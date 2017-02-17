Эстафетный вопрос. Ну и?

Волков: Это не мне решать, а тренерам. Мнение спортсменов тут вторично. Тем более моё. Как руководство решит, так и будет.

Драчёв: Нужно ставить не только самых надежных, но и таких, которые могут преподнести сюрприз, но сильны ногами. Гараничев бежит нормально и может закрыть третий этап с более спокойной борьбой.

Наше мнение

Ещё перед стартом чемпионата мира казалось, что в эстафетную четвёрку у нас есть шесть достойных кандидатов и в их число можно не включать, который на главных стартах команду уже не раз подводил. Однако не лучшая подводка к главному старту, а также явная перегруженностьсокращает возможность для манёвров. Уже Волков представляется едва ли не сверхнадёжным кандидатом в эстафету.— Обычный ответ: это не мне решать, а тренерам. Мнение спортсменов тут вторично. Тем более моё. Как руководство решит, так и будет. Я вечером поеду в Риднаун, там проведу оставшееся время. Велик шанс, что после такого стресса у организма начнётся реакклиматизация. Надо будет — приеду обратно на эстафету.— Нужно понимать причины ошибок. Мы соберёмся тренерским штабом и обсудим состав на эстафету. У нас есть выбор из тех спортсменов, которые уже проверены. Решение остаётся за тренерами, потому что на каждый этап у нас есть наработанные варианты. Могу сказать, что точно не побегут Малышко и Елисеев, а Цветкова мы рассматриваем, так как после неудачного спринта мы провели с ним хорошую работу.— Волкова надо ставить на первый этап, а Шипулина на последний. В этом сомнений нет. С Логиновым и Бабиковым надо смотреть по их текущему состоянию. Если раньше я был уверен в них на втором, третьем этапе, то в нынешнем состоянии сложно сказать, на что они способны.— Гараничев неплохо выступает на этом чемпионате, хоть и допустил пару обидных ошибок. С другой стороны есть вероятность, что в эстафете он снова не справится. На первый этап я бы поставил Волкова, который здорово сегодня прошёл и всегда уверенно бегает первый этап. На последнем, понятно, Шипулин. Наверное стоит поставить и Логинова, хотя сегодня стрельба была не лучшая. Бабиков готов не совсем здорово, поэтому я бы предпочёл всё же Гараничева. Рискнул и не переживал. Всегда должна быть какая-то интрига. Нужно ставить не только самых надежных, но и таких, которые могут преподнести сюрприз, но сильны ногами. Гараничев бежит нормально и может закрыть третий этап с более спокойной борьбой. Бабиков, Цветков, Елисеев и Логинов выглядят гораздо слабее Гараничева, так что Женя заслужил участие в эстафете.— После стрельбы в индивидуальной гонке нам предстоит над многим подумать. Например, почему Антон промахнулся дважды на «лёжке», а затем прошёл три рубежа чисто. Евгений и Алексей тоже должны были стрелять лучше. Если ты не стреляешь «чисто» в индивидуальной гонке, то медалей не будет. Выбор на эстафету будет непростым, так как у нас есть несколько вариантов на каждый этап.На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение – Волков однозначно должен бежать эстафету. А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб – Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили. Шипулин и Волков точно должны участвовать в эстафете. По остальным двум кандидатурам – полная неясность.— Мой вариант: Волков, Гараничев, Бабиков, Шипулин. Вариант, признаю, не идеальный. С ним можно дискутировать, но если бы тренером был я, то выбрал бы именно его. Исключительно выбирая «от противного». Цветкова с негодованием отметаем — человек подошел к чемпионату мира полностью разобранным. А между Гараничевым и Логиновым, я бы выбрал первого. За две гонки в Хохфильцене Логинов совершенно не убедил как стрелок. Гараничев, конечно, тот еще гарант стабильности (все мы помним полдесятка заваленных им эстафет), но собраться может. Впрочем, легко признаю свою ошибку, если что-то пойдет не так. Печаль тут в том, что на главном старте сезона приходится выбирать не лучших из лучших (как полагается), а лучших из худших. Привет и спасибо за это тренерскому штабу.