Шипулин: желания выиграть чемпионат мира всё больше и больше

«Все мои проблемы — в голове»

Самая тяжёлая гонка для меня — спринт, где я и настрелял, и не до конца выложился ходом.

«Лучшие психологи для меня — тренер и родители»

Если мотивация найдётся, не важно, где завершать карьеру. Решение должно быть осознанным и взвешенным — таким, чтобы я после этого не жалел.

«Индивидуальная гонка так и не стала любимой»

Эстафета — такая дисциплина, что победа в ней далеко не всегда даётся объективно сильнейшей команде.

В первый день отдыха на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоялась пресс-конференция компании Fisher, в которой принял участие лидер сборной России по биатлону. Среди пообщавшихся с россиянином был и специальный корреспондент «Чемпионата».— Я бы не сказал, что она получилось совсем уж неудачной. Были и приятные моменты — первая медаль в смешанной эстафете. Впрочем, в личных гонках было больше негативных моментов, чем позитивных. Я стараюсь не расстраиваться, не думать об этом. Мы провели с тренерами хороший анализ после гонок. Надо верить в свои силы и настраиваться на следующие гонки.— Самая тяжёлая гонка для меня — спринт, где я и настрелял, и не до конца выложился ходом. Тут наложилось одно на другое. Мы попали в день реакклиматизации после горной подготовки. Моя самая главная ошибка на стрельбе была связана с очень большим желанием. Я вышел из комфортного для себя графика стрельбы. Весь сезон работал с Андреем Александровичем Гербуловым, чтобы чётко и быстро работать на рубеже. А тут задерживался на каждом выстреле, и это стало моей самой главной ошибкой и в итоге помешало мне. Мы смотрели графики пульсограм, время, проведённое на рубеже, и другие данные. На спринте я был сам не свой.— Да, потому что иногда нужно расслабляться и делать ту работу, к которой привык и которую умеешь делать. К сожалению, ответственность на меня постоянно давит. Я понимаю, что время моё уходит, а желания выиграть медаль чемпионата мира всё больше и больше. Я постараюсь выкинуть всё из головы и просто делать свою работу так, как умею.— Нет. У меня всё только в голове. Я с этим живу, к этому привык и сам себе создаю этим проблемы. Функционально я хорошо готов, что вчерашняя гонка и показала. Тот досадный габарит, который мне не позволил забраться на пьедестал, очень обиден, но при определённой доле удачи я способен завоевать любую медаль. Это биатлон. Тем он и интересен, что мы постоянно сталкиваемся с такой проблемой, что сначала создаём себе трудности, а потом из них выбираемся. Я из той же категории людей. Верю, что всё будет хорошо. Я готовился очень много к этому чемпионату мира. У меня есть все шансы, но всё будет зависеть от психологии и удачи.— Любой человек волнуется. Все это проходили перед экзаменами и важными выступлениями. Внутреннее раздражение и волнение присутствует у всех, просто кто-то умеет с этим справляться, а кто-то относится к этому наплевательски, и ему легче. Я наоборот навешиваю на себя проблемы. Как ни стараюсь себя настраивать, ничего не могу сделать.— Я пытался разговаривать с психологами, но мне это не подходит. Лучшие психологи для меня — мой тренер и мои родители. У меня нет проблем с психологией. Главное — поймать удачу, отпустить эту ситуацию и выполнять свою работу.— Я не могу успокоить болельщиков, так как я ещё это не решил. Будет видно после Олимпийских игр, когда я буду принимать решение.— Я не могу сейчас говорить об этом. Если будут желание, мотивация и силы выступать дальше, я ещё немного побегаю. Если этой мотивации не будет, не вижу смысла выступать. Тогда надо будет уступать дорогу молодым.— Дело не в месте проведения чемпионата мира, дело в мотивации. Будет она или нет. Если мотивация найдётся, не важно, где завершать карьеру. Решение должно быть осознанным и взвешенным — таким, чтобы я после этого не жалел.— Конечно, хочется победы, хочется достигнуть цель, которую я преследую очень давно. Но сейчас главная мотивация — это Олимпийские игры следующего года.— Да на кого тут обижаться? Бенедикт — молодец, хорошо выступил. Часто так бывает, что на главных стартах себя показывают тёмные лошадки, те, кто вроде бы ни на что не претендовал. В биатлоне такое случается. Да, видимо, это судьба, так распорядился бог, и я могу только порадоваться за удачливых парней.— Не стану скрывать: приятнее было бы одержать личную. Но все знают и видят, как я отдаю всего себя в эстафетах. При любой возможности взять что-то серьёзное в эстафете я буду биться до конца.— Эстафета — такая дисциплина, что победа в ней далеко не всегда даётся объективно сильнейшей команде. Выигрывает тот, кто сумеет справиться со своими этапами лучше всех ровно в тот момент. Команда может состоять из средних спортсменов, но регулярно заходить на подиумы. Нужно немного удачи. В этом смысле я остаюсь оптимистом в отношении сборной России. Мы поборемся. Особенно хорошим знаком стала медаль в смешанной эстафете, что не получалось много лет.— Да, это правда. Было несколько ситуаций, когда сил много, но ошибался тактически. Если тренеры поставят — выступлю на любом этапе.— Нет, индивидуальная гонка так и не стала для меня любимой. Лично для меня не очень интересная гонка. Но в любом случае я постараюсь сделать всё, что в моих силах, выжму из себя максимум. Мне неинтересно просто участвовать, я ставил на этом чемпионате мира для себя другие задачи.— Если бы вы поменьше напоминали — было бы легче, конечно. Стараюсь сконцентрироваться на гонках и поменьше думать о грязи.