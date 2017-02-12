Старых: четвёртое место совсем не обидное!

Постоянно сегодня нервировали, наступали на палки и лыжи. Было неприятно.

Закралась подлая мыслишка, что промахиваться нельзя, сразу вспомнился спринт, и я начала выцеливать.

Скажу честно, не рассчитывала на такой поворот событий. Даже быть в десятке на чемпионате мира — это очень хорошо. А уж четвёртой просто здорово.

По результатам воскресной гонки преследования представительница России забралась так высоко, как никто не ожидал. Занявшая четвёртое местов разговоре с журналистами, среди которых был и спецкор «Чемпионата», излучала спокойную радость от того, как для неё всё сложилось.— Я очень довольна. Гонка прошла для меня… не скажу, что достаточно легко, но состояние было оптимальным. И в таком состоянии можно было бороться наравне с сильнейшими.— Во время гонки тяжело о чём-то таком думать, я просто работала и не размышляла о местах. После каждого очередного рубежа, пройденного на ноль, понимала, что всё больше приближаюсь к лидерам. В какой-то момент начала видеть их спины. Но всё-таки 30 секунд от Дальмайер — это пока слишком много для меня.— Когда я уходила на последний круг, мысль была одна: бежать, бежать и не оглядываться. Сначала меня обошла Мякярайнен, я встала за ней и попыталась подержаться. На последний подъём выходили вместе, я пошла по левой стороне и вложила все силы. На спуск снова ушли целой группой, можно сказать, тёрлись друг о друга. Лыжи катили отлично, гораздо лучше, чем у Кайсы, и благодаря этому удалось получить задел перед финишной прямой.— Знаете, постоянно сегодня нервировали, наступали на палки и лыжи. Было неприятно.— Нет-нет, уверена, что это не так. В контактной гонке такое часто бывает. Просто сегодня уж как-то чересчур.— В этот раз никаких проблем — на каждом участке только поддерживали и помогали. «Ира, давай-давай!» Это всегда придаёт сил.— Так получилось, что мы ни разу не пересеклись. А цветочной церемонии на чемпионате мира нет.— Третий рубеж. Особенно последний выстрел. Закралась подлая мыслишка, что промахиваться нельзя, сразу вспомнился спринт, и я начала выцеливать. Затряслись ноги, пришлось даже сделать переизготовку. Но попала!— Ой, нет. Тогда всё было бы по-другому. Одно дело стартовать вместе с лидерами, другое — с 24-го места. Разная гонка и разная тактика. Неизвестно, лучше получилось бы или хуже.— Я её не выделяю, но заранее знаю, что будет тяжело. В первую очередь из-за дистанции: 15 км по нашим меркам — это много. Одной чистой стрельбой здесь не обойдёшься, чемпионат мира — старт не того уровня, когда можно всё решить за счёт точности.— Разница одна — каждая гонка требует особого настроя. Нельзя дать себе ни одной поблажки даже в мелочах. Нельзя начинать чуть спокойнее с расчётом, что добавишь. Тут когда добавишь — уже будет поздно. Уходишь на спуск, идёшь на подъём и понимаешь, что нельзя расслабиться даже на секунду. Возможно, этот фактор для кого-то очень сложен. Тяжело бежать и понимать, что соперницы не простят тебе самую мелкую ошибку.— Абсолютно нет. В своей жизни я бегала все этапы, кроме, возможно, последнего.— Если поставят — спокойно побегу. Без разницы. Готова на любой этап.— Скажу честно, не рассчитывала на такой поворот событий. Даже быть в десятке на чемпионате мира — это очень хорошо. А уж четвёртой просто здорово. И совсем оно не обидное, это четвёртое место!— Абсолютно. На все сто процентов.