую биржу идти), смотрел телевизор и сначала даже не поверил собственным глазам. Знаменитый в прошлом австрийский биатлонист Кристоф Зуманн сидел на унитазе с туалетной бумагой в руках – и всё это показывали по первому австрийскому каналу. От неожиданности я даже не сразу схватился за телефон сфотать такую срамоту, ведь не поверят же.
Пошёл к австрийскому коллеге – уточнить, до какого ещё дна может опуститься загнивающая Европа в стремлении толерантно относиться к отклонениям. А австрийский коллега мне и говорит: «Ты чего вообще? Это ж креатив. Зуманн показывает размер мишеней. Сердцевина туалетной бумаги – это мишень для стрельбы лёжа. Радиус туалетной бумаги – мишень для стрельбы стоя. Популяризация биатлона для чайников!».
Фото: "Чемпионат"
Так мне стало стыдно в первый раз за день. Во второй раз я устыдился, когда Антон Шипулин не возмущённо, а лишь слегка устало сказал (а мы все столпились в микст-зоне, чтобы задать ему один вопрос – понятно какой): «Вас что, больше ничего не интересует?». И я подумал, что вообще-то да – в данный момент, кроме его рукопожатия с Фуркадом, больше ничего не интересует.
Мы даже – думается, впервые в истории российской журналистики – сподобились на прямую видеотрансляцию пристрелки перед спринтом, потому что, по некоторым данным, Фуркад должен был примириться с Антоном ещё до старта на этой самой пристрелке. Вот тогда мне и стало стыдно. Мы же, журналисты, должны были спросить, на сколько щелчков он сделал поправку на стрельбе стоя и каков уровень лактата был у него на финише – словом то, что интересует миллионы болельщиков биатлона у телевизора и десятки тысяч на стадионе. А мы спрашивали какие-то интересующие лично нас глупости про то, что именно он сказал Фуркаду. Это было непрофессионально с нашей стороны, признаём.
Спецкор Круглов – за контролируемые вбросы
Вот вы иронизируете, Евгений, а я вас серьёзно хочу поддержать. Потому что воспринимаю то, что произошло между Шипулиным и Фуркадом, как огромное счастье для биатлона. Взрывной, вспыльчивый Фуркад против спокойного и рассудительного, но готового постоять за себя и за команду Антона – отличная вывеска, к тому же замешанная на допинге и политике. Сколько раз они с переменным успехом сходились в финишных разборках, оттаптывали друг другу лыжи и подрезали на финишах. Ей-богу, в этом году стоило придумать что-нибудь эдакое, чтобы биатлон совсем не впал в спячку со своими проходящими и похожими друг на друга этапами! Если тему грамотно раскрутить, делать контролируемые вбросы, эта афиша будет собирать народ ещё долгое время. В подтверждение расскажу всем известную историю, но других у меня нет.
Фуркад – только копия и жалкий плагиатор великого соотечественника, Рафаэля Пуаре, чей постер в первой половине 2000-х годов висел в комнате братьев. Это Раф тыкал пальцем в свой первый номер, делал роскошные реверансы зрителям на огневом рубеже и финишировал задом наперёд и вприсядку. Для молодого тогда Бьорндалена не существовало большего раздражителя, чем самовлюблённый француз. Не будучи королём финиша, норвежец всегда обыгрывал его в очной дуэли в створе, как старый шулер обувал постоянного «клиента». Бьорндален рвал жилы, буквально выпрыгивал из ботинок, лишь бы на финише оказаться на сантиметр ближе к победе.
→ Шипулин: у нас с Фуркадом разный менталитет, но конфликт исчерпан
Апогея это противостояние достигло к последней главе. На этапе Кубка мира в Хольменколлене Рафаэль объявил об уходе из спорта и завершить масс-старт на победной ноте было для него делом чести. Помешать ему мог только Бьорндален. На финишной прямой он проигрывал французу полкорпуса и никак не мог сократить это расстояние, пока в кошачьем прыжке и невероятной растяжке не «украл» на финише четыре сантиметра.
Весь биатлонный мир тогда разделился на два лагеря: одни упрекали Бьорндалена в эгоизме и желали, чтобы в его последней гонке (кстати, такая вообще когда-нибудь будет?) молодые оппоненты повозили его носом по снегу, другие встали на сторону норвежца — дескать, тот не мог проявить малодушие на глазах у своего главного болельщика – короля Норвегии Харальда V.
Вспомнил молодые годы и смахнул с очков слезу ностальгии.
Спецкор Слюсаренко проклинает норвежца
Держите платочек, Александр, а я пока подытожу ваш посыл. Парни, Антон и Мартен, ссорьтесь, миритесь и снова ссорьтесь. Толкайте друг друга на лыжне, извиняйтесь и обнимайтесь. В таких противостояниях находится новая публика и не хочет уходить старая. Спорт – это борьба характеров, а не борьба экспертов по подготовке атлетов международного класса. Спорт – для людей, которые любят покричать, поспорить, выпить и потрещать трещотками (кстати, будь проклят норвежец с громадной трещоткой на центральной трибуне – мужик, из-за тебя ничего не слышно во время интервью, ради бога, уйди в другое место!)
Вот ровно для этих двух подвыпивших и братающихся под скамейками электрички Хохфильцен – Фибербрунн болельщиков, норвежца и австрийца. Им хорошо, они любят биатлон и обязательно придут завтра. В том числе чтобы посмотреть, чего ещё отмочат Шипулин и Фуркад.Хотя нет, вру: этим вдумчивым аналитикам наверняка интересен отчёт комплексно-научной группы, которая расскажет, почему норвежцы так странно завалили последний круг во вчерашнем спринте. А на просветительскую туалетную бумагу Зуманна эти ребята с негодованием скажут:
«Фу, как это пошло – рассказывать о таких серьёзных вещах, как стрельба в биатлоне, столь примитивным способом в расчёте на непритязательную публику».
Уверен, так и будет.