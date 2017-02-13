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175 лет назад 2016
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Вопрос дня
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Вопрос преследования. Ждать ли России ещё медалей?

Останется ли бронза в смешанной эстафете единственным успехом России в Хохфильцене — в прогнозе тренеров, спортсменов и специалистов.
13 февраля 2017, понедельник. 12:00. Другие
Первые четыре личные гонки на чемпионате мира в Хохфильцене не принесли сборной России медалей. В преследовании наши биатлонисты заняли самые обидные четвёртые места, и стартовый оптимизм сменился тревогой. Ждать ли болельщикам успехов на второй соревновательной неделе или всё будет так же уныло, как год назад в Хольменколлене? Спортсмены, тренеры, журналисты и болельщики высказали своё мнение. В основном оптимистичное.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Я рассчитываю на две медали по итогам этого чемпионата мира. Если бы не ошибки Антона Шипулина, они были бы уже в руках. У него постоянно ошибки первым или последним выстрелом. Иногда стоит отложить выстрел. Надеюсь, ему хватит мудрости сделать правильные выводы в последних гонках и проявить себя как капитан команды.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион
— Не надо расстраиваться, будем нацеливаться на дальнейшие выступления. Состояние уже гораздо лучше, и будем надеяться, что на следующей неделе я его сохраню. Я всегда знал, что могу бороться за медали и с таких мест, всегда настраиваюсь на хороший результат. Надеюсь, лучшие результаты у нас ещё впереди.
Шипулин: Я всегда знал, что могу бороться за медали и с таких мест, всегда настраиваюсь на хороший результат. Надеюсь, лучшие результаты у нас ещё впереди.

Александр Касперович, главный тренер сборной России
— У нас присутствует оптимизм. В нашей команде его очень много. Медали будут ещё на тысячу процентов. Что нужно сделать, чтобы они были? Правильно, выиграть. Приятно, что вы тоже с улыбкой задаёте эти вопросы.

Илья Трифанов, корреспондент «Матч ТВ»
— Вы считаете, что журналист должен быть ещё и предсказателем? Мне очень хочется верить, что они будут, и я убеждён, что шансы есть. Нам об этом говорит выступление Ирины Старых. Есть спортсмены, для которых индивидуальная гонка проблемная. Про Ирину Старых так сказать нельзя — длинная гонка с четырьмя огневыми рубежами ей абсолютно по плечу. У мужчин у нас длинная скамейка запасных, и любой из них может преподнести сюрприз. Разумеется, может и Антон Шипулин.

Синиша Урошевич, обозреватель газеты Delo (Словения)
— Я думаю, что будут. Ещё много соревнований. Россия традиционно сильна в индивидуальных гонках. Сейчас больше шансов у мужчин. Шипулин показал, насколько он силён. В спринте он выступил для себя плохо, но теперь исправился. В эстафетах и масс-стартах у мужчин также хорошие шансы. Я думаю, ещё три медали ваша команда способна выиграть.
Трифанов: У мужчин у нас длинная скамейка запасных, и любой из них может преподнести сюрприз. Разумеется, может и Антон Шипулин.

Константин Клименко, обозреватель официального сайта федерации биатлона Украины
— Мне кажется, что Россия возьмёт максимум ещё одну медаль на чемпионате. Где? Может быть, в мужской эстафете, хотя будет тяжеловато бороться с Францией, Германией и Норвегией. Россия — четвёртая в списке претендентов, но может зацепиться за медаль. В индивидуальной гонке теоретически может побороться Шипулин или Гараничев, но это небольшая вероятность. Любая медаль среди женщин будет сенсацией. Так что шансы сборной России завоевать ещё одну медаль оценил бы как 50 на 50.

Наше мнение


Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора «Чемпионата»:
— Есть предчувствие, что медали в нашей команде ещё будут. Я бы поставил на ещё одну… нет, буду всё же оптимистом — ещё на две. Одна должна быть в мужской эстафете, а другая — в личной мужской гонке. Конкретно — у Антона Шипулина. Но вот золотых медалей я не вижу. Хотя очень хочу, чтобы Шипулин впервые в карьере стал чемпионом мира. Особенно учитывая тот факт, что Антон уже несколько раз говорил, что после Олимпиады-2018 будет всерьёз размышлять о завершении карьеры. Так что — вполне может быть — это его последний чемпионат и последний шанс стать чемпионом мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Вопрос дня Чемпионат мира по биатлону 2017
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