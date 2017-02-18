Двое из простоРашино. Место в аду для ненастоящих болельщиков

Спецкор Слюсаренко знает, что попадёт в ад
Да, невезение! С утра всё пошло не так. Начал падать какой-то невероятный по плотности снег, который не прекращался до самого вечера. Со стороны выглядел он, конечно, романтично, но только если не попадать под его бомбардировку. Мы со спецкором Кругловым попытались провести, как обычно, прямой эфир с пристрелки перед эстафетой, но выдержали лишь около пяти минут.
Треть эфира, как выяснилось, камера давала перевернутый вид, поэтому оставшуюся часть пришлось снимать вертикально, за что — это известно даже детям — операторы попадают в ад. После возвращения в тёплый пресс-центр нас ждал новый удар. В самый неподходящий момент «легла» админка «Чемпионата» (и тут враги!) – в результате чего читатели около часа оставались без наших горячих фотографий и шокирующих видео с места событий в традиционном Live гоночного дня.
Если это не фатальное невезение, то что?!
Спецкора Круглова выгоняют даже из «пьяной палатки»
У нас с Евгением после всего этого даже возникла версия: может, это мы во всём виноваты? Может, нам вообще не стоит смотреть биатлон, слышать биатлон и уж тем более пытаться писать о биатлоне?
И тогда мы пошли в «пьяную палатку», к болельщикам. Исключительно, чтобы проверить эту версию.
Но и там нас ждала неудача. С началом женской эстафеты нас оттуда выгнали. Сказали, что мы не настоящие болельщики и только позорим это звание.
Спецкор Слюсаренко просит всех посмотреть, но выбирает брюнетку
А я вам говорил, спецкор Круглов! Я предупреждал, что все видят, как вы якобы незаметно достаёте из своего бездонного рюкзака бутылки пива, взятые на халяву в пресс-центре. Но в целом охранники были правы — мы не настоящие болельщики. По нашему лицу было видно, что мы не можем просто так болеть за сборную России. Мы сомневаемся и задаём вопросы.
Главный вопрос: как так получилось, кто виноват в том, что в женском биатлоне (больше сотни участниц на этапах Кубка России этого сезона) не из кого выбрать четыре человека? По-хорошему выбор должен стоять так: блондинка или брюнетка?
Фото: "Чемпионат"
Если блондинка (хотя я за брюнетку), то неплохо бы узнать её параметры, а то со спины не видно. А это… можно всех посмотреть?
Это ожидания. А вот и реальность: претенденток мало, и все на одно лицо.
Фото: "Чемпионат"
Кто в этом виноват? Системный кризис, да-да, мы слышали.
Или другой вопрос. Ирина Старых очень трогательно подошла после финиша к провалившейся Татьяне Акимовой, обняла её и что-то прошептала. Хочется верить, что это было: «Прости, что подставила». Потому что по достоверной информации (не только от генератора случайных заявлений Александра Касперовича) именно лидер команды Старых наотрез отказалась бежать последний этап. И на него поставили Татьяну Акимову, на сегодняшний день явно к нему непригодную.
После чего Акимова падает на первом километре (в очередной раз с ней случается нечто, легко объясняемое «невезением»), ломает палку, повреждает винтовку и на этом заканчивает борьбу за медали. Борьбу, которая была более чем реальна.
Татьяна Акимова уходит после финиша вместе с Ириной Старых
Фото: "Чемпионат"
Может, это и не невезение никакое, а карма? То есть плата за собственные ошибки, допущенные в прошлом. За нежелание совершать резкие и непопулярные шаги. За неспособность играть «в длинную».
Я не про Ирину Старых, если что.
С началом женской эстафеты нас выгнали из пьяной палатки. Сказали, что мы не настоящие болельщики, и только позорим это звание.
Спецкор Круглов спит с украинским шарфом
Вот вы говорите о невезении, Евгений, а я бы хотел напомнить, что везёт тем, кто сам везёт. Вы думаете, сборная Украины по уровню талантов или по результатам этого сезона намного сильнее нашей команды? Да ничуть. Проблемы со здоровьем их лидеров захлестнули с самого начала сезона, и результаты были, прямо скажем, не блестящие.
В личных гонках в Хохфильцене украинки ничем себя не проявили (у нас хотя бы было четвёртое место Ирины Старых). Но ведь собрались и выдали результат! Как мне рассказала Елена Пидгрушная, уже после второго этапа они понимали, что больше не имеют права промахиваться, и прошли всю гонку с четырьмя дополнительными патронами. К этому и надо было стремиться россиянкам.
>>> Пидгрушная: приятно, что меня поддерживали и россияне
А когда есть такая самоотдача и такой кураж, то и фортуна начинает подыгрывать. У Пидгрушной и лыжи на спуске лучше выкатывали, и позицию она заняла правильную за спинами соперниц, и Коукалова не могла уже ничем ответить на финишной прямой. Нам после такого финиша остаётся только радоваться за соседей и завидовать, что у них есть настоящий финишёр, способный вытащить последний этап в любой ситуации. Да и как можно рассуждать о везении, если украинки всегда собираются на эстафету как на последний бой?
Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная
Фото: "Чемпионат"
Вспомните невероятный финиш сочинской эстафеты, где Пидгрушная также на последнем этапе разбила российские надежды на золото, или прошлогодние разборки в Рупольдинге с Лаурой Дальмайер, когда нынешняя королева биатлона была вытеснена на задворки хитрым манёвром украинки. Это как раз тот случай, когда ответственность мобилизует, а не побуждает спрятаться за спину.
Может, это и не невезение никакое, а карма? То есть, плата за собственные ошибки, допущенные в прошлом.
Возвращаясь домой поздним вечером со стадиона, мы нашли шарф, оставленный украинскими болельщиками – видимо, в порыве радости (нет, Евгений, я не буду ради рейтингов врать, что отжал его в драке!). Долгий путь на станцию лежал через площадь, где проходят медальные церемонии и допоздна резвятся болельщики стран-победителей. В этот момент хотелось ассоциироваться с кем-то из них, а не с теми, кому вечно не везёт. С этими мыслями я повязал шарф на правом рукаве и оказалось, что он прекрасно сочетается с моей жёлто-чёрной курткой. Было приятно почувствовать себя причастным к празднику, пусть и путём самообмана. Но даже по возвращении домой не было желания его снимать. Так и буду спать, обмотавшись украинским шарфом, пока вы читаете эти строки.
Корреспондент Александр Круглов с украинским шарфом
Фото: "Чемпионат"
Спецкор Слюсаренко призывает к медитации
Пока спецкор Круглов спит счастливым сном жовто-блакитного ренегата, предлагаю отчаявшимся читателям для успокоения посмотреть это видео. Желательно несколько раз. Хохфильцен в снегу. Сегодня, в день мужской эстафеты, будет то же самое, что и накануне. Во всех смыслах слова.