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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Двое из ПростоРашино. Им мало поражений, они хотят унижений

Нос Дмитрия Губерниева в опасности. Американец унизительно шутит про Россию. Норвегия в депресняке, а нас больше не провоцируют – тупо ржут.
17 февраля 2017, пятница. 09:15. Другие
Спецкоры Круглов и Слюсаренко продолжают искать заговоры против России, из-за которых за шесть соревновательных дней чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене команда получила лишь одну бронзовую медаль. Проблема только в том, что наша сборная теперь настолько не опасна, что врагам даже провокации устраивать лень, проще просто посмеяться. Но спецкоры — люди сурьёзные. Они и сами шутить не любят, и другим не дадут.

Спецкор Слюсаренко плачет, но восхищается американцем


Слушайте, они просто издеваются над нами. Им мало наших поражений – они хотят ещё наших унижений. Пьедестал почёта после вчерашней индивидуальной гонки: Бэйли, Моравец, Фуркад. Именно те, кто выступил против нашего Саши Логинова, травил его и дотравил до 72-го места. Если вы скажете, что они это не специально, то я не поверю. Явно парни вечером собрались и решили выступить в индивидуалке единым фронтом.

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Самое обидное и издевательское тут знаете что? То, что американец Лоуэлл Бэйли — отличный парень. Не получается на него злиться по-настоящему. Не хочется ему в напитки что-то подсыпать или отправлять в другую сторону от стадиона по методичке спецкора Круглова.

Там же настоящий голливудский сценарий: человеку 35 лет, никогда ничего не выигрывал, готовится на свои деньги, стартует почти последним по 10-градусной жаре, всех побеждает и приносит своей стране первую в истории победу на чемпионатах мира. Это бы ладно. Но тут как на грех у Бэйли ещё мимимишные обстоятельства вскрываются. У него дочка родилась в июле прошлого года. Жена пришла поздравить его в микст-зону под умилительные «оооооой» всех журналистов.

Супруга Лоуэлла Бэйли – настоящий герой, жена декабриста. Она понимала, что теперь её муж не будет ей принадлежать много часов до самой ночи. С грудным младенцем на руках она сначала долго позировала фотографам на стадионе – лишь бы не мешать мужу.

Потом она пошла на пресс-конференцию и добрый час развлекала дочурку, пока та наконец не зарыдала под сочувственный смех присутствующих. Мало того, всё семейство Бэйли пошло на церемонию награждения и там оставалось до самого последнего селфи, несмотря на громкую музыку из всех динамиков.

Реально – издеваются. Дразнят своей «правильностью». И делают это исключительно в отместку России.

Спецкор Круглов предупреждает Губерниева: его нос в опасности


У меня другая история, и тоже в строку. Французы во главе с Мартеном Фуркадом не только продлили свою медальную серию, но и продолжили издеваться над россиянами. За день до гонки российские болельщики встретили в супермаркете отца семейства Марселя Фуркада (а расположены наши домики, как мы рассказывали в прошлом включении, неподалёку друг от друга).

Одна из главных российских поклонниц титулованного француза Мария Котомина, живущая с нами в одном гостевом домике, рассказала, что папаша активно возмущался нападками со стороны русских в адрес младшего сына. Мартен в его понимании сражается за честный спорт, а эти русские вечно химичат с допингом, а потом ещё обвиняют других. Особенно досталось от отца братьев комментатору Дмитрию Губерниеву, назвавшему Мартена «свиньёй». Мария отметила, что Фуркад-отец пообещал при встрече разбить нос главному биатлонному достоянию страны.

Стоит отметить, что при этом старине Марселю с его ростом пришлось бы хорошенько подпрыгнуть, но скрытой угрозы это никак не отменяет. Беда в том, что он знает Губерниева в лицо, а Дмитрий того — нет. И если встреча всё же состоится, то одним плевком в стиле известного тренера дело не ограничится. Предупреждаем «русский голос биатлона», что тому угрожает опасность в любой момент. Дмитрий, вот как выглядит обиженный папа. Берегите нос.

Спецкор Слюсаренко делает вид, что ему не смешно


Да, Александр, ладно бы нас не любили — так теперь смеются. Вот что плохо. Другая история дня. Есть такой биатлонный фотограф — Росс Бёртон. Классный мужик на самом деле. Совершенно нетипичный американец — молчаливый и готовый прийти на выручку, даже если для этого ему приходится делать крюк в несколько километров (да что же такое: два порядочных американца в одном месте).

Так вот, подвёз нас Росс в очередной раз прямо до стадиона. Выходим из машины и видим такую картинку. Явно австрийская конная полиция прошла.

«О, — говорит Росс. — Мы вовремя. Сборная России уже на месте». Ну, вы поняли: обос… лись ваши на чемпионате мира. Ну, смешно же, правда. Но обидно. Если бы это был не наивный Росс, можно было бы и в амбицию полезть. С другой стороны, я сам за час до этого примерно так же пошутил. На кого обижаться? На себя, разве что.

Спецкор Круглов в пьяной палатке мирит двух неудачников


В такой ситуации нам ничего не остаётся, как искать товарищей по несчастью. Вот смотрю на многочисленную норвежскую армию журналистов и вижу грусть в глазах. Это год назад их подопечные гребли медали большой лопатой, а сами они устраивали забеги на пресс-конференциях. Здесь бегать приходится за совсем другими героями, а в золотой копилке у родоначальников биатлона красуется унылый ноль. Если мы за последние семь лет уже привыкли к статусу середняков, то для норвежцев это катастрофа. «20 стран обошли нас в индивидуальной гонке — это депресняк», — так выглядят заголовки в NRK.

Болельщикам ничуть не легче. Вечно пьяные рогоносцы в бутафорских костюмах уже не радуют заводными песнями и огромными трещотками, а печально снуют между трибунами в поисках таких же печальных, как говорится, щщей. Находят таких в основном в лице россиян.

Ради того чтобы хоть как-то изменить ситуацию, пришлось вызывать настоящих шаманов с бубнами. На стадион прибыли те самые «бурановские», точнее сказать, «хольменколленские» бабушки, которые приносили удачу норвежцам в прошлом году и запомнились нам с коллегой Слюсаренко. К ним подошёл сам Дед Мороз, который тоже проводил известный только ему обряд, и публично побратался с талисманами другой команды.

Но и высшие силы не помогли. Во вчерашней гонке Антон Шипулин и Йоханнес Бё, словно братья, промахнулись по два раза в совершенно непонятных ситуациях. На первой «лёжке» разброс пуль у Антона был такой, словно винтовку взял новичок. Когда гонка была уже почти проиграна, наш лидер взял себя в руки и достойно финишировал, да только кого это могло утешить? А рыжий Бё ни с того, ни с сего принялся палить на последней «стойке» как из пулемёта и получил минуту штрафа, похоронившую все его надежды.

А ведь сегодня женская эстафета с одинаково нулевыми шансами на победу для обеих стран. Русские и норвежские болельщики снова будут брататься в пьяной палатке и изливать друг другу горечь на душе. Всё как-то полегче.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон простоРашино Чемпионат мира по биатлону 2017
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