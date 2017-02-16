Волков: на гонку попросил у Шипулина его пару лыж

Для олимпийского чемпиона—2014 Алексея Волкова индивидуальная гонка на 20 км была не только дебютом на этом чемпионате мира в Хохфильцене, но и вообще первой в сезоне личной гонкой уровня Кубка мира. В этом смысле его 11-е место с одним промахом можно посчитать вполне удовлетворительным – тем более Волков стал невольным соавтором золотой медали американца Лоуэлла Бэйли, протащив его последние километры до самого финиша. Спецкор «Чемпионата» был в числе журналистов, кто задал россиянину несколько вопросов.
«Узнал, что побегу, дня за три»
— Какую часть призовых денег должен вам отдать Бэйли за помощь?
— (Смеётся.) Я только после середины дистанции узнал, что бегу рядом с лидером гонки. Тут же подсчитал: раз он с нулём и стартовал за мной, то я ему проигрываю первому полторы минуты. Очень хотелось попасть в десятку, а уж каким будет американец — о таком я не думал. Быть в топ-10 было реально, но не получилось.
— Вы в шоке от победы Бэйли?
— Честно говоря, да. Мягко говоря, немного удивлён. Фаворитом его не считал. Поблагодарил ли он меня после финиша? Нет, думаю, ему было не до того.
— Когда узнали, что побежите эту дистанцию на чемпионат мира?
— Мне сразу сказали: если и дадим тебе шанс стартовать, то это будет только индивидуальная гонка. Готовиться начал дней за 10, дня за три тренеры подтвердили: буду заявлен процентов на 99.
Я только после середины дистанции узнал, что бегу рядом с лидером гонки. Тут же подсчитал: раз он с нулём и стартовал за мной, то я ему проигрываю первому полторы минуты.
— Вам нравится ситуация, когда о выступлении на чемпионате мира вы узнаёте за считаные дни?
— Ну, учитывая конкуренцию в мужской команде, восемь человек в заявке и неплохие результаты парней по сезону, я понимал, что пробиться в первую четвёрку на личные гонки будет тяжело. Но не менее тяжело — пройти одним составом весь турнир. И индивидуальная гонка оставалась моим единственным шансом выступить в Хохфильцене.
«Начало сезона было плачевным»
— Не боялись, несмотря на ваш опыт, выступать на таком уровне без особой практики?
— На этапах Кубка IBU я встречался с парнями из элиты, тем же норвежцем Л'Абе-Лундом, с которым мы вместе начинали в этом сезоне. По его выступлениям я примерно понимал свой уровень и свои скорости. В Осрбли приезжал и Тарьей Бё.
— Тем не менее ещё в январе сложно было представить, что вы выступите на чемпионате мира.
— Согласен, начало сезона было плачевным. Никак не мог собраться в плане стрельбы, да и, как назло, всё время попадал в сложные погодные условия. Постоянно на стрельбищах гулял ветер. Что ни старт, то порыв ветра. Но концовка сезона получается более оптимистичной.
Как назло, всё время попадал в сложные погодные условия. Постоянно на стрельбищах гулял ветер. Что ни старт, то порыв ветра.— Все жалуются на тёплую погоду, бежать было тяжело?
— Главное — не поймать обезвоживание при таких условиях, много пить. А что касается трассы, то все в одинаковых условиях. Как подъёмы были разбиты в начале гонки, так они и остались. Как оценить своё выступление? Можно было бы как успешное, если бы с потенциально чистой стрельбой я шёл на медаль. А так, успехом это не назову.
— Видим по маркировке, что вы бежали на лыжах Шипулина.
— Да, это так. Мои отдали на перешлифовку, я попросил у Антона вторую пару. Никаких вопросов по работе лыж не было.
«После прошлого сезона хочется бежать все гонки»
— Теперь вы неожиданно стали чуть ли не фаворитом при определении состава на эстафету?
— Обычный ответ: это не мне решать, а тренерам. Мнение спортсменов тут вторично. Тем более моё (смеется). Как руководство решит, так и будет. Я вечером поеду в Риднаун, там проведу оставшееся время. Велик шанс, что после такого стресса у организма начнётся реакклиматизация. Надо будет — приеду обратно на эстафету.
— А желание-то такое есть?
— Конечно, есть. В том году у меня за сезон было всего 11 стартов! После такого хочется бежать всё. В первую очередь достойно завершить чемпионат мира и побороться за победу в Кубке IBU в общем зачёте.
Не откажусь и расширить свой диапазон. Как говорится, неважно, сколько гонок ты бежишь, важно сколько у тебя медалей. Спросите это у Бэйли.
— Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов посетовал на атмосферу в команде, говорит, она какая-то смурная. Может, вы как душа компании разрядите обстановку?
— Всего должно быть в меру. Нервозность немного есть у всех, и я это понимаю. Парни весь сезон были в хорошей форме, а на чемпионате мира не всё складывается гладко. Что тут можно сказать, кроме того, что надо проанализировать ошибки и не допускать их в будущем?
— Антон Шипулин не уверен, что после Олимпиады-2018 продолжит гоняться. У вас какие мысли?
— Нет никаких мыслей, кроме тех, что надо к Олимпиаде подойти в хорошей форме. А дальше видно будет.
— Среди приоритетов — только индивидуальная гонка и эстафета?
— Не откажусь и расширить свой диапазон. Как говорится, неважно, сколько гонок ты бежишь, важно сколько у тебя медалей. Спросите это у Бэйли.
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