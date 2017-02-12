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175 лет назад 2016
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Лоуэлл Бэйли
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Бэйли: Логинов украл мою медаль, как мне относиться к мошеннику?

Американец Лоуэлл Бэйли — о гордости за своё выступление, правом и виноватом в конфликте Шипулина и Фуркада, а также презрении к Логинову.
12 февраля 2017, воскресенье. 14:20. Другие
Один из лидеров сборной США и член комитета спортсменов IBU Лоуэлл Бэйли провёл на чемпионате мира лучшую гонку в сезоне и остановился в шаге от подиума. До завоевания медали ему не хватило нескольких секунд. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, почему считает правым Фуркада и немного не понимает Шипулина, как Логинов «украл» у него серебряную медаль и какие шаги должен принять IBU в борьбе с допингом.

→ Смешанный вопрос. Вы всё ещё уважаете Мартена Фуркада?

— Лоуэлл, сегодня вы провели отличную гонку. Можете назвать её лучшей в своей карьере?
— Конечно, было бы лучше, если бы я оказался на подиуме, но этой гонкой я действительно буду гордиться
больше всего.

— Вы сильно расстроились, когда Йоханнес Бё отодвинул вас на четвёртое место?
— Конечно, я надеялся удержаться на подиуме, но мне противостояло столько хороших биатлонистов. Йоханнес — один из лучших в мире, и от него стоило ждать угрозы. Поэтому я всё равно доволен тем, как провёл гонку.

— Вам сложно было отстрелять чисто, ведь это удалось немногим?
— Стрельба у меня получилась довольно ровная, особых проблем я не испытал. А вот на лыжах я выглядел тяжеловато, пришлось стиснуть зубы и бороться.

— Что вы думаете о конфликте между Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом?
— Я считаю, что каждый спортсмен имеет право на своё мнение и свободный способ его выражения. Каждый из них имеет своё мнение, но мне ближе позиция Фуркада, который выступает за чистый спорт. Национальность тут ни при чём. Как я уже говорил, я против того, чтобы и в американских сборных выступали уличённые в допинге атлеты. Мартен подаёт хороший пример другим спортсменам и делает больше всех, чтобы очистить наш спорт от грязи. В то же время он открыт к диалогу и готов выслушать всех. Каждый из нас должен так бороться за чистый спорт.
Мартен подаёт хороший пример другим спортсменам и делает больше всех, чтобы очистить наш спорт от грязи.
— А позиция Антона, который защитил товарища по команде и попросил прекратить атаки на сборную России во время чемпионата мира, вам понятна?
— Не совсем, хотя он прав в том, что Логинов имеет право стартовать. Это общее правило, с которым мы ничего не можем сделать. Я не пытаюсь запретить ему стартовать, но могу констатировать, что многие спортсмены, и я в том числе, не уважают его за то, что он сделал три года назад. Я не могу сказать ничего плохого о Шипулине, но вина Логинова в употреблении ЭПО была доказана, и я это никогда не забуду. Он поступил подло по отношению к другим спортсменам. Но я уважаю любое мнение, в том числе и мнение Антона, даже при том, что оно отличается от нашего с Мартеном.

→ Рукопожатные. Шипулин без медали спринта, но с пожатой рукой

— Если вы окажетесь на одной церемонии с Логиновым, пожмёте ему руку?
— Не знаю, посмотрим.

— От чего будет зависеть ваше решение?
— В Контиолахти в 2014 году я был на третьем месте, а Логинов стал вторым. Получается, что он обманул меня и украл серебряную медаль. Поставьте себя на моё место. Как я должен относиться к мошеннику? Мне будет трудно заставить себя подать ему руку.

— Вы входите в комитет спортсменов IBU, который возглавляет Уле-Эйнар Бьорндален. Насколько он разделяет вашу непримиримую позицию?
— Моя позиция основана на исследованиях профессора Макларена, которым я склонен доверять в главных выводах — о наличии в России системы употребления допинга. Касательно деталей и вины конкретных спортсменов должны быть проведены дополнительные исследования. Но мне кажется, что Макларен привёл уже ряд веских доказательств, которые не оставляют пространства для двух мнений. Такой всеобъемлющей системы допинга не было никогда в нашем спорте и ни в одной стране. Мы не можем быть терпимыми к этому.
Мы требуем ужесточить антидопинговое законодательство, но мы не против того, чтобы чистые спортсмены из вашей страны выступали на соревнованиях.
— Вы довольны итогами последнего конгресса IBU или угрозы бойкотов спортсменами соревнований всё ещё возможны?
— Я не могу говорить о возможных бойкотах. Могу сказать только, что подавляющее большинство спортсменов, около 200 человек, подписали письмо с нашими требованиями. Мы боремся за чистый спорт и должны делать это во что бы то ни стало. IBU уже предпринял шаги в правильном направлении, и конгресс их утвердил, но нам предстоит сделать ещё много шагов.

— Вы отделяете чистых российских спортсменов от допингистов или не верите в нашей команде никому?
— Мы требуем ужесточить антидопинговое законодательство настолько, чтобы принимать допинг было не выгодно, но мы не против того, чтобы чистые спортсмены из вашей страны выступали на соревнованиях.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Антон Шипулин Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
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