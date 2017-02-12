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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Чемпионат мира по биатлону. Время преследования. LIVE

Все события 12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
12 февраля 2017, воскресенье. 11:00. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 12:30 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 17:00 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


14:00. Освежить в памяти самые яркие моменты гонки преследования вы можете прямо сейчас, прочитав наш оперативный отчёт о гонке.

13:50. Светлана Слепцова занесла гонку преследования себе в актив и подчеркнула, что чемпионат мира в Хохфильцене станет последним в её карьере.

13:40. Среди спортсменок, отыгравших больше всего позиций: Домрачева (с 27-го места на 2-е), Старых (с 24-го на 4-е), Бреза (с 28-го на 7-е), Рунггальдье (с 43-го на 12-е), Олсбу (с 54-го на 16-е). А в «антирейтинге», увы, оказалась Ирина Услугина, проигравшая 23 позиции.

13:30. Немецкие болельщики ликовали, встречая на финише Лауру Дальмайер.

13:20. Стоит ли радоваться российским поклонникам биатлона, однозначно сказать нельзя. С одной стороны, финиш Старых на четвёртой позиции — это успех. Но Акимова стала 20-й, Слепцова — 27-й, а Услугина — 38-й. Результаты, прямо скажем, не самые высокие даже с учётом стартовых позиций.

13:10. У Норберта Штарке сегодня двойной повод для радости. Он, как немец, конечно, болел за Дальмайер. Но и к Домрачевой самый известный биатлонный болельщик относится с большой симпатией.

13:00. Лидеры финишировали в том же порядке, в котором и покинули стрельбище. Дальмайер победила, Домрачева завоевала медаль чемпионата мира после возвращения. Коукалова оказалась третьей. А Ирина Старых выиграла у Мякяряйнен сражение за четвёртое место!

12:55. На ноль работает Ирина Старых, но соперницы не дадут ей шанса зацепиться за пьедестал. А медали будут делить Дальмайер, Домрачева и Коукалова.

12:50. На первом канале австрийского телевидения показали анонс женской биатлонной гонки и… переключили на чемпионат мира по горным лыжам. Таков рейтинг спортивных трансляций в Австрии. а на биатлонной трассе тем временем лидируют Дальмайер и Мякяряйнен. Ирина Старых — на шестом месте и ведёт борьбу за медали.

12:40. Коукалова допустила два промаха на первом же рубеже, Дальмайер — один, так что борьба за первое место обострилась. Услугина и Старых держатся в топ-20.

12:30. Стартовала женская гонка преследования! Умчалась на трассу Коукалова, а за ней Дальмайер. Появления на дистанции россиянок придётся ждать ещё минуту. Как и всегда за главными событиями гонки вы можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.

12:20. А вот и прогноз спецкоров чемпионата. Они считают, что Лаура Дальмайер обгонит Габриэлу Коукалову и станет четырёхкратной чемпионкой мира. Согласны?

12:10. Перед стартом женской гонки пришло время поговорить о прогнозах. Аналитик «Чемпионата» считает, что Татьяна Акимова на финише будет выше Тириль Экхофф, а Антон Шипулин опередит Бьорндалена, и на то есть несколько очень веских причин.

12:00. Пока посещаемость чемпионата мира пока не впечатляет. Заявленная вместимость стадиона (21 тысяча) заполнена лишь на две трети.

11:50. Сборную России в женской гонке преследования будут представлять четыре спортсменки: Ирина Услгина (15-е место на старте), Татьяна Акимова (16-е), Ирина Старых (24-е) и Светлана Слепцова (33-е). Все наши девушки отстают от Габриэлы Коукаловой, победившей в спринте, на минуту или более. Ознакомиться с полным стартовым протоколом можно здесь.

11:40. Несмотря на разнообразные подарки, наши спецкоры всё же сделали волевое усилие и добрались до биатлонного стадиона. Там пока облачно, и зрители только-только начинают занимать места в первом ряду центральной трибуны.

11:30. А у нас срочная новость из Хохфильцена! Похоже, сегодня спецкоры «Чемпионата» на месте событий освещать гонки не будут.

11:20. Если вы до сих пор не знаете, о как Мартен и Антон обсуждали конфликтную ситуацию, то вам срочно нужно прочитать интервью, которое Шипулин дал после спринтерской гонки.

11:10. В нашей традиционной рубрике «Двое из ПростоРашино» рассуждают не только о примирении Антона Шипулина и Мартена Фуркада, но и о том, какое отношение Кристоф Зуманн, сидящий на унитазе, имеет к биатлону.

11:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В сегодняшней программе чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене сразу две гонки — женский и мужской пасьюты. В 12:30 по московскому времени стартуют девушки, в 17:00 — мужчины. Особых надежд на медали мы не питаем, но какие-то шансы у российских биатлонистов есть. Нужно просто отыгрывать много мест. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Ирина Услугина Светлана Слепцова Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
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