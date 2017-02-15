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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону 2017. Пять смешных провокаций против России
Фото: РИА Новости
Текст: Евгений Слюсаренко

Двое из ПростоРашино. Пять причин «отлично позвонить Путину»

Внимание! В провокациях против России участвуют: коврочист, норвежская трещотка, шепчущий Фуркад, ветер и даже тот самый чешский журналист.
15 февраля 2017, среда. 09:31. Другие
Пережив День всех влюблённых, спецкоры Круглов и Слюсаренко из любимой рубрики президента Путина «Трое из ПростоРашино» (да, этот факт никто не подтвердил, но ведь и не опроверг!) приступили к делу, засучив рукава. Перед возобновлением чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене бравые спецкоры разоблачили сразу несколько провокаций, направленных против России и против российского биатлона в частности. Теперь у нас точно будут медали и победы.

Провокация первая: чистильщики ковров


Первым неладное заметил опытный спецкор Круглов, приехавший в Хохфильцен уже в девятый раз. «Классовым чутьём чую: что-то не то. Недоброе замышляют враги», — зафиксировал он и переслал спецкору Слюсаренко вот эту фотографию.
Фото: "Чемпионат"

И спецкор Слюсаренко сел в засаду. На первый взгляд, ничего особенного не происходило: работник стадиона специальным устройством сушил коврики перед приходом биатлонистов на стрельбище. Но чу: вот он взял в руки простую щётку и… начал подметать коврик, куда через считаные минуты должен был прийти российский биатлонист!
Фото: "Чемпионат"

Понятен замысел, да? Наш биатлонист лёг бы на мокрый невысушенный коврик — и от дискомфорта начал бы стрелять по габаритам и в молоко. Но благодаря бдительности спецкоров провокация была предотвращена.

Провокация вторая: норвежский трещоточник и звонок Путину


В одном из прошлых включений мы посетовали на надоедливого мужчину норвежской национальности с огромной трещоткой, которую он запускал в самый неподходящий момент. Очевидно, что это была запланированная акция против России.

Пришлось подключить тяжёлую артиллерию — комментатора телеканала «Матч ТВ» Илью Трифанова. Илья со свойственной ему отвагой полез в самую гущу трибун.
Фото: facebook.com/trifanov86

Слово Илье: «Один норвежский болельщик не понимает, что своей гигантской трещоткой на трибуне в пяти метрах от нашей микст-зоны на первых пяти гонках чемпионата очень мешал нам работать. Пришлось залезть на трибуну и объяснить чуть более доходчиво.
Норвежские журналисты назвали эти фотки «Okay! I call Putin!». А стюарды пообещали, что уже на следующей гонке отправят этого шумного фаната на другую трибуну».

Провокация предотвращена.

Провокация третья. Фуркад шепчет Шипулину


Примирение Фуркада и Шипулина, вроде бы, состоялось, но наших спецкоров не проведёшь. В искренности Антона у нас нет никаких сомнений, а вот намерения француза до сих пор неоднозначны, если не сказать больше. Смотрите сами: после финиша воскресной гонки преследования (где Фуркад стал первым, а Шипулин четвёртым) победитель явно что-то шепнул на ухо нашему герою.
Фото: Евгений Тумашов, пресс-служба IBU

Что шепнул? Уж явно не «мне так жаль, что ты остался без медали»! Наверняка издевался над нашим парнем! К сожалению, спецкоры не всесильны (это только пока), и добраться до самого шептуна им не удалось. А вот Симон Фуркад, старший брат, более доступен. Результат вы знаете – Симона в команде больше нет.

Провокация предотвращена, урок усвоен: Мартен Фуркад не будет больше ничего шептать Шипулину.

Провокация четвёртая: издевательство над флагом


Вчера спецкоры Круглов и Слюсаренко гуляли по Хохфильцену, делая вид, что зевают от скуки, а на самом деле зорко высматривая в уютных домиках недоброжелательные сигналы по отношению к России. И что вы думаете?

Не просто скандал, а грязная политическая провокация. Только так это можно расценить. На аллее, на которой развешаны знамёна стран — участниц чемпионата мира, флаг России издевательски замотан, а соседние флаги Японии, Беларуси, Румынии и даже Македонии гордо реют в австрийском небе. На вопрос, кто это сделал и кому это выгодно, можете ответит сами.
Фото: "Чемпионат"

И только не говорите нам про ветер. Знаем мы этот ветер! Избирательный какой ветер – не из того ли большого фена чистильщика ковриков?! В течение следующих трёх часов спецкоры дули на наш флаг, трясли трос и всё-таки сумели его размотать. Провокация предотвращена.

Провокация пятая: чешские страхи


Нам удалось найти журналиста, который написал вот эту статью. Сделать это было легко: Томаш Мачек сидит в пресс-центре прямо за нашими спинами. Совпадение? Не думаем. Решили задать несколько вопросов.


— Насчёт писем с угрозами – вы лично видели эти письма? Сколько людей их писали?
— Я имею только ту информацию, которую мне сообщили представители команды. Было много сообщений на электронную почту и в соцсетях. Они шли в адрес тренеров, Габриэлы Коукаловой, Михала Шлезингра и президента нашей федерации Иржи Гамзы.

— Все эти письма были анонимными или от лица болельщиков? Кто-то из официальных лиц российского спорта вам угрожал?
— Нет. Официальные представители ничего не слали. Это были письма от анонимов. Также они звонили Гамзе и угрожали ему. Никто не знает, кто эти люди.
Нам удалось найти журналиста, который написал вот эту статью. Томаш Мачек сидит в пресс-центре прямо за нашими спинами. Совпадение? Не думаем.

— Вы также писали об особых мерах в чешской сборной. Закрывать все ёмкости и двери в отеле, не брать подарков у болельщиков. В обычное время ваша команда этим не занимается?
— Только на этом чемпионате, потому что некоторые из этих анонимов писали: «Вы удивитесь, что найдут в ваших баночках». Все ёмкости наша команда ставит в определённое место на снегу и всегда держит под контролем, чтобы никто не мог туда ничего подмешать. Особенно внимательно следят во время тренировок, где контроль не такой строгий.

— Вы также написали, что президент СБР Александр Кравцов назвал чехов главными врагами российского биатлона. Где он про такое говорил?
— Мне сказал об этом Михал Шлезингр…

На этом вопросе интервью прекратилось – пан Мачек мирно заснул прямо за столом. И шоколадка с бутылкой воды, которую ему принёс спецкор Слюсаренко, тут совсем ни при чём.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
простоРашино Чемпионат мира по биатлону 2017
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