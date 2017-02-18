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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Биатлон. Россия – победитель мужской эстафеты
Фото: Reuters
Текст: Андрей Иванов

Богатыри земли русской. Как 4 человека осчастливили всю страну

Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира! Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом.
18 февраля 2017, суббота. 18:10. Другие

Четыре танкиста без собаки


Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин. Четыре богатыря. Три мушкетёра и четвёртый мушкетёр. Четыре танкиста без собаки. И самый оптимальный результат, с точки зрения итогов мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону – четверо никого не ждут. Сборной России нужно было золото. Всей биатлонной России оно было нужно, именно это и сейчас. Вот такое пафосное и патетическое начало.

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Пафосное и короткое. Да, Россия, безусловно, претендовала на победу в эстафете, но фаворитом не была. И даже не из-за своего второго стартового номера. Из-за неизвестности. Таким эстафетный квартет нашей сборной перед чемпионатом мира, да и во время него не видел почти никто. Сначала сложно было предсказать наличие Волкова на первом этапе, затем – Цветкова и Бабикова, очень неубедительно выглядевших уже в Хохфильцене. Но тренерский штаб сделал выбор, оставалось только надеяться, что эти двое продышались, успешно прошли переакклиматизацию и снова «надулись».

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ЧМ-2017. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
18 февраля 2017 года, суббота. 16:45 МСК
1 Россия 1:14:15.0
2 Франция 1:14:20.8
3 Австрия 1:14:35.1

Алексей Волков должен был…


…не проиграть лидеру больше 30 секунд. Вроде бы, странная задача для забойщика команды, претендующей на золото, но она звучала именно так. Для её выполнения Волков должен был стрелять максимум с двумя промахами, не более. И ногами не проигрывать Бьорндалену, Беатриксу, Лессеру, Мезотичу или ещё кому-то больше обычного. Россиянин большую часть первого круга лидировал, задавая удобный себе темп. В последний подъём перед стрельбищем он активно не полез, отстрелялся с одним промахом и покинул рубеж спустя 13 секунд после латыша Расторгуева. На 12-й позиции.

Стрелять стоя Волкову предстояло на 16-м щите. Лидеру он уступал всего 11 секунд, так что потеря четырёх позиций тут особого значения не имела. Мазать начали все, Алексей обошёлся одним дополнительным патроном и сохранил отставание в 11 секунд, теперь от украинца Примы. Впереди у россиянина было семь человек и 2,5 километра, которые нужно было перетерпеть. Волков смог – седьмое место и 20 секунд отставания от лидирующей Германии.

Максима Цветкова…


…после проваленного спринта не критиковал только ленивый. Как можно умудриться не попасть в гонку преследования на чемпионате мира? Этот риторический вопрос был задан не одну сотню раз. Теперь Цветкову предстояло пройти реабилитацию, а она заключалась в передаче эстафеты в топ-3 и в любом уменьшении отставания Волкова. Максим бросился в погоню и за полтора километра дистанции отыграл сразу семь секунд. Чёткая стрельба на «лёжке» помогла россиянину приблизиться к промазавшим Доллю и Фийону Майе.

К середине второго круга оформилась группа из семи лидеров, в которую входил и Цветков. Норвегия, в лице Свендсена, проигрывала уже 34 секунды. После «стойки» группа лидеров сократилась до четырёх команд, и в ней нашлось место Максиму. Начудил Долль, с большим трудом закрывший последнюю мишень и использовавший все дополнительные патроны. Для реабилитации (помните, топ-3) Цветкову нужно было опередить Фийона Майе, Виндиша или Семёнова. Француз и итальянец понемногу убегали от российско-украинского дуэта, но сильно не оторвались.

Багажом на Антона Бабикова…


…легли девять секунд отставания от Франции и Италии и спина украинца Семакова прямо перед носом. Задачей Антона являлось первое место в гонке для Антона Шипулина либо проигрыш лидеру, измеряемый считаными секундами. Конечно, он быстро оставил украинца у себя за спиной и начал приближаться к дуэту лидеров. Семаков и австриец Эдер зацепились за россиянина. И вся пятёрка приехала на «лёжку».

А уехали втроём. Причём Бабиков – раньше всех. Теперь над своими болельщиками издевался француз Дестьё, допустивший три промаха и сразу отскочивший на полминуты от лидеров. Немец Пайффер тоже стрелял не лучшим образом, Германия оставалась в 40 секундах. Тем временем Бабиков с Эдером уезжали от итальянца Монелло. Темп россиянина аукнулся австрийцу на рубеже – два промаха. А Антон отработал идеально, ушёл на последний круг первым и довёз лидерство до передачи эстафеты.

Для Антона Шипулина…


…партнёры сделали всё, что могли. Впервые за неисчислимое количество эстафет перед ним был чистый снег, а не убегающие соперники. Ландертингер — за спиной, Фуркад и Шемпп – в 10 секундах, Бормолини и Пидручный – в полуминуте. Остальные, в том числе и Норвегия, уже проигрывали больше минуты. Мужская эстафетная гонка сжалась до размеров обычного спринта, в котором участвовали шестеро спортсменов.

Ландертингер и Шемп промазали на «лёжке», Шипулин и Фуркад стреляли чисто. Промахи украинца и итальянца сократили число претендентов на медали до четырёх сборных. Россия выигрывала у Франции 10 секунд, у Австрии – 11, у Германии – 20. Шипулин в этой ситуации должен был идти своим ходом. А вот что сделает Фуркад? Резко рвать вперёд он не стал, за первую половину круга даже проиграл Антону одну секунду. А потом и ещё одну. Ландертингер держался за французом, а вот Шемпп отставал.

Такая ожидаемая разборка…


…Шипулина и Фуркада стала явью после одного промаха россиянина и чистой стрельбы француза на «стойке». С рубежа Антон ушёл на четыре секунды раньше Мартена, и помешать их дуэли не мог никто: Ландертингер и Шемпп проигрывали по 20 секунд и сосредоточились на борьбе за бронзу.

Но что это? Шипулин прямо на глазах убегает от Фуркада! К отсечке 6,1 км преимущество россиянина увеличилось до семи секунд, через 300 метров – до девяти! Вряд ли хоть кто-то ожидал такой развязки, она должна была случиться километр спустя. Но нет, Шипулин просто был быстрее, сильнее… И выше! Француз боролся, как мог, но смирился с поражением и принял его. А Шипулин успел принять флаг, и Россия – чемпион мира!

Нужно что-то сказать напоследок…


…да нет, я просто закончил. Прямо сейчас. Ура, товарищи!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Алексей Волков Антон Бабиков Антон Шипулин Максим Цветков Чемпионат мира по биатлону 2017
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