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175 лет назад 2016
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МФК «Динамо» обыграло «Новую генерацию» 8:0
Фото: http://www.futsaldynamo.com/
Текст: Михаил Чесалин

Руками не трогать! Как выиграть без вратаря, не пропустив

МФК «Динамо» приехал в гости к «Новой генерации» без вратарей, но не просто разгромил соперника, а ещё и ни разу не пропустил.
12 февраля 2017, воскресенье. 18:15. Другие

Команда без первого номера


На представлении команд перед матчем «Новая генерация» – «Динамо» в рамках мини-футбольной Суперлиги зрители недоумевали. Диктор представил нападающего Рената Шакирова вратарём, но не оговорился: других голкиперов в составе подмосковной команды на площадке действительно не было. Как выяснилось, у Густаво, Замтарадзе и Поддубного были проблемы со здоровьем, поэтому в Сыктывкар они не приехали. А у Константина Туринцева из дубля возникли трудности с документами, и сыграть за основную команду он не имел права. Так что «Динамо» осталось без вратарей вообще.

→ Разгром, которого не ждали. «Динамо» – в полуфинале Кубка России

«Новая генерация» и «Динамо» – команды с различными турнирными задачами. Хозяева этого матча в турнирной таблице располагаются на 10-м месте, и, чтобы добраться до зоны плей-офф, им необходимо навязывать борьбу и сражаться за очки в матче с любым соперником. Цели «Динамо», как и всегда, понятны и просты – только победы, только первые места. А с учётом того, что команда Темура Алекберова неудачно провела первую половину сезона и после месячного перерыва продолжает борьбу с непривычно низкого для себя пятого места, ни о каких других задачах, кроме победы в Сыктывкаре, говорить не приходилось.

Дело привычки


Крайне любопытно было оценить игровой рисунок на первых минутах. Интересно было понять, насколько часто Шакиров будет выходить из ворот, насколько высоко будет подниматься во время атак «Динамо». Оказалось, что
гости избрали весьма осторожную тактику. На первых минутах Ренат пару раз перешёл на половину поля соперника, но большую часть игрового времени он всё-таки проводил в воротах. Чувствовалось, что полевой игрок чувствует себя в створе не очень комфортно. Но игра складывалась так, что у Шакирова было время привыкнуть. Футболисты «Новой генерации» по воротам «Динамо» практически не били, так что вратарь бело-голубых почти не играл руками.

Помог подмосковной команде и быстрый гол. Уже на исходе третьей минуты матча «Динамо» провело великолепную атаку: Нандо одной передачей разрезал всю оборону соперника, Бурков в касание скинул на Сучилина, а тот уже добил мяч в сетку – 1:0. Гол игру практически не изменил: подопечные Темура Алекберова продолжали контролировать мяч и плести кружева атак вокруг ворот Кригера. «Новая генерация» же отбивалась, пыталась действовать на скорости, но получалось у хозяев немногое.

Били редко и не метко


На 12-й минуте «Динамо» раскачало оборону соперника и забило во второй раз. Кригер опрометчиво выскочил из ворот, но не дотянулся до мяча. Игровой снаряд отскочил к Нандо, и тот вколотил его в сетку – 2:0. К середине первого тайма отсутствие основных голкиперов в составе гостей никак не сказывалось. Казалось, со стороны «Новой генерации» было бы логично как можно чаще проверять Шакирова, бить из любых положений, со средней и дальней дистанции. Но оборона подмосковной команды действовала здорово. Жёлто-синие наносили удары редко и не слишком метко. Первый настоящий сейв стражу ворот «Динамо» пришлось совершить лишь на 15-й минуте.
Мини-футбол. Суперлига, 15-й тур
12 февраля

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Динамо» (Московская область) – 0:8 (0:2)

Голы: Сучилин-3, Нандо, Фукин-2, Ари-2
Во второй половине тайма был лишь один двухминутный отрезок, во время которого «Новая генерация» активно действовала у ворот соперника. Поклонникам «Динамо» пришлось понервничать, но всё обошлось. Бело-голубые сумели отодвинуть игру от своих ворот и за счёт высокого прессинга продолжили создавать момент за моментом. У гостей было несколько великолепных возможностей забить третий мяч, но в одних эпизодах выручал Кригер, в других – игроки «Динамо» просто прощали своего соперника.

Пять на пять


На второй тайм хозяева вышли с большим желанием, движения стало больше, а скорости – выше. Вот только моментов у ворот Шакирова по-прежнему почти не было. У Кригера работы было гораздо больше: на первых минутах Сергеев имел два превосходных момента, но вратарь «Новой генерации» оба раза свою команду выручил. Обстановка на площадке тем временем постепенно накалялась. Болельщики посвистывали игрокам «Динамо», те отвечали улыбками и аплодисментами. Более жёсткая борьба началась и на площадке. Игроки начали чаще фолить, в некоторых эпизодах даже грубили.

Но ближе к середине тайма команды всё же сосредоточились на футболе. Катализатором к этому стал выход на площадку Соколова в качестве пятого полевого игрока. Таким образом, на площадке возникла уникальная ситуация: ворота обеих команд защищали полевые футболисты. «Новая генерация» заметно приободрилась, начала атаковать позиционно и даже нанесла пару неприятных ударов по воротам Шакирова. Но тот справлялся, пусть и не так аккуратно, как это сделал бы вратарь.

Три «вратаря», и все «сухие»


Впрочем, эмоциональный подъём хозяев длился недолго. Точный удар Фукина со своей половины поля по пустым воротам остудил команду из Сыктывкара. «Новая генерация» ещё пыталась спасти матч, но через пару минут в пустые ворота забил уже Ари – 4:0. Соколов снял вратарский свитер, Кригер вернулся в ворота, но «Динамо» было уже не остановить: Фукин ловко разобрался с голкипером «на носовом платке» и вколотил мяч в ворота. А совсем скоро счёт стал и вовсе неприличным: Нандо обокрал Барскова, отдал пас Сучилину, и тот без труда забил свой второй гол в матче – 6:0.

Любопытно, что после шестого гола «Динамо» поменяло игрока во вратарской форме. Шакиров вернулся на скамейку, где партнёры поздравили его с сухим матчем. А Сергеев, надев зелёный свитер, вышел на площадку, чтобы исполнять роль классического пятого полевого – в створ он возвращался только при необходимости. В оставшееся время матча в ворота рассыпающейся на глазах «Новой генерации» влетели ещё два мяча – постарались Сучилин и Ари. А Темур Алекберов выпустил на поле третьего «вратаря». Нандо тоже сохранил свои ворота в неприкосновенности, и «Динамо», как ни парадоксально, так и не позволило своему сопернику забить – 8:0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
МФК Динамо МФК Новая генерация
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12 февраля 2017, воскресенье
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