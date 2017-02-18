Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Чемпионат мира по биатлону 2017. Откуда провал сборной России в эстафете
Фото: «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Двое из простоРашино. Место в аду для ненастоящих болельщиков

Может, нам вообще не стоит смотреть биатлон, слышать биатлон и уж тем более пытаться писать о биатлоне? Или это наша карма?!
18 февраля 2017, суббота. 08:55. Другие
Чем ближе окончание чемпионата мира по биатлону, тем больше паникуют спецкоры Круглов и Слюсаренко. В Хохфильцен они были отправлены под конкретные гарантии результата. О каком-либо результате за два дня до окончания турнира смешно даже говорить, а отчитываться за командировку надо. В этом выпуске бездарные спецкоры пытаются всё свалить на «фатальное невезение», которое якобы преследует на этом чемпионате мира не только биатлонистов — всех русских вообще.

Спецкор Слюсаренко знает, что попадёт в ад


Да, невезение! С утра всё пошло не так. Начал падать какой-то невероятный по плотности снег, который не прекращался до самого вечера. Со стороны выглядел он, конечно, романтично, но только если не попадать под его бомбардировку. Мы со спецкором Кругловым попытались провести, как обычно, прямой эфир с пристрелки перед эстафетой, но выдержали лишь около пяти минут.

Треть эфира, как выяснилось, камера давала перевернутый вид, поэтому оставшуюся часть пришлось снимать вертикально, за что — это известно даже детям — операторы попадают в ад. После возвращения в тёплый пресс-центр нас ждал новый удар. В самый неподходящий момент «легла» админка «Чемпионата» (и тут враги!) – в результате чего читатели около часа оставались без наших горячих фотографий и шокирующих видео с места событий в традиционном Live гоночного дня.

Если это не фатальное невезение, то что?!

Спецкора Круглова выгоняют даже из «пьяной палатки»


У нас с Евгением после всего этого даже возникла версия: может, это мы во всём виноваты? Может, нам вообще не стоит смотреть биатлон, слышать биатлон и уж тем более пытаться писать о биатлоне?

И тогда мы пошли в «пьяную палатку», к болельщикам. Исключительно, чтобы проверить эту версию.

Но и там нас ждала неудача. С началом женской эстафеты нас оттуда выгнали. Сказали, что мы не настоящие болельщики и только позорим это звание.

Спецкор Слюсаренко просит всех посмотреть, но выбирает брюнетку


А я вам говорил, спецкор Круглов! Я предупреждал, что все видят, как вы якобы незаметно достаёте из своего бездонного рюкзака бутылки пива, взятые на халяву в пресс-центре. Но в целом охранники были правы — мы не настоящие болельщики. По нашему лицу было видно, что мы не можем просто так болеть за сборную России. Мы сомневаемся и задаём вопросы.

Главный вопрос: как так получилось, кто виноват в том, что в женском биатлоне (больше сотни участниц на этапах Кубка России этого сезона) не из кого выбрать четыре человека? По-хорошему выбор должен стоять так: блондинка или брюнетка?
Фото: "Чемпионат"

Если блондинка (хотя я за брюнетку), то неплохо бы узнать её параметры, а то со спины не видно. А это… можно всех посмотреть?

Это ожидания. А вот и реальность: претенденток мало, и все на одно лицо.
Фото: "Чемпионат"

Кто в этом виноват? Системный кризис, да-да, мы слышали.

Или другой вопрос. Ирина Старых очень трогательно подошла после финиша к провалившейся Татьяне Акимовой, обняла её и что-то прошептала. Хочется верить, что это было: «Прости, что подставила». Потому что по достоверной информации (не только от генератора случайных заявлений Александра Касперовича) именно лидер команды Старых наотрез отказалась бежать последний этап. И на него поставили Татьяну Акимову, на сегодняшний день явно к нему непригодную.

После чего Акимова падает на первом километре (в очередной раз с ней случается нечто, легко объясняемое «невезением»), ломает палку, повреждает винтовку и на этом заканчивает борьбу за медали. Борьбу, которая была более чем реальна.
Татьяна Акимова уходит после финиша вместе с Ириной Старых

Татьяна Акимова уходит после финиша вместе с Ириной Старых

Фото: "Чемпионат"

Может, это и не невезение никакое, а карма? То есть плата за собственные ошибки, допущенные в прошлом. За нежелание совершать резкие и непопулярные шаги. За неспособность играть «в длинную».

Я не про Ирину Старых, если что.
С началом женской эстафеты нас выгнали из пьяной палатки. Сказали, что мы не настоящие болельщики, и только позорим это звание.

Спецкор Круглов спит с украинским шарфом


Вот вы говорите о невезении, Евгений, а я бы хотел напомнить, что везёт тем, кто сам везёт. Вы думаете, сборная Украины по уровню талантов или по результатам этого сезона намного сильнее нашей команды? Да ничуть. Проблемы со здоровьем их лидеров захлестнули с самого начала сезона, и результаты были, прямо скажем, не блестящие.

В личных гонках в Хохфильцене украинки ничем себя не проявили (у нас хотя бы было четвёртое место Ирины Старых). Но ведь собрались и выдали результат! Как мне рассказала Елена Пидгрушная, уже после второго этапа они понимали, что больше не имеют права промахиваться, и прошли всю гонку с четырьмя дополнительными патронами. К этому и надо было стремиться россиянкам.

>>> Пидгрушная: приятно, что меня поддерживали и россияне


А когда есть такая самоотдача и такой кураж, то и фортуна начинает подыгрывать. У Пидгрушной и лыжи на спуске лучше выкатывали, и позицию она заняла правильную за спинами соперниц, и Коукалова не могла уже ничем ответить на финишной прямой. Нам после такого финиша остаётся только радоваться за соседей и завидовать, что у них есть настоящий финишёр, способный вытащить последний этап в любой ситуации. Да и как можно рассуждать о везении, если украинки всегда собираются на эстафету как на последний бой?
Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная

Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная

Фото: "Чемпионат"

Вспомните невероятный финиш сочинской эстафеты, где Пидгрушная также на последнем этапе разбила российские надежды на золото, или прошлогодние разборки в Рупольдинге с Лаурой Дальмайер, когда нынешняя королева биатлона была вытеснена на задворки хитрым манёвром украинки. Это как раз тот случай, когда ответственность мобилизует, а не побуждает спрятаться за спину.
Может, это и не невезение никакое, а карма? То есть, плата за собственные ошибки, допущенные в прошлом.

Возвращаясь домой поздним вечером со стадиона, мы нашли шарф, оставленный украинскими болельщиками – видимо, в порыве радости (нет, Евгений, я не буду ради рейтингов врать, что отжал его в драке!). Долгий путь на станцию лежал через площадь, где проходят медальные церемонии и допоздна резвятся болельщики стран-победителей. В этот момент хотелось ассоциироваться с кем-то из них, а не с теми, кому вечно не везёт. С этими мыслями я повязал шарф на правом рукаве и оказалось, что он прекрасно сочетается с моей жёлто-чёрной курткой. Было приятно почувствовать себя причастным к празднику, пусть и путём самообмана. Но даже по возвращении домой не было желания его снимать. Так и буду спать, обмотавшись украинским шарфом, пока вы читаете эти строки.
Корреспондент Александр Круглов с украинским шарфом

Корреспондент Александр Круглов с украинским шарфом

Фото: "Чемпионат"

Спецкор Слюсаренко призывает к медитации


Пока спецкор Круглов спит счастливым сном жовто-блакитного ренегата, предлагаю отчаявшимся читателям для успокоения посмотреть это видео. Желательно несколько раз. Хохфильцен в снегу. Сегодня, в день мужской эстафеты, будет то же самое, что и накануне. Во всех смыслах слова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 55
Теги
Сборная России — Биатлон простоРашино Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
18 февраля 2017, суббота
12:42 Эггерт и Бенекен выиграли этап КМ в Пхёнчхане, Южаков и Прохоров — 10-е
12:24 Сливко: 27 февраля отправимся на этап Кубка IBU в Контиолахти
11:53 Кравцов — Бессебергу: просим принять серьёзные меры в отношении Фуркада и Бегю
11:30 Братья Бё разбили пиньяту в форме головы Мартена Фуркада
11:11 Носкова: было видно, что Акимова растеряла форму и уже в разобранном состоянии
10:27 Агнцева — 18-я в лыжном хаф-пайпе на этапе Кубка мира в Пхёнчхане
10:22 Рахимова — четвёртая в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Тазавако
10:10 Сборная КНДР собирается выступить на зимней Олимпиаде в Южной Корее
09:46 Войнова и Шмелёва — вторые в командном спринте на этапе КМ в Кали
09:38 Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
01:49 Туктамышева: сезон был не из простых, но удалось закончить его на приятной ноте
01:03 Болотова: настрой был боевой, всё-таки за медаль ЧЕ играли
00:48 Коукалова: я очень расстроена. Медаль была совсем близко
00:44 Лысенко: лучше закончу со спортом, но Родину продавать не буду
00:03 Президент СБР: а что вы от меня хотите? Что вообще можно сделать за три года?
17 февраля 2017, пятница
23:54 Бьорндален: тренеры спросили меня о составе на эстафету, но это не для печати
23:46 Будапешт может снять свою кандидатуру с выборов столицы Игр-2024
23:32 Гурьев: Старых снова поймала свою стрельбу и отдаст все силы в масс-старте
23:07 Й. Бё лишил соотечественника возможности выступить в масс-старте на ЧМ
22:27 Вирер: я уже была не в силах бороться за лидирующие позиции
22:22 «Динамо» разгромило «Тюмень» в 16-м туре ЧР по мини-футболу
22:06 Кугаевский: Гараничев мог побежать в эстафете, если бы завоевал личную медаль
21:40 Пидгрушная: на последнем подъёме оставалось только прыгать за медалью
21:20 Сборная России по бадминтону вышла в полуфинал ЧЕ среди смешанных команд
21:19 Дорен-Абер: последний круг был очень напряжённым, рада, что осталась с медалью
21:18 Бреза: два промаха на первой стрельбе привели меня к стрессовой ситуации
21:08 Эмони: на последней стрельбе мои ноги тряслись, и я сделала ошибки
21:04 Курашов заменит Артемьева в стартовом составе сборной России по регби
20:44 Российские шахматистки свели вничью первые партии 1/8 финала ЧМ
20:43 Меркушина: у меня нет слов, первый чемпионат мира — и сразу серебряная медаль
20:33 Майерс-Тэйлор и Джонс лидируют в соревнованиях женских двоек на ЧМ по бобслею
20:24 Джима: в эстафете ожидала от себя большего, но сделала то, что сделала
20:18 Варвинец: у украинских биатлонисток всё получилось, мы счастливы
20:13 Хильдебранд: после побед в Кубке мира не чувствовала давления перед ЧМ
20:07 Хинц: 10 секунд отставания — это неплохой результат для первого этапа
20:00 Шварцбах: здоровью Дальмайер ничего не угрожает, она побежит масс-старт
19:42 Касперович утверждает, что Старых отказалась бежать на 4-м этапе
19:39 Касперович: Гараничев с пониманием отнёсся к выбору состава на эстафету
19:36 Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету ЧМ по биатлону
19:32 Конькобежка Качанова завоевала две медали в 1-й день юниорского чемпионата мира
19:22 Касперович: точно сказать, повредилась ли винтовка у Акимовой, сейчас нельзя
19:06 Сборная России выиграла общекомандный зачёт Европейского юношеского фестиваля
19:05 Васильев: включение Слепцовой в состав эстафеты – это главная ошибка
19:03 Дальмайер снова не пришла на пресс-конференцию, сославшись на здоровье
18:56 Дальмайер побила рекорд Бергер по количеству медалей подряд на чемпионатах мира
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Мужская, без вариантов
2749 (50%)
Неожиданно, но женская
133 (2%)
У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград
276 (5%)
Одну на двоих - в смешанной эстафете
1500 (27%)
Не будет у России никаких медалей
863 (16%)
Проголосовало: 5521
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+