Чемпионат мира по биатлону. Мужская эстафета Всея Руси. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН мужской эстафетной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
17:00. Алексей Волков использовал за свой этап два дополнительных патрона и покинул «стойку» восьмым с 11-секундным отставанием от лидирующего украинца. Вся борьба ещё впереди!
16:45. Стартовала мужская эстафета! Умчались на дистанцию Лессер, Волков, Бьорндален, Прима, Беатрикс, Мезотич и ещё два десятка атлетов. Все они ставят перед собой самые высокие задачи в главной эстафете сезона. Следить за тем, как развивается гонка, вы можете с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.
16:40. Перед выходом на старт многим спортсменам делают массаж.
16:30. А Александр Тихонов тем временем продолжает налаживать биатлонные отношения с главным критиком нашей сборной чехом Иржи Гамзой.
16:20. Аналитик «Чемпионата» считает, что сборная России сегодня не попадёт в призовую тройку и предполагает на это поставить. Это безумие или здравый расчёт? Судите сами!
16:10. На стадионе в Хохфильцене началась пристрелка, а потому и началась прямая трансляция со стрельбища с комментариями спецкоров «Чемпионата».
16:00. Облака постепенно уходят, и на стадионе появляется солнце. А трибуны заполняются болельщиками. Вчера, между прочим, был установлен рекорд посещаемости — 18 тысяч зрителей. Возможно, сегодня их придёт ещё больше.
15:50. До старта гонки остаётся меньше часа, а потому пришло время вспомнить состав сборной России на мужскую эстафету. Наша четвёрка, стартующая под вторым номером, выглядит следующим образом: Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин. Ознакомиться с боевыми составами наших соперников вы можете по этой ссылке.
15:40. Конечно, куда же без «русского допинга» — очередная статья о нём появилась аккурат перед мужской эстафетой. Собственно, ничего нового в ней нет: президент IBU Андерс Бессеберг вчера в очередной раз заявил, что его организация должна получить стопроцентные доказательства виновности спортсменов прежде чем принимать меры. Лучше мы не поймаем одного виновного, чем дисквалифицируем невиновных", — сказал Бессеберг.
15:30. В Хохфильцене идёт пресс-конференция в главной роли с президентом IBU Андерсом Бессебергом. Он много говорит о докладе Макларена и последних антидопинговых новостях. Всё это совсем скоро — на ленте «Чемпионата».
15:20. Вы думаете, что казусов хуже, чем в женской сборной быть не может? А в австрийской прессе рассказали, почему вчера была дисквалифицирована местная сборная. Дело в том, что Кристина Ридер на третьем этапе использовала четыре дополнительных патрона вместо трёх разрешённых!
15:10. Спецкоры «Чемпионата» в Хохфильцене по традиции рассказали о своих пятничных приключениях. Один «из ПростоРашино» уснул с украинским шарфом, другой — выбирал между блондинкой и брюнеткой, но так и не определился.
15:00. Совсем скоро в пресс-центре начнётся плановая пресс-конференция с участием первых лиц IBU. Речь пойдёт о предварительных итогах чемпионата мира. Вряд ли руководители скажут что-то новое или интересное, но если будет что-то важное, мы обязательно вам расскажем.
14:50. А у спецкора Евгения Слюсаренко с самого утра «минутка оптимизма». Он замечает, что сегодняшние погодные условиях в Хохфильцене не подходят лидеру нашей сборной: «Снега нападало много, и он очень рыхлый. Антон Шипулин такой не любит».
14:40. Женская эстафета для россиян получилась разочаровывающей. Во многом определяющим стало падение Татьяны Акимовой на первом круге. Вот мы и задались «Вопросом десятилетия»: почему же наши биатлонистки всё время падают и доколе всё это будет продолжаться?
14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Да, вот она — мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Наша главная надежда на золото. Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин — выбор тренерского штаба. Станут ли они героями или опять что-то помешает — узнаем уже через четыре часа. А пока начинаем традиционный «разогрев» онлайн-трансляции «Чемпионата» прямо с биатлонного стадиона Хохфильцена. Оставайтесь с нами!