Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Чемпионат мира по биатлону. Индивидуальная гонка
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Чемпионат мира по биатлону. Мужская индивидуальная гонка. LIVE

Все события 16 февраля на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
16 февраля 2017, четверг. 14:30. Другие
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ТЕКСТА ТРАНСЛЯЦИИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАЖИМАТЬ F5

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


16:20. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился своим мнением об обстановке в сборной России.

16:10. Наш спецкор Евгений Слюсаренко обнаружил, что японки очень мило и трогательно выглядят с оружием, особенно когда оно в чехлах с зайчиками и котиками.

16:00. Аналитики «Чемпионата» считают, что Шипулин сегодня точно превзойдёт Свендсена. А лучшим среди норвежцев и вовсе окажется Бьорндаленна то есть веские причины.

15:50. Спецкоры «Чемпионата» начали прямую трансляцию с пристрелки перед мужской индивидуальной гонкой. Не пропустите!


15:40. Мартен Фуркад на пристрелке спокоен и сосредоточен. В этом сезоне он в одной из индивидуальных гонок был первым, в другой — вторым. Третья — сегодня.

15:35. До гонки остаётся чуть менее часа, поэтому пора представлять российских спортсменов, которые уже готовятся к старту. Нашу команду сегодня будут представлять Антон Шипулин (№1), Александр Логинов (№31), Евгений Гараничев (№73) и Алексей Волков (№99). Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете здесь.

15:25. В сувенирной лавке можно найти огромный выбор товаров на любой вкус. Вот только цены там кусаются.

15:15. Во вчерашнем выпуске «Штрафных 150» был озвучен прогноз на сегодняшнюю индивидуальную гонку. Александр Круглов считает, что никто из россиян на пьедестал не поднимется, но будет четвёртым.

15:05. Кстати, о Слепцовой. Как вы считаете, должна ли она после вчерашнего провала в индивидуальной гонке выступать в эстафете? Многие специалисты считают, что должна, посколькулучшего варианта у нас просто нет.

14:55. А пока на стадионе проходит совместная тренировка женщин и мужчин, которые не бегут индивидуальную гонку. Антон Бабиков беседует со Светланой Слепцовой. А Рикко Гросс на стрельбище, между прочим, отсутствует.

14:45. Прежде чем переходить к состязанию мужчин, стоит немного поистязать себя воспоминаниями о женской индивидуальной гонке. «Двое из ПростоРашино» в своей традиционной рубрике признаются, чем из бесят немецкие болельщики, показывают тех, кто поёт на биатлоне оперу, и рассказывают о том, как собираются выводить французов из строя с помощью винтовок с оптическим прицелом.

14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. Сегодня в программе чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене — мужская индивидуальная гонка. Четвёрка россиян во главе с Антоном Шипулиным, стартующим под первым номером, постарается выиграть хотя бы одну медаль. Какую — нам уже практически всё равно. Лишь бы она была. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Алексей Волков Антон Шипулин Евгений Гараничев Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
16 февраля 2017, четверг
16:27 Норицын: Слепцова сказала об эстафете в сердцах, сейчас у неё другое настроение
16:17 Тихонов: мы с Гамзой нашли общий язык, он попросил предъявить претензии Мутко
16:00 «Байкал-Энергия» победил казанское «Динамо» в матче второго этапа ЧР по бенди
15:40 Француженки Шевалье, Эмони, Бреза и Дорен-Абер выступят в эстафете на ЧМ
15:28 Стал известен состав женской сборной Германии на эстафету в Хохфильцене
15:16 Климов стал седьмым на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Пхёнчхане
14:46 ВФЛА: российские легкоатлеты должны вернуть 23 олимпийские медали
14:37 Союз биатлонистов Казахстана: права наших спортсменов на ЧМ были нарушены
13:57 «СКА-Нефтяник» разгромил «Динамо-Москва» в матче ЧР по хоккею с мячом
13:43 Алябьев: Шипулин может находиться отчуждённо от команды, и в этом он силён
13:40 Команда Тимофеева одолела команду Али в пятом матче отбора на ЧМ по кёрлингу
13:04 Команда Сидоровой повела 3-2 в отборе на чемпионат мира по кёрлингу
12:51 Немецкая биатлонистка Пройс досрочно завершила сезон
12:49 ВФЛА: спортсмены, не вернувшие медали ОИ, не войдут в состав сборной
12:41 ВАДА установило имена спортсменов, пользовавшихся услугами Фуэнтеса
12:38 Тихонова стала девятой в прыжках на лыжах с трамплина на этапе КМ в Пхёнчхане
11:47 Васильев: Юрлова готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти
11:45 Дегтярёв: в ближайшее время члены комитета ГД встретятся в Германии с Крэйвеном
11:38 Сборная России по вольной борьбе проиграла азербайджанцам на КМ в Иране
11:30 Суй Вэньцзин/Хань Цун выиграли короткую программу на Турнире четырёх континентов
11:02 СБР: о пропуске следующего сезона Подчуфаровой на данный момент речи не идёт
10:55 Картер подал апелляцию в CAS на решение МОК о лишении его золота ОИ-2008
10:50 Ярошенко: бронза в эстафете на ЧМ будет чудом при подарке соперниц
10:47 Трёхкратный олимпийский чемпион Хэкетт найден живым
09:59 Перкинс: надеюсь, смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной
09:48 Вирчу и Мойр лидируют после короткой программы на Турнире четырёх континентов
09:46 Семья Хэкетта сообщила о его исчезновении
09:39 Тихонов: ходим по граблям, лбы уже синие. Необходимо хирургическое вмешательство
09:26 Абрамов: ожидаю, что на игру со «Спартаком» у рязанцев будет сумасшедший настрой
09:23 Ротенберг стала третьей на турнире по конкуру в Испании
09:20 Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ в Хохфильцене
00:50 МОК пригласил Россию на ОИ-2018, но не гарантирует ей участие в турнире
00:49 Экхофф: из-за жары после индивидуальной гонки я была как варёный рак
15 февраля 2017, среда
23:58 Мякяряйнен: после промаха два последних выстрела уже не имели значения
23:17 «Дина» разгромила «Сибиряк» в первом полуфинале Кубка России по мини-футболу
23:12 Вальверде победил на первом этапе «Вуэльты Андалусии»
22:50 Команда Тимофеева сравняла счёт с командой Али в матче за Суперкубок по кёрлингу
22:47 Дорен-Абер: меня как будто нет на чемпионате мира
22:45 Тренер Аввакумовой попросил её не говорить о своей обиде на сборную России
22:43 Гиря вышла в 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам в Тегеране
22:25 Дальмайер повторила рекорд Бергер по количеству медалей на ЧМ подряд
21:55 Команда Моисеевой вновь сравняла счёт в матче за Суперкубок России по кёрлингу
21:53 Нойнер: хладнокровие и невозмутимость Дальмайер впечатляют
21:30 ВАДА разрешило канадской спортсменке принимать запрещённый препарат 8 лет
21:25 Медведева: я выхожу на лёд не с холодным сердцем, а с холодной головой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+