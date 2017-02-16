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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону 2017. Россия без медалей в индивидуальной гонке
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

ЗАГОВОРённые. Бэйли, Моравец, Фуркад с медалями, Россия – с…

Один из двух промахов Антона Шипулина оставил его без золота индивидуальной гонки. Первые трое – американец, чех и француз. И тут заговор?
16 февраля 2017, четверг. 18:20. Другие

Каждый может попасть 20 раз


10 градусов тепла гордо демонстрировали термометры на биатлонном стадионе в Хохфильцене за 10 минут до начала мужской индивидуальной гонки. На чемпионате мира настали жаркие денёчки. Особенно припекало сборную России: гонки заканчивались, личные медали не начинались. После женского провала, случившегося накануне, старт российских мужчин ожидался с ещё большими опасениями. Но и с ещё большими надеждами.

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«Пристрелка прошла хорошо, все стреляли по центру. Каждый из наших спортсменов может попасть 20 раз», — гордо рапортовал старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс за пять минут до начала гонки. Этот факт радовал: четыре ноля действительно могли гарантировать сборной России медаль. А начинать заходить на эти ноли предстояло Антону Шипулину. Номер один гордо красовался на груди лидера нашей команды. Очень хотелось, чтобы спустя полтора часа эта цифра красиво синхронизировалась с цифрой на ступеньке, на которой будет стоять Шипулин.

Была борьба, да сплыла


Логинов, Гараничев, Волков – состав сборной России никого не удивил. Два лучших на данный момент спортсмена плюс Волков, грамотнее всех умеющий стрелять чисто и ещё ни разу здесь не бежавший. Но до старта
Логинова оставалось целых 15 минут, зато спустя 90 секунд после Шипулина на дистанцию отправился Мартен Фуркад. Он, естественно, хорошо знал время Антона, если оно вообще было ему интересно. И знал, что на контрольной отсечке 1,2 км проиграл россиянину секунду.

Это ничего не значило, ведь уже на первом огневом рубеже Шипулин промахнулся два раза. Борьба за золото для Антона закончилась, практически не начавшись. Фуркад своего вновь обретённого друга поддержал лишь частично – одной штрафной минутой, заработанной первым же выстрелом. В стартовой десятке чисто отработать смогли лишь трое – Ландертингер, Биркеланд и Чепелин.

Не хотелось, но пришлось


Отдохнувший после смешанной эстафеты Логинов начал гонку весьма энергично. На отсечке 1,2 км он всего пару секунд уступил Шипулину. Антон в этот момент уже прибыл на стрельбище и там отстрелял чисто. Как и Фуркад. Логинов быстро преодолел ещё два километра и начал стрелять лёжа. С каждым выстрелом тренер Гросс наверняка становился всё бледнее и бледнее – три промаха. Исполнить тренерские надежды на 20 точных выстрелов теперь могли лишь два биатлониста из четырёх.
ЧМ-2017. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
16 февраля 2017 года, четверг. 16:30 МСК
1 Лоуэлл БэйлиСША 48:07.4
2 Ондржей МоравецЧехия 48:10.7
3 Мартен ФуркадФранция 48:28.6
Зато Шипулин своё третий рубеж прошёл на ноль. Прошёл и не видел, как Фуркад снова промахнулся первым выстрелом. Теперь их можно было сравнить «в чистую», преимущество француза составило 22 секунды. Следить за второй стрельбой Логинова очень не хотелось, но пришлось – ещё два промаха.

Раздавленные робкие надежды


Трасса разбивалась, фавориты мазали. После двух промахов Шемппа на первом же рубеже загрустили немцы, новоиспечённый чемпион мира Долль тоже не обошёлся без штрафа. Шипулин отстрелялся вихрем, не оставив Фуркаду шансов на промах, но француз разобрался со своими мишенями и совершенно точно должен был быть выше Антона. Глядя на то, как продолжают мазать все подряд, подумалось даже, что Фуркад легко может оказаться на пьедестале почёта.

И тут Гараничев чисто прошёл свой первый рубеж и стал там лучшим. Украинец Семёнов идеально отработал на последнем рубеже и с одним промахом опередил Шипулина на 22 секунды. Его задача была понятна, и он её успешно выполнил, отодвинув россиянина на третье место. Последние робкие медальные надежды Антона раздавил немец Лессер. И тут же Гараничев допустил промах на «стойке».

Для любителей-статистиков


Собственно, оставалось лишь подождать промаха Волкова, чтобы окончательно смириться с очередной безмедальной гонкой. Долго ждать не пришлось, хватило одного рубежа. А, да, для полной очистки совести – промах Гараничева на третьем рубеже. И ещё один – на четвёртом.

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Ну и для любителей статистики. Чех Моравец, закрывший все мишени, завоевал серебро, опередив Фуркада на 18 секунд и Шипулина – на 40. Золото же досталось американцу Бэйли, он тоже стрелял чисто и с помощью Волкова, невольно помогавшего американцу работать в тандеме, вырвал у чеха три секунды. Интересно, принял бы Бэйли такую помощь от Логинова… Фуркад третий и с лучшим ходом, Шипулин – седьмой. Со вторым ходом.

Убери любой промах Антона на первом рубеже – быть бы золоту. Всего один промах. Но не быть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Алексей Волков Антон Шипулин Евгений Гараничев Чемпионат мира по биатлону 2017
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