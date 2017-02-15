Аввакумова: по законам Кореи все должны тренироваться одинаково

Задача у всей команды — повыше подняться в общем зачёте, чтобы на Олимпиаде могло выступать четыре человека, а не два.

Мы все плохо говорим по-английски и нам не хватает словарного запаса, чтобы поговорить на интересные темы. А в быту друг друга понимаем.

проводит в сборной Южной Кореи первый сезон и на главном старте показала лучший результат в карьере — пятое место в индивидуальной гонке. Радовалась она так, как будто завоевала золото. Но и действительно, в истории чемпионатов мира корейские биатлонисты так высоко ещё не поднимались. Спецкор «Чемпионата» побеседовал с новой кореянкой после гонки.— Я пока ещё ничего не поняла. Но всё равно выступление для меня хорошее, стрельба сложилась удачно.— Да, хотя ходом я не очень довольна. Тяжело было.— Абсолютно не принципиально. Это спорт, где сегодня ты лучший, а завтра — худший. Для меня все соперницы равны. У кого-то получается сегодня, а у кого-то завтра.— Задача у всей команды повыше подняться в общем зачёте, чтобы на Олимпиаде могло выступать четыре человека, а не два.— Нет, такого не было.— Думали недолго, но принять его было сложно. Всё-таки другая страна. Я вообще не думала, что окажусь в Южной Корее и там есть биатлон.— Оба.— Я была второй в общем зачёте Кубка России, а в сборную попадала только обладательница первого места. Я только благодарна России за ту хорошую биатлонную школу и школу жизни, что я прошла.— Со всеми общаюсь нормально.— Они открытые, добрые. Мне с ними достаточно легко, и я быстро вошла в коллектив. Мы все плохо говорим по-английски, и нам не хватает словарного запаса, чтобы поговорить на интересные темы. А в быту друг друга понимаем. К тому же каждый всё время занят своей работой.— Нет, потому что пятое место для меня тоже хорошо. Это мой первый большой международный старт.— Тем, что там всегда солнечно, но всегда холодно.— Не скажу, что я мечтаю днём и ночью об олимпийской медали. Я понимаю, насколько всё сложно и что даже такой результат даётся с невероятными усилиями. Стараюсь каждую гонку отрабатывать по полной и выкладываться.— Я в основном работаю со своим личным тренером и тренируюсь по его планам. Но вообще у корейцев очень большие проблемы с индивидуальной подготовкой. По их законам все должны тренироваться по одному плану, вне зависимости от возраста, опыта и особенностей организма. Но команда у нас очень разношёрстная, уровень подготовки у всех разный. Уже возникли вопросы по этому поводу и даже небольшие споры по поводу моей подготовки. Но я буду продолжать работать со своим тренером, и им придётся с этим смириться.— Конечно, он же знает, что против женщины не попрёшь. К тому же мы с ним давно знакомы.