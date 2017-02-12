Спринтерский вопрос. Конец войне или игра на публику?

Шипулин: Давайте закроем эту тему. У меня своё мнение, у Фуркада — своё. Конфликт исчерпан.

Губерниев: Я надеюсь, что если представится случай на пьедестале, то Логинов возьмёт руку Фуркада, Фуркад — Логинова, а Шипулин обнимется вместе с ними.

Мазе: Мне кажется, сейчас IBU стоит изучить эту проблему и предусмотреть правилами недопустимость повторения подобного.

Мнение читателей

наконец помирились. Пожали друг другу руки, посмотрели в глаза. Хочется верить, что их конфликт исчерпан. Пожар с помощью действий руководства обеих биатлонных федераций удалось потушить, но, судя по всему, остались и разногласия, а значит, тихо тлеющий уголёк может дать новую искру противостояния в будущем. Мнением о развитии или итогах конфликта поделились сами его участники и люди, хорошо знакомые с обстоятельствами противостояния.— Мы несколько дней неформально общались с Мартеном, пытались прояснить ситуацию. Это не стало проблемой, я не нервничал по этому поводу. Спал сегодня, по крайней мере, прекрасно. Я ему сказал, что переводчик на пресс-конференции был так себе, суть моих слов не доносил даже приблизительно, и, возможно, Мартен не совсем меня понял. Пришлось объяснять ему всё заново. Не могу сказать, что пришли к единому мнению — всё-таки у нас чуть разный менталитет. Он остался на своей позиции, я на своей. Но оба согласились, что надо найти компромисс. Пора заканчивать с этим конфликтом, идёт чемпионат мира, мы спортсмены, надо сосредоточиться на спорте и результатах. Давайте и правда закроем эту тему. У меня своё мнение, у Фуркада — своё. Конфликт исчерпан.— Вчера у нас была дискуссия с Антоном в соцсетях, потому что я был удивлён и разочарован его реакцией на церемонии награждения после смешанной эстафеты. Было небольшое недопонимание с обеих сторон. Многие люди были удивлены позицией русских по поводу моего противостояния допингу и отказом пожать мне руку. Борьба в гонке ведь была честной. Я был так разочарован этим, что захотел уйти с пьедестала. Я был разочарован этой путаницей между нами, потому что я помню, что всё, что говорил о допинге, не было направлено против России и против биатлона. Моя позиция гораздо шире. Мы поговорили об этом с Антоном, я сказал, что думаю по этому поводу. У нас с Антоном на протяжении 10 лет соперничества были хорошие отношения, и я надеюсь, что они останутся такими и в будущем.— Худой мир лучше доброй ссоры, как мы издревле говорим. Я надеюсь, что топор войны действительно зарыт. Я тоже хочу комментировать спорт, а не заниматься политикой. Антон отметил, что разногласия остаются, но мы все — живые люди. Пускай между нами остаются разногласия, и мы всё будем решать их за столом переговоров, употребляя баранки, чай, другие биатлонные напитки. В этом нет никакой проблемы. Я действительно искренне надеюсь, что если представится случай на пьедестале, то Логинов возьмёт руку Фуркада, Фуркад — Логинова, а Шипулин обнимется вместе с ними.— Я расцениваю эту ситуацию крайне позитивно. По-настоящему здорово, что два самых сильных и стабильных спортсмена мира нашли в себе силы примириться. Думаю, они успокоились, пришли в себя и теперь будут соперничать только на трассе. Так и должно быть.— Я думаю, что между Мартеном и Антоном сейчас всё утряслось. У них было небольшое недопонимание, но главное, что они поговорили друг с другом и поступили правильно. Я надеюсь, что больше подобного не повторится.— Во-первых, войны не было. Они уважают друг друга, но, как все люди, могут быть не согласны. Мне кажется, что и до сих пор в большинстве пунктов у них разные мнения.У Мартена очень принципиальная позиция против допинга. Шипулин тоже против допинга, но у него более сложная ситуация, так как Логинов — его товарищ по команде. То, что случилось на подиуме, было на эмоциях. Думаю, что и тот и другой жалеют об этом. Они прекрасные атлеты и сейчас рады, что всё позади. Самое главное теперь — это спорт.— Я надеюсь и верю, что это хороший знак для каждого из нас и для зрителей. Разногласия могут и должны быть, но необязательно решать их таким путём. Мне кажется, сейчас IBU стоит изучить эту проблему и предусмотреть правилами недопустимость повторения подобного. Спортсмены должны выражать свою позицию, но не таким способом. IBU стоит строже пресекать подобное.— Не знаю, о чём они говорили, но мне кажется, что на соревнованиях мы должны друг друга уважать и после гонки не примешивать политику к спорту. Когда гонка и все обязательные мероприятия завершены, люди могут сесть, поговорить и обсудить важные вопросы. Я назвал Мартена «истеричкой», чтобы в шуточной форме объяснить ситуацию. В этот день все были злы друг на друга. Я смотрел гонку по телевизору и видел злость на их лицах. Мне хотелось, чтобы люди успокоились и не вели себя так некрасиво.— Я считаю, что каждый спортсмен имеет право на своё мнение и свободный способ его выражения. Каждый из них имеет своё мнение, но мне ближе позиция Фуркада, который выступает за чистый спорт. Национальность тут ни при чём. Как я уже говорил, я против того, чтобы и в американских сборных выступали уличённые в допинге атлеты. Мартен подаёт хороший пример другим спортсменам и делает больше всех, чтобы очистить наш спорт от грязи. В то же время он открыт к диалогу и готов выслушать всех. Каждый из нас должен так бороться за чистый спорт. Наше мнение— Мне кажется, причиной этого конфликта стало противостояние менталитетов. У нас, у русских, принято не бросать в беде товарища, даже если он не прав. Поэтому Антон поступил по-мужски и в полном соответствии со своими принципами. Продукт западной культуры Фуркад не менее принципиален и давно впитал в себя аксиому нулевой терпимости к допингу. Мне кажется, что если бы завтра, не дай бог, попался бы его брат Симон, он бы перестал быть для него братом.То есть официально Фуркад уже не свинья? Или Губерниев дополнительно объявит?Они оба обещали своим федерациям примириться, хотя и остались при своих мнениях. Худой мир лучше ссоры.Прогнулись в очередной раз. Лучше бы промолчал. А так все слова Антона свелись к бла-бла-бла.Мир! Труд! Май! А так — показуха, хотя и правильная.Молодцы, парни. Каждый со своим эго, не без этого, но смогли перешагнуть через это.Как девки. Захотели — не пожали, уговорили — пожали. Ещё и сфоткались.Мне вообще всё равно, кто-то на кого-то обиделся. Это спорт. Здесь мужики бьются за себя и страну. Результат надо давать, а не селфи устраивать.Молодцы, ребята. Спорт должен объединять не только отдельных людей, но и спортсменов!