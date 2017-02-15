Двое из ПростоРашино. Пять причин «отлично позвонить Путину»

Провокация первая: чистильщики ковров
Первым неладное заметил опытный спецкор Круглов, приехавший в Хохфильцен уже в девятый раз. «Классовым чутьём чую: что-то не то. Недоброе замышляют враги», — зафиксировал он и переслал спецкору Слюсаренко вот эту фотографию.
Фото: "Чемпионат"
И спецкор Слюсаренко сел в засаду. На первый взгляд, ничего особенного не происходило: работник стадиона специальным устройством сушил коврики перед приходом биатлонистов на стрельбище. Но чу: вот он взял в руки простую щётку и… начал подметать коврик, куда через считаные минуты должен был прийти российский биатлонист!
Фото: "Чемпионат"
Понятен замысел, да? Наш биатлонист лёг бы на мокрый невысушенный коврик — и от дискомфорта начал бы стрелять по габаритам и в молоко. Но благодаря бдительности спецкоров провокация была предотвращена.
Провокация вторая: норвежский трещоточник и звонок Путину
В одном из прошлых включений мы посетовали на надоедливого мужчину норвежской национальности с огромной трещоткой, которую он запускал в самый неподходящий момент. Очевидно, что это была запланированная акция против России.
Пришлось подключить тяжёлую артиллерию — комментатора телеканала «Матч ТВ» Илью Трифанова. Илья со свойственной ему отвагой полез в самую гущу трибун.
Фото: facebook.com/trifanov86
Слово Илье: «Один норвежский болельщик не понимает, что своей гигантской трещоткой на трибуне в пяти метрах от нашей микст-зоны на первых пяти гонках чемпионата очень мешал нам работать. Пришлось залезть на трибуну и объяснить чуть более доходчиво. Норвежские журналисты назвали эти фотки «Okay! I call Putin!». А стюарды пообещали, что уже на следующей гонке отправят этого шумного фаната на другую трибуну».
Провокация предотвращена.
Провокация третья. Фуркад шепчет Шипулину
Примирение Фуркада и Шипулина, вроде бы, состоялось, но наших спецкоров не проведёшь. В искренности Антона у нас нет никаких сомнений, а вот намерения француза до сих пор неоднозначны, если не сказать больше. Смотрите сами: после финиша воскресной гонки преследования (где Фуркад стал первым, а Шипулин четвёртым) победитель явно что-то шепнул на ухо нашему герою.
Фото: Евгений Тумашов, пресс-служба IBU
Что шепнул? Уж явно не «мне так жаль, что ты остался без медали»! Наверняка издевался над нашим парнем! К сожалению, спецкоры не всесильны (это только пока), и добраться до самого шептуна им не удалось. А вот Симон Фуркад, старший брат, более доступен. Результат вы знаете – Симона в команде больше нет.
Провокация предотвращена, урок усвоен: Мартен Фуркад не будет больше ничего шептать Шипулину.
Провокация четвёртая: издевательство над флагом
Вчера спецкоры Круглов и Слюсаренко гуляли по Хохфильцену, делая вид, что зевают от скуки, а на самом деле зорко высматривая в уютных домиках недоброжелательные сигналы по отношению к России. И что вы думаете?
Не просто скандал, а грязная политическая провокация. Только так это можно расценить. На аллее, на которой развешаны знамёна стран — участниц чемпионата мира, флаг России издевательски замотан, а соседние флаги Японии, Беларуси, Румынии и даже Македонии гордо реют в австрийском небе. На вопрос, кто это сделал и кому это выгодно, можете ответит сами.
Фото: "Чемпионат"
И только не говорите нам про ветер. Знаем мы этот ветер! Избирательный какой ветер – не из того ли большого фена чистильщика ковриков?! В течение следующих трёх часов спецкоры дули на наш флаг, трясли трос и всё-таки сумели его размотать. Провокация предотвращена.
Провокация пятая: чешские страхи
Нам удалось найти журналиста, который написал вот эту статью. Сделать это было легко: Томаш Мачек сидит в пресс-центре прямо за нашими спинами. Совпадение? Не думаем. Решили задать несколько вопросов.
— Насчёт писем с угрозами – вы лично видели эти письма? Сколько людей их писали?
— Я имею только ту информацию, которую мне сообщили представители команды. Было много сообщений на электронную почту и в соцсетях. Они шли в адрес тренеров, Габриэлы Коукаловой, Михала Шлезингра и президента нашей федерации Иржи Гамзы.
— Все эти письма были анонимными или от лица болельщиков? Кто-то из официальных лиц российского спорта вам угрожал?
— Нет. Официальные представители ничего не слали. Это были письма от анонимов. Также они звонили Гамзе и угрожали ему. Никто не знает, кто эти люди.
Нам удалось найти журналиста, который написал вот эту статью. Томаш Мачек сидит в пресс-центре прямо за нашими спинами. Совпадение? Не думаем.
— Вы также писали об особых мерах в чешской сборной. Закрывать все ёмкости и двери в отеле, не брать подарков у болельщиков. В обычное время ваша команда этим не занимается?
— Только на этом чемпионате, потому что некоторые из этих анонимов писали: «Вы удивитесь, что найдут в ваших баночках». Все ёмкости наша команда ставит в определённое место на снегу и всегда держит под контролем, чтобы никто не мог туда ничего подмешать. Особенно внимательно следят во время тренировок, где контроль не такой строгий.
— Вы также написали, что президент СБР Александр Кравцов назвал чехов главными врагами российского биатлона. Где он про такое говорил?
— Мне сказал об этом Михал Шлезингр…
На этом вопросе интервью прекратилось – пан Мачек мирно заснул прямо за столом. И шоколадка с бутылкой воды, которую ему принёс спецкор Слюсаренко, тут совсем ни при чём.