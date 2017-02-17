Чемпионат мира по биатлону. Эстафета, женщины. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН женской эстафетной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:10. На чемпионат мира по биатлону пришла зима. Первый снег за 10 дней.
15:00. Вчера спортсмены бежали в шортах.
14:50. Нос Дмитрия Губерниева в опасности. Американец унизительно шутит про Россию. Норвегия в депресняке, а нас больше не провоцируют – тупо ржут. «Двое из ПростоРашино» в своей традиционной рубрике рассказывают о событиях вчерашней индивидуальной гонки.
14:40. Во вчерашнем выпуске «Штрафных 150» был озвучен прогноз на сегодняшнюю эстафету у женщин. Александр Круглов считает главным фаворитом сборную Германии.
14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене пришло время эстафет. Мужчины побегут завтра, ну а сегодня — слово женщинам. Сборная России не имеет сколь-нибудь серьёзных шансов на победу, да и вообще на медали вряд ли будет претендовать. Впрочем, накануне американец Лоуэлл Бэйли тоже ни на что не претендовал, но стал чемпионом мира. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, оставайтесь с нами!