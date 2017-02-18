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175 лет назад 2016
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Максим Цветков
Фото: РИА «Новости»
Текст: Александр Круглов

Цветков: не ожидал, что Волков промахнётся дважды

О провале в спринте, правильной тактике на эстафету, флаге как демонстрации превосходства — в победном интервью Максима Цветкова.
18 февраля 2017, суббота. 20:30. Другие
Эстафетная победа на чемпионате мира стала для 25-летнего Максима Цветкова первой медалью крупных соревнований на взрослом уровне. Кошмарный старт чемпионата мира не предвещал уроженцу Вологодской области такого хэппи-энда. После 67-го места в спринте о попадании в эстафету можно было только мечтать. Однако тренерский штаб с выбором эстафетного состава в этот раз не прогадал, и Цветков блестяще справился со вторым этапом, подтянув нашу команду в группу лидеров. После гонки с ним пообщался корреспондент «Чемпионата».

Шипулин: финишировать с флагом мне помог российский дух

— Накануне вечером сильно волновались перед стартом?
 — Конечно, волнение было. Но оно было связано не с самочувствием. Чувствовал себя хорошо и был уверен, что готов отлично. Мы всё-таки проделали большую работу. Она не могла пройти просто так. Мы немного не попали в форму именно на спринт с приездом в Хохфильцен. Но в стрельбе у меня были определённые проблемы, и я переживал из-за этого. Но хорошее самочувствие помогло мне успокоиться. Я понимал, что должен был справляться со стрельбой идеально. Первый рубеж отработал спокойно, а второй прошёл уже как по накатанной.

— Разобрались с тренерами, что не так было в спринте?
 — Конечно. Нужно было просто либо пораньше, либо попозже поехать в Хохфильцен, потому что каждый из нас по разному спускался с гор, и у меня был такой просчёт.

— Не было опасения, что повторится история прошлого года, когда во второй половине сезона окончательно потеряли форму?
 — Нет. В этом году чувствую себя совсем по-другому. Знаю, что добавил, что могу бороться в гонках и ещё раз готов повторить, что проделанная нами работа просто не могла уйти в никуда. Я понимал, что готов и просто должен выжать максимум.

— Сегодня в гонке могли представить, что у команды будет всего три дополнительных патрона?
 — Я, конечно, от Алексея не ожидал, что он промахнётся дважды (смеётся). Шучу, конечно.

«Посмотри на время, прежде чем судить», — перебивает сидящий рядом Волков.

— Вчера у девчонок было многовато дополнительных патронов, — продолжает Цветков. — Поэтому мы настраивались стрелять на много лучше. Считаю, что три патрона — это очень хорошо. Вчера погодные условия были тяжелее, но дополнительных патронов было у них слишком много.
Сразу хотел включиться в борьбу, потому что от лидеров был разрыв. Я быстро догнал впереди идущую группу из трёх человек и начал работать за ними. Это было правильным решением

— Ставили задачу сразу догонять соперников и отыгрывать отставание?
 — Да. Сразу хотел включиться в борьбу, потому что от лидеров был разрыв. Я быстро догнал впереди идущую группу из трёх человек и начал работать за ними. Это было правильным решением. Мне было полегче идти за чьей-то спиной, и отрыв всё-таки сокращался быстрее.

— Кто первым поздравил с главной пока победой в карьере?
 — Сначала поочерёдно поздравили все тренеры, а потом первыми позвонили родители.

— Насколько важно было для команды финишировать с флагом и показать уверенное превосходство перед Фуркадом?
 — Очень здорово получилась. Такие яркие победы важны и нам, и болельщикам. Хорошо, что получилось отработать все этапы и не было суперборьбы на финишной прямой. Мы смотрели гонку уже спокойнее, без лишних нервов, всей командой.

— Теперь российский биатлон всем всё доказал, посрамил диванных критиков и злопыхателей и чемпионат можно считать успешным?
 — Пока не считаю для себя успешным, потому что в спринте был провал, но такая приятная концовка, безусловно, скрасила впечатление.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Максим Цветков Чемпионат мира по биатлону 2017
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