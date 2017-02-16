Допинг, пьянка и диета. В сборной России – горячий австралиец

Баскетбол, крикет и австралийский футбол
Шейн Перкинс, который свой юбилей отпраздновал 30 декабря, сын Дерила Перкинса – трекиста-спринтера, выступавшего за Австралию на Олимпиаде 1964 года. Шейну вроде бы на роду было написано заниматься велоспортом, но до 14 лет он был сосредоточен совсем на другом. Играл в крикет, австралийский футбол, а больше всего любил баскетбол. Тренеры школьной команды утверждали, что Перкинсу открыта прямая дорога в юниорскую сборную Австралии, однако именно в этот момент он решил, что нужно менять специализацию.
И пересел на велосипед. Через три месяца тренировок он выиграл две золотые медали на чемпионате страны среди подростков до 15 лет и побил два рекорда. С тех пор Шейн занимается исключительно велогонками, в которых добился серьёзных успехов.
Допинг на чемпионате мира
Перкинс быстро стал лидером национальной команды в своём возрасте в кейрине и спринте. В 2004 году он завоевал путёвку на чемпионат мира среди юниоров, который проходил в Лос-Анджелесе. Юный австралиец победил в двух коронных видах, но допинг-тест после финала кейрина показал наличие в его организме метамфетамина.
При этом другие взятые у него на турнире допинг-пробы были абсолютно чистыми. Как оказалось, Перкинс купил в США назальный спрей, которым всегда пользовался в Австралии при простуде. Но в США этот спрей оказался немного другим по составу и содержал метамфетамин. Спортивный арбитраж счёл объяснения самого Перкинса и врачей убедительными и наказал 17-летнего спортсмена лишь шестимесячной дисквалификацией.
Шейн Перкинс стал единственным иностранцем, одержавшим за свою карьеру 100 побед в японском кейрине.
Пьяный дебош и конфликт ценой в Олимпиаду
В 2007 году Шейн Перкинс устроил пьяный дебош в одном из ночных клубов Аделаиды. Он подрался со своим приятелем, а затем попытался наброситься и на сотрудников охраны заведения. Как позже объяснил спортсмен, они с приятелем «напились до чёртиков, потому что делали это на спор». Ну, дело молодое, у всех, наверное, бывало. В общем, чтобы не проиграть «на слабо», Перкинс пил, пока не отказали тормоза. А там уже слово за слово.
За год до Олимпиады в Пекине один из самых перспективных спринтеров страны был лишён спортивной стипендии и оштрафован национальной федерацией. Тем не менее Шейн считался явным претендентом на место в олимпийской сборной. До тех пор пока на отборочном старте не был дисквалифицирован в заезде с основным конкурентом – Райаном Бейли. В третьем заезде полуфинала Перкинс подрезал Бейли, тот упал, разодрал в кровь всю спину и бросился выяснять отношения с соперником.
До рукоприкладства не дошло, а предупреждения получили оба: Перкинс за нарушение правил смены траектории, а Бейли – за неспортивное поведение. На Олимпиаду в Пекине Шейн в итоге не попал, а через год женился на младшей сестре Райана Бейли.
И вновь дисквалификация
В 2010 году на Играх Содружества, которые по составу участников конкретно в велоспорте иные чемпионаты мира превосходят, Шейн Перкинс считался одним из главных претендентов на победу в кейрине. В решающем заезде Перкинс довольно легко опередил конкурентов, но после финиша был дисквалифицирован.
Судьи посчитали опасным его манёвр, в результате которого столкнулись соперники из Шотландии и ЮАР. Перкинс проехал мимо них, поприветствовав их издевательским жестом.
100 побед в японском кейрине и олимпийская бронза
В 2011 и 2012 годах Шейн Перкинс добился самых значительных достижений в своей карьере. Он стал двукратным чемпионом мира (в кейрине и командном спринте), а также завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Лондоне. Пока единственной Олимпиаде в своей карьере.
Перкинс с приятелем «напились до чёртиков, потому что делали это на спор». Ну, дело молодое, у всех, наверное, бывало. В общем, чтобы не проиграть, Перкинс пил, пока не отказали тормоза.
В Рио-де-Жанейро Перкинс не попал, хотя в командном спринте мог бы серьёзно усилить сборную. Но тренерский штаб предпочёл молодых спортсменов, которые медалей завоевать не смогли. По критериям отбора было не всё гладко, и Перкинс вполне мог подать апелляцию – да, в австралийском спорте такое практикуется, и спортсмен может отстоять свои права, но не стал этого делать. «Не буду тратить свои нервы и мешать ребятам. Желаю им всяческих успехов на Играх», — сказал тогда Перкинс.
Он, кстати, стал единственным иностранцем, одержавшим за свою карьеру 100 побед в японском кейрине. В этой разновидности трековых велогонок постоянно практикуется и лидер спринтерской сборной России Денис Дмитриев.
Третьим будешь?
Как признался сам Дмитриев, он и уговорил Перкинса обратиться к руководству Федерации велоспорта России и тренерскому штабу национальной команды с просьбой о смене спортивного гражданства. Спринтер такого высокого класса нашей сборной точно не помешает. В личных соревнованиях он способен побороться и с Дмитриевым, и с Павлом Якушевским, а в компании с ними успешно выступать в спринте командном. Ну и в коронном кейрине, конечно.
Шейн уже давно подсел на систему питания Isagenix. Она подходит не всем, но тем, кто её использует, помогает высушить абсолютно весь жир и контролировать баланс калорий.
К текущему сезону Перкинс уже готовился с нашей командой. На ближайшем этапе Кубка мира в Кали (Колумбия), который стартует в ближайший уик-энд, Шейн будет выступать за Австралию. Кстати, австралийская федерация велоспорта не против перехода Перкинса в Россию и никаких препятствий чинить не будет. Так что путь на Игры-2020 в Токио новичок сборной России может проложить своими силами в конкуренции с новыми партнёрами. В нашу команду он, судя по фото в его «инстаграме», влился уже окончательно.
Диета Isagenix
Кстати, ещё одна интересная деталь его биографии: Шейн уже давно подсел на систему питания Isagenix. Она подходит не всем, но тем, кто её использует, помогает высушить абсолютно весь жир и контролировать баланс калорий. Желающим попробовать эту систему придётся, например, выпить шейк на основе оливкового масла и регулярно есть специальные злаковые батончики. А также время от времени заниматься чисткой организма. Ну и план тренировочных занятий у Перкинса расписан буквально по часам – во всяком случае, на его официальном сайте несложно найти эту информацию. Интересно, насколько он состыкуется с теми тренировками, что составят для него тренеры сборной России?