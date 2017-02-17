Бей лежачего! «Динамо» учинило ещё один разгром

Дать бой по старой памяти

Мини-футбол. Суперлига

16-й тур. Щёлково

17 февраля

«Динамо» (Московская область) – «Тюмень» (Тюмень) – 9:0 (2:0)

Голы: Фернандиньо (2), Сергеев, Шакиров (3), Сирило, Нандо, Вилде.

Фейерверк первых минут

Эффект стандарта

Три гола – не приговор, но четыре…

Пять контрольных выстрелов

Несколько дней тому назад «Динамо» выдержало серьёзное испытание: подмосковная команда приехала на гостевой матч в Сыктывкар без штатных голкиперов. Почти весь матч в воротах провёл, однако бело-голубым это не помешало победить, причём ни разу не пропустив. Всё это наводит на мысль о том, что подопечныедолжным образом использовали месячную паузу и хорошо подготовились ко второй части сезона. Не стоит забывать о том, что первую его половину «Динамо» вряд ли может занести себе в актив – к 16-му туру команда подошла лишь на четвёртом месте.В очередном матче чемпионата России «Динамо» в родных стенах принимало клуб «Тюмень», занимающий седьмую строчку в таблице. В текущем сезоне у талантливой командыполучается далеко не всё, однако бело-голубым бой она в первом круге давала: первый из тюменских матчей завершился со счётом 3:3. Правда, во второй встрече «Динамо» соперника разгромило. Стоило признать, что и в матче 16-го тура шансов на победу у бело-голубых было больше. «Тюмень» приехала в Щёлково без Батырева, Абрамовича и Антошкина. А в состав хозяев вернулся Фернандиньо и впервые после травмы был заявлен Сирило. Но главное – был штатный вратарьНельзя сказать, что с первых минут команды помчались вперёд, как поджарые легкоатлеты, сорвавшиеся с колодок. Однако, несмотря на умеренный темп, моменты с самого начала матча возникали с завидной регулярностью. На первой минуте Сергеев после передачи Нандо сочно приложился в дальний угол, но не попал. Через минуту потрудиться пришлось Поддубному: он сначала отразил плотный удар, а затем помешал Бахуру добить мяч в ворота. Тут же «Динамо» проверило на прочность перекладину ворот Аксентиевича. В целом скучать зрителям на первых минутах не приходилось.Фейерверк голевых моментов довольно быстро иссяк, и игра перешла в довольно спокойное русло. «Динамо» больше владело мячом, старалось атаковать позиционно и пару раз вывело на ударную позицию Сергеева или Буркова. «Тюмень» в обороне не отсиживалась и огрызалась быстрыми выпадами к воротам Поддубного. Однако первыми в атаке преуспели всё-таки бело-голубые. Фернандиньо получил разрезающий пас из глубины поля, хладнокровно переиграл Аксентиевича и отметил своё возвращение на паркет очень красивым голом: на девятой минуте «Динамо» вышло вперёд.Не прошло и минуты, как подопечныеудвоили преимущество. Не секрет, что «Динамо» большое внимание уделяет розыгрышу стандартов, и в этот раз домашняя заготовка сработала на сто процентов. Замкнул эффектную комбинацию точным ударом– 2:0. Игра «Тюмени», пропустившей второй гол, не то чтобы расклеилась, но работы у Поддубного поубавилось. С другой стороны поля, напротив, было жарко. У Нандо и Вилде были прекрасные шансы забить третий гол «Динамо», однако его удар пришёлся мимо цели. Опасный момент загубил и Фукин.В последние пять минут первого тайма тюменские футболисты пытались прессинговать соперников, но это не создало проблем игрокам «Динамо», а скорее развязало им руки. Хозяева площадки провели сразу несколько быстрых атак, однако до опасного удара дело дошло лишь пару раз –попал в штангу, а после ударов Шакирова и Сирило по пустым воротам подстраховали защитники. В целом же последние минуты тайма прошли спокойно. Показалось, что футболисты обеих команд поскорее хотят уйти на перерыв, чтобы восстановить запас сил и получить указания от тренера.Очевидно,здорово настроил команду на второй тайм. Тюменцы с первых же секунд с горящими глазами понеслись вперёд. Однако запала хватило ненадолго: «Динамо» быстро отобрало у соперника мяч, а за ним и атакующий энтузиазм. И положение дел вернулось к тому, что зрители видели в первом тайме. Хозяева плели кружева атак и раз за разом проверяли Аксентиевича. На девятой минуте тюменский голкипер проверку не прошёл: Шакиров дальним ударом метров с 12 отправил мяч точно в угол ворот команды гостей. 3:0 — и положение «Тюмени» стало удручающим.Впрочем, разница в три гола не приговор в мини-футболе. Гостям нужно было забить лишь раз, чтобы изменить ход матча. Они старались прессинговать, рвались к чужим воротам и били в створ. Но защитники «Динамо» самоотверженно бросались под мяч, а когда они не выручали, на последнем рубеже надёжно действовал Поддубный. Переждав волну, накатившую на ворота, бело-голубые пошли вперёд и тут же забили. Шакиров обманным движением развернул защитника и пробил в дальний угол – 4:0.«Тюмень» перешла на игру в пять полевых за восемь минут до финальной сирены: вратарский свитер примерил Соколов. Гости прибавили в активности, но первые минуты большинства прошли вхолостую. Более того,ударом со своей половины поля по пустым воротам соперника вполне мог лишить его всякой надежды на спасение, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Самый яркий момент у чужих ворот тюменцы создали, играя вчетвером: но выход два в одного реализовать не удалось.В заключительной пятиминутке «Динамо» просто добивало соперника.после передачи Фернандиньо в касание с лёта переиграл вратаря «Тюмени» – 5:0. Через минуту Фернандиньо ассистировал уже Нандо – на этот раз с угла поля. А затем бразилец забил и сам, отобрав мяч у вратаря Логинова. Но это был ещё не конец. На предпоследней минуте Шакиров забил в пустые ворота, а на последней точку в матче поставил Вилде. «Динамо» снова уничтожило своего соперника и снова не пропустило. На очереди у бело-голубых теперь матчи полуфинала Кубка России против… настрадавшейся «Тюмени».