Двое из Просторашино. Огрызки локтей в стране дикарей

Спецкор Круглов даёт советы Шипулину
И всё-таки мы с нашими западными партнёрами разные, вот что я вам скажу. Разный менталитет. Антон Шипулин пару дней назад это сказал, а вчера мы нашли сразу несколько подтверждений этому.
Начнём с самого Антона. Чем отличается просто очень хороший спортсмен от великого? У последнего присутствует «инстинкт убийцы», готовность собраться в решающий момент, выдать максимум и поставить на кон всё ради главной цели. Этим отличаются блестящие тактики Фуркад и Бьорндален, которые на мелочах, на ровном месте выгрызают секунды, которые на финише обеспечивают им победы. А Антону приходится чаще всего грызть локти, кусать деревянную медаль и бесконечное число раз оправдываться и сетовать на судьбу.
Антон Шипулин – по-настоящему большой спортсмен, один из лучших биатлонистов в истории нашего биатлона. Но он допустил в воскресенье две ошибки, которые стоили ему медали.
Первую подметил четырёхкратный олимпийский Александр Тихонов: на четвёртом огневом рубеже нужно было палить, как из пулемёта (а на тренировках с Гербуловым и на менее ответственных соревнованиях он это проделывал неоднократно). При чистой стрельбе он бы сел на хвост Бё-младшему и вместе с ним мог заехать на пьедестал. Вторую ошибку Шипулин признал сам. На последнем круге нужно было не вести, как он сказал, свою гонку, а «идти на все деньги». Скорее всего, он бы «капнул», остался бы не четвёртым, а шестым-седьмым, но зато получил бы шанс уцепиться за медаль чемпионата мира.
Вторую ошибку Шипулин признал сам. На последнем круге нужно было не вести, как он сказал, свою гонку, а «идти на все деньги».Йоханнес Бё в обоих случаях так и поступил и потому пьёт шампанское с двумя великими на пьедестале. Случайность? Просто повезло? Везти всё время не может, а с последних чемпионатов Йоханнес привёз три золота, в том числе два личных. В 23 года он уже сделал то, что у Шипулина не получается в 29. Кто-то рискует, а кто-то «ведёт свою гонку». В этом разница между ними. По крайней мере до настоящего момента.
Спецкор Слюсаренко считает австрийцев дикарями
Вот коллега Круглов решил пойти с козырей, а я приведу пример различия частного порядка, но не менее показательный. Накануне гонок преследования по всей арене в Хохфильцене расклеили вот такие объявления. Мужская воскресная гонка переносится на 15 минут.
Я сразу почувствовал провокацию. Как-то недобро кольнуло сердце. Не может быть, чтобы просто так, ни с того ни с сего меняли старт чемпионата мира. Да и раннее начало женского преследования настораживало – 10.30 утра. Старожилы и не припомнят, когда гонки назначали на такую рань – разве что в 90-е годы, на заре популярности биатлона. А тут – чемпионат мира.
Фото: "Чемпионат"
Пришлось провести собственное расследование. Правда оказалась страшной. Все эти кульбиты с расписанием, все эти неудобства для лучших биатлонистов связаны с… чемпионатом мира по горным лыжам, который в эти дни проходит в Санкт-Морице! По просьбе австрийской стороны биатлон подвинули, чтобы дать место (если вы ещё не поняли) ГОРНЫМ ЛЫЖАМ!
Нормальным людям сложно себе представить, как можно променять захватывающий биатлон на однообразные горные лыжи. Ан нет – можно.Если вам кажется, что австрийцы какие-то, мягко говоря, странные, то да. Они именно такие. Нормальным людям сложно себе представить, как можно променять захватывающий биатлон на однообразные горные лыжи. Ан нет – можно. Я заглянул в воскресные газеты – там одни лыжи. Представьте: специальное газетное приложение, посвящённое событиям в Санкт-Морице! Да что там: вся внушительная австрийская часть пресс-центра ахала и охала, когда какая-то их горнолыжница что-то там выиграла. Или, может, проиграла. Что им до биатлона. Страна дикарей-с, ей-богу.
Спецкор Круглов формирует теневое правительство
Или вот другой пример. Разные менталитеты — эту штуку за пазуху не засунешь и в окно не выкинешь. Проявляется она в каждой мелочи. Вот сегодня австрийские коллеги рассказали, как представители федерации и их сборной чихвостили её бывшего наставника и ветерана шести Олимпиад Альфреда Эдера. Казалось бы, что отец действующего биатлониста мог натворить, чтобы стать объектом всеобщей критики?
А он всего лишь покритиковал нынешний тренерский штаб за выбор состава на смешанную эстафету. Дескать, приняли безграмотное (привет, Александр Иванович Тихонов!) решение и поставили неподготовленную Фабьене Хартвегер в смешанную эстафету. Та привезла круг и лишила шансов сына Альфреда, Симона, побороться за медаль.
Вам это ничего не напоминает? Например, ситуацию, когда заслуженные родственники из всех каналов выступают в защиту своих детей и громят за каждый чих тренеров сборной. У нас из таких заслуженных ветеранов можно собрать целый альтернативный тренерский штаб, этакое теневое правительство, и все воспринимают такую критику в порядке вещей.
→ «Заслуженных ветеранов хочется попросить помолчать»
В Европе, как уже верно подмечал русский наставник с немецким паспортом Роберт Кабуков, так не принято. Здесь профессионал никогда не будет критиковать другого профессионала, ответственного за принятие решение, а потому слова Эдера восприняли просто как моветон. Раскачивает, дескать, старик лодку на домашнем чемпионате да пытается дешёвую популярность заработать. Эх, Эдера бы в Россию. Нам такие эксперты нужны.
Спецкор Слюсаренко ловит украинцев вместе с россиянами
А вот с кем нас никогда не разделить, так это с украинцами. Мы про биатлон, если что. Как обычно, оба спецкора смотрели гонку с тренерской биржи и не могли не подметить, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак много времени проводит с президентом Союза биатлонистов России Александром Кравцовым (или наоборот, как угодно). Общаются они более чем дружески, болеют за своих, поддерживают коллег. Вот как Кравцов и Брынзак (и присоединившейся к их компании двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев) наблюдали за финишем Антона Шипулина.
В следующий раз попросим Кравцова и Брынзака публично обменяться рукопожатиями – и будем наслаждаться комментариями наших любимых читателей. Как всегда – умными, объективными и взвешенными.