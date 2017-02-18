Шипулин: финишировать с флагом мне помог российский дух

Сегодня для меня не было принципиальным победить именно Фуркада. Задача была — выиграть золотую медаль чемпионата мира

Шубу выставлю на благотворительный аукцион, и тем самым мы заработаем на этом деньги, которые пойдут для детей

Сборная России по биатлону выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира в Хохфильцене. Усилия троих товарищей по команде венчал, который на протяжении всех 7,5 км смог удерживать Мартена Фуркада в опасной близости. Спецкор «Чемпионата» был в числе журналистов, задавших нашему биатлонисту несколько главных вопросов.— В этом сезоне на вашу команду выпал большой груз ответственности и давления в связи с не самыми удачными выступлениями и расследованием доклада Макларена. Сейчас чувствуете, что взяли реванш?— Чувствую облегчение для всей нашей российской сборной. Мы давно не были чемпионами мира, почти 10 лет. Для нас это большой прорыв и большая удача, и мы будем радоваться сегодня всей Россией.— Сегодня для меня не было принципиальным победить именно Фуркада. Задача была — занять максимально возможную позицию для нашей команды, а лучше выиграть золотую медаль чемпионата мира. Это моя давняя цель, рад, что она сегодня осуществилась и вместе со всей командой мы смогли это сделать.— Около 20-30 секунд вполне можно отыгрывать и с ним можно бороться. Конечно, не ожидал, что мне передадут эстафету первым — было как приятно, так волнительно и непривычно. Очень переживал, очень волновался, гордился нашими ребятами, потому что пробежать три этапа очень легко и красиво у нас давно не получалось.— В 2015 году на Кубке мира в Хохфильцене. Я бежал четвёртый этап, и мне также передали первым эстафету с 15-20 секундами преимущества. Оставалось только выиграть.— Да, понимал, что трасса сегодня не очень жёсткая. Она была уже разбитой, и я понимал, что Фуркад — серьёзный соперник, находящийся в очень хорошей форме. Я понимал, что убегать надо с самого начала. Сначала было четыре секунды, потом пять, семь, девять. Тренеры мне подсказывали, а я понимал, что убегаю и остаётся только дотерпеть последний подъём. Доволен, что у меня остались силы для финишного рывка и что я выбрал такую тактику.— Да, я давно мечтал финишировать с флагом, особенно в эстафете. Считаю, для всего народа, для России и болельщиков это очень значимое событие. Наш российский дух сегодня победил, и я рад, что сумел вырвать победу и создать задел, который помог мне финишировать с флагом.— Трасса сегодня очень разбита, приходилось постоянно перестраиваться из одной колеи в другую. Это очень сильно сбивало, поэтому я и принял на последнем круге решение отдать силы на первой части дистанции.— Да, он поздравил и предложил её надеть.— Конечно.— Не буду, но, скорее всего, по согласованию с ним выставлю на благотворительный аукцион, и тем самым мы заработаем на этом деньги, которые пойдут для детей.