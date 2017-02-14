Австрийские оценки. Слепцовой и Цветкову — двойки

Слепцовой пора заканчивать. Не бывает в болоте вкусной воды.

Наша рубрика продолжает жить и становится еженедельной. Спортсмены уже успели пробежать по две-три гонки, и самое время оценить уровень, с которым они подошли к главному старту. Оценки были жёсткие, но справедливые.Оценки сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене.. Он способен выступать на десятку и бороться за медали.. Тоже был способен на большее. Если бы не три патрона, мы были бы первыми, надо об этом думать.. Не хватает одного и того же — концентрации.. Причина его слабого выступления понятна — сгорел, прекрасно показывал себя в эстафетах, но сейчас не знаешь, куда его ставить.. Только за стрельбу. За ход поставил бы намного ниже.. На следующий сезон при более грамотной подготовке будет добиваться большего.. По ходу гонки скоростные качества далеки от того, чтобы бороться хотя бы за десятку.. Результата нет, Свете надо настраиваться на эстафету. Один из ключевых этапов должен быть за ней.. За великолепную гонку преследования на балл выше. Ира — молодец!Родился в Набережных Челнах, затем переехал в Москву. Биатлоном увлекается с 2008 года, поддерживает сборную России и ЦСКА. Впервые поехал на биатлон в 2014 году в Хохфильцен и с тех пор не пропускает ни одного этапа в Австрии. Также был в Поклюке и Ханты-Мансийске и планировал поехать в этом году в Тюмень. «Очень жаль, что этап отменили. Зачем нужны такие санкции против болельщиков? Я верю в чистоту нашей команды и хочу обсуждать биатлон, а не политику», — сетует Дмитрий.. Настоящий лидер команды и молодец. К сожалению, не добрался до медали в преследовании, но две гонки провёл успешно.. Не побоялся давления вокруг себя и отлично провёл свой этап.. В спринте очень порадовал, а в преследовании завалил стрельбу.. Не пошла спринтерская гонка, а в преследовании не очень поправил ситуацию.. Цветок просто расклеился, и такое не в первый раз. За такую физическую подготовку, которая не позволила попасть в преследование, ставлю 3.. Оля не подошла должным образом к чемпионату мира. Надеюсь, такая оценка её подзадорит.. Не блистала, но свой высокий уровень держит.. Большой молодец, порадовала наших болельщиков после такой долгой паузы в выступлениях. Мы её очень любим.. Ей пора заканчивать. Не бывает в болоте вкусной воды.. Старалась в спринте и провела отличную гонку, а в преследовании переволновалась.. Смешанную эстафету и гонку преследования провёл блестяще, но медальный выход пока для лидера сборной минимален. Его мандраж перед спринтом и тактические ошибки в преследовании не позволяют поставить балл выше.. Прекрасно справился с волнением в смешанной эстафете и показал приличный ход. Для первого выступления на таком уровне этот результат близок к идеальному.. В спринте во второй раз в Хохфильцене заехал в десятку, а в гонке преследования развалился и не смог из-за промахов включиться в борьбу за медали.. Пока находится в худшей форме с начала сезона. Спринт провалил, а в гонке преследования из-за многочисленных промахов не сумел отыграться. Надеется, что на второй неделе выступит лучше.. Второй год подряд оказался не готов к главному старту, хотя в юниорах славился этим умением. Непопадание в масс-старт с 69-м ходом — это явный провал, за который по головке не гладят.. Блестящий финиш в преследовании только заставляет жалеть, что карьера Ирины была сильно подпорчена употреблением допинга. Однако победа над Мякяряйнен и готовность бежать финишный этап эстафеты всё искупают.. Провела лучшую эстафету в карьере, но после этого немного не оправдала ожиданий. В спринте и преследовании большое количество промахов не подтвердило статус одной из ведущих биатлонисток.. За личный рекорд в спринте после внезапного приезда — на балл выше. В преследовании немного не справилась с нервами и угодила в конец четвёртого десятка.. Смешанную эстафету не завалила благодаря блестящей стрельбе, но и не выручила команду. Слишком большой проигрыш ходом ставит под сомнение её участие в классической эстафете.. Видимо, после чемпионата Европы пик уже прошёл, но Света боролась в обеих гонках, а в преследовании не только улучшила позиции, но и достойно сражалась на последнем круге.