То, что мы умеем. Как Шипулин «большое число позиций отыгрывал»

Очень известная фамилия

Быстро и буднично

Забывать о медалях?

Надежда под капельницей

Почётное четвёртое

«Фамилия этого человека слишком известна, чтобы мы её произносили всуе. Но он будет бороться за золото», — вот так, ничего и никого не стесняясь,за пару часов до старта мужской гонки преследования фактически предсказал России медаль. И не только медаль, но и возможную победу. Глядя на далеко не золотое предстартовое расположение россиян, гдебыл седьмым, асо своим отставанием в 75 секунд даже в двадцатку не попадал, хотелось ответить Дмитрию что-нибудь патетическое. Но его оптимизм, что называется, доставлял.Про медальные шансыговорить не приходилось: отыграть почти две минуты на чемпионате мира – нереально. Будь ты хоть трижды. Больше у нас бойцов не имелось, ведьв гонку преследования не попал. Ну а явными лидерами, вплоть до первого огневого рубежа, должны были оставаться немеци норвежец: растерять преимущество в 23 секунды они никак не могли. Даже с учётом стартовавшего третьим Мартена Фуркада.Фуркад сразу же начал догонять. Гараничев на отсечке 1,6 км оставался почти при своих, Шипулин сначала отыграл 5 секунд, потом вернул их лидерам. Шанс Антона был только в точной стрельбе, он это понимал лучше всех. На первом рубеже. Долль и Бё промазали по одному разу, и лидером гонки стал Фуркад. Вот так быстро и буднично. Гараничев промахнулся своим третьим выстрелом, Шипулин отработал точно и вышел на 10-е место. От лидера его отделяли 50 секунд.Гараничев выскочил со штрафного круга сразу за Антоном и вместе с Тарьеем Бё. В этой части пелотона, возглавляемого Шипулиным, плотность была велика. Фуркад дополнительные скорости не включал, но при этом и не позволял Бё, Доллю и Бьорндалену сокращать отставание. Шипулин и Гараничев темп лидера держали.Ко второй «лёжке» Фуркад успел привезти догоняющим пару секунд, но всё равно отстрелял чисто. Долль и Бё снова промахнулись по разу и окончательно утратили лидирующие позиции. Это был отличный шанс для россиян, но и они отправились на один штрафной круг. Вот с этого места можно было начать забывать о российских медалях. При всём возможном оптимизме.На дистанцию Шипулин ушёл спустя почти минуту после Бэйли, катившего на третьей позиции. Отыграть такое отставание за три круга и два рубежа? Ну, можно, конечно, всё-таки между американцем и Антоном было всего восемь человек. Но для этого мало было точно стрелять, теперь Шипулин просто обязан был отыгрывать и ногами. А он этого не делал: контрольные отсечки третьего круга наглядно это демонстрировали. Перед заходом на первый рубеж для стрельбы стоя от виртуальной бронзы его отделяли 54 секунды.Фуркад всё попал.младший Бё, Долль – все они отправились на штрафной круг. Шипулин уверенно закрыл все мишени и вернулся на 10-е место. От второй и третьей позиции, на который располагались Бьорндален и болгарин, его отделяли 42 секунды. Это даже не один промах соперников, а сразу два. И ведь имелись ещё Долль, оба брата Бё, Шемпп, Моравец, им тоже обязательно нужно было мазать хотя бы раз. Надежда была ещё жива, но под капельницей и в палате интенсивной терапии.Фуркад на заключительном рубеже мог спокойно допустить один промах и сделал это, последним выстрелом. Бьорндален и Анев всё равно не могли его догнать, но у них на кону стояло серебро. И оба промазали по разу, за ними ошибся Моравец. Зато Бэйли всё попал и вырвал капельницу из надежды. Теперь даже чистая стрельба ничего Шипулину не гарантировала.Антон отработал чисто. Если бы не тот лишний, единственный промах на «лёжке», быть россиянину вторым. Теперь же нужно было побороться за наш любимый «отыгрыш большого числа позиций». На дистанцию Шипулин ушёл седьмым, сразу за младшим Бё. До третьего места Бьорндалена было всего ничего – 15 секунд. Будь россиянин четвёртым – мы бы верили во всё, что угодно. Но слишком много было народа между ним и бронзой.Битва получилась. Бэйли быстро устал, Бё и Шипулин опередили всех и начали кусать Бьорндалена, но тут и у россиянина закончились силы. Бё успел опередить Бьорндалена и стал вторым, Шипулин – не успел. Почётное четвёртое место. Вторая «деревянная» медаль за день. Вторая семейная медаль за день для четы– Бьорндален.И да, второй блестящий российский «отыгрыш большого числа позиций». Всё, как мы умеем.