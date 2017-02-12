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175 лет назад 2016
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В шаге от медали
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

В шаге от медали. Старых преследовать не разучилась

20 точных выстрелов подняли Ирину Старых в четвёрку сильнейших в пасьюте, а Дарью Домрачеву – на второе место. Победила Дальмайер.
12 февраля 2017, воскресенье. 13:35. Другие
Отбывшая три года дисквалификации Ирина Старых стала лучшей в составе сборной России в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Абсолютно точная стрельба позволила Старых подняться на два десятка мест и финишировать четвёртой. Для того, чтобы назвать гонку идеальной, не хватило медали. А вот Дарья Домрачева, также стрелявшая без промаха, поднялась на 25 мест и стала второй. В октябре прошлого года, когда у Домрачевой родилась дочь Ксения, в такое невозможно было поверить.

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Снайпер-одиночка


Старых в спринте была только 24-й и осталась недовольна тем, как провела гонку. Она призналась, что по ходу дистанции немецкие болельщики не скрывали своих эмоций и постоянно напоминали ей о том, что она была дисквалифицирована. Безусловно, бежать в такой обстановке первую в карьере гонку на крупном турнире – не самое приятное занятие.

Но уже в пасьюте Ирина постаралась отключиться от всего, что происходит, и выдала великолепную гонку. С первого же рубежа она совершила скачок вперёд, быстро закрыв все мишени, а затем повторила то же самое ещё три раза. С третьего рубежа она уже постоянно бежала в шестёрке сильнейших и делала всё, чтобы добиться максимума.
ЧМ-2017. Женщины. Гонка преследования 10 км
12 февраля 2017 года, воскресенье. 12:30 МСК
1 Лаура ДальмайерГермания 28:02.3
2 Дарья ДомрачеваБеларусь 28:13.9
3 Габриэла КоукаловаЧехия 28:18.9

И она его добилась. Опередить трёх призеров было просто нереально. Но Старых сумела выдержать все атаки старавшихся достать её в борьбе за четвёртое место Кайсы Мякяряйнен, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер. Заключительный круг и всю гонку она провела блестяще, а после финиша не скрывала своей радости.

Чего нельзя сказать о других наших девушках. Татьяна Акимова допустила три промаха и с 16-го места опустилась на две позиции, Светлана Слепцова промахнулась дважды – на втором и четвёртом рубежах, и сумела подняться на девять позиций, а вот Ирина Услугина, которая была лучшей из россиянок в спринте, в пасьюте оказалась там, где и должна была, если судить по ходу всего сезона – на 39-м месте с четырьмя промахами.

Мама-медалистка


Ирина Старых стала одной из главных героинь гонки, но не главной. Дарья Домрачева превзошла всех, в том числе и двух других призёров. Трёхкратная олимпийская чемпионка Сочи только в октябре родила своего первого ребёнка, а спустя четыре месяца стала призёром чемпионата мира. Нет, подобные случаи в биатлоне уже были – та же Дорен-Абер два года назад после декретного отпуска вернулась фантастическим образом.

Но Домрачева, которая вернулась на этапы Кубка мира лишь в текущем году, не показывала ни скорости, ни идеальной стрельбы. Однако в Хохфильцене она предстала той самой Дарьей, которую любят болельщики разных стран. Она действительно провела гонку фантастически, как и Старых, не допустила ни одного промаха. А скорость Домрачевой оказалась достаточной, чтобы бороться за награды. Конечно, будь Домрачева совсем уж в идеальной форме, могла побороться и за золото, но всё ещё впереди.

Дальмайер уже четырёхкратная


Лаура Дальмайер в свои 23 года стала уже четырёхкратной чемпионкой мира, причём два золота завоевала в Хохфильцене. Своё второе место в спринте она восприняла философски, явно нацеливаясь отыграться в пасьюте. И лишь на первом рубеже допустила одну осечку. Далее – гонка в удобном для себя ритме и точная стрельба.

Дальмайер уходила с последнего рубежа, прекрасно зная, что позади бегут Домрачева и Габриэла Коукалова, но это её никак не волновало. Немка была абсолютно уверена в своих силах и финишировала в спокойном одиночестве. Чешка, по ходу гонки допустившая сразу три промаха, пыталась догнать Домрачеву, но уступила Дарье пять секунд. Сил на самый последний рывок Коукаловой не хватило.

Женщины связку спринт-пасьют пробежали, и следующая гонка для них – индивидуалка. Интересно, поставит ли наш тренерский штаб Подчуфарову, или не будет трогать её до эстафеты, чтобы не рисковать? Других возможностей для манёвра после отстранения Екатерина Глазыриной и болезни Дарьи Виролайнен не осталось.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Ирина Старых Ирина Услугина Светлана Слепцова Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
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