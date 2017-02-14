Двое из Просторашино. Провоцировал Ландертингера? Женись на нём

Боевые спецкоры «Чемпионата» Круглов и Слюсаренко размякли. Не устраивают грязных провокаций, не подбрасывают чешским биатлонистам допинг в напитки и шоколадки, не царапают пробирки, не дежурят у мусорных контейнеров в поисках шприцов. А всё потому что сегодня — День всех влюблённых. В связи с этим спецкоры подходили к звёздам мирового биатлона и просили сказать «я тебя люблю» на родном языке. Имея в виду любовь, понятно, к поклонникам биатлона. Несколько раз их чуть не побили, неправильно поняв, но закончилось всё хорошо.немного смутился при просьбе сказать про любовь к болельщикам: «Я вообще-то только жену люблю». А потому сначала рассказал, что приготовил на 14 февраля любимой супруге.И лишь затем обратился к болельщикам с пожеланиями.Не сразу поняла, что мы от неё хотим, красавица из Чехии, которая в первый день отдыха вышла на публику при всём параде.На просьбу оставить поздравление на родном языке Коукалова начала бегло говорить на английском, который за эти полчаса уже успел стать для неё родным. «Нет, на чешском, пожалуйста», — перебили мы вдохновенную речь чемпионки мира. «На чешском?» — удивлённо переспросила Габи, что-то прокрутила в своей голове, словно переключая невидимый языковой тумблер, и дальше продолжила с той же очаровательной улыбкой на языке Ярослава Гашека.тоже поставила в тупик просьба сказать «я люблю тебя» на немецком. «Нет уж, я с вами почти не знаком, а требуете таких признаний. Так не пойдёт, потом вы ещё жениться потребуете", — вполне серьёзно произнёс он. Да что ж такое? Все ждут от нас провокаций – не зря российские журналисты. Снова пришлось приступить к убеждениям и долго объяснять, что слова эти обращены не к двум спецкорам, а к болельщикам. Ланди поздравления произнёс, но требуемую фразу Ich liebe Sie так и не сказал. Мало ли что у этих русских на уме.Вот кто беспрекословно признался нам (в смысле болельщикам) в любви, так это норвежец. Бодро протараторил на своём языке все слова, хотя бог знает, что он сказал. От этого шутника любой подставы можно ожидать.заказанную фразу тоже произнесла без лишних уговоров. Вот что значит профессионал! А может, кто-то из спецкоров ей понравился (спецкор Слюсаренко при этом предположении слегка покраснел).Звёзды биатлона — это, конечно, хорошо, но мы решили добавить немного экзотики. Подходим к корейскому тренеру. «Да вы знаете, у нас в стране не принято отмечать День святого Валентина. Я не могу вам ничего сказать про него». Пришлось объяснить, что дело это – политическое, нужно для развития биатлона во всём мире и укрепления русско-корейской дружбы. Последняя тема с прошлого сезона в биатлоне особо актуальна — половина команды из этой страны говорит по-русски. Но и тут нас чуть было не ждал провал. Откуда-то сбоку раздался грозно-шутливый голос старшего тренера: «Вы что его пытаете? Все вопросы через меня!». После непродолжительной инструкции шефа товарищ Пак бодрым голосом поздравил российских болельщиков.Женская тренировка уже подходила к концу, большинство спортсменок давно покинули стрельбище и были на пути в отель. В одинокой фигуре у последних мишеней смуглые черты лица и стройная фигура выдавали знойную испанку. Решено! Тем более что Виктория не чета грекам или каким-нибудь венграм на этом чемпионате. Три года назад она привезла исторические для своей родины медали чемпионата Европы и ещё долгие годы будет олицетворять собой биатлон Испании. На предложение спецкоров пообщаться искренне удивилась: «Зачем я вам понадобилась?». И только после наших объяснений расплылась в улыбке: «А, поздравить с Днём всех влюблённых? Конечно, ведь это один из моих любимых праздников!».Ну а у наших спецкоров тоже всё хорошо. Накануне хозяева гостевого домика преподнесли в дар… то, что надо преподнесли, в общем. Валентинов день для них пройдёт быстро, незаметно, и вряд ли они что-то про него вспомнят.