Вопрос преследования. Ждать ли России ещё медалей?

Шипулин: Я всегда знал, что могу бороться за медали и с таких мест, всегда настраиваюсь на хороший результат. Надеюсь, лучшие результаты у нас ещё впереди.

Трифанов: У мужчин у нас длинная скамейка запасных, и любой из них может преподнести сюрприз. Разумеется, может и Антон Шипулин.

Наше мнение

Первые четыре личные гонки на чемпионате мира в Хохфильцене не принесли сборной России медалей. В преследовании наши биатлонисты заняли самые обидные четвёртые места, и стартовый оптимизм сменился тревогой. Ждать ли болельщикам успехов на второй соревновательной неделе или всё будет так же уныло, как год назад в Хольменколлене? Спортсмены, тренеры, журналисты и болельщики высказали своё мнение. В основном оптимистичное.— Я рассчитываю на две медали по итогам этого чемпионата мира. Если бы не ошибки Антона Шипулина, они были бы уже в руках. У него постоянно ошибки первым или последним выстрелом. Иногда стоит отложить выстрел. Надеюсь, ему хватит мудрости сделать правильные выводы в последних гонках и проявить себя как капитан команды.— Не надо расстраиваться, будем нацеливаться на дальнейшие выступления. Состояние уже гораздо лучше, и будем надеяться, что на следующей неделе я его сохраню. Я всегда знал, что могу бороться за медали и с таких мест, всегда настраиваюсь на хороший результат. Надеюсь, лучшие результаты у нас ещё впереди.— У нас присутствует оптимизм. В нашей команде его очень много. Медали будут ещё на тысячу процентов. Что нужно сделать, чтобы они были? Правильно, выиграть. Приятно, что вы тоже с улыбкой задаёте эти вопросы.— Вы считаете, что журналист должен быть ещё и предсказателем? Мне очень хочется верить, что они будут, и я убеждён, что шансы есть. Нам об этом говорит выступление Ирины Старых. Есть спортсмены, для которых индивидуальная гонка проблемная. Про Ирину Старых так сказать нельзя — длинная гонка с четырьмя огневыми рубежами ей абсолютно по плечу. У мужчин у нас длинная скамейка запасных, и любой из них может преподнести сюрприз. Разумеется, может и Антон Шипулин.— Я думаю, что будут. Ещё много соревнований. Россия традиционно сильна в индивидуальных гонках. Сейчас больше шансов у мужчин. Шипулин показал, насколько он силён. В спринте он выступил для себя плохо, но теперь исправился. В эстафетах и масс-стартах у мужчин также хорошие шансы. Я думаю, ещё три медали ваша команда способна выиграть.— Мне кажется, что Россия возьмёт максимум ещё одну медаль на чемпионате. Где? Может быть, в мужской эстафете, хотя будет тяжеловато бороться с Францией, Германией и Норвегией. Россия — четвёртая в списке претендентов, но может зацепиться за медаль. В индивидуальной гонке теоретически может побороться Шипулин или Гараничев, но это небольшая вероятность. Любая медаль среди женщин будет сенсацией. Так что шансы сборной России завоевать ещё одну медаль оценил бы как 50 на 50.— Есть предчувствие, что медали в нашей команде ещё будут. Я бы поставил на ещё одну… нет, буду всё же оптимистом — ещё на две. Одна должна быть в мужской эстафете, а другая — в личной мужской гонке. Конкретно — у Антона Шипулина. Но вот золотых медалей я не вижу. Хотя очень хочу, чтобы Шипулин впервые в карьере стал чемпионом мира. Особенно учитывая тот факт, что Антон уже несколько раз говорил, что после Олимпиады-2018 будет всерьёз размышлять о завершении карьеры. Так что — вполне может быть — это его последний чемпионат и последний шанс стать чемпионом мира.