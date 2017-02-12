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175 лет назад 2016
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Уле-Эйнар Бьорндален
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

«Может быть, Мартен и перегибает палку. Но нам его не изменить»

Домрачева — прекрасный человек и мотиватор, Фуркад — «каннибал» и пример для всех, Шипулин — непростой человек — в интервью с Бьорндаленом.
12 февраля 2017, воскресенье. 20:30. Другие
Величайший биатлонист современности Уле-Эйнар Бьорндален в очередной раз удивил и посрамил скептиков. В гонке преследования он так вцепился в бронзовую медаль, что не отдал её ни американцу Лоуэллу Бейли, ни более молодым преследователям во главе с Антоном Шипулиным. Двойной медальный успех семьи Бьорндалена и Домрачевой напомнил об аналогичных успехах семьи Пуаре 13 лет назад. После гонки спецкор «Чемпионата» вместе с иностранными коллегами пообщался с феноменальным норвежцем

— Это мой первый подиум в сезоне, что особенно приятно, — рассказал Бьорндален на пресс-конференции. — Я стрелял хорошо и был намного сильнее, чем обычно на трассе. Дарья дала мне много мотивации своей гонкой. Биатлон за последние 12 лет, что прошли с прошлого чемпионата мира в Хохфильцене, сильно изменился. Всё
сложнее стало побеждать. Всё больше атлетов претендует на подиум. Все стали лучше стрелять, и я тоже к этому стремился. В чём-то я стал слабее за эти годы, а в чём-то сильнее. В 2005-м я был сильнее в лыжном ходе и могу вспомнить гонки, где много отыгрывал на лыжне. Сейчас я не так хорош и не могу себе позволить ошибки на рубеже.

— Вы верили, что Даша может побороться за медали?
— Я знал, что она готова хорошо и может показать достойный результат. Я смотрел её гонку по телевизору. Она чисто стреляла и провела удивительную гонку. Это придало мне сил, мотивации и веры в себя.

— Что изменилось в вашей жизни, когда всё пространство занимает не один биатлон, а ещё и семья?
— В спорте я делаю то же самое, что и раньше, но при этом всё оставшееся свободное время провожу с Дашей и дочкой. Мы постоянно находимся вместе. Также я ближе познакомился с белорусской командой и немного тренировался вместе с ними.
В спорте я делаю то же самое, что и раньше, но при этом всё оставшееся свободное время провожу с Дашей и дочкой. Мы постоянно находимся вместе.
— Подарить медаль маленькой дочке было для вас дополнительной мотивацией?
— Конечно. Мы хотели сделать это с Дашей. Для меня даже более важно, что она провела хорошую гонку, чем моя медаль. Благодаря этому я был полностью расслаблен перед стартом. Я счастлив, что мы сделали это в месте.

— Перед гонкой вы хорошо спали?
— Мы спали чуть меньше, чем обычно, но достаточно хорошо и спокойно.

— На прошлом чемпионате мира во время пресс-конференции вас сравнили с легендой велоспорта Эдди Меркса, которого соперники прозвали Каннибалом, за его постоянные победы почти во всех гонках. Вы согласны, что сейчас эта роль полностью отошла к Мартену Фуркаду?
— Да, он действительно выглядит как убийца. Всё время очень хорошо сконцентрирован, силён на лыжне, как и я раньше. С каждым годом он чувствует себя всё лучше и лучше и сейчас уже во многом служит примером для меня.

— Вы верите, что однажды он побьёт ваш рекорд?
— Он фантастический спортсмен и способен на многое. Мне приятно следить за тем, как он тренируется, совершенствуется и тем самым мотивирует меня. Он одинаково хорош и в лыжах, и в стрельбе и мог бы соревноваться с сильнейшими лыжниками.
Мартен всегда говорит то, что думает. Может быть, он слишком прямой и порой перегибает палку. Я считаю, что не стоит так себя вести во время соревнований и мешать политику и спорт.
— Правда, что после того как Даша вернулась, вы стали моложе и сильнее?
(Смеётся.) Она потрясающая спортсменка и прекрасный человек. Я уверен, что так, как она, меня никто сейчас не мотивирует, особенно сегодня. Она поднялась с 27-го места на второе и практически вернулась на свой высший уровень. Пока ещё её лучшие ощущения далеки от неё, но я уверен, что снова будет выигрывать.

— Как вы оцениваете активную позицию против допинга Мартена Фуркада?
— Я поддерживаю её, и приятно, что он не один. Многие спортсмены поддерживают его. Это и мой коллега по комитету атлетов Лоуэлл Бэйли, и Михал Шлезингр. Как лучший биатлонист мира он подаёт всем пример. Многие смотрят на него и стараются делать то же самое. Очень хорошо, что Мартен чистый и открытый к общению. Он всегда говорит то, что думает. Может быть, он слишком прямой и порой перегибает палку. Я считаю, что не стоит так себя вести во время соревнований и мешать политику и спорт. Но это Мартен, и мы не можем его изменить, потому что у него есть свои принципы и представления о том, что нужно делать. Он не хочет быть в стороне от этой проблемы, и он очень честный человек, уверенный в своей позиции. Это мне в нём нравится.
Антон и Мартен — не простые люди, а фантастические атлеты и способны отключиться от посторонних мыслей перед гонкой. Поэтому я не думаю, что конфликт причина их вчерашних ошибок.
— Вам не кажется, что во вчерашнем спринте конфликт помешал и Фуркаду, и Шипулину показать свои лучшие качества, а пожав руки, они исправились сегодня?
— Я так не думаю, потому что Антон и Мартен — не простые люди, а фантастические атлеты и способны отключиться от посторонних мыслей перед гонкой. Поэтому я не думаю, что это причина их вчерашних ошибок. Проблема наверняка была в другом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дарья Домрачева Уле-Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону 2017
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