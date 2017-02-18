Богатыри земли русской. Как 4 человека осчастливили всю страну

Четыре танкиста без собаки

Алексей Волков должен был…

Максима Цветкова…

Багажом на Антона Бабикова…

Для Антона Шипулина…

Такая ожидаемая разборка…

Нужно что-то сказать напоследок…

Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин. Четыре богатыря. Три мушкетёра и четвёртый мушкетёр. Четыре танкиста без собаки. И самый оптимальный результат, с точки зрения итогов мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону – четверо никого не ждут. Сборной России нужно было золото. Всей биатлонной России оно было нужно, именно это и сейчас. Вот такое пафосное и патетическое начало.Пафосное и короткое. Да, Россия, безусловно, претендовала на победу в эстафете, но фаворитом не была. И даже не из-за своего второго стартового номера. Из-за неизвестности. Таким эстафетный квартет нашей сборной перед чемпионатом мира, да и во время него не видел почти никто. Сначала сложно было предсказать наличие Волкова на первом этапе, затем – Цветкова и Бабикова, очень неубедительно выглядевших уже в Хохфильцене. Но тренерский штаб сделал выбор, оставалось только надеяться, что эти двое продышались, успешно прошли переакклиматизацию и снова «надулись».…не проиграть лидеру больше 30 секунд. Вроде бы, странная задача для забойщика команды, претендующей на золото, но она звучала именно так. Для её выполнения Волков должен был стрелять максимум с двумя промахами, не более. И ногами не проигрывать Бьорндалену, Беатриксу, Лессеру, Мезотичу или ещё кому-то больше обычного. Россиянин большую часть первого круга лидировал, задавая удобный себе темп. В последний подъём перед стрельбищем он активно не полез, отстрелялся с одним промахом и покинул рубеж спустя 13 секунд после латыша Расторгуева. На 12-й позиции.Стрелять стоя Волкову предстояло на 16-м щите. Лидеру он уступал всего 11 секунд, так что потеря четырёх позиций тут особого значения не имела. Мазать начали все, Алексей обошёлся одним дополнительным патроном и сохранил отставание в 11 секунд, теперь от украинца Примы. Впереди у россиянина было семь человек и 2,5 километра, которые нужно было перетерпеть. Волков смог – седьмое место и 20 секунд отставания от лидирующей Германии.…после проваленного спринта не критиковал только ленивый. Как можно умудриться не попасть в гонку преследования на чемпионате мира? Этот риторический вопрос был задан не одну сотню раз. Теперь Цветкову предстояло пройти реабилитацию, а она заключалась в передаче эстафеты в топ-3 и в любом уменьшении отставания Волкова. Максим бросился в погоню и за полтора километра дистанции отыграл сразу семь секунд. Чёткая стрельба на «лёжке» помогла россиянину приблизиться к промазавшим Доллю и Фийону Майе.К середине второго круга оформилась группа из семи лидеров, в которую входил и Цветков. Норвегия, в лице Свендсена, проигрывала уже 34 секунды. После «стойки» группа лидеров сократилась до четырёх команд, и в ней нашлось место Максиму. Начудил Долль, с большим трудом закрывший последнюю мишень и использовавший все дополнительные патроны. Для реабилитации (помните, топ-3) Цветкову нужно было опередить Фийона Майе, Виндиша или Семёнова. Француз и итальянец понемногу убегали от российско-украинского дуэта, но сильно не оторвались.…легли девять секунд отставания от Франции и Италии и спина украинца Семакова прямо перед носом. Задачей Антона являлось первое место в гонке для Антона Шипулина либо проигрыш лидеру, измеряемый считаными секундами. Конечно, он быстро оставил украинца у себя за спиной и начал приближаться к дуэту лидеров. Семаков и австриец Эдер зацепились за россиянина. И вся пятёрка приехала на «лёжку».А уехали втроём. Причём Бабиков – раньше всех. Теперь над своими болельщиками издевался француз Дестьё, допустивший три промаха и сразу отскочивший на полминуты от лидеров. Немец Пайффер тоже стрелял не лучшим образом, Германия оставалась в 40 секундах. Тем временем Бабиков с Эдером уезжали от итальянца Монелло. Темп россиянина аукнулся австрийцу на рубеже – два промаха. А Антон отработал идеально, ушёл на последний круг первым и довёз лидерство до передачи эстафеты.…партнёры сделали всё, что могли. Впервые за неисчислимое количество эстафет перед ним был чистый снег, а не убегающие соперники. Ландертингер — за спиной, Фуркад и Шемпп – в 10 секундах, Бормолини и Пидручный – в полуминуте. Остальные, в том числе и Норвегия, уже проигрывали больше минуты. Мужская эстафетная гонка сжалась до размеров обычного спринта, в котором участвовали шестеро спортсменов.Ландертингер и Шемп промазали на «лёжке», Шипулин и Фуркад стреляли чисто. Промахи украинца и итальянца сократили число претендентов на медали до четырёх сборных. Россия выигрывала у Франции 10 секунд, у Австрии – 11, у Германии – 20. Шипулин в этой ситуации должен был идти своим ходом. А вот что сделает Фуркад? Резко рвать вперёд он не стал, за первую половину круга даже проиграл Антону одну секунду. А потом и ещё одну. Ландертингер держался за французом, а вот Шемпп отставал.…Шипулина и Фуркада стала явью после одного промаха россиянина и чистой стрельбы француза на «стойке». С рубежа Антон ушёл на четыре секунды раньше Мартена, и помешать их дуэли не мог никто: Ландертингер и Шемпп проигрывали по 20 секунд и сосредоточились на борьбе за бронзу.Но что это? Шипулин прямо на глазах убегает от Фуркада! К отсечке 6,1 км преимущество россиянина увеличилось до семи секунд, через 300 метров – до девяти! Вряд ли хоть кто-то ожидал такой развязки, она должна была случиться километр спустя. Но нет, Шипулин просто был быстрее, сильнее… И выше! Француз боролся, как мог, но смирился с поражением и принял его. А Шипулин успел принять флаг, и Россия – чемпион мира!…да нет, я просто закончил. Прямо сейчас. Ура, товарищи!