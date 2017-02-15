Аввакумова: по законам Кореи все должны тренироваться одинаково

→ Забыть и простить. Как Россия проиграла Корее
— Что вы чувствуете после такой гонки?
— Я пока ещё ничего не поняла. Но всё равно выступление для меня хорошее, стрельба сложилась удачно.
— Это ваша лучшая гонка в карьере?
— Да, хотя ходом я не очень довольна. Тяжело было.
— Для вас было принципиально обойти всех россиянок в итоговом протоколе?
— Абсолютно не принципиально. Это спорт, где сегодня ты лучший, а завтра — худший. Для меня все соперницы равны. У кого-то получается сегодня, а у кого-то завтра.
— Какие задачи ставили перед чемпионатом мира?
— Задача у всей команды повыше подняться в общем зачёте, чтобы на Олимпиаде могло выступать четыре человека, а не два.
— А конкретно для вас ставили задачу, например, попасть в десятку?
— Нет, такого не было.
— Вы переехали в сборную Кореи вместе с личным тренером. Насколько тяжело далось это решение?
— Думали недолго, но принять его было сложно. Всё-таки другая страна. Я вообще не думала, что окажусь в Южной Корее и там есть биатлон.
— Кто принял окончательное решение, вы или Вячеслав Никифоров?
— Оба.
— Не было обиды, что в России вам не давали шанса даже выступить на Кубке IBU?
— Я была второй в общем зачёте Кубка России, а в сборную попадала только обладательница первого места. Я только благодарна России за ту хорошую биатлонную школу и школу жизни, что я прошла.
— Вы общаетесь с кем-то из российской команды?
— Со всеми общаюсь нормально.
— С корейскими подругами по команде легко разговаривать на одном языке?Задача у всей команды — повыше подняться в общем зачёте, чтобы на Олимпиаде могло выступать четыре человека, а не два.
— Они открытые, добрые. Мне с ними достаточно легко, и я быстро вошла в коллектив. Мы все плохо говорим по-английски, и нам не хватает словарного запаса, чтобы поговорить на интересные темы. А в быту друг друга понимаем. К тому же каждый всё время занят своей работой.
— Когда соперницы вас сдвинули с пьедестала, расстроились?
— Нет, потому что пятое место для меня тоже хорошо. Это мой первый большой международный старт.
— Чем вам запомнилась Корея?
— Тем, что там всегда солнечно, но всегда холодно.
— Теперь Олимпиада стала для вас реальностью?
— Не скажу, что я мечтаю днём и ночью об олимпийской медали. Я понимаю, насколько всё сложно и что даже такой результат даётся с невероятными усилиями. Стараюсь каждую гонку отрабатывать по полной и выкладываться.
Мы все плохо говорим по-английски и нам не хватает словарного запаса, чтобы поговорить на интересные темы. А в быту друг друга понимаем.— В чём особенности работы в сборной Кореи?
— Я в основном работаю со своим личным тренером и тренируюсь по его планам. Но вообще у корейцев очень большие проблемы с индивидуальной подготовкой. По их законам все должны тренироваться по одному плану, вне зависимости от возраста, опыта и особенностей организма. Но команда у нас очень разношёрстная, уровень подготовки у всех разный. Уже возникли вопросы по этому поводу и даже небольшие споры по поводу моей подготовки. Но я буду продолжать работать со своим тренером, и им придётся с этим смириться.
— Андрей Прокунин к этому относится нормально?
— Конечно, он же знает, что против женщины не попрёшь (смеётся). К тому же мы с ним давно знакомы.