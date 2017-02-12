Двое из Просторашино. Срамота? Не, туалетный биатлон для чайников

Гараничев: вроде бы пристрелялся хорошо. Обидно, что не смог доработать

Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й

Шипулин: с Фуркадом не пришли к определённому компромиссу, но поняли друг друга

Бабиков: российские биатлонисты, как птица Феникс, сгорели, но возродимся

Тихонов: Шипулин и Фуркад поступили по-взрослому, к 30 годам пора ума набраться

Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки на чемпионате мира

Тихонов: нельзя предположить, как изменилась бы гонка, участвуй в ней Логинов

Лебедев: Фуркад, видимо, получил по мозгам и показал, что спорт — вне политики

Шипулин: для ЧМ, тем более для спринта, три промаха — недопустимый результат

Ярошенко: Фуркад нарочно хотел вывести Шипулина, но попался на своём же приёме

Ефременкова взяла серебро этапа Кубка мира по шорт-треку в Минске

Анев: спринт на ЧМ по биатлону — лучшая гонка в моей карьере

Золото в спринте на ЧМ по биатлону стало для Долля первым в карьере

Долль: на финише думал, что меня обойдёт Бё, но он не смог

Маковеев: Фуркад дал шанс, но наши ребята не смогли им воспользоваться

Шипулин сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Гросс: здорово, что два самых сильных атлета нашли в себе силы примириться

Й. Бё: было 50 на 50, кто из нас с Доллем победит, но мне не повезло

М. Фуркад: думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой

Гросс: очень удивлён, что на стрельбе были плохие результаты

Якушев: конгресс IBU был созван с грубейшими нарушениями

Летающая лыжница Лундбю победила на этапе Кубка мира в Словении

Старт мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону перенесён на 15 минут

Тихонов: Шипулин не имеет права ошибаться — возраст, уже не 17 лет

«Лада» проиграла «Глассверкету» и завершила борьбу за Кубок ЕГФ

Гандболистки «Ростов-Дона» разгромили «Биасен» и вышли в плей-офф Кубка ЕГФ

«Астраханочка» потерпела поражение от «Метца» в матче Лиги чемпионов

Т. Бё: очень горжусь, что Йоханнес — мой брат

Рапирист Сафин взял бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Свендсен: сейчас я чувствую себя довольно хорошо

Логунова — 9-я на этапе КМ по фехтованию на шпагах в Италии

Арданов завоевал серебро на турнире «Большого шлема» по дзюдо во Франции

Костенюк и Гунина выиграли в первой встрече 1/32 финала ЧМ по шахматам в Иране

Карлсен не примет участия в командном ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске

Двукратный олимпийский чемпион по гандболу Кудинов скончался на 48-м году жизни

Мамаев — третий в биг-эйре на этапе Кубка мира по сноуборду в Квебеке

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на ЧМ в Хохфильцене

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 1375 (75%) Неожиданно, но женская 30 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 93 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 147 (8%) Не будет у России никаких медалей 197 (11%)

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