Двое из ПростоРашино. Им мало поражений, они хотят унижений

Спецкор Слюсаренко плачет, но восхищается американцем

Спецкор Круглов предупреждает Губерниева: его нос в опасности

Спецкор Слюсаренко делает вид, что ему не смешно

Спецкор Круглов в пьяной палатке мирит двух неудачников

Спецкорыпродолжают искать заговоры против России, из-за которых за шесть соревновательных дней чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене команда получила лишь одну бронзовую медаль. Проблема только в том, что наша сборная теперь настолько не опасна, что врагам даже провокации устраивать лень, проще просто посмеяться. Но спецкоры — люди сурьёзные. Они и сами шутить не любят, и другим не дадут.Слушайте, они просто издеваются над нами. Им мало наших поражений – они хотят ещё наших унижений. Пьедестал почёта после вчерашней индивидуальной гонки:. Именно те, кто выступил против нашего, травил его и дотравил до 72-го места. Если вы скажете, что они это не специально, то я не поверю. Явно парни вечером собрались и решили выступить в индивидуалке единым фронтом.Самое обидное и издевательское тут знаете что? То, что американец Лоуэлл Бэйли — отличный парень. Не получается на него злиться по-настоящему. Не хочется ему в напитки что-то подсыпать или отправлять в другую сторону от стадиона по методичке спецкора Круглова.Там же настоящий голливудский сценарий: человеку 35 лет, никогда ничего не выигрывал, готовится на свои деньги, стартует почти последним по 10-градусной жаре, всех побеждает и приносит своей стране первую в истории победу на чемпионатах мира. Это бы ладно. Но тут как на грех у Бэйли ещё мимимишные обстоятельства вскрываются. У него дочка родилась в июле прошлого года. Жена пришла поздравить его в микст-зону под умилительные «оооооой» всех журналистов.Супруга Лоуэлла Бэйли – настоящий герой, жена декабриста. Она понимала, что теперь её муж не будет ей принадлежать много часов до самой ночи. С грудным младенцем на руках она сначала долго позировала фотографам на стадионе – лишь бы не мешать мужу.Потом она пошла на пресс-конференцию и добрый час развлекала дочурку, пока та наконец не зарыдала под сочувственный смех присутствующих. Мало того, всё семейство Бэйли пошло на церемонию награждения и там оставалось до самого последнего селфи, несмотря на громкую музыку из всех динамиков.Реально – издеваются. Дразнят своей «правильностью». И делают это исключительно в отместку России.У меня другая история, и тоже в строку. Французы во главе с Мартеном Фуркадом не только продлили свою медальную серию, но и продолжили издеваться над россиянами. За день до гонки российские болельщики встретили в супермаркете отца семейства(а расположены наши домики, как мы рассказывали в прошлом включении, неподалёку друг от друга).Одна из главных российских поклонниц титулованного француза, живущая с нами в одном гостевом домике, рассказала, что папаша активно возмущался нападками со стороны русских в адрес младшего сына. Мартен в его понимании сражается за честный спорт, а эти русские вечно химичат с допингом, а потом ещё обвиняют других. Особенно досталось от отца братьев комментатору, назвавшему Мартена «свиньёй». Мария отметила, что Фуркад-отец пообещал при встрече разбить нос главному биатлонному достоянию страны.Стоит отметить, что при этом старине Марселю с его ростом пришлось бы хорошенько подпрыгнуть, но скрытой угрозы это никак не отменяет. Беда в том, что он знает Губерниева в лицо, а Дмитрий того — нет. И если встреча всё же состоится, то одним плевком в стиле известного тренера дело не ограничится. Предупреждаем «русский голос биатлона», что тому угрожает опасность в любой момент. Дмитрий, вот как выглядит обиженный папа. Берегите нос.Да, Александр, ладно бы нас не любили — так теперь смеются. Вот что плохо. Другая история дня. Есть такой биатлонный фотограф —. Классный мужик на самом деле. Совершенно нетипичный американец — молчаливый и готовый прийти на выручку, даже если для этого ему приходится делать крюк в несколько километров (да что же такое: два порядочных американца в одном месте).Так вот, подвёз нас Росс в очередной раз прямо до стадиона. Выходим из машины и видим такую картинку. Явно австрийская конная полиция прошла.«О, — говорит Росс. — Мы вовремя. Сборная России уже на месте». Ну, вы поняли: обос… лись ваши на чемпионате мира. Ну, смешно же, правда. Но обидно. Если бы это был не наивный Росс, можно было бы и в амбицию полезть. С другой стороны, я сам за час до этого примерно так же пошутил. На кого обижаться? На себя, разве что.В такой ситуации нам ничего не остаётся, как искать товарищей по несчастью. Вот смотрю на многочисленную норвежскую армию журналистов и вижу грусть в глазах. Это год назад их подопечные гребли медали большой лопатой, а сами они устраивали забеги на пресс-конференциях. Здесь бегать приходится за совсем другими героями, а в золотой копилке у родоначальников биатлона красуется унылый ноль. Если мы за последние семь лет уже привыкли к статусу середняков, то для норвежцев это катастрофа. «20 стран обошли нас в индивидуальной гонке — это депресняк», — так выглядят заголовки в NRK.Болельщикам ничуть не легче. Вечно пьяные рогоносцы в бутафорских костюмах уже не радуют заводными песнями и огромными трещотками, а печально снуют между трибунами в поисках таких же печальных, как говорится, щщей. Находят таких в основном в лице россиян.Ради того чтобы хоть как-то изменить ситуацию, пришлось вызывать настоящих шаманов с бубнами. На стадион прибыли те самые «бурановские», точнее сказать, «хольменколленские» бабушки, которые приносили удачу норвежцам в прошлом году и запомнились нам с коллегой Слюсаренко. К ним подошёл сам Дед Мороз, который тоже проводил известный только ему обряд, и публично побратался с талисманами другой команды.Но и высшие силы не помогли. Во вчерашней гонке, словно братья, промахнулись по два раза в совершенно непонятных ситуациях. На первой «лёжке» разброс пуль у Антона был такой, словно винтовку взял новичок. Когда гонка была уже почти проиграна, наш лидер взял себя в руки и достойно финишировал, да только кого это могло утешить? А рыжий Бё ни с того, ни с сего принялся палить на последней «стойке» как из пулемёта и получил минуту штрафа, похоронившую все его надежды.А ведь сегодня женская эстафета с одинаково нулевыми шансами на победу для обеих стран. Русские и норвежские болельщики снова будут брататься в пьяной палатке и изливать друг другу горечь на душе. Всё как-то полегче.