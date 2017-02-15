Чемпионат мира по биатлону. Гонка имени последнего золота. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:50. Биатлонные болельщики располагаются на трассе и ждут гонки.
15:40. Как женская сборная России выступит на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене? Ждём вашего мнения в специальном опросе.
15:30. Первой из россиянок на трассу выйдет Татьяна Акимова, получившая 9-й номер. Светлана Слепцова стартует 33-й, Ирина Старых — 46-й, Ольга Подчуфарова — 84-й. Что касается прогнозов погоды, то они меняются. По состоянию на сегодняшний день довольно солнечная погода продлится до четверга включительно, в пятницу и субботу будет снег, а в воскресенье — в заключительный день чемпионата мира — снова будет солнце.
15:20. Цена на билеты на сегодняшнюю гонку. Разумеется, в Евро.
15:10. Украинские болельщики разогреваются горилкой перед женской индивидуальной гонкой.
15:00. Хорошо ли ты знаешь фишки звёзд биатлона? Предлагаем пройти тест и узнать.
14:50. Александр Иванович Тихонов приехал в Хохфильцен в фирменной шубе и шляпе.
14:40. Прогноз корреспондентов «Чемпионата» на итоги индивидуальной гонки у женщин 15 февраля. Обязательно ознакомьтесь.
14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. После двухдневной паузы чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене возобновляется. Сегодня состоится женская индивидуальная гонка, в которой примут участие четыре россиянки. Это наша дисциплина, и именно она принесла сборной России последнее на данный момент золото чемпионатов мира. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами!