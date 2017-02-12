Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Чемпионат мира по биатлону
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

То, что мы умеем. Как Шипулин «большое число позиций отыгрывал»

Вторая гонка преследования на чемпионате мира принесла России вторую «деревянную» медаль. Барьер перед Шипулиным поставил Бьорндален.
12 февраля 2017, воскресенье. 17:47. Другие

Очень известная фамилия


«Фамилия этого человека слишком известна, чтобы мы её произносили всуе. Но он будет бороться за золото», — вот так, ничего и никого не стесняясь, Дмитрий Губерниев за пару часов до старта мужской гонки преследования фактически предсказал России медаль. И не только медаль, но и возможную победу. Глядя на далеко не золотое предстартовое расположение россиян, где Евгений Гараничев был седьмым, а Антон Шипулин со своим отставанием в 75 секунд даже в двадцатку не попадал, хотелось ответить Дмитрию что-нибудь патетическое. Но его оптимизм, что называется, доставлял.

Про медальные шансы Антона Бабикова говорить не приходилось: отыграть почти две минуты на чемпионате мира – нереально. Будь ты хоть трижды Фуркад. Больше у нас бойцов не имелось, ведь Максим Цветков в гонку преследования не попал. Ну а явными лидерами, вплоть до первого огневого рубежа, должны были оставаться немец Долль и норвежец Бё-младший: растерять преимущество в 23 секунды они никак не могли. Даже с учётом стартовавшего третьим Мартена Фуркада.

>>> Рукопожатные. Шипулин без медали спринта, но с пожатой рукой

Быстро и буднично


Фуркад сразу же начал догонять. Гараничев на отсечке 1,6 км оставался почти при своих, Шипулин сначала отыграл 5 секунд, потом вернул их лидерам. Шанс Антона был только в точной стрельбе, он это понимал лучше всех. На первом рубеже. Долль и Бё промазали по одному разу, и лидером гонки стал Фуркад. Вот так быстро и буднично. Гараничев промахнулся своим третьим выстрелом, Шипулин отработал точно и вышел на 10-е место. От лидера его отделяли 50 секунд.

Гараничев выскочил со штрафного круга сразу за Антоном и вместе с Тарьеем Бё. В этой части пелотона, возглавляемого Шипулиным, плотность была велика. Фуркад дополнительные скорости не включал, но при этом и не позволял Бё, Доллю и Бьорндалену сокращать отставание. Шипулин и Гараничев темп лидера держали.
ЧМ-2017. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
12 февраля 2017 года, воскресенье. 17:00 МСК
1 Мартен ФуркадФранция 30:16.9
2 Йоханнес БёНорвегия 30:39.7
3 Уле-Эйнар БьорндаленНорвегия 30:42.5

Забывать о медалях?


Ко второй «лёжке» Фуркад успел привезти догоняющим пару секунд, но всё равно отстрелял чисто. Долль и Бё снова промахнулись по разу и окончательно утратили лидирующие позиции. Это был отличный шанс для россиян, но и они отправились на один штрафной круг. Вот с этого места можно было начать забывать о российских медалях. При всём возможном оптимизме.

На дистанцию Шипулин ушёл спустя почти минуту после Бэйли, катившего на третьей позиции. Отыграть такое отставание за три круга и два рубежа? Ну, можно, конечно, всё-таки между американцем и Антоном было всего восемь человек. Но для этого мало было точно стрелять, теперь Шипулин просто обязан был отыгрывать и ногами. А он этого не делал: контрольные отсечки третьего круга наглядно это демонстрировали. Перед заходом на первый рубеж для стрельбы стоя от виртуальной бронзы его отделяли 54 секунды.

Надежда под капельницей


Фуркад всё попал. Шемпп, Бэйли, Моравец, младший Бё, Долль – все они отправились на штрафной круг. Шипулин уверенно закрыл все мишени и вернулся на 10-е место. От второй и третьей позиции, на который располагались Бьорндален и болгарин Анев, его отделяли 42 секунды. Это даже не один промах соперников, а сразу два. И ведь имелись ещё Долль, оба брата Бё, Шемпп, Моравец, им тоже обязательно нужно было мазать хотя бы раз. Надежда была ещё жива, но под капельницей и в палате интенсивной терапии.

Фуркад на заключительном рубеже мог спокойно допустить один промах и сделал это, последним выстрелом. Бьорндален и Анев всё равно не могли его догнать, но у них на кону стояло серебро. И оба промазали по разу, за ними ошибся Моравец. Зато Бэйли всё попал и вырвал капельницу из надежды. Теперь даже чистая стрельба ничего Шипулину не гарантировала.

Почётное четвёртое


Антон отработал чисто. Если бы не тот лишний, единственный промах на «лёжке», быть россиянину вторым. Теперь же нужно было побороться за наш любимый «отыгрыш большого числа позиций». На дистанцию Шипулин ушёл седьмым, сразу за младшим Бё. До третьего места Бьорндалена было всего ничего – 15 секунд. Будь россиянин четвёртым – мы бы верили во всё, что угодно. Но слишком много было народа между ним и бронзой.

Битва получилась. Бэйли быстро устал, Бё и Шипулин опередили всех и начали кусать Бьорндалена, но тут и у россиянина закончились силы. Бё успел опередить Бьорндалена и стал вторым, Шипулин – не успел. Почётное четвёртое место. Вторая «деревянная» медаль за день. Вторая семейная медаль за день для четы Домрачева – Бьорндален.

И да, второй блестящий российский «отыгрыш большого числа позиций». Всё, как мы умеем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 20
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
12 февраля 2017, воскресенье
20:46 Лукашенко поздравил Домрачеву с успехом в гонке преследования на ЧМ по биатлону
20:26 Бьорндален: теперь всё оставшееся свободное время провожу с Дашей и дочкой
19:54 Касперович: как обычно, Шипулину не хватило одного-двух выстрелов
19:42 Домрачева — Бьорндалену: великолепный день! Великолепный папа! Горжусь тобой!
19:26 Тихонов: задолжал ты золото, Антон, задолжал!
19:16 Тихонов: после рождения ребёнка Домрачева заматерела
19:15 Женская сборная России выиграла эстафету на этапе КМ по шорт-треку в Минске
19:13 Касперович: обследование показало, что Виролайнен можно тренироваться дальше
19:02 Немки выиграли этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Словении
19:02 Бьорндален: Дарья дала мне много мотивации своей гонкой
19:02 Горнолыжник Фойз выиграл скоростной спуск на ЧМ в Швейцарии
19:00 Й. Бё: забавно сохранить то же место после гонки, что было на старте
18:55 Фуркад: мне приятно быть на подиуме с двумя великими биатлонными талантами
18:52 Ярошенко: Шипулин помирился с Фуркадом, и пришёл результат
18:45 Шипулин оторвался от Шемппа в общем зачёте Кубка мира по биатлону
18:17 Шипулин: Бьорндалену повезло, что его догнал Бё, да и успех Домрачевой помог
18:16 Юсков: хотелось большего, но серебра в моей коллекции до этого дня не было
18:15 Гараничев: ещё не понял, в чём заключались ошибки, приду после гонки и подумаю
17:58 Шипулин: видимо, такова моя судьба
17:36 Фуркад выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Шипулин — четвёртый
17:23 Ирина Услугина уехала из расположения сборной России в Риднаун
17:15 Касперович: мы до сих пор не можем понять, что произошло с Цветковым в спринте
16:57 Объявлен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку на ЧМ
16:55 Бьорндален поздравил Домрачеву с серебром в гонке преследования на ЧМ
16:52 Фуркад: я даже свиньёй согласен быть. Это своего рода игра
16:31 Ешеев переизбран президентом Российской Федерации стрельбы из лука
16:21 Тихонов: Шипулин может стрелять как бог, вот пусть себя и проявит
16:14 Ферриани: для дисквалификации Федерации бобслея России нужны доказательства
15:53 Тихомиров: потенциал у Вайлда есть, просто есть и ошибки
15:46 «Газпром-Югра» и «Синара» одержали победы в 15-м туре ЧР по мини-футболу
15:34 Домрачева: после спринта хотела пойти в лес и громко покричать
15:20 Штухец — чемпионка мира в скоростном спуске, Прокопьева — 27-я
15:15 Конькобежцы Мантиа и Бо Рю Ким выиграли масс-старты на ЧМ в Канныне
15:06 Александр Касперович: Гараничев продолжает работать с Гроссом
15:06 Бэйли: Логинов украл у меня серебро, как я должен относиться к мошеннику?
14:43 Тихонов: в Старых не сомневался на протяжении всего времени её дисквалификации
14:42 Омелин — 8-й во втором старте в ски-кроссе на этапе КМ по фристайлу в Швеции
14:27 Домрачева: мне удалось подтвердить своё прозвище «девушка-камбек»
14:25 Коукалова: на первой стрельбе я сказала «до свидания» своей медали
14:25 Дальмайер: упорная борьба на последнем рубеже стала для меня главным вызовом
14:00 Конькобежец Юсков — серебряный призёр ЧМ в Канныне на дистанции 1500 м
13:58 Дальмайер упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону
13:55 СБР будет отстаивать решение о проведении чемпионата мира по биатлону в Тюмени
13:49 Домрачева: не думала о месте в протоколе, потому что 27-й далёкий номер
13:42 Услугина: на ЧМ по биатлону у меня присутствует душевное равновесие
Все новости RSS
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Мужская, без вариантов
1375 (75%)
Неожиданно, но женская
30 (2%)
У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград
93 (5%)
Одну на двоих - в смешанной эстафете
147 (8%)
Не будет у России никаких медалей
197 (11%)
Проголосовало: 1842
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+