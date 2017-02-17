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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону. Эстафета, женщины
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Чемпионат мира по биатлону. Эстафета, женщины. LIVE

Все события 17 февраля на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
17 февраля 2017, пятница. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН женской эстафетной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


15:10. На чемпионат мира по биатлону пришла зима. Первый снег за 10 дней.

15:00. Вчера спортсмены бежали в шортах.


14:50. Нос Дмитрия Губерниева в опасности. Американец унизительно шутит про Россию. Норвегия в депресняке, а нас больше не провоцируют – тупо ржут. «Двое из ПростоРашино» в своей традиционной рубрике рассказывают о событиях вчерашней индивидуальной гонки.

14:40. Во вчерашнем выпуске «Штрафных 150» был озвучен прогноз на сегодняшнюю эстафету у женщин. Александр Круглов считает главным фаворитом сборную Германии.

14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене пришло время эстафет. Мужчины побегут завтра, ну а сегодня — слово женщинам. Сборная России не имеет сколь-нибудь серьёзных шансов на победу, да и вообще на медали вряд ли будет претендовать. Впрочем, накануне американец Лоуэлл Бэйли тоже ни на что не претендовал, но стал чемпионом мира. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Сборная России — Биатлон Ирина Старых Ольга Подчуфарова Светлана Слепцова Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
17 февраля 2017, пятница
14:55 Конькобежец Захаров стал третьим на юниорском ЧМ в Хельсинки на дистанции 500 м
14:24 Сборная РФ по биатлону победила на олимпийском фестивале в смешанной эстафете
13:54 Сборная России по вольной борьбе стала пятой на Кубке мира в Иране
13:43 Бэйли: в 2016-м мы с женой думали заняться разведением крупного рогатого скота
13:18 Брынзак: Джима после нагрузок не может давать интервью. Это проблема с детства
13:13 Горнолыжники Алёхин и Перфилова победили на ЧР в скоростном спуске
13:07 Конькобежка Качанова победила на юниорском ЧМ в Хельсинки на дистанции 500 м
12:47 Сборная России по вольной борьбе победила команду Грузии на КМ в Иране
12:43 Правительство РФ одобрило выделение 7,768 млрд рублей на Универсиаду-2019
12:34 Слепов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате СЗФО и ЦФО
11:51 Барнашов: Волков заслужил место в эстафете. Именно он притащил Бэйли к золоту
11:39 Арутюнян: в ассоциации фигурного катания США не поддерживают отстранение РФ
11:03 Вяльбе: адвокаты Ивановой подадут апелляцию позже, она на ЧМ не планировалась
10:55 Вирчу и Мойр победили на Турнире четырёх континентов в танцах на льду
10:33 Услугина: несколько раз просила мужа забрать меня из биатлона
10:26 Старых: все претензии в адрес Логинова – это претензии и в мой адрес тоже
09:55 Васильев: Шипулину на этом чемпионате мира мешает один промах
09:47 Бутенко и Панова победили в метании диска на ЧР по длинным метаниям в Адлере
09:40 Российские бадминтонисты вышли в четвертьфинал ЧЕ с первого места в группе
09:26 CAS вынесет решение по апелляциям российских лыжников 20-21 февраля
09:16 Туганов занял 11-е место на турнире по конкуру в ОАЭ
09:15 Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
00:55 Мутко: я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти
00:52 Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую эстафету на ЧМ по биатлону
00:27 Мутко: спортсмены, пойманные на допинге, просто ничего не объясняют
00:04 Семёнов: тренеры вели меня и по Шипулину, и по Фуркаду
16 февраля 2017, четверг
23:50 Цурская выиграла короткую программу в финале Кубка России в Саранске
23:10 Врач: элитные норвежские лыжники не откажутся от ингаляций
23:05 Костенюк и Погонина вышли в 1/8 финала женского ЧМ по шахматам в Тегеране
23:04 Комиссия не выявила нарушений в использовании препаратов норвежскими лыжниками
22:47 Бьорндален: в индивидуальной гонке у меня всё шло не так
22:31 Бё: желание расправиться с мишенями как можно скорее захлестнуло меня
21:55 Куракин: Андрей Крючков никогда не работал тренером по биатлону
21:51 Свендсен: будем честны — я далёк от лучшей формы и не могу быстро бежать
21:11 Тихонов: Пихлеру платили 1,6 млн рублей, а нашему тренеру — 100 тыс.
20:43 Гросс: если бы промахов у Шипулина было на 1 меньше, этого хватило бы для медали
20:36 Сборная России проиграла США на Кубке мира по вольной борьбе в Иране
20:24 Фуркад выиграл общий зачёт КМ в индивидуальных гонках, Шипулин — второй
20:20 «Уральский трубник» одолел «Волгу» на втором этапе ЧР по хоккею с мячом
20:09 Бэйли: мы бежали с Волковым вместе и помогали друг другу
20:07 Самарин выиграл короткую программу в финале КР по фигурному катанию в Саранске
19:52 Моравец: очень рад, что уступил такому хорошему парню, который это заслужил
19:48 Редькин: почему все ставят на Шипулина? У нас помимо него хватает биатлонистов
19:47 Фуркад: Бэйли сложно назвать сенсационным победителем
19:45 Бэйли: после победы в индивидуальной гонке я ждал, что меня кто-нибудь разбудит
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Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Мужская, без вариантов
2749 (50%)
Неожиданно, но женская
133 (2%)
У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград
276 (5%)
Одну на двоих - в смешанной эстафете
1500 (27%)
Не будет у России никаких медалей
863 (16%)
Проголосовало: 5521
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