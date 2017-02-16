Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Волков
Фото: РИА Новости
Текст: Евгений Слюсаренко

Волков: на гонку попросил у Шипулина его пару лыж

Помощь американцу, плачевное начало сезона, желание бежать все что можно – в интервью Алексея Волкова после индивидуальной гонки.
16 февраля 2017, четверг. 20:40. Другие
→ ЗАГОВОРённые. Бэйли, Моравец, Фуркад с медалями, Россия – с…

Для олимпийского чемпиона—2014 Алексея Волкова индивидуальная гонка на 20 км была не только дебютом на этом чемпионате мира в Хохфильцене, но и вообще первой в сезоне личной гонкой уровня Кубка мира. В этом смысле его 11-е место с одним промахом можно посчитать вполне удовлетворительным – тем более Волков стал невольным соавтором золотой медали американца Лоуэлла Бэйли, протащив его последние километры до самого финиша. Спецкор «Чемпионата» был в числе журналистов, кто задал россиянину несколько вопросов.

«Узнал, что побегу, дня за три»


— Какую часть призовых денег должен вам отдать Бэйли за помощь?
(Смеётся.) Я только после середины дистанции узнал, что бегу рядом с лидером гонки. Тут же
подсчитал: раз он с нулём и стартовал за мной, то я ему проигрываю первому полторы минуты. Очень хотелось попасть в десятку, а уж каким будет американец — о таком я не думал. Быть в топ-10 было реально, но не получилось.

— Вы в шоке от победы Бэйли?
— Честно говоря, да. Мягко говоря, немного удивлён. Фаворитом его не считал. Поблагодарил ли он меня после финиша? Нет, думаю, ему было не до того.

— Когда узнали, что побежите эту дистанцию на чемпионат мира?
— Мне сразу сказали: если и дадим тебе шанс стартовать, то это будет только индивидуальная гонка. Готовиться начал дней за 10, дня за три тренеры подтвердили: буду заявлен процентов на 99.
Я только после середины дистанции узнал, что бегу рядом с лидером гонки. Тут же подсчитал: раз он с нулём и стартовал за мной, то я ему проигрываю первому полторы минуты.

— Вам нравится ситуация, когда о выступлении на чемпионате мира вы узнаёте за считаные дни?
— Ну, учитывая конкуренцию в мужской команде, восемь человек в заявке и неплохие результаты парней по сезону, я понимал, что пробиться в первую четвёрку на личные гонки будет тяжело. Но не менее тяжело — пройти одним составом весь турнир. И индивидуальная гонка оставалась моим единственным шансом выступить в Хохфильцене.
ЧМ-2017. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
16 февраля 2017 года, четверг. 16:30 МСК
1 Лоуэлл БэйлиСША 48:07.4
2 Ондржей МоравецЧехия 48:10.7
3 Мартен ФуркадФранция 48:28.6

«Начало сезона было плачевным»


— Не боялись, несмотря на ваш опыт, выступать на таком уровне без особой практики?
— На этапах Кубка IBU я встречался с парнями из элиты, тем же норвежцем Л'Абе-Лундом, с которым мы вместе начинали в этом сезоне. По его выступлениям я примерно понимал свой уровень и свои скорости. В Осрбли приезжал и Тарьей Бё.

— Тем не менее ещё в январе сложно было представить, что вы выступите на чемпионате мира.
— Согласен, начало сезона было плачевным. Никак не мог собраться в плане стрельбы, да и, как назло, всё время попадал в сложные погодные условия. Постоянно на стрельбищах гулял ветер. Что ни старт, то порыв ветра. Но концовка сезона получается более оптимистичной.
Как назло, всё время попадал в сложные погодные условия. Постоянно на стрельбищах гулял ветер. Что ни старт, то порыв ветра.
— Все жалуются на тёплую погоду, бежать было тяжело?
— Главное — не поймать обезвоживание при таких условиях, много пить. А что касается трассы, то все в одинаковых условиях. Как подъёмы были разбиты в начале гонки, так они и остались. Как оценить своё выступление? Можно было бы как успешное, если бы с потенциально чистой стрельбой я шёл на медаль. А так, успехом это не назову.

— Видим по маркировке, что вы бежали на лыжах Шипулина.
— Да, это так. Мои отдали на перешлифовку, я попросил у Антона вторую пару. Никаких вопросов по работе лыж не было.

«После прошлого сезона хочется бежать все гонки»


— Теперь вы неожиданно стали чуть ли не фаворитом при определении состава на эстафету?
— Обычный ответ: это не мне решать, а тренерам. Мнение спортсменов тут вторично. Тем более моё (смеется). Как руководство решит, так и будет. Я вечером поеду в Риднаун, там проведу оставшееся время. Велик шанс, что после такого стресса у организма начнётся реакклиматизация. Надо будет — приеду обратно на эстафету.

— А желание-то такое есть?
— Конечно, есть. В том году у меня за сезон было всего 11 стартов! После такого хочется бежать всё. В первую очередь достойно завершить чемпионат мира и побороться за победу в Кубке IBU в общем зачёте.
Не откажусь и расширить свой диапазон. Как говорится, неважно, сколько гонок ты бежишь, важно сколько у тебя медалей. Спросите это у Бэйли.

— Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов посетовал на атмосферу в команде, говорит, она какая-то смурная. Может, вы как душа компании разрядите обстановку?
— Всего должно быть в меру. Нервозность немного есть у всех, и я это понимаю. Парни весь сезон были в хорошей форме, а на чемпионате мира не всё складывается гладко. Что тут можно сказать, кроме того, что надо проанализировать ошибки и не допускать их в будущем?

— Антон Шипулин не уверен, что после Олимпиады-2018 продолжит гоняться. У вас какие мысли?
— Нет никаких мыслей, кроме тех, что надо к Олимпиаде подойти в хорошей форме. А дальше видно будет.

— Среди приоритетов — только индивидуальная гонка и эстафета?
— Не откажусь и расширить свой диапазон. Как говорится, неважно, сколько гонок ты бежишь, важно сколько у тебя медалей. Спросите это у Бэйли.

→ Чемпионат мира по биатлону. Где Бэйли и где Логинов. Как это было
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Сборная России — Биатлон Алексей Волков Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
16 февраля 2017, четверг
21:11 Тихонов: Пихлеру платили 1,6 млн рублей, а нашему тренеру — 100 тыс.
20:43 Гросс: если бы промахов у Шипулина было на 1 меньше, этого хватило бы для медали
20:36 Сборная России проиграла США на Кубке мира по вольной борьбе в Иране
20:24 Фуркад выиграл общий зачёт КМ в индивидуальных гонках, Шипулин — второй
20:20 «Уральский трубник» одолел «Волгу» на втором этапе ЧР по хоккею с мячом
20:09 Бэйли: мы бежали с Волковым вместе и помогали друг другу
20:07 Самарин выиграл короткую программу в финале КР по фигурному катанию в Саранске
19:52 Моравец: очень рад, что уступил такому хорошему парню, который это заслужил
19:48 Редькин: почему все ставят на Шипулина? У нас помимо него хватает биатлонистов
19:47 Фуркад: Бэйли сложно назвать сенсационным победителем
19:45 Бэйли: после победы в индивидуальной гонке я ждал, что меня кто-нибудь разбудит
19:31 Команда Тимофеева победила команду Али в Суперкубке и выступит на ЧМ по кёрлингу
19:27 Касперович: Услугина завтра прибудет в Хохфильцен и может побежать в эстафете
19:25 Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
19:22 Малышко и Елисеев точно не побегут в эстафете на чемпионате мира по биатлону
19:11 Шипулин, Цветков и Гараничев выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону
19:06 Волков: к индивидуальной гонке я готовился уже дней за 10
18:59 Команда Сидоровой представит Россию на женском чемпионате мира по кёрлингу
18:47 Шипулин увеличил отрыв от Шемппа в общем зачёте КМ по биатлону
18:46 «Роза Хутор» в начале апреля примет фестиваль Quiksilver New Star Camp
18:20 Андерсен выиграл третий этап «Тура Омана»
18:14 Бэйли выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Шипулин — седьмой
17:55 Шипулин: сегодня был явный шанс стать чемпионом мира
17:50 Результат Т. Дукурса на 7-м этапе Кубка мира по скелетону аннулирован
17:41 Шипулин: работал как на тренировке, но два промаха для такой гонки недопустимо
17:31 МПК: обсудим то, как Госдума РФ может помочь в восстановлении ПКР
17:17 Россияне завоевали 5 медалей в 4-й день юношеского Олимпийского фестиваля
17:01 «Енисей» победил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
16:38 Дэйлмен лидирует после короткой программы на Турнире четырёх континентов
16:36 Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова выступят в эстафете на ЧМ по биатлону
16:31 Российские бадминтонисты победили испанцев на чемпионате Европы в Польше
16:30 Горнолыжница Ворли стала чемпионкой мира в гигантском слаломе
16:27 Норицын: Слепцова сказала об эстафете в сердцах, сейчас у неё другое настроение
16:17 Тихонов: мы с Гамзой нашли общий язык, он попросил предъявить претензии Мутко
16:00 «Байкал-Энергия» победил казанское «Динамо» в матче второго этапа ЧР по бенди
15:40 Француженки Шевалье, Эмони, Бреза и Дорен-Абер выступят в эстафете на ЧМ
15:28 Стал известен состав женской сборной Германии на эстафету в Хохфильцене
15:16 Климов стал седьмым на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Пхёнчхане
14:46 ВФЛА: российские легкоатлеты должны вернуть 23 олимпийские медали
14:37 Союз биатлонистов Казахстана: права наших спортсменов на ЧМ были нарушены
13:57 «СКА-Нефтяник» разгромил «Динамо-Москва» в матче ЧР по хоккею с мячом
13:43 Алябьев: Шипулин может находиться отчуждённо от команды, и в этом он силён
13:40 Команда Тимофеева одолела команду Али в пятом матче отбора на ЧМ по кёрлингу
13:04 Команда Сидоровой повела 3-2 в отборе на чемпионат мира по кёрлингу
12:51 Немецкая биатлонистка Пройс досрочно завершила сезон
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+