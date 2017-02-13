«Тактика злых и слабых людей». Как именно Россия запугивает Чехию

Не верите? Ну и зря. Мы перевели материал одного из ведущих чешских спортивных сайтов sport.idnes.cz. Там всё именно так.
«А ещё попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор»
Анонимные сообщения с угрозами приходят в адрес Федерации биатлона Чехии, достаётся и Габриэле Коукаловой. В России на неё приклеили ярлык ненавистной женщины после того, как она позволила себе сказать, что не доверяет ни одному спортсмену из страны, где выявлено столько допинговых случаев.
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«Это тактика слабых людей, которые таким нечестным способом пытаются запугать наших спортсменов, – говорит главный тренер Ондржей Рыбарж. – Эти мейлы с угрозами пишут в большинстве своём злые, закомплексованные люди. А ещё попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор (Дмитрий Губерниев. — Прим. ред.). Он распространяет пропаганду, которой старается угодить своему народу».
Мейлы с угрозами пишут в большинстве своём злые, закомплексованные люди. А ещё попадаются такие, как этот сумасбродный русский комментатор.
В Хохфильцене тренер Зденек Витек со стрельбища по рации передаёт своим ассистентам: «Габина сейчас одна в доме, приглядите, чтобы дверь в него потом была заперта на ключ».
Во время командных собраний Рыбарж снова напоминает: ёмкости с питьём должны постоянно находиться под присмотром. Запрещается использовать повреждённые бутылки или брать напитки от неизвестных людей. Чехи опасаются, что могут стать мишенью для атаки.
Фото: РИА Новости
Спортсмены не могут воспользоваться даже подарками от болельщиков. «Кто-то принесёт шоколадку, но мы не знаем, что в ней может быть намешано», – говорит Михал Малек, тренер мужской сборной. Подарки лучше отдавать сервисменам, советуют тренеры.
«Русские с самого начала играют краплёными картами, и мы не рассчитываем на то, что сейчас они начнут играть честно», – говорит тренер женской сборной Зденек Витек.
«Кто-то из команды всегда присматривает за напитками»
В глазах россиян именно Чехия – инициатор антирусской кампании в биатлоне.
«Все эти меры безопасности – это наша защита, – утверждает Рыбарж. – Ясно, что если бы кто-то захотел нам навредить, у недоброжелателей было бы много пространства для манёвра, и противостоять этому очень трудно. Но мы хотя бы можем позаботиться о чистоте еды и напитков».
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Страхи, которые ещё недавно казались бы преувеличенными, неожиданно стали восприниматься чехами очень серьёзно. Энергетические напитки биатлонистам готовят ассистенты тренеров Иржи Голубец и Алеш Лигаун. «Спортсмены могут брать напитки только от тренеров, его ассистента или же использовать закрытые бутылки на пресс-конференциях. Мы должны быть осмотрительными», — говорит Малек.
Кто-то принесёт шоколадку, но мы не знаем, что в ней может быть намешано.
Во время тренировок на стрельбище кто-то из команды всегда присматривает за напитками в ёмкостях.
«Раньше было обычным делом, когда вы шли кататься и клали питье где-то возле трассы. Сейчас всё по-другому», – отмечает Витек.
Самый известный российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев раздаёт интервью в пресс-центре и объясняет: «Шлезингр полностью настроен против русских. Они с Фуркадом дестабилизируют ситуацию в биатлоне». После чего обвиняет чешского биатлониста, говоря об абсурдности его аргументации по отношению к России.
«Мы не хотим этот чемпионат мира»
У Шлезингра другое мнение на этот счёт.
Он вспоминает, как в Хохфильцене президент Союза биатлонистов России заявил, что теперь враг номер один для русских – это чехи.
«Он говорит, что мы отвергнутые, что Тюмень нас лишила чемпионата мира. Но мы не хотим этот чемпионат мира. Иржи Гамза говорил об этом неоднократно. Россия – это страна с определённо самым большим количеством допинговых случаев в биатлоне за последние годы. Мы решаем большую проблему с их допингом, а русские обвиняют других. Если у них нет никакого самоанализа, что-то неладное происходит у них самих, а не у нас».
Мы не хотим этот чемпионат мира. Иржи Гамза говорил об этом неоднократно.
Кстати, в прошлую пятницу из стартового протокола женской спринтерской гонки была исключена россиянка Елена Глазырина (оригинал имени сохранён. – Прим. ред.). Международный союз биатлонистов IBU сообщил в своём коммюнике, что разбирательство в отношении неё было начато на основании доклада Макларена, связанного с применением допинга и манипуляциями с допинг-пробами. Спортсменка была временно отстранена от соревнований.