Волков: на гонку попросил у Шипулина его пару лыж

«Узнал, что побегу, дня за три»

Я только после середины дистанции узнал, что бегу рядом с лидером гонки. Тут же подсчитал: раз он с нулём и стартовал за мной, то я ему проигрываю первому полторы минуты.

«Начало сезона было плачевным»

Как назло, всё время попадал в сложные погодные условия. Постоянно на стрельбищах гулял ветер. Что ни старт, то порыв ветра.

«После прошлого сезона хочется бежать все гонки»

Не откажусь и расширить свой диапазон. Как говорится, неважно, сколько гонок ты бежишь, важно сколько у тебя медалей. Спросите это у Бэйли.

Для олимпийского чемпиона—2014индивидуальная гонка на 20 км была не только дебютом на этом чемпионате мира в Хохфильцене, но и вообще первой в сезоне личной гонкой уровня Кубка мира. В этом смысле его 11-е место с одним промахом можно посчитать вполне удовлетворительным – тем более Волков стал невольным соавтором золотой медали американца Лоуэлла Бэйли, протащив его последние километры до самого финиша. Спецкор «Чемпионата» был в числе журналистов, кто задал россиянину несколько вопросов.Я только после середины дистанции узнал, что бегу рядом с лидером гонки. Тут жеподсчитал: раз он с нулём и стартовал за мной, то я ему проигрываю первому полторы минуты. Очень хотелось попасть в десятку, а уж каким будет американец — о таком я не думал. Быть в топ-10 было реально, но не получилось.— Честно говоря, да. Мягко говоря, немного удивлён. Фаворитом его не считал. Поблагодарил ли он меня после финиша? Нет, думаю, ему было не до того.— Мне сразу сказали: если и дадим тебе шанс стартовать, то это будет только индивидуальная гонка. Готовиться начал дней за 10, дня за три тренеры подтвердили: буду заявлен процентов на 99.— Ну, учитывая конкуренцию в мужской команде, восемь человек в заявке и неплохие результаты парней по сезону, я понимал, что пробиться в первую четвёрку на личные гонки будет тяжело. Но не менее тяжело — пройти одним составом весь турнир. И индивидуальная гонка оставалась моим единственным шансом выступить в Хохфильцене.— На этапах Кубка IBU я встречался с парнями из элиты, тем же норвежцем Л'Абе-Лундом, с которым мы вместе начинали в этом сезоне. По его выступлениям я примерно понимал свой уровень и свои скорости. В Осрбли приезжал и Тарьей Бё.— Согласен, начало сезона было плачевным. Никак не мог собраться в плане стрельбы, да и, как назло, всё время попадал в сложные погодные условия. Постоянно на стрельбищах гулял ветер. Что ни старт, то порыв ветра. Но концовка сезона получается более оптимистичной.— Главное — не поймать обезвоживание при таких условиях, много пить. А что касается трассы, то все в одинаковых условиях. Как подъёмы были разбиты в начале гонки, так они и остались. Как оценить своё выступление? Можно было бы как успешное, если бы с потенциально чистой стрельбой я шёл на медаль. А так, успехом это не назову.— Да, это так. Мои отдали на перешлифовку, я попросил у Антона вторую пару. Никаких вопросов по работе лыж не было.— Обычный ответ: это не мне решать, а тренерам. Мнение спортсменов тут вторично. Тем более моё. Как руководство решит, так и будет. Я вечером поеду в Риднаун, там проведу оставшееся время. Велик шанс, что после такого стресса у организма начнётся реакклиматизация. Надо будет — приеду обратно на эстафету.— Конечно, есть. В том году у меня за сезон было всего 11 стартов! После такого хочется бежать всё. В первую очередь достойно завершить чемпионат мира и побороться за победу в Кубке IBU в общем зачёте.— Всего должно быть в меру. Нервозность немного есть у всех, и я это понимаю. Парни весь сезон были в хорошей форме, а на чемпионате мира не всё складывается гладко. Что тут можно сказать, кроме того, что надо проанализировать ошибки и не допускать их в будущем?— Нет никаких мыслей, кроме тех, что надо к Олимпиаде подойти в хорошей форме. А дальше видно будет.— Не откажусь и расширить свой диапазон. Как говорится, неважно, сколько гонок ты бежишь, важно сколько у тебя медалей. Спросите это у Бэйли.