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175 лет назад 2016
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Ирина Старых
Фото: РИА Новости
Текст: Евгений Слюсаренко

Старых: четвёртое место совсем не обидное!

Лидер сборной России Ирина Старых – об отношении к «деревянной» медали, готовности бежать любой этап в эстафете и разнице с Кубком IBU.
12 февраля 2017, воскресенье. 14:55. Другие
По результатам воскресной гонки преследования представительница России забралась так высоко, как никто не ожидал. Занявшая четвёртое место Ирина Старых в разговоре с журналистами, среди которых был и спецкор «Чемпионата», излучала спокойную радость от того, как для неё всё сложилось.

— Я очень довольна. Гонка прошла для меня… не скажу, что достаточно легко, но состояние было оптимальным. И в таком состоянии можно было бороться наравне с сильнейшими.

— Была мыслишка, что можно и за медаль побороться?
— Во время гонки тяжело о чём-то таком думать, я просто работала и не размышляла о местах. После каждого очередного рубежа, пройденного на ноль, понимала, что всё больше приближаюсь к лидерам. В какой-то момент начала видеть их спины. Но всё-таки 30 секунд от Дальмайер — это пока слишком много для меня.
Постоянно сегодня нервировали, наступали на палки и лыжи. Было неприятно.

— Для многих стало сюрпризом, что на последнем круге вы обойдёте Дорен-Абер и Мякярайнен.
— Когда я уходила на последний круг, мысль была одна: бежать, бежать и не оглядываться. Сначала меня обошла Мякярайнен, я встала за ней и попыталась подержаться. На последний подъём выходили вместе, я пошла по левой стороне и вложила все силы. На спуск снова ушли целой группой, можно сказать, тёрлись друг о друга. Лыжи катили отлично, гораздо лучше, чем у Кайсы, и благодаря этому удалось получить задел перед финишной прямой.

— Потолкаться пришлось?
— Знаете, постоянно сегодня нервировали, наступали на палки и лыжи. Было неприятно.

— Думаете, специально?
— Нет-нет, уверена, что это не так. В контактной гонке такое часто бывает. Просто сегодня уж как-то чересчур.

— А зрители на трассе, на которых вы слегка пожаловались в прошлый раз, не кричали обидные слова?
— В этот раз никаких проблем — на каждом участке только поддерживали и помогали. «Ира, давай-давай!» Это всегда придаёт сил.

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— Соперницы-медалистки поздравили после гонки?
— Так получилось, что мы ни разу не пересеклись. А цветочной церемонии на чемпионате мира нет.

— 20 из 20 вы и раньше закрывали. Какой рубеж был самым тяжёлым — последний?
— Третий рубеж. Особенно последний выстрел. Закралась подлая мыслишка, что промахиваться нельзя, сразу вспомнился спринт, и я начала выцеливать. Затряслись ноги, пришлось даже сделать переизготовку. Но попала!
Закралась подлая мыслишка, что промахиваться нельзя, сразу вспомнился спринт, и я начала выцеливать.

— А представляете, если бы не этот промах в спринте, сегодня могли бы быть с медалью.
— Ой, нет. Тогда всё было бы по-другому. Одно дело стартовать вместе с лидерами, другое — с 24-го места. Разная гонка и разная тактика. Неизвестно, лучше получилось бы или хуже.

— Впереди индивидуальная гонка. Можно сказать, что это ваша коронная гонка, учитывая хороший процент в стрельбе?
— Я её не выделяю, но заранее знаю, что будет тяжело. В первую очередь из-за дистанции: 15 км по нашим меркам — это много. Одной чистой стрельбой здесь не обойдёшься, чемпионат мира — старт не того уровня, когда можно всё решить за счёт точности.

— Мы часто видим, что девушки с Кубка IBU приезжают на этапы Кубка мира, и сразу видно — это немного другой уровень. Вы же перехода как будто не заметили.
— Разница одна — каждая гонка требует особого настроя. Нельзя дать себе ни одной поблажки даже в мелочах. Нельзя начинать чуть спокойнее с расчётом, что добавишь. Тут когда добавишь — уже будет поздно. Уходишь на спуск, идёшь на подъём и понимаешь, что нельзя расслабиться даже на секунду. Возможно, этот фактор для кого-то очень сложен. Тяжело бежать и понимать, что соперницы не простят тебе самую мелкую ошибку.

— Почти наверняка можно сказать, что вы будете бежать в эстафете. Этап принципиален?
— Абсолютно нет. В своей жизни я бегала все этапы, кроме, возможно, последнего.

— А если поставят на последний?
— Если поставят — спокойно побегу. Без разницы. Готова на любой этап.
Скажу честно, не рассчитывала на такой поворот событий. Даже быть в десятке на чемпионате мира — это очень хорошо. А уж четвёртой просто здорово.

— Если бы перед чемпионатом сказали, что станете четвёртой, — поверили бы?
— Скажу честно, не рассчитывала на такой поворот событий. Даже быть в десятке на чемпионате мира — это очень хорошо. А уж четвёртой просто здорово. И совсем оно не обидное, это четвёртое место!

— Сейчас, в эту минуту, вы счастливы и полностью довольны?
— Абсолютно. На все сто процентов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Ирина Старых Чемпионат мира по биатлону 2017
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