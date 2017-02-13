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175 лет назад 2016
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Василий Кудинов
Фото: zarya-kaspiya.ru
Текст: Андрей Шитихин

«Он – лучший». Как гандболист Кудинов в кедах бегунов побеждал

Гениальный гандболист Василий Кудинов выручал всех, играл с надрывом бедра и был лучшим даже в хоккее – истории о нём от его коллег.
13 февраля 2017, понедельник. 13:45. Другие
В субботу, 11 февраля, скоропостижно скончался один из самых титулованных гандболистов России и мира, двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Василий Кудинов. До своего 48-летия он не дожил всего неделю. Игрок, о котором с восхищением вспоминали все, с кем или против кого ему доводилось выступать. Он пришёл в гандбол за месяц до своего 16-летия, а закончил играть через 20 лет. Тренеры и коллеги Кудинова специально для «Чемпионата» рассказали, каким он парнем был.

«Теперь вы меня выгоните – я же проиграл»


Первым тренером Кудинова был Валерий Кочетков, тогда работавший в Астрахани, а сейчас – в Чехове.

«Кудинова ко мне направил легендарный Владимир Гладченко, который тренировал астраханское «Динамо». Он сказал, чтобы я попробовал сделать из него игрока задней линии. Первый раз он пришёл ко мне на тренировку 30 декабря 1984 года – крепкий такой парень ростом 1,87 м. Я очень хорошо запомнил именно этот день, поскольку через неделю нам предстояло ехать на турнир, и мои ребята сдавали нормативы. Ну я и предложил Василию попробовать их выполнить.

Он пробежал 30 м за 3,7 с. Человек, который просто пришёл с улицы. Это было обалденно. Потом попросил его прыгнуть тройным с места, а он сказал, что не знает, как это делать. Ну, я попросил одного паренька, Валеру Пугача, который прыгал на 9 м, показать Василию, что именно нужно. Тот показал, а Кудинов прыгнул за 10 м! Представляете, как физически он был одарён?! А когда подрос ещё на 10 см, в прыжке с места доставал головой баскетбольное кольцо.

Но мне врезалась в память история, которая случилась в мае 1985 года в Астрахани. Василий тогда занимался у меня пять месяцев и попросил выступить на областных соревнованиях по лёгкой атлетике за команду астраханской нефтебазы, а командой этой руководил его дядя. Я разрешил, но предупредил, что его он проиграет легкоатлетам, то из гандбола придётся уйти.
В обычной жизни Кудинов был очень простым, никогда ничего не просил, хотя с его заслугами и статусом мог любые двери ногами открывать.

Так вот, я после тренировки пошёл на стадион, где проходили соревнования, а это было буквально под боком – метров 50 от нашего зала, и увидел грустного Кудинова, который сидел на скамейке. Спросил, что случилось, а он в ответ: «Тренер, я проиграл – теперь вы меня выгоните…» Оказалось, что Василий выиграл стометровку, но уступил 5 см в прыжках в длину из-за того, что из всех попыток только в одной попал на планку. А он выступал в старых кедах, каждый из которых весил граммов по 700-800! Тогда как ребята, которые специально готовились к этому турниру, бегали и прыгали в шиповках.

Бог щедро наградил этого гандболиста, и очень жаль, что так рано забрал».

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«У Кудинова был надрыв бедра в 6 см, а он нашу команду к золоту вёл»


Разыгрывающий Станислав Кулинченко играл вместе с левым полусредним Василием Кудиновым во многих командах – начиная от сборной Астраханской области на Спартакиаде школьников СССР и заканчивая японской «Хондой» и сборной России на Олимпиаде в Афинах.

«Василий Кудинов – простой, открытый и добрый человек, настоящий русский мужик, к которому можно было в любой момент обратиться с любой просьбой. Он всегда готов был прийти на выручку в ущерб собственным интересам. Всей своей жизнью и всем своим поведением на площадке он показывал, что деньги – совсем не главное. Он на каждый матч выходил с тем рвением, которое сейчас есть далеко не у всех. Кудинов никогда не отказывался от вызовов в национальную сборную, какие бы у него ни были проблемы со здоровьем.

Ни разу я не слышал от него вопроса о призовых – он играл за страну и вёл всех за собой. Он отдавал всего себя национальной команде. Ребятам из некоторых наших популярных видов спорта, которые много получают и мало выигрывают, неплохо бы привести Кудинова в пример. Перед чемпионатом мира 1997 года в Японии у него обнаружили надрыв бедра в 6 см. С такой травмой не играют, а ему наспех с помощью уколов залечили, и Василий играл. Не просто играл, а привёл нас к золоту, и сам попал в символическую сборную турнира. Мне кажется, только одного этого достаточно, чтобы понять, что это был за спортсмен и человек. Вася Кудинов из той плеяды игроков, для которого командное всегда было выше личного.

А ещё – он был просто лучшим во всём. Мы же на тренировках в разные виды спорта играли. Если это был баскетбол – он двумя руками мяч сверху в кольцо втыкал, если футбол – передачи через полполя отдавал точные, а если хоккей – однажды было и такое в Новогорске – финты невероятные делал. Все остальные едва на коньках стояли, на клюшки опирались, чтобы не упасть, он просто летал на площадке. В этом был весь Кудинов».

«Я не помню, что Вася хоть кому-то сказал «нет»


Генеральный директор ФГР Лев Воронин играл вместе с Кудиновым в национальной сборной на многих турнирах, становился олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы.

«В 1995 году я впервые попал на чемпионат мира в Исландии. Для меня это был первый международный турнир в составе национальной команды. Хоть я и не был молодым по возрасту, но был дебютантом, и Василий Кудинов на правах более опытного товарища взял надо мной шефство. Это проявлялось во всём – настраивал на матчи, помогал на площадке, прикрывал в каких-то моментах. Для меня это было очень важно. Благодаря своему земляку, а мы оба из Астрахани, я очень быстро влился в коллектив.
Василий выиграл стометровку, но уступил 5 см в прыжках в длину. А он выступал в старых кедах, каждый из которых весил граммов по 700-800!

Он вообще постоянно помогал во всём. Если была нужда, мог помочь и деньгами. Это человек, про которых говорят: за ним как за каменной стеной. Он последнюю рубашку отдаст, но товарищу поможет. Кудинов же родом из села Ильинка, и там, мне кажется, нет ни одного его знакомого, которому чем-то не помог. Я не помню, что Вася хоть кому-то сказал «нет». Именно таким и должен быть настоящий русский человек».

«В Ильинке было всего два спортсмена, и оба – великие»


Легендарный вратарь, трёхкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров играл вместе с Кудиновым и в сборной, и в парижском «Иври», дружил семьями.

«Василий родился в небольшом селе Ильинка под Астраханью и каждый день ездил на тренировки на автобусе. Знаете, в Ильинке же ещё родился знаменитый баскетболист Владимир Андреев (бронзовый призёр Олимпиады-1968, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, победитель Кубка Европейских чемпионов. – Прим. «Чемпионата»), который играл за ЦСКА и сборную СССР. Так вот, там шутят, что в селе за всю историю было всего два спортсмена, и оба – великие.
Российская мужская сборная по гандболу, завоевавшая золото XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее

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Фото: РИА Новости

Он был настоящим спортсменом, лидером и в сборной, и в клубах, в которых играл. Владимир Гладченко пригласил его в астраханское «Динамо» совсем молодым, и тогда команда во многом благодаря Кудинову обыграла в финале чемпионата СССР могучий минский СКА. Всего лишь в двух матчах.

Умел играть через «не могу», выходил на площадку и с вывихнутым голеностопом, и с выбитыми пальцами. Никогда не забуду финал Олимпиады в Барселоне, когда наша команда играла со шведами. Тогда на позиции левого полусреднего основным был Михаил Якимович, а Вася получал не так много игрового времени. Но в финале он вышел и в самый нужный момент вколотил шведам четыре мяча подряд, внёс перелом в игру.

Надёжность и скромность – его отличительные черты. В обычной жизни Кудинов был очень простым, никогда ничего не просил, хотя с его заслугами и статусом мог любые двери ногами открывать. Другой на его месте мог быть более пробивным».

«В ресторане Кудинова гандбольные люди могли не заплатить. А он не напоминал»


С легендарным тренером Владимиром Максимовым Кудинов в составе сборной России выигрывал Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы.

«Василий был очень открытым и честным человеком. В нём не было житейской хитрости, он никогда не пытался сделать что-то для своей выгоды. Когда он вернулся в Россию из Японии, то открыл в Астрахани свой ресторан. Люди из гандбола могли в любое время прийти туда покушать и отдохнуть и часто забывали заплатить. Кудинов никогда не возражал и не напоминал. Как пелось в песне: «Заходите в мой дом, мои двери открыты…»

Он был дома и практически завершил карьеру. Мы с ним встретились в Астрахани, побеседовали, и я предложил ему попробовать вернуться и сыграть на Олимпиаде в Афинах. Он сказал, что у него травма колена и хронически болит спина, а потому не уверен, что сможет вернуться на прежний уровень. Но попробовать согласился. Полетел в Москву в ЦИТО, где ему под руководством доктора Орлецкого сделали операцию. И начал подготовку со сборной России.

А у нас был сбор в Краснодаре, потом турнир в Германии, и я его на матчи не ставил. Он говорит: «Владимир Салманович, наверное, мне надо уходить – вы же меня не ставите на игры». А ему ответил: «Я не ставлю тень Кудинова, а когда увижу прежнего Василия, у меня никаких сомнений не будет». И он буквально за полтора месяца набрал форму. На предсезонном турнире в Египте в июле я его начал на площадку выпускать. А там же играла и сборная Японии. Так японские тренеры так смотрели на Кудинова, когда он взлетал и мячи заколачивал, что я не удержался и спросил, что происходит.
Когда он вернулся в Россию из Японии, то открыл в Астрахани свой ресторан. Люди из гандбола могли в любое время прийти туда покушать и отдохнуть и часто забывали заплатить. Кудинов не напоминал.

Он так спокойно объяснил, что в «Хонде» не мог играть в полную силу из-за болей в колене и спине, а делать операцию не решался. В общем, такого Кудинова японцы просто никогда в жизни не видели и были в полном ауте. А в Афинах Вася помог нам выиграть бронзу и очень классно провёл матч за третье место с сильнейшей тогда сборной Венгрии. И ещё был момент, когда он уже после Игр в Афинах провёл несколько матчей за астраханское «Динамо», в том числе и Кубок ЕГФ. Тренер одной из датских команд, с которыми играли динамовцы, спустя несколько лет встретил меня и долго восхищённо цокал языком, объясняя, как 36-летний Кудинов, про которого все думали, что он уже окончательно ушёл из спорта, вколотил им 12 мячей и в одиночку выбил из турнира.

Очень жаль, что такие люди уходят так рано. И ещё больше жаль, что по окончании карьеры он так и не смог передать свой опыт молодому поколению. На таких, как Василий Кудинов, можно только равняться».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Гандбол Легенды спорта
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