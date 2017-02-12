Бэйли: Логинов украл мою медаль, как мне относиться к мошеннику?

Мартен подаёт хороший пример другим спортсменам и делает больше всех, чтобы очистить наш спорт от грязи.

Мы требуем ужесточить антидопинговое законодательство, но мы не против того, чтобы чистые спортсмены из вашей страны выступали на соревнованиях.

Один из лидеров сборной США и член комитета спортсменов IBUпровёл на чемпионате мира лучшую гонку в сезоне и остановился в шаге от подиума. До завоевания медали ему не хватило нескольких секунд. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» он рассказал, почему считает правым Фуркада и немного не понимает Шипулина, как Логинов «украл» у него серебряную медаль и какие шаги должен принять IBU в борьбе с допингом.— Конечно, было бы лучше, если бы я оказался на подиуме, но этой гонкой я действительно буду гордитьсябольше всего.— Конечно, я надеялся удержаться на подиуме, но мне противостояло столько хороших биатлонистов. Йоханнес — один из лучших в мире, и от него стоило ждать угрозы. Поэтому я всё равно доволен тем, как провёл гонку.— Стрельба у меня получилась довольно ровная, особых проблем я не испытал. А вот на лыжах я выглядел тяжеловато, пришлось стиснуть зубы и бороться.— Я считаю, что каждый спортсмен имеет право на своё мнение и свободный способ его выражения. Каждый из них имеет своё мнение, но мне ближе позиция Фуркада, который выступает за чистый спорт. Национальность тут ни при чём. Как я уже говорил, я против того, чтобы и в американских сборных выступали уличённые в допинге атлеты. Мартен подаёт хороший пример другим спортсменам и делает больше всех, чтобы очистить наш спорт от грязи. В то же время он открыт к диалогу и готов выслушать всех. Каждый из нас должен так бороться за чистый спорт.— Не совсем, хотя он прав в том, что Логинов имеет право стартовать. Это общее правило, с которым мы ничего не можем сделать. Я не пытаюсь запретить ему стартовать, но могу констатировать, что многие спортсмены, и я в том числе, не уважают его за то, что он сделал три года назад. Я не могу сказать ничего плохого о Шипулине, но вина Логинова в употреблении ЭПО была доказана, и я это никогда не забуду. Он поступил подло по отношению к другим спортсменам. Но я уважаю любое мнение, в том числе и мнение Антона, даже при том, что оно отличается от нашего с Мартеном.— Не знаю, посмотрим.— В Контиолахти в 2014 году я был на третьем месте, а Логинов стал вторым. Получается, что он обманул меня и украл серебряную медаль. Поставьте себя на моё место. Как я должен относиться к мошеннику? Мне будет трудно заставить себя подать ему руку.— Моя позиция основана на исследованиях профессора Макларена, которым я склонен доверять в главных выводах — о наличии в России системы употребления допинга. Касательно деталей и вины конкретных спортсменов должны быть проведены дополнительные исследования. Но мне кажется, что Макларен привёл уже ряд веских доказательств, которые не оставляют пространства для двух мнений. Такой всеобъемлющей системы допинга не было никогда в нашем спорте и ни в одной стране. Мы не можем быть терпимыми к этому.— Я не могу говорить о возможных бойкотах. Могу сказать только, что подавляющее большинство спортсменов, около 200 человек, подписали письмо с нашими требованиями. Мы боремся за чистый спорт и должны делать это во что бы то ни стало. IBU уже предпринял шаги в правильном направлении, и конгресс их утвердил, но нам предстоит сделать ещё много шагов.— Мы требуем ужесточить антидопинговое законодательство настолько, чтобы принимать допинг было не выгодно, но мы не против того, чтобы чистые спортсмены из вашей страны выступали на соревнованиях.