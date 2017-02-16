Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Светлана Слепцова
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Света и эстафета. Из двух зол выбирать нечего?

После провала в индивидуальной гонке место Светланы Слепцовой в эстафете под угрозой. Тренеры и эксперты рассуждают, нужна ли она в команде.
16 февраля 2017, четверг. 11:00. Другие
В индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене Светлана Слепцова смогла занять лишь 72-е место, неожиданно много проиграв ходом. Сама спортсменка считает, что не заслужила эстафету, тренеры грозятся провести тщательный анализ, а эксперты продолжают в неё верить, понимая, что другого варианта попросту нет. Можно ли простить Слепцову за эту неудачу и дать ей ещё один шанс на главном старте?

>>> Забыть и простить. Как Россия проиграла Корее

Светлана Слепцова, олимпийская чемпионка
— Остались ли силы на эстафету?
Я не уверена, что меня поставят. Сегодняшним результатом я не заслужила место в эстафетной четвёрке. Я считаю, что недостойна бежать эстафету.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Её просто некем заменить. Светка много раз показывала себя в эстафетах и на сегодняшний день заслужила это место, несмотря на неудачу в индивидуальной гонке.

Виталий Норицын, старший тренер женской сборной
— Сначала мы проанализируем эту гонку, разберёмся, в чём были проблемы, так как сразу сложно оценить гонку. В качестве кандидата на эстафету мы её рассматриваем. Сейчас девчонки проанализируют произошедшее. Вам они многого могут не сказать. Мы, конечно же, выставим сильнейший состав на данный момент. Ирина Услугина рассматривается, если будет участвовать — мы её привезём. Приедет, только если будет принимать участие. Помимо субъективной оценки спортсменок есть показания ЭКГ и другие. Слепцова показывала в гонке преследования совсем другую скорость, так что не пойму, что произошло. Было два дня отдыха. Она же в спринте и гонке преследования себя прекрасно чувствовала. Не может человек за два дня потерять функциональную форму.

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион
— Сложно сказать. Есть тренеры, которые точно знают состояние спортсменов. Мне кажется, что эстафета — такой вид программы, который не всегда нужно комплектовать по итогам индивидуальной гонки. Надо смотреть результаты более коротких дистанций, например, спринта. Но и это не совсем правильно. Надо смотреть предысторию других эстафет. Это командный вид спорта, который возлагает на спортсмена большую ответственность, и не каждый хороший «индивидуалист» может справиться в эстафете и наоборот. Надо смотреть на эти вещи и на их основании принимать решение.

Константин Бойцов, руководитель медиа-службы СБР
— Если бы была достойная альтернатива Светлане и возможность заменить её, тренеры бы ей воспользовались, потому что результаты оставляют желать лучшего, но в отсутствие альтернативы это будет сделать сложно.

Дмитрий Занин, корреспондент «Матч ТВ»
— Мне кажется, эстафету должны бежать те, кто бежал индивидуальную гонку. Подчуфарова, затем Акимова, потом Слепцова и на последнем этапе Старых. Мне кажется состояние Слепцовой через пару дней должно улучшиться, а сейчас сказалось, что их спустили с гор, и могли произойти сложности с реакклиматизацией. В Ире Услугиной я не уверен, потому что хоть в первой гонке она себя и показала хорошо, в преследовании уже ничего не получилось. Сейчас она ждёт, что её вызовут. Всё-таки Светлана в эстафетах понадёжнее, а Подчуфарова стабильно стреляет.

Наше мнение


Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»
— Ключевым выбором на эстафету станет выбор между Слепцовой и Услугиной на третьем этапе. Мы говорим: из двух зол выбирают меньшее, а англичане — из двух зол выбирать нечего. Слепцову я бы в эстафету не поставил, так как она уже давно напоминает в этих гонках пробитого боксёра и повторяет одни и те же ошибки. Услугина тоже легко может зайти на круг и «капнуть» на заключительном отрезке дистанции.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Биатлон Светлана Слепцова Вопрос дня
Новости. Другие
16 февраля 2017, четверг
13:04 Команда Сидоровой повела 3-2 в отборе на чемпионат мира по кёрлингу
12:51 Немецкая биатлонистка Пройс досрочно завершила сезон
12:49 ВФЛА: спортсмены, не вернувшие медали ОИ, не войдут в состав сборной
12:41 ВАДА установило имена спортсменов, пользовавшихся услугами Фуэнтеса
12:38 Тихонова стала девятой в прыжках на лыжах с трамплина на этапе КМ в Пхёнчхане
11:47 Васильев: Юрлова готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти
11:45 Дегтярёв: в ближайшее время члены комитета ГД встретятся в Германии с Крэйвеном
11:38 Сборная России по вольной борьбе проиграла азербайджанцам на КМ в Иране
11:30 Суй Вэньцзин/Хань Цун выиграли короткую программу на Турнире четырёх континентов
11:02 СБР: о пропуске следующего сезона Подчуфаровой на данный момент речи не идёт
10:55 Картер подал апелляцию в CAS на решение МОК о лишении его золота ОИ-2008
10:50 Ярошенко: бронза в эстафете на ЧМ будет чудом при подарке соперниц
10:47 Трёхкратный олимпийский чемпион Хэкетт найден живым
09:59 Перкинс: надеюсь, смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной
09:48 Вирчу и Мойр лидируют после короткой программы на Турнире четырёх континентов
09:46 Семья Хэкетта сообщила о его исчезновении
09:39 Тихонов: ходим по граблям, лбы уже синие. Необходимо хирургическое вмешательство
09:26 Абрамов: ожидаю, что на игру со «Спартаком» у рязанцев будет сумасшедший настрой
09:23 Ротенберг стала третьей на турнире по конкуру в Испании
09:20 Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ в Хохфильцене
00:50 МОК пригласил Россию на ОИ-2018, но не гарантирует ей участие в турнире
00:49 Экхофф: из-за жары после индивидуальной гонки я была как варёный рак
15 февраля 2017, среда
23:58 Мякяряйнен: после промаха два последних выстрела уже не имели значения
23:17 «Дина» разгромила «Сибиряк» в первом полуфинале Кубка России по мини-футболу
23:12 Вальверде победил на первом этапе «Вуэльты Андалусии»
22:50 Команда Тимофеева сравняла счёт с командой Али в матче за Суперкубок по кёрлингу
22:47 Дорен-Абер: меня как будто нет на чемпионате мира
22:45 Тренер Аввакумовой попросил её не говорить о своей обиде на сборную России
22:43 Гиря вышла в 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам в Тегеране
22:25 Дальмайер повторила рекорд Бергер по количеству медалей на ЧМ подряд
21:55 Команда Моисеевой вновь сравняла счёт в матче за Суперкубок России по кёрлингу
21:53 Нойнер: хладнокровие и невозмутимость Дальмайер впечатляют
21:30 ВАДА разрешило канадской спортсменке принимать запрещённый препарат 8 лет
21:25 Медведева: я выхожу на лёд не с холодным сердцем, а с холодной головой
21:25 Астахова и Рогонов победили среди спортивных пар в финале КР в Саранске
21:05 Резцова: разбрасываемся спортсменками и оказались у разбитого корыта
20:54 Кравцов: у меня были основания говорить, что с мельдонием Елистратова подставили
20:43 Ан примет участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане
20:36 Гурьев: непонятно, что случилось со Старых в индивидуальной гонке
20:19 Херманс выиграл второй этап веломногодневки «Тур Омана»
20:13 Ростовцев: российские биатлонистки не готовы к скоростям
20:08 Дальмайер упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону
20:05 Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
19:56 Вишневская: нас допрашивали до 5 утра в разных полицейских участках
19:42 Реш: все допинг-пробы казахстанских биатлонистов оказались отрицательными
Все новости RSS
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+