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175 лет назад 2016
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Екатерина Аввакумова
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Аввакумова: по законам Кореи все должны тренироваться одинаково

Русская кореянка Екатерина Аввакумова рассказала об олимпийской мечте, корейском холоде и сложностях индивидуальной подготовки.
15 февраля 2017, среда. 19:50. Другие
Екатерина Аввакумова проводит в сборной Южной Кореи первый сезон и на главном старте показала лучший результат в карьере — пятое место в индивидуальной гонке. Радовалась она так, как будто завоевала золото. Но и действительно, в истории чемпионатов мира корейские биатлонисты так высоко ещё не поднимались. Спецкор «Чемпионата» побеседовал с новой кореянкой после гонки.

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— Что вы чувствуете после такой гонки?
— Я пока ещё ничего не поняла. Но всё равно выступление для меня хорошее, стрельба сложилась удачно.

— Это ваша лучшая гонка в карьере?
— Да, хотя ходом я не очень довольна. Тяжело было.

— Для вас было принципиально обойти всех россиянок в итоговом протоколе?
— Абсолютно не принципиально. Это спорт, где сегодня ты лучший, а завтра — худший. Для меня все соперницы равны. У кого-то получается сегодня, а у кого-то завтра.
ЧМ-2017. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
15 февраля 2017 года, среда. 16:30 МСК
1 Лаура ДальмайерГермания 41:30.1
2 Габриэла КоукаловаЧехия 41:54.8
3 Алексия РунгальдьерИталия 43:15.7

— Какие задачи ставили перед чемпионатом мира?
— Задача у всей команды повыше подняться в общем зачёте, чтобы на Олимпиаде могло выступать четыре человека, а не два.

— А конкретно для вас ставили задачу, например, попасть в десятку?
— Нет, такого не было.

— Вы переехали в сборную Кореи вместе с личным тренером. Насколько тяжело далось это решение?
— Думали недолго, но принять его было сложно. Всё-таки другая страна. Я вообще не думала, что окажусь в Южной Корее и там есть биатлон.

— Кто принял окончательное решение, вы или Вячеслав Никифоров?
— Оба.

— Не было обиды, что в России вам не давали шанса даже выступить на Кубке IBU?
— Я была второй в общем зачёте Кубка России, а в сборную попадала только обладательница первого места. Я только благодарна России за ту хорошую биатлонную школу и школу жизни, что я прошла.

— Вы общаетесь с кем-то из российской команды?
— Со всеми общаюсь нормально.
Задача у всей команды — повыше подняться в общем зачёте, чтобы на Олимпиаде могло выступать четыре человека, а не два.
— С корейскими подругами по команде легко разговаривать на одном языке?
— Они открытые, добрые. Мне с ними достаточно легко, и я быстро вошла в коллектив. Мы все плохо говорим по-английски, и нам не хватает словарного запаса, чтобы поговорить на интересные темы. А в быту друг друга понимаем. К тому же каждый всё время занят своей работой.

— Когда соперницы вас сдвинули с пьедестала, расстроились?
— Нет, потому что пятое место для меня тоже хорошо. Это мой первый большой международный старт.

— Чем вам запомнилась Корея?
— Тем, что там всегда солнечно, но всегда холодно.

— Теперь Олимпиада стала для вас реальностью?
— Не скажу, что я мечтаю днём и ночью об олимпийской медали. Я понимаю, насколько всё сложно и что даже такой результат даётся с невероятными усилиями. Стараюсь каждую гонку отрабатывать по полной и выкладываться.
Мы все плохо говорим по-английски и нам не хватает словарного запаса, чтобы поговорить на интересные темы. А в быту друг друга понимаем.
— В чём особенности работы в сборной Кореи?
— Я в основном работаю со своим личным тренером и тренируюсь по его планам. Но вообще у корейцев очень большие проблемы с индивидуальной подготовкой. По их законам все должны тренироваться по одному плану, вне зависимости от возраста, опыта и особенностей организма. Но команда у нас очень разношёрстная, уровень подготовки у всех разный. Уже возникли вопросы по этому поводу и даже небольшие споры по поводу моей подготовки. Но я буду продолжать работать со своим тренером, и им придётся с этим смириться.

— Андрей Прокунин к этому относится нормально?
— Конечно, он же знает, что против женщины не попрёшь (смеётся). К тому же мы с ним давно знакомы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Чемпионат мира по биатлону 2017
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15 февраля 2017, среда
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