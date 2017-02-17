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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону 2017. Женская сборная России – провал в эстафете
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

Свободное падение. Может, эту сборную кто-то проклял?

Даже когда российские биатлонистки до последнего претендуют на медаль эстафеты, кто-нибудь обязательно упадёт. И что-нибудь сломает.
17 февраля 2017, пятница. 18:15. Другие

40 дней ещё не прошло


Женская эстафета… Как жаль, что ты есть. Когда-то ты была самой желанной, самой надёжной гонкой для отечественного болельщика. Когда-то ты исправно приносила нам медали, а бронза считалась неудачей. Сейчас для повторения такой «неудачи» биатлонный мир должен был перевернуться. Да и весь остальной – тоже. Шансов на два переворота сразу было совсем немного, стало быть, нас ждало очередное испытание борьбой за 10-е место. И неважно, успешной или нет.

>>> Срыв покровов. Пробила ли женская биатлонная эстафета дно?

ЧМ-2017. Женщины. Эстафета 4x6 км
17 февраля 2017 года, пятница. 16:45 МСК
1 Германия 1:11:16.6
2 Украина 1:11:23.0
3 Франция 1:11:24.7


«Чемпионат» посвятил отдельный материал разбору важной темы: какая же гонка женской эстафетной сборной России должна считаться дном №1. Ответа мы не нашли и предложили три варианта на выбор читателям. Подавляющим большинством голосов выбрали 13-е место в Рупольдинге. Да-да, в той эстафете, с которой ещё и 40 дней не прошло. Тьфу, какое сравнение неудачное. Или удачное?

Плюс снег, плюс ветер


Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова январскую эстафету помнили отлично, ибо закрывали там первый и третий этапы. На сей раз забойщицей стала Подчуфарова, а Акимовой доверили финиш. Вместо Сливко и Кайшевой бежали Светлана Слепцова и Ирина Старых, вот и весь состав нашей «команды мечты». Плюс счастливая семёрка, под которой стартовала сборная России. Плюс сильный ветер и снег.

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Ветер и снег, кстати, действительно играли за нашу команду. Больнее они сделать России не могли, а вот порядком усложнить жизнь фаворитам – ещё как. Фаворитов этих у эстафеты хватало – немки, француженки, чешки, итальянки, ну и сборная Норвегии до кучи. Подчуфарова на первом круге не затерялась и на рубеж пришла четвёртой. Использование одного дополнительного патрона отбросило её на восьмое место.

Отпускаем, Света


Отвратительные условия для стрельбы, говорите? Вообще, никто не промазал больше двух раз. Подчуфарова понемногу выбиралась поближе к лидерам, перешла на шестое место и вообще работала довольно легко. Перед рубежом она уступала Хинц меньее 10 секунд, так что при правильной стрельбе могла оказаться на любом месте. Оказалась на четвёртом, с ещё одним дополнительным патроном, но уже в 17 секундах от лидера – француженки Шевалье. К финишу этапа место стало шестым, а отставание – полминуты.

Неплохо, да. Бывало и хуже. Но «хуже» ждало нас впереди, ведь дальше был второй этап и Светлана Слепцова, пообещавшая больше не показываться на чемпионатах мира. То есть вот он, твой час звёздный. Победи и иди. Да даже не так: стань пятой и иди, отпускаем с миром. Светлана уверенно держалась первый круг, прошла «лёжку» чисто и даже вышла на четвёртое место, но «стойка» вернула ситуацию в привычное русло. На свой заключительный круг Слепцова ушла 10-й, а Ирине Старых привезла минуту проигрыша лидирующей Италии. После этапа Светлана официально попрощалась с болельщиками. Ладно, Света. Отпускаем.

Запах медали


Старых должна была бросаться вперёд и отыгрывать, но не бросилась и не отыграла. Зато на «лёжке» Ирина отработала очень уверенно и переместилась на восьмое место. С той же минутой отставания от лидера и с полуминутой – от виртуальной украинской бронзы. Свой фокус со стрельбой Старых повторила и на «стойке» – пять быстрых и точных выстрелов. Итог – шестое место, 50 секунд до лидирующей Германии и всего 10 – до третьего места, на котором катила итальянка Рунгальдьер. Между ними – Чехия и Франция.

Как минимум новым «дном» тут уже не пахло. Пахло ли медалью? А ведь да, пусть и не сильно. Старых отлично провела заключительный круг и передала эстафету четвёртой. Акимова отправилась на дистанцию сразу за Дорен-Абер и в 27 секундах за лидирующей Дальмайер. Второе место занимала Украина. Излишне перечислять, кто был в соперниках у россиянки. Все сильнейшие биатлонистки своих национальных сборных.

Падение


Н-да… Падение, сломанная палка, повреждение винтовки – и вот уже пахнет чем угодно, только не медалями. На отсечке 1,4 км от бронзы нас отделяли уже 20 секунд, а ведь было всего три. Акимова ехала очевидно тяжело, проигрывала на каждой отсечке, а потом были четыре промаха на «лёжке» и штрафной круг. И здравствуй, такое родное 12-е место.

На заключительном рубеже Акимова промазала лишь раз и гарантировала себе 12-е место. Ниже мы опуститься не могли, разве что упав ещё пару раз. Зато какой красивой получилась борьба за медали. Дальмайер намазала на «стойке», в результате Германия, Чехия, Украина, Франция и Италия ушли на последний круг едва ли не вместе. Немка всё-таки убежала от всех, а остальные медали разыграли Пидгрушная, Коукалова и Дорен-Абер. И лишней здесь совершенно неожиданно оказалась Коукалова. Украину – с серебром.

Акимова в финишном створе вырвала у норвежки Олсбу… 10-е место. Такие вот нынче времена…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Чемпионат мира по биатлону 2017
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