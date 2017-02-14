Австрийские оценки. Слепцовой и Цветкову — двойки

>>> Антон — чемпион, Света — не конфета. Как оценили сборную России
Оценки сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
Антон Шипулин — 6,5. Он способен выступать на десятку и бороться за медали.
Александр Логинов — 5,5. Тоже был способен на большее. Если бы не три патрона, мы были бы первыми, надо об этом думать.
Евгений Гараничев — 5. Не хватает одного и того же — концентрации.
Максим Цветков без оценки. Причина его слабого выступления понятна — сгорел, прекрасно показывал себя в эстафетах, но сейчас не знаешь, куда его ставить.
Ольга Подчуфарова — 5. Только за стрельбу. За ход поставил бы намного ниже.
Татьяна Акимова — 6. На следующий сезон при более грамотной подготовке будет добиваться большего.
Ирина Услугина — 4,5. По ходу гонки скоростные качества далеки от того, чтобы бороться хотя бы за десятку.
Светлана Слепцова — 5. Результата нет, Свете надо настраиваться на эстафету. Один из ключевых этапов должен быть за ней.
Ирина Старых — 7. За великолепную гонку преследования на балл выше. Ира — молодец!
Дмитрий Буздалов, болельщик
Родился в Набережных Челнах, затем переехал в Москву. Биатлоном увлекается с 2008 года, поддерживает сборную России и ЦСКА. Впервые поехал на биатлон в 2014 году в Хохфильцен и с тех пор не пропускает ни одного этапа в Австрии. Также был в Поклюке и Ханты-Мансийске и планировал поехать в этом году в Тюмень. «Очень жаль, что этап отменили. Зачем нужны такие санкции против болельщиков? Я верю в чистоту нашей команды и хочу обсуждать биатлон, а не политику», — сетует Дмитрий.
Антон Шипулин — 8. Настоящий лидер команды и молодец. К сожалению, не добрался до медали в преследовании, но две гонки провёл успешно.
Александр Логинов — 8,5. Не побоялся давления вокруг себя и отлично провёл свой этап.
Евгений Гараничев — 6,5. В спринте очень порадовал, а в преследовании завалил стрельбу.
Антон Бабиков — 5. Не пошла спринтерская гонка, а в преследовании не очень поправил ситуацию.
Максим Цветков — 3. Цветок просто расклеился, и такое не в первый раз. За такую физическую подготовку, которая не позволила попасть в преследование, ставлю 3.
Ольга Подчуфарова — 3,5. Оля не подошла должным образом к чемпионату мира. Надеюсь, такая оценка её подзадорит.
Татьяна Акимова — 6. Не блистала, но свой высокий уровень держит.
Ирина Старых — 8. Большой молодец, порадовала наших болельщиков после такой долгой паузы в выступлениях. Мы её очень любим.
Светлана Слепцова — 2,5. Ей пора заканчивать. Не бывает в болоте вкусной воды.
Ирина Услугина — 7. Старалась в спринте и провела отличную гонку, а в преследовании переволновалась.
Слепцовой пора заканчивать. Не бывает в болоте вкусной воды.
Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»
Антон Шипулин — 6,5. Смешанную эстафету и гонку преследования провёл блестяще, но медальный выход пока для лидера сборной минимален. Его мандраж перед спринтом и тактические ошибки в преследовании не позволяют поставить балл выше.
Александр Логинов — 6,5. Прекрасно справился с волнением в смешанной эстафете и показал приличный ход. Для первого выступления на таком уровне этот результат близок к идеальному.
Евгений Гараничев — 6,5. В спринте во второй раз в Хохфильцене заехал в десятку, а в гонке преследования развалился и не смог из-за промахов включиться в борьбу за медали.
Антон Бабиков — 4,5. Пока находится в худшей форме с начала сезона. Спринт провалил, а в гонке преследования из-за многочисленных промахов не сумел отыграться. Надеется, что на второй неделе выступит лучше.
Максим Цветков — 3. Второй год подряд оказался не готов к главному старту, хотя в юниорах славился этим умением. Непопадание в масс-старт с 69-м ходом — это явный провал, за который по головке не гладят.
Ирина Старых — 8. Блестящий финиш в преследовании только заставляет жалеть, что карьера Ирины была сильно подпорчена употреблением допинга. Однако победа над Мякяряйнен и готовность бежать финишный этап эстафеты всё искупают.
Татьяна Акимова — 6,5. Провела лучшую эстафету в карьере, но после этого немного не оправдала ожиданий. В спринте и преследовании большое количество промахов не подтвердило статус одной из ведущих биатлонисток.
Ирина Услугина — 6. За личный рекорд в спринте после внезапного приезда — на балл выше. В преследовании немного не справилась с нервами и угодила в конец четвёртого десятка.
Ольга Подчуфарова — 5,5. Смешанную эстафету не завалила благодаря блестящей стрельбе, но и не выручила команду. Слишком большой проигрыш ходом ставит под сомнение её участие в классической эстафете.
Светлана Слепцова — 5,5. Видимо, после чемпионата Европы пик уже прошёл, но Света боролась в обеих гонках, а в преследовании не только улучшила позиции, но и достойно сражалась на последнем круге.