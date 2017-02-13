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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин
Фото: РИА Новости
Текст: Евгений Слюсаренко

Шипулин: желания выиграть чемпионат мира всё больше и больше

Лидер мужской сборной России Антон Шипулин подводит итоги первой половины чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.
13 февраля 2017, понедельник. 18:00. Другие
В первый день отдыха на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоялась пресс-конференция компании Fisher, в которой принял участие лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин. Среди пообщавшихся с россиянином был и специальный корреспондент «Чемпионата».

«Все мои проблемы — в голове»


— Как настроение после богатой на события первой половины чемпионата?
— Я бы не сказал, что она получилось совсем уж неудачной. Были и приятные моменты — первая медаль в смешанной эстафете. Впрочем, в личных гонках было больше негативных моментов, чем позитивных. Я стараюсь не расстраиваться, не думать об этом. Мы провели с тренерами хороший анализ после гонок. Надо верить в свои силы и настраиваться на следующие гонки.

— Каковы главные итоги этого анализа?
— Самая тяжёлая гонка для меня — спринт, где я и настрелял, и не до конца выложился ходом. Тут наложилось одно на другое. Мы попали в день реакклиматизации после горной подготовки. Моя самая главная ошибка на стрельбе была связана с очень большим желанием. Я вышел из комфортного для себя графика стрельбы. Весь сезон работал с Андреем Александровичем Гербуловым, чтобы чётко и быстро работать на рубеже. А тут задерживался на каждом выстреле, и это стало моей самой главной ошибкой и в итоге помешало мне. Мы смотрели графики пульсограм, время, проведённое на рубеже, и другие данные. На спринте я был сам не свой.
Самая тяжёлая гонка для меня — спринт, где я и настрелял, и не до конца выложился ходом.

— Ваша главная ошибка, что вы слишком сильно выделяете чемпионат мира среди других стартов?
— Да, потому что иногда нужно расслабляться и делать ту работу, к которой привык и которую умеешь делать. К сожалению, ответственность на меня постоянно давит. Я понимаю, что время моё уходит, а желания выиграть медаль чемпионата мира всё больше и больше. Я постараюсь выкинуть всё из головы и просто делать свою работу так, как умею.

— Все ваши проблемы исключительно в психологии или есть и другие причины?
— Нет. У меня всё только в голове. Я с этим живу, к этому привык и сам себе создаю этим проблемы. Функционально я хорошо готов, что вчерашняя гонка и показала. Тот досадный габарит, который мне не позволил забраться на пьедестал, очень обиден, но при определённой доле удачи я способен завоевать любую медаль. Это биатлон. Тем он и интересен, что мы постоянно сталкиваемся с такой проблемой, что сначала создаём себе трудности, а потом из них выбираемся. Я из той же категории людей. Верю, что всё будет хорошо. Я готовился очень много к этому чемпионату мира. У меня есть все шансы, но всё будет зависеть от психологии и удачи.

«Лучшие психологи для меня — тренер и родители»


— Можно ли натренировать спокойствие и уверенность в своих силах?
— Любой человек волнуется. Все это проходили перед экзаменами и важными выступлениями. Внутреннее раздражение и волнение присутствует у всех, просто кто-то умеет с этим справляться, а кто-то относится к этому наплевательски, и ему легче. Я наоборот навешиваю на себя проблемы. Как ни стараюсь себя настраивать, ничего не могу сделать.

— С психологом работать не пробовали?
— Я пытался разговаривать с психологами, но мне это не подходит. Лучшие психологи для меня — мой тренер и мои родители. У меня нет проблем с психологией. Главное — поймать удачу, отпустить эту ситуацию и выполнять свою работу.

— Светлана Слепцова не скрывает, что для неё это последний чемпионат мира. Можете успокоить болельщиков и сказать, что у вас ещё будут чемпионаты мира?
— Я не могу успокоить болельщиков, так как я ещё это не решил. Будет видно после Олимпийских игр, когда я буду принимать решение.

— Результат этих Игр-2018 будет иметь для вас значение?
— Я не могу сейчас говорить об этом. Если будут желание, мотивация и силы выступать дальше, я ещё немного побегаю. Если этой мотивации не будет, не вижу смысла выступать. Тогда надо будет уступать дорогу молодым.
Если мотивация найдётся, не важно, где завершать карьеру. Решение должно быть осознанным и взвешенным — таким, чтобы я после этого не жалел.

— Если чемпионат мира 2021 года останется в Тюмени, это как-то повлияет на ваше решение?
— Дело не в месте проведения чемпионата мира, дело в мотивации. Будет она или нет. Если мотивация найдётся, не важно, где завершать карьеру. Решение должно быть осознанным и взвешенным — таким, чтобы я после этого не жалел.

— Золотая медаль чемпионата мира — это сейчас главная мотивация?
— Конечно, хочется победы, хочется достигнуть цель, которую я преследую очень давно. Но сейчас главная мотивация — это Олимпийские игры следующего года.

— Не обидно, что вы всю карьеру бьётесь вокруг да около этой медали, а приходит условно Бенедикт Долль, для которого этот чемпионат мира дебютный, — и сразу забирает золото? Что это — судьба?
— Да на кого тут обижаться? Бенедикт — молодец, хорошо выступил. Часто так бывает, что на главных стартах себя показывают тёмные лошадки, те, кто вроде бы ни на что не претендовал. В биатлоне такое случается. Да, видимо, это судьба, так распорядился бог, и я могу только порадоваться за удачливых парней.

«Индивидуальная гонка так и не стала любимой»


— Что для вас ценнее — личная победа или эстафетная?
— Не стану скрывать: приятнее было бы одержать личную. Но все знают и видят, как я отдаю всего себя в эстафетах. При любой возможности взять что-то серьёзное в эстафете я буду биться до конца.

— Эстафета считалась нашим сильным звеном, как вдруг уже в Хохфильцене выяснилось, что некоторые члены команды находятся не в лучшей форме.
— Эстафета — такая дисциплина, что победа в ней далеко не всегда даётся объективно сильнейшей команде. Выигрывает тот, кто сумеет справиться со своими этапами лучше всех ровно в тот момент. Команда может состоять из средних спортсменов, но регулярно заходить на подиумы. Нужно немного удачи. В этом смысле я остаюсь оптимистом в отношении сборной России. Мы поборемся. Особенно хорошим знаком стала медаль в смешанной эстафете, что не получалось много лет.

— В этом сезоне у вас не всегда получался финишный этап.
— Да, это правда. Было несколько ситуаций, когда сил много, но ошибался тактически. Если тренеры поставят — выступлю на любом этапе.
Эстафета — такая дисциплина, что победа в ней далеко не всегда даётся объективно сильнейшей команде.

— Индивидуальная гонка вам никогда не нравилась, но, может быть, после победы в Антхольце пересмотрели свои взгляды?
— Нет, индивидуальная гонка так и не стала для меня любимой. Лично для меня не очень интересная гонка. Но в любом случае я постараюсь сделать всё, что в моих силах, выжму из себя максимум. Мне неинтересно просто участвовать, я ставил на этом чемпионате мира для себя другие задачи.

— Удаётся абстрагироваться от всех этих скандалов и думать только о чемпионате мира?
— Если бы вы поменьше напоминали — было бы легче, конечно. Стараюсь сконцентрироваться на гонках и поменьше думать о грязи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Чемпионат мира по биатлону 2017
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