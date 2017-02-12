Домрачева: после спринта хотела уйти в лес и покричать

Бьорндален показал другой подход к тренировкам. Каждый может позавидовать его организованности и способности успевать делать массу вещей и со всем справляться.

У нас есть няня, которая в отеле заботится о дочке и полностью проводит с ней время. А завтра сюда приедет моя мама, и они будут по очереди следить за дочкой.

Для работающих здесь журналистов десятка странстала самой желанной персоной после гонки, затмив даже чемпионку. В течение последующего после награждения часа она раздала десятки интервью теле-, радио- и пишущим журналистам. Спецкор «Чемпионата» вместе с коллегами пообщался с ней вначале в микс-зоне, а затем на официальной пресс-конференции.— После хороших результатов всегда приятные ощущения. По-другому после завоевания серебряной медали не может быть. Эта медаль очень много значит для меня и, уверена, очень дорога тем болельщикам, которые в меня верили и поддерживали. Хочу сказать им огромное спасибо за веру и поддержку. А главное — огромное спасибо всей моей команде, всем тренерам и сервису за тот командной дух, которые они создали. Командный дух и поддержка друг друга значат в нашем спорте очень и очень много.— Перед стартом я не задумывалась о каком-либо месте. В итоговом протоколе спринта я была 27-й. Это достаточно далёкий стартовый номер. Я старалась рассматривать эту гонку как хорошую возможность провести удачную тренировку. Для меня это был отличный шанс провести серьёзную работу над ошибками, допущенными в спринте.— Очень сильно. Я даже хотела пойти в лес, выплеснуть эмоции и громко покричать. Этого не понадобилось. Сегодня очень рада, что удалось отстрелять так чисто.— Надо просмотреть финишные протоколы. Мне кажется, это было так давно, что я уже не помню.— Мне удалось сконцентрироваться исключительно на своей стрельбе,что было очень важно сегодня.— Хочу сказать, что форма ещё не лучшая из лучших, но чувствую себя на трассе хорошо и уверенно.— Такие прогнозы я делать не смогу. Буду всячески стараться выкладываться по максимуму.— Много времени для выбора у меня не было. Приходилось работать по максимуму. Я пыталась догнать Лауру, но не менее важно было удержать небольшой отрыв, который у меня был от третьего места.— Он оказывает мне удивительную поддержку. Я полагаю, что для каждого спортсмена важна поддержка близких и семьи.— Он показал другой подход к тренировкам. Каждый может позавидовать его организованности и способности успевать делать массу вещей и со всем справляться. Он прекрасный спортсмен с огромным опытом. Я могу сказать, что некоторые полезные советы мне очень помогли в нужный момент.— Да и в спринте всё работало хорошо. В начале гонки сегодня на первом круге лыжи ехали чуть помедленнее, а дальше хорошо.— У нас были разные структуры, поэтому могу сказать только о себе: жалоб у меня не было после спринта.— Я думаю, да. Это было верное решение.— Нет, после спринта я считала, что смешанная эстафета была бы отличным шансом побороться плечом к плечу с другими спортсменками.— Я думаю, мы всё досконально обсудим с тренерами, но пока в планах стартовать.— Да. Первая гонка в Оберхофе была очень странной для меня. Я словно выпадала из гонки, но от старта к старту чувствовала себя лучше и лучше. Самым сложным было сочетать быстрый бег с точной стрельбой, что мне удалось только сегодня. На тренировках у меня были хорошие результаты в стрельбе.— Рано или поздно мои тренировки должны были дать результат. Сегодня пришло подходящее время.— Мы проводили по две тренировки в день, как обычно. Важное внимание я уделяла самочувствию. Весь тренировочный план удалось выдержать.— 2 февраля я прибыла в Австрию. Специально спустилась чуть раньше сюда. Мы начали подготовку раньше остальных сборных и имели возможность потренироваться.— У нас есть няня, которая в отеле заботится о дочке и полностью проводит с ней время. А завтра сюда приедет моя мама, и они будут по очереди следить за дочкой. Сейчас я уже жду возможности вернуться в отель, встретить дочку и вместе с ней отпраздновать медаль.— Нет. Она хорошая спокойная девочка. Она просыпалась только три раза, чтобы покушать, но это нормально для ребёнка.— Вы знаете, что я работала с тренером по физподготовке Роггером Груббеном, но с норвежской командой у меня было не так много совместных тренировок. Иногда мы тренировались в одном месте, но по разным программам. У меня ведь особая ситуация, поэтому не может быть таких же тренировок, как у спортсменов, не делавших перерыва в выступлениях. Посмотрим, как мы решим тренироваться на следующий год. Возможно, часть сборов я проведу с норвежскими девушками, а другие — с белорусской командой. У нас очень хорошая и дружная команда.