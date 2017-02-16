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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Двое из ПростоРашино. Бесят! Бесят! Бесят!

Ковёрные клоуны радуются запаху воздуха, их бьют молотком по голове, а они кидают в немцев тяжести и требуют запретить биатлон. Так и живём.
16 февраля 2017, четверг. 09:30. Другие
Спецкоры Круглов и Слюсаренко вчера своё задание в очередной раз провалили. Женская сборная России в индивидуальной гонке выступила безнадёжно, самозакрывающиеся мишени не сработали, невидимая инновационная леска отечественного производства рвалась от малейшего прикосновения. В отместку Слюсаренко срывает зло на ни в чём не повинных спортсменках, предлагая им законодательно запретить заниматься биатлоном, а Круглов готовит винтовку для отстрела конкурентов в сегодняшней мужской индивидуалке.

Спецкор Слюсаренко скажет правду


Отвратительный день. Спецкор Круглов сейчас начнёт философствовать и примиряться с действительностью, а я скажу всю правду как она есть. Надоело. На-до-е-ло. С 2011 года у нас не было ни одного успешного чемпионата мира. Одна золотая медаль за шесть лет, и та взятая чудом, спасибо Екатерине Юрловой и её неожиданному воскрешению.

И идёшь ты такой на гонку, полный надежд. Травка зеленеет, солнышко блестит, настроение слегка оптимистичное — можем же, если захотим! Болельщики подтягиваются, шутки, смех, веселье, музыка, запах пшеничного пива и глювайна в воздухе. Смотрите, какая красота с утра.

А потом тебя бьют молотком по голове. Бам — 42-е место. Бам — 51-е. Бам — 71-е. На главном старте сезона. И ты чувствуешь себя ковёрным клоуном на арене, потому что всерьёз обсуждать эти результаты невозможно. Что, открывать Siwidata и смотреть, сколько провела на рубеже Светлана Слепцова? И что это изменит? Ругаться на тренеров? Ну так нет в стране других тренеров — всех попробовали (молодых, старых, заслуженных, иностранных) и пошли по второму кругу. И готовят они спортсменов так, как могут. Они не ошибаются — они просто по-другому не умеют. Чтобы воспитать новых специалистов, нужно время и терпение, а у нас нет ни того, ни другого.

Давайте, спецкор Круглов, заводите свою шарманку, бухтите, что не всё так плохо.

Спецкор Круглов бегает от действительности


Зря вы так, Евгений. Я не примиряюсь с действительностью, я от неё просто убегаю. Радуюсь за других. В биатлоне всегда есть за кого порадоваться — тех, кто прыгнул выше головы, использовал единственный мизерный шанс, пальнул наугад в небо и подстрелил куропатку.

Итальянка Алексия Рунгальдер твёрдого места в составе перед началом сезона не имела и окончательно закрепилась в команде только после того, как Карин Оберхофер прервала выступления из-за беременности. Скромные результаты не позволяли ей гарантировать участие в чемпионате мира вплоть конца января, когда на домашнем этапе в Антхольце она попала на подиум в индивидуальной гонке. Все вопросы отпали сами собой, а на чемпионате мира Алексия во второй раз использовала свой единственный шанс на медаль. После такого бенефиса тренерам оставалось только петь знаменитую O sole mio. «Моё солнце» — лучше и не скажешь.

Спецкора Слюсаренко бесят немцы


Меня вообще все эти радующиеся бесят. Бесят, бесят, бесят! Немцы носят с собой на трибуны метёлки, а на них написано (в вольном переводе): «Мы всех подметём». Ну, типа, вынесем, как мусор.

И ведь главное — выносят! Постоянно выносят, из чемпионата в чемпионат! И ничего с этим поделать не получается. Четыре победы только за первую половину чемпионата — столько, сколько у нас было за 10 последних лет. А потом они встречают на финише своих чемпионов. Громко, шумно, с удовольствием от присутствия на таком празднике жизни. В такие минуты мне хочется туда кинуть что-нибудь тяжёлое.

Спецкор Круглов говорит непонятные слова


Ну-ну, Евгений, вы сейчас уже в какую-то совсем мизантропию ударитесь. Подождите до воскресенья хотя бы. А пока давайте порадуемся за соотечественницу, которая ещё недавно выступала на этапах Кубка России, представляла Краснодарский край и не имела ни одного шанса когда-нибудь выступить на чемпионате мира. Я про Екатерину Аввакумову.
Немцы носят с собой на трибуны метёлки, а на них написано: «Мы всех подметём». Ну, типа, вынесём, как мусор.

Медаль экс-россиянке вчера завоевать не удалось, но одной гонкой она гарантировала себе спокойную жизнь как минимум до Олимпиады. Судьба побросала её вместе с личным тренером Вячеславом Никифоровым по городам и весям. Из-за проблем с финансированием им пришлось покинуть Санкт-Петербург и отправиться в созданную специально к сочинским Играм команду Краснодарского края. Там Аввакумова вошла в историю региона и завоевала первую в истории медаль чемпионата мира (правда, летнего). Сочи-2014 закончился, а вместе с ним ушло и щедрое финансирование региона. Никифорову и Аввакумовой пришлось искать новую команду. Недолгим пристанищем для них стал Ханты-Мансийск.

>>> Аввакумова: по законам Кореи все должны тренироваться одинаково

Но шансы пробиться хотя бы во второй состав сборной таяли, как апрельский снег. В 26 лет многие спортсмены просто отчаиваются и заканчивают, но тут перед Екатериной замаячил последний шанс, и она успела стать частью нового олимпийского проекта, пополнив и без того внушительный русский десант в корейском биатлоне.
Кто нашему тренеру сборной позволит подождать, когда регионы ежегодно поставляют целую партию таких одинаковых с лица Екатерин Аввакумовых?

Если вы думаете, что там её дела пошли как по маслу, то заблуждаетесь. Сначала была долгая история с получением гражданства, затем приходилось доказывать своё право быть в команде и тренироваться по планам личного тренера. Хочется верить, что исторический для корейского биатлона день станет для Кати своеобразным днём независимости. Теперь она сможет готовиться к Олимпиаде ровно так, как хочет.
Аввакумова с главным тренером сборной Южной Кореи Андреем Прокуниным

Аввакумова с главным тренером сборной Южной Кореи Андреем Прокуниным


Спецкор Слюсаренко запрещает биатлон


Александр, я вам таких историй миллион расскажу. И в чём мораль? В том, что в России не дают пробиться талантам? Ну вы же сами понимаете, что это ерунда. Таких, как Аввакумова, на внутренних соревнованиях бегают десятки — и каждая из них раз в сезон способна на сверхусилие. На всех бюджетных мест в сборной не напасёшься.

В условной Корее или, допустим, Чехии тренер имеет на всю страну пять биатлонисток, носится с ними как с писаной торбой, прощает любые провалы и пробует, пробует, пробует… Других-то нет. На очередной сезон что-то начинает наклёвываться, заскрипело колесо, пошёл результат. Появилась работающая методика.

А кто нашему тренеру сборной позволит подождать, когда регионы ежегодно поставляют целую партию таких одинаковых с лица Екатерин Аввакумовых? Спортсменок средних возможностей, к 20 годам выхолощенных погоней за быстрым результатом, без фундаментальной базовой подготовки? Мы же с вами, спецкор Круглов, тут же начнём писать трагические статьи, личные тренеры орать благим матом на тренерских советах (зажимают талантливую молодёжь!), а представители федерации диванного биатлона России (ФДБР) станут требовать распять ретрограда и коррупционера, который превратил сборную в закрытый клуб!

Я не вижу тут выхода. Ну, кроме как насильно запрещать заниматься биатлоном. Дать каждому региону свою квоту, остальные пусть в лыжи идут, там кризис похлеще. Или вообще в лыжное двоеборье — скоро это будет женская олимпийская дисциплина, а конкуренция в мире пока минимальная.

Спецкор Круглов видит конец


Давайте я вас порадую под конец, Евгений. Сегодня у мужской сборной России в индивидуальной гонке появляются шансы. Я выяснил, что в том самом волшебном светящемся домике, что виден из нашего окна, живёт сборная Франции.

Не зря всё-таки я вас уговорил взять из дома пейнтбольные винтовки с оптическим прицелом, да? Теперь-то мы повеселимся.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон простоРашино Чемпионат мира по биатлону 2017
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