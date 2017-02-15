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175 лет назад 2016
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Гандбол. «Ростов-Дон» победил главного конкурента и остался первым
Фото: Артём Гусев, rostovhandball.ru
Текст: Андрей Шитихин

«Лада» заглохла в пути. «Ростов-Дон» вновь победил

Лидер женского чемпионата России по гандболу сломил сопротивление главного конкурента. Решающими стали последние пять минут.
15 февраля 2017, среда. 19:45. Другие
Главная битва зимы в чемпионате России по гандболу среди женских команд состоялась в Тольятти. «Лада» принимала «Ростов-Дон» и отчаянно сопротивлялась безоговорочному лидеру и фавориту. Менее чем за десять минут до окончания игры волжанки отчаянным броском достали ушедших было в отрыв гостей, но на этом их силы иссякли.

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Разница в победу


К очной дуэли команды подошли с разным настроением. Ростовчанки, провалившие первый групповой этап Лиги чемпионов, в Кубке ЕГФ в играх с менее грозными соперницами сумели немного реабилитироваться и вышли в четвертьфинал. Впрочем, сомнений в этом практически не было.

«Ростов-Дон» в Кубке ЕГФ играл уже с новым тренером – после увольнения датчанина Яна Лесли
команду возглавил француз Фредерик Бужан. Под его началом ростовчанки заняли первое место в своей группе, в последнем матче разгромив норвежский «Биассен». С первого места в группе вышла в четвертьфинал и краснодарская «Кубань» Евгения Трефилова.

А вот «Лада» в групповом этапе Кубка ЕГФ заняла только третье место. В последнем матче в Норвегии подопечным Левона Акопяна необходимо было побеждать «Глассверкет», но тольяттинская команда уступила с разницей в один мяч. Именно этой победы «Ладе» и не хватило, чтобы выйти в плей-офф.

В чемпионате России, кстати, до игры в Тольятти разница между «Ростовом» и «Ладой» была в одну победу. Волжанки по ходу турнира проиграли лишь раз. Случилось это в сентябре прошлого года в Ростове. Все остальные матчи они выиграли. «Ростов-Дон» выиграл все проведённые до этого матчи в чемпионате.

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Разница в классе


Но в Тольятти Фредерику Бужану пришлось поволноваться. Молодая и настырная «Лада» создавала гостям достаточно много проблем. Более того, примерно половину первого тайма хозяйки площадки в УСК «Олимп» вели в счёте один-два мяча. У «Лады» выделялись Дарья Дмитриева, которая и сама точно бросала, и Елизавету Малашенко с Дарьей Самохиной на точные броски выводила.
Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
15 февраля, Тольятти

«Лада» – «Ростов-Дон» – 24:29 (13:16)

«Лада»: Малашенко – 7, Дмитриева – 6, Голец – 4, Самохина – 3, Горшкова – 2, Щербак – 1, Карпачёва – 1.

«Ростов-Дон»: Барбоса – 8, Борщенко – 4, Манагарова – 3, Вяхирева – 3, Дембеле – 3, Сень – 2, Макеева – 2, Черноиваненко – 2, Петрова – 1, Родригес – 1.
Пока у тольяттинской команды были силы на активную оборону, у ростовчанок возникали проблемы. Но постепенно хозяйкам становилось всё сложнее преодолевать защиту «Ростова», тем более центр обороны гостей был намного выше всех игроков «Лады». Постепенно подопечные Бужана перехватили инициативу, причём случилось это как-то буднично: перехват, быстрый отрыв – гол, в следующей атаке скидка на линейную, потом успешный блок, переход, семиметровый – гол.

Первый тайм завершился с разрывом в три мяча в пользу «Ростова», а в самом начале второго преимущество выросло до пяти мячей. В этот момент, наверное, даже самые верные поклонники «Лады» подумали, что игра сделана. Ценой невероятных усилий тольяттинские гандболистки сумели отыграться, но этот рывок отобрал у хозяек абсолютно все силы. Практически сразу после этого игроки «Лады» допустили пару ошибок в атаке, просто отдав мячи соперницам, а те такими подарками разбрасываться не собирались. Плюс волжанки никак не могли перебросить ростовский блок, который гасил все опасности.
Четырнадцатая победа подряд практически гарантировала ростовской команде первое место в регулярном чемпионате, несмотря на то, что эта часть турнира завершится только 2 апреля.
До окончания игры забрасывали только гандболистки «Ростова-Дон». Анна Вяхирева, Сираба Дембеле, Ольга Черноиваненко, Александрина Кабрал Барбоса и Анна Сень решили исход матча в пользу своей команды.

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«Ростов-Дон» уже первый


Четырнадцатая победа подряд практически гарантировала ростовской команде первое место в регулярном чемпионате, несмотря на то, что эта часть турнира завершится только 2 апреля. «Ростову» предстоит только два матча с командами, претендующими на хорошее выступление в плей-офф, и оба – дома: с «Кубанью» в начале марта и «Астраханочкой» в последнем туре.

В других матчах просто невозможно представить, чтобы фаворит потерпел поражение или даже сыграл вничью. Скорее всего, по итогам регулярного чемпионата у «Ростова-Дон» будет 20 побед в 20 матчах. «Лада» же побьётся с «Астраханочкой» и «Кубанью» за вторую строчку в турнирной таблице. Всем этим командам предстоят матчи между собой. Но «Лада» и «Астраханочка» от игр еврокубков уже освобождены, а «Кубань» и «Ростов» пойдут навстречу друг другу в финале Кубка ЕГФ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ЖГК Лада ЖГК Ростов-Дон
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15 февраля 2017, среда
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