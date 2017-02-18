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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Шипулин: финишировать с флагом мне помог российский дух

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин — о шубе Тихонова, финише с флагом и противостоянии с Фуркадом.
18 февраля 2017, суббота. 19:50. Другие
Сборная России по биатлону выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира в Хохфильцене. Усилия троих товарищей по команде венчал Антон Шипулин, который на протяжении всех 7,5 км смог удерживать Мартена Фуркада в опасной близости. Спецкор «Чемпионата» был в числе журналистов, задавших нашему биатлонисту несколько главных вопросов.

— В этом сезоне на вашу команду выпал большой груз ответственности и давления в связи с не самыми удачными выступлениями и расследованием доклада Макларена. Сейчас чувствуете, что взяли реванш?
— Чувствую облегчение для всей нашей российской сборной. Мы давно не были чемпионами мира, почти 10 лет. Для нас это большой прорыв и большая удача, и мы будем радоваться сегодня всей Россией.

— Насколько было важно победить Фуркада в очной борьбе, не имея над ним особого преимущества?
 — Сегодня для меня не было принципиальным победить именно Фуркада. Задача была — занять максимально возможную позицию для нашей команды, а лучше выиграть золотую медаль чемпионата мира. Это моя давняя цель, рад, что она сегодня осуществилась и вместе со всей командой мы смогли это сделать.

— Какое отставание перед последним этапом вы сочли бы приемлемым?
 — Около 20-30 секунд вполне можно отыгрывать и с ним можно бороться. Конечно, не ожидал, что мне передадут эстафету первым — было как приятно, так волнительно и непривычно. Очень переживал, очень волновался, гордился нашими ребятами, потому что пробежать три этапа очень легко и красиво у нас давно не получалось.

— А когда получалось в последний раз?
 — В 2015 году на Кубке мира в Хохфильцене. Я бежал четвёртый этап, и мне также передали первым эстафету с 15-20 секундами преимущества. Оставалось только выиграть.

— На последнем круге сразу сообразили, что от Фуркада нужно убегать, не играя в тактические игры?
 — Да, понимал, что трасса сегодня не очень жёсткая. Она была уже разбитой, и я понимал, что Фуркад — серьёзный соперник, находящийся в очень хорошей форме. Я понимал, что убегать надо с самого начала. Сначала было четыре секунды, потом пять, семь, девять. Тренеры мне подсказывали, а я понимал, что убегаю и остаётся только дотерпеть последний подъём. Доволен, что у меня остались силы для финишного рывка и что я выбрал такую тактику.
Сегодня для меня не было принципиальным победить именно Фуркада. Задача была — выиграть золотую медаль чемпионата мира

— Финишировать с флагом — мечта, самый шик?
 — Да, я давно мечтал финишировать с флагом, особенно в эстафете. Считаю, для всего народа, для России и болельщиков это очень значимое событие. Наш российский дух сегодня победил, и я рад, что сумел вырвать победу и создать задел, который помог мне финишировать с флагом.

— Эберхард сказал, что ему трудно бежать по такому снегу, потому что он тяжёлый. Вы тоже крупный спортсмен, однако справились?
 — Трасса сегодня очень разбита, приходилось постоянно перестраиваться из одной колеи в другую. Это очень сильно сбивало, поэтому я и принял на последнем круге решение отдать силы на первой части дистанции.
Шубу выставлю на благотворительный аукцион, и тем самым мы заработаем на этом деньги, которые пойдут для детей

— Александр Тихонов вам подарил шубу?
 — Да, он поздравил и предложил её надеть.

— Примете подарок?
 — Конечно.

— Носить будете?
 — Не буду, но, скорее всего, по согласованию с ним выставлю на благотворительный аукцион, и тем самым мы заработаем на этом деньги, которые пойдут для детей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Чемпионат мира по биатлону 2017
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