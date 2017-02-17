Пидгрушная: приятно, что меня поддерживали и россияне

Мы постоянно искали, в чём причина проблем. То, что мне удалось сделать на последнем этапе, греет душу и позволяет понять, что есть ещё порох в пороховницах.

На мире ходом я начала бежать нормально, поэтому ни у кого не возникло вопросов, кому бежать последний этап. Все единогласно без каких-либо колебаний поддержали такую расстановку.

У нас была встреча с болельщиками. Наши мамы расписали флаг с пожеланиями мне, Пидручному и Насте Меркушиной. Приятно было получить такие пожелания от родителей.

Олимпийская чемпионкав очередной раз подтвердила статус эстафетного бойца и королевы последнего круга. На финиш лидер сборной Украины уходила в компании опаснейших соперниц — Габриэлы Коукаловой, Мари Дорен-Абер и Доротеи Вирер. Грамотно отсидевшись за их спинами, Елена атаковала на спуске и принесла своей команде серебряные медали. После финиша вместе с украинскими коллегами с ней пообщался спецкор «Чемпионата».— На последнем этапе я понимала, что нельзя использовать ни одного запасного патрона, потому что тогда ни одного шанса на медаль не будет. На «лёжке» и «стойке» я работала очень аккуратно, но когда ушла, увидела, что соперницы совсем рядом. Дорен-Абер меня объехала на дальней петле, и я поняла, что нужно держаться за ней, а уже потом бороться с ними на последнем подъёме и финишной прямой. Мне немного повезло, что на какие-то минуты пошёл дождь и лыжи меня так хорошо выкатили, что на спуске я легко объехала девчонок, а потом мне оставалось только бросаться изо всех сил в подъём и бежать, бежать, бежать.— Нет, они были подготовлены примерно одинаково. Но здесь надо учитывать, что я ехала из-за их спины и немного добавила на спуске из-за влаги, где лыжи просто пролетели под мостом, и я их объехала.— Я говорила ещё в индивидуальной гонке, что два промаха — это слишком много. На чемпионате мира нужно использовать минимум запасных патронов и быстро бежать.— Мне очень тяжело было.— У меня была такая поддержка, что, казалось, за меня болеет весь мир. На финишном круге за меня болели иностранцы, наши, россияне, белорусы, сербы и все кто угодно. Все кричали: «Лена, давай!»— У меня как камень с души упал. До этого были болезненные разговоры с тренерами и президентом, потому что я была не довольна результатами. Мы постоянно искали, в чём причина проблем. То, что мне удалось сделать на последнем этапе, греет душу и позволяет понять, что есть ещё порох в пороховницах.— Когда такие финиши происходят, никогда не знаешь, за кого будут больше кричать. Я слышала, что болели и за Марин, и за Габи, но я знаю, сколько на трассе стояло украинских болельщиков. Мне кричали гораздо больше. Это было очень приятно, потому что я была явно не в фаворитах среди моих соперниц, так как в этом году была далеко не в лучшей форме. Когда за меня так болели, было очень приятно.— Не знаю. Мы к этому стремились.— Нет. Я только при плохом самочувствии отказывалась от четвёртого этапа, а всё остальное время бегаю только его несколько лет подряд. На мире ходом я начала бежать нормально, поэтому ни у кого не возникло вопросов, кому бежать последний этап. Все единогласно без каких-либо колебаний поддержали такую расстановку.— Главное, чтобы нормально ехали лыжи, потому что при такой погоде, если не угадать с лыжами, бежать тяжело.— Так получается.— Абер меня обгоняла и перед стойкой, и на последнем круге. Я понимала, что она быстрее меня идёт. Я даже не могла подумать, что к концу смогу её обогнать. Не ожидала такого от себя.— Мне сложно судить. Я думаю, что, скорее всего, сказывается волнение. У Тани не так много опыта. Когда я стартовала на своём первом чемпионате мира в Корее и впервые раз попала на первый этап, я упала до старта и повредила связку, а потом ещё два раза упала на ровном месте. Меня никто не сбивал, всё произошло от волнения и переживания.— У нас приехал министр спорта Игорь Жданов. Он у нас фартовый. Как раз приезжал в Поклюку, когда мы стали третьими. Вчера приехал, а сегодня был вместе с нами на гонке и поддерживал нас. Он очень счастлив. У нас здесь и руководитель федерации, и почётные президенты, и вице-президенты и просто болельщики, наши друзья и знакомые из Тернополя. У нас была встреча с болельщиками. Наши мамы расписали флаг с пожеланиями мне, Пидручному и Насте Меркушиной. Приятно было получить такие пожелания от родителей.