Чемпионат мира по биатлону. Мужская индивидуальная гонка. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
16:20. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился своим мнением об обстановке в сборной России.
16:10. Наш спецкор Евгений Слюсаренко обнаружил, что японки очень мило и трогательно выглядят с оружием, особенно когда оно в чехлах с зайчиками и котиками.
16:00. Аналитики «Чемпионата» считают, что Шипулин сегодня точно превзойдёт Свендсена. А лучшим среди норвежцев и вовсе окажется Бьорндален — на то есть веские причины.
15:50. Спецкоры «Чемпионата» начали прямую трансляцию с пристрелки перед мужской индивидуальной гонкой. Не пропустите!
15:40. Мартен Фуркад на пристрелке спокоен и сосредоточен. В этом сезоне он в одной из индивидуальных гонок был первым, в другой — вторым. Третья — сегодня.
15:35. До гонки остаётся чуть менее часа, поэтому пора представлять российских спортсменов, которые уже готовятся к старту. Нашу команду сегодня будут представлять Антон Шипулин (№1), Александр Логинов (№31), Евгений Гараничев (№73) и Алексей Волков (№99). Ознакомиться с полным стартовым протоколом вы можете здесь.
15:25. В сувенирной лавке можно найти огромный выбор товаров на любой вкус. Вот только цены там кусаются.
15:15. Во вчерашнем выпуске «Штрафных 150» был озвучен прогноз на сегодняшнюю индивидуальную гонку. Александр Круглов считает, что никто из россиян на пьедестал не поднимется, но будет четвёртым.
15:05. Кстати, о Слепцовой. Как вы считаете, должна ли она после вчерашнего провала в индивидуальной гонке выступать в эстафете? Многие специалисты считают, что должна, посколькулучшего варианта у нас просто нет.
14:55. А пока на стадионе проходит совместная тренировка женщин и мужчин, которые не бегут индивидуальную гонку. Антон Бабиков беседует со Светланой Слепцовой. А Рикко Гросс на стрельбище, между прочим, отсутствует.
14:45. Прежде чем переходить к состязанию мужчин, стоит немного поистязать себя воспоминаниями о женской индивидуальной гонке. «Двое из ПростоРашино» в своей традиционной рубрике признаются, чем из бесят немецкие болельщики, показывают тех, кто поёт на биатлоне оперу, и рассказывают о том, как собираются выводить французов из строя с помощью винтовок с оптическим прицелом.
14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. Сегодня в программе чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене — мужская индивидуальная гонка. Четвёрка россиян во главе с Антоном Шипулиным, стартующим под первым номером, постарается выиграть хотя бы одну медаль. Какую — нам уже практически всё равно. Лишь бы она была. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами!