Руками не трогать! Как выиграть без вратаря, не пропустив

Команда без первого номера

Дело привычки

Били редко и не метко

Мини-футбол. Суперлига, 15-й тур

12 февраля



«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Динамо» (Московская область) – 0:8 (0:2)



Голы: Сучилин-3, Нандо, Фукин-2, Ари-2

Пять на пять

Три «вратаря», и все «сухие»

На представлении команд перед матчем «Новая генерация» – «Динамо» в рамках мини-футбольной Суперлиги зрители недоумевали. Диктор представил нападающеговратарём, но не оговорился: других голкиперов в составе подмосковной команды на площадке действительно не было. Как выяснилось, убыли проблемы со здоровьем, поэтому в Сыктывкар они не приехали. А уиз дубля возникли трудности с документами, и сыграть за основную команду он не имел права. Так что «Динамо» осталось без вратарей вообще.«Новая генерация» и «Динамо» – команды с различными турнирными задачами. Хозяева этого матча в турнирной таблице располагаются на 10-м месте, и, чтобы добраться до зоны плей-офф, им необходимо навязывать борьбу и сражаться за очки в матче с любым соперником. Цели «Динамо», как и всегда, понятны и просты – только победы, только первые места. А с учётом того, что команданеудачно провела первую половину сезона и после месячного перерыва продолжает борьбу с непривычно низкого для себя пятого места, ни о каких других задачах, кроме победы в Сыктывкаре, говорить не приходилось.Крайне любопытно было оценить игровой рисунок на первых минутах. Интересно было понять, насколько часто Шакиров будет выходить из ворот, насколько высоко будет подниматься во время атак «Динамо». Оказалось, чтогости избрали весьма осторожную тактику. На первых минутах Ренат пару раз перешёл на половину поля соперника, но большую часть игрового времени он всё-таки проводил в воротах. Чувствовалось, что полевой игрок чувствует себя в створе не очень комфортно. Но игра складывалась так, что у Шакирова было время привыкнуть. Футболисты «Новой генерации» по воротам «Динамо» практически не били, так что вратарь бело-голубых почти не играл руками.Помог подмосковной команде и быстрый гол. Уже на исходе третьей минуты матча «Динамо» провело великолепную атаку: Нандо одной передачей разрезал всю оборону соперника, Бурков в касание скинул на Сучилина, а тот уже добил мяч в сетку – 1:0. Гол игру практически не изменил: подопечные Темура Алекберова продолжали контролировать мяч и плести кружева атак вокруг ворот Кригера. «Новая генерация» же отбивалась, пыталась действовать на скорости, но получалось у хозяев немногое.На 12-й минуте «Динамо» раскачало оборону соперника и забило во второй раз. Кригер опрометчиво выскочил из ворот, но не дотянулся до мяча. Игровой снаряд отскочил к, и тот вколотил его в сетку – 2:0. К середине первого тайма отсутствие основных голкиперов в составе гостей никак не сказывалось. Казалось, со стороны «Новой генерации» было бы логично как можно чаще проверять Шакирова, бить из любых положений, со средней и дальней дистанции. Но оборона подмосковной команды действовала здорово. Жёлто-синие наносили удары редко и не слишком метко. Первый настоящий сейв стражу ворот «Динамо» пришлось совершить лишь на 15-й минуте.Во второй половине тайма был лишь один двухминутный отрезок, во время которого «Новая генерация» активно действовала у ворот соперника. Поклонникам «Динамо» пришлось понервничать, но всё обошлось. Бело-голубые сумели отодвинуть игру от своих ворот и за счёт высокого прессинга продолжили создавать момент за моментом. У гостей было несколько великолепных возможностей забить третий мяч, но в одних эпизодах выручал Кригер, в других – игроки «Динамо» просто прощали своего соперника.На второй тайм хозяева вышли с большим желанием, движения стало больше, а скорости – выше. Вот только моментов у ворот Шакирова по-прежнему почти не было. У Кригера работы было гораздо больше: на первых минутах Сергеев имел два превосходных момента, но вратарь «Новой генерации» оба раза свою команду выручил. Обстановка на площадке тем временем постепенно накалялась. Болельщики посвистывали игрокам «Динамо», те отвечали улыбками и аплодисментами. Более жёсткая борьба началась и на площадке. Игроки начали чаще фолить, в некоторых эпизодах даже грубили.Но ближе к середине тайма команды всё же сосредоточились на футболе. Катализатором к этому стал выход на площадкув качестве пятого полевого игрока. Таким образом, на площадке возникла уникальная ситуация: ворота обеих команд защищали полевые футболисты. «Новая генерация» заметно приободрилась, начала атаковать позиционно и даже нанесла пару неприятных ударов по воротам Шакирова. Но тот справлялся, пусть и не так аккуратно, как это сделал бы вратарь.Впрочем, эмоциональный подъём хозяев длился недолго. Точный ударсо своей половины поля по пустым воротам остудил команду из Сыктывкара. «Новая генерация» ещё пыталась спасти матч, но через пару минут в пустые ворота забил уже– 4:0. Соколов снял вратарский свитер, Кригер вернулся в ворота, но «Динамо» было уже не остановить: Фукин ловко разобрался с голкипером «на носовом платке» и вколотил мяч в ворота. А совсем скоро счёт стал и вовсе неприличным: Нандо обокрал Барскова, отдал пас Сучилину, и тот без труда забил свой второй гол в матче – 6:0.Любопытно, что после шестого гола «Динамо» поменяло игрока во вратарской форме. Шакиров вернулся на скамейку, где партнёры поздравили его с сухим матчем. А, надев зелёный свитер, вышел на площадку, чтобы исполнять роль классического пятого полевого – в створ он возвращался только при необходимости. В оставшееся время матча в ворота рассыпающейся на глазах «Новой генерации» влетели ещё два мяча – постарались. А Темур Алекберов выпустил на поле третьего «вратаря». Нандо тоже сохранил свои ворота в неприкосновенности, и «Динамо», как ни парадоксально, так и не позволило своему сопернику забить – 8:0.