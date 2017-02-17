Старых: рада, что внушила надежду. Пусть хотя бы на чуть-чуть

Распределяли по этапам тренеры, это их решение. Нас спрашивали, конечно. Я ответила, что мне без разницы. Куда поставят, туда и побегу.

Есть целый выходной день, надо проанализировать эстафету, после чего к масс-старту наверняка появятся и мысли, и предчувствия.

— Ответ очевиден: очень обидно, что в итоге мы не смогли подняться на высокое место. Но это эстафетная гонка, сумма усилий всех четырех человек. Мы — одна команда, единое целое, и я никогда и ни за что не скажу ничего обидного в адрес других девочек. Буду поддерживать их в любой ситуации.— Распределяли по этапам тренеры, это их решение.— Нет, ну нас спрашивали, конечно. Я ответила, что мне без разницы. Куда поставят, туда и побегу.— Если честно, я не знаю.— Лично я всегда выхожу на старт с одной мыслью: отработать по-максимуму, вне зависимости от занимаемого места. Сегодня это получилось, очень рада за свой этап и то, что внушила болельщикам надежду. Пусть хотя бы на чуть-чуть.— Даже не знаю, как это прокомментировать. Думаю, я просто показала то, на что сегодня способна. Была цель — последний круг пройти из последних сил. Эти силы, слава богу, оставались. Хорошим раздражителем были три соперницы впереди — очень хотелось их достать. Что касается масс-старта — извините, тяжело загадывать.— Тяжело-тяжело. Получается, что в этом сезоне я бегу везде, где только можно. И это здорово, это была моя мечта. Поэтому каждую новую гонку воспринимаю, как радость, как подарок. И, соответственно, настраиваюсь на самый высокий результат.— Не могу это на все сто процентов утверждать. Каждая гонка особенная, со своим сюжетом. Впрочем, в целом вы правы: контактные гонки мне больше по душе. Все близко, все рядом, видишь чужую стрельбу — и даже когда нет сил, проще выжимать из себя последние соки, чем когда бежишь один.— Откровенно сказать, не помню, чтобы хоть раз в жизни бегала четвертый этап, а потому даже не представляю, что сейчас на душе у Тани. Очень ей сочувствую на самом деле.— Она упала?! Ох, вот это новость. Я еще не успела ни с кем пообщаться, даже не знала этого. Может быть, действительно снег помешал. Вдвойне ее жаль.— Самое главное, что мешало — очки, которые постоянно залепляло снегом. Ничего не видно, «садишься» на спуск, лыжи разъезжаются, приходится каждую секунду быть начеку, нельзя расслабиться. Да и в подъем не легче, если честно. Последний круг специально побежала уже без очков.— Года три с лишним назад, наверное, еще до паузы. Какие предчувствия? Пока никаких. Есть целый выходной день, надо проанализировать эстафету, после чего к масс-старту наверняка появятся и мысли, и предчувствия.