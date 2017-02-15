Забыть и простить. Как Россия проиграла Корее

Всё плохо. Но надежда есть
22 февраля 2009 года, в последний день чемпионата мира в Пхёнчхане, Ольга Зайцева выиграла гонку с общего старта. С той победы прошло почти восемь лет, а количество золотых наград, завоёванных российскими спортсменами на чемпионатах мира, практически не изменилось. Лишь на турнире 2015 года в Контиолахти Екатерина Юрлова, каким-то чудом попавшая в сборную, сумела сотворить невероятное: выиграла индивидуальную гонку. Ту победу мы всё ещё вспоминаем. Во-первых, потому что она действительно была выдающейся. Во-вторых, потому что вспоминать больше и нечего.
>>> Чистая победа! Юрлова – чемпионка мира по биатлону
Перед индивидуальной гонкой в Хохфильцене мы в очередной раз произносим мантру о том, что этот вид соревнований со штрафной минутой – наиболее удобный для россиянок, которые вроде бегут небыстро, но стреляют точно. Однако всё это не более чем привычка. 20 точных выстрелов подряд для нашей команды – это скорее приятная неожиданность. Да и командой-то это назвать сложно: в Австрии коллектив развалился буквально на глазах – с учётом всех событий наскрести бы четырёх человек на эстафету.
В общем, всё было плохо, как и всегда в последние годы. Но надеяться на чудо всё же стоило. Ирина Старых в гонке преследования едва не добралась до пьедестала. В Хохфильцене пока не реализовала свой потенциал Татьяна Акимова. Ольге Подчуфаровой и Светлане Слепцовой дни отдыха должны были пойти на пользу. На оптимистичный лад настраивало и то, что в индивидуальных гонках фаворитки вроде Мякяряйнен или Коукаловой в этом сезоне были нестабильны. И только Лаура Дальмайер, пожалуй, имела все права рассчитывать на третью подряд победу в биатлонной классике.
Расстрел российских надежд
Первой из российской команды под девятым номером стартовала Татьяна Акимова. Разгон у Татьяны получился привычно бодрым: первый круг она преодолела, чуть-чуть отстав от Лаукканен и Хаузер. Однако россиянка стреляла быстрее финки и точнее австрийки, а потому с нулём после первого огневого рубежа надолго обосновалась на первом месте. По ходу второго круга Татьяна держала скорость и внушила российским болельщикам некоторый оптимизм, однако вторая стрельба ей не далась. В практически безветренную погоду Акимова допустила три промаха и выбыла из борьбы за высокие места.
А спустя пять минут «пристрелила» свои шансы и Светлана Слепцова. В скорости она сильно уступала наиболее быстрым девушкам из первой стартовой группы, а потом ещё и допустила два промаха на первом огневом рубеже. Таким образом, первый круг Светлана завершила в самом низу турнирной таблицы, ещё хуже выступала только канадка Кроуфорд да безвестные девушки из Латвии, Японии и Румынии.
Коукалова бежит, но мажет
А на дистанцию тем временем постепенно стали выходить лидеры. Под 51-м номером стартовала Габриэла Коукалова, недавно порадовавшая себя новенькой золотой медалью чемпионата мира. Однако уже на первом огневом рубеже Коукалова допустила один промах и осложнила себе борьбу за победу даже при феноменальной скорости. Немка Хаммершмидт, которая пришла на стрельбище спустя полторы минуты, закрыла все пять мишеней и оказалась первой, кому удалось преодолеть первый круг быстрее Акимовой.
Татьяна тем временем на своей второй «лёжке» обошлась без ошибок, а на второй «стойке» довела количество штрафных минут до пяти. А за лидерство боролись другие: Мари Лаукканен с одним лишь промахом и отличной скоростью претендовала на свой лучший результат на чемпионатах мира. До последнего рубежа сражалась за медаль и Анна Фролина, выступающая за Южную Корею, однако два промаха выбили её из числа претенденток на высокие места. На волоске держалась россиянка Ирина Старых: на первой «стойке» она один раз промахнулась и получила штрафную минуту.
Россия сражается с Кореей
Пока Коукалова и Хаммершмидт подбирались к своей третьей стрельбе, на дистанцию в четвёртой стартовой группе кучно уходили лидеры: Дорен-Абер, Вирер, Мякяряйнен, Хинц, Домрачева, Дальмайер – все едва ли не друг за другом в течение 10 минут. Под 84-м номером следом за Кайсой ушла на дистанцию и четвёртая россиянка – Ольга Подчуфарова. Однако надежды российских болельщиков на успешный исход гонки всё равно таяли с каждой минутой. Слепцова довела количество своих промахов до пяти, Старых – до трёх, а Подчуфарова уже на первом огневом рубеже схлопотала штрафную минуту.
Забегая вперёд, можно сказать, что Ольга на втором и третьем рубежах работала чисто, но на четвёртом допустила ещё один промах и ограничилась лишь местом в топ-30. Любопытно было в связи с этим сравнить результаты спортсменок, выступающих за сборные России и Южной Кореи. Екатерина Аввакумова, на которую тренеры сборной в своё время не обратили внимания, не допустила ни одного промаха и долгое время держалась в тройке, а в итоге на дебютном для себя чемпионате мира заняла пятое место. А дрогнувшая Анна Фролина всё равно опередила и Старых, и Акимову, и Слепцову.
Дальмайер победила Соукалову
А за спиной у финишировавших россиянок и кореянок кипело сражение лидеров. Главным ориентиром для всех соперниц была Габриэла Коукалова, после промаха на первом огневом рубеже собравшая силы в кулак и больше ошибок не допускавшая. Чешская спортсменка была столь быстра, что на финише «привезла» Лаукканен ходом полторы минуты. Прямые конкурентки Коукаловой тоже были небезупречны: Дальмайер промахнулась на первой «лёжке», Мякяряйнен и Хинц заработали по одной минуте на «стойке». Дарья Домрачева на своём втором огневом рубеже промахнулась сразу дважды.
После третьей стрельбы стало понятно, что на победу могут претендовать лишь две спортсменки. Биться с Коукаловой могла лишь Лаура Дальмайер. Немка без ошибок преодолела вторую «лёжку» и после неё опережала чешскую биатлонистку на 20 секунд. Судьба золотой награды под восторженные крики немецких болельщиков решилась во время четвёртой стрельбы. Немка стреляла быстро, ритмично, точно, и на выходе с огневого рубежа опережала чешскую соперницу на 17 секунд. И как ни хороша была Коукалова, Дальмайер даже по разбитой трассе на последнем круге оказалась быстрее! Есть пятое золото чемпионатов мира для 23-летней немки!
На третье место претендовали многие. Очень долго держалась в тройке Лаукканен. Подвинуть её могли украинки Джима и Пидгрушная, немка Хинц, американка Данкли – но все они допустили по промаху на четвёртом огневом рубеже и лишили себя шансов побороться за место на пьедестале. И лишь итальянка Рунгальдьер не дрогнула: все её 20 выстрелов пришлись в цель, обеспечив главный успех в карьере! А что россиянки? Подчуфарова на финише стала лишь 24-й. Ещё одна гонка, которую больше не захочется вспоминать… Когда там победила Юрлова, говорите?