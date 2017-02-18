Цветков: не ожидал, что Волков промахнётся дважды

→ Шипулин: финишировать с флагом мне помог российский дух
— Накануне вечером сильно волновались перед стартом?
— Конечно, волнение было. Но оно было связано не с самочувствием. Чувствовал себя хорошо и был уверен, что готов отлично. Мы всё-таки проделали большую работу. Она не могла пройти просто так. Мы немного не попали в форму именно на спринт с приездом в Хохфильцен. Но в стрельбе у меня были определённые проблемы, и я переживал из-за этого. Но хорошее самочувствие помогло мне успокоиться. Я понимал, что должен был справляться со стрельбой идеально. Первый рубеж отработал спокойно, а второй прошёл уже как по накатанной.
— Разобрались с тренерами, что не так было в спринте?
— Конечно. Нужно было просто либо пораньше, либо попозже поехать в Хохфильцен, потому что каждый из нас по разному спускался с гор, и у меня был такой просчёт.
— Не было опасения, что повторится история прошлого года, когда во второй половине сезона окончательно потеряли форму?
— Нет. В этом году чувствую себя совсем по-другому. Знаю, что добавил, что могу бороться в гонках и ещё раз готов повторить, что проделанная нами работа просто не могла уйти в никуда. Я понимал, что готов и просто должен выжать максимум.
— Сегодня в гонке могли представить, что у команды будет всего три дополнительных патрона?
— Я, конечно, от Алексея не ожидал, что он промахнётся дважды (смеётся). Шучу, конечно.
«Посмотри на время, прежде чем судить», — перебивает сидящий рядом Волков.
— Вчера у девчонок было многовато дополнительных патронов, — продолжает Цветков. — Поэтому мы настраивались стрелять на много лучше. Считаю, что три патрона — это очень хорошо. Вчера погодные условия были тяжелее, но дополнительных патронов было у них слишком много.
Сразу хотел включиться в борьбу, потому что от лидеров был разрыв. Я быстро догнал впереди идущую группу из трёх человек и начал работать за ними. Это было правильным решением
— Ставили задачу сразу догонять соперников и отыгрывать отставание?
— Да. Сразу хотел включиться в борьбу, потому что от лидеров был разрыв. Я быстро догнал впереди идущую группу из трёх человек и начал работать за ними. Это было правильным решением. Мне было полегче идти за чьей-то спиной, и отрыв всё-таки сокращался быстрее.
— Кто первым поздравил с главной пока победой в карьере?
— Сначала поочерёдно поздравили все тренеры, а потом первыми позвонили родители.
— Насколько важно было для команды финишировать с флагом и показать уверенное превосходство перед Фуркадом?
— Очень здорово получилась. Такие яркие победы важны и нам, и болельщикам. Хорошо, что получилось отработать все этапы и не было суперборьбы на финишной прямой. Мы смотрели гонку уже спокойнее, без лишних нервов, всей командой.
— Теперь российский биатлон всем всё доказал, посрамил диванных критиков и злопыхателей и чемпионат можно считать успешным?
— Пока не считаю для себя успешным, потому что в спринте был провал, но такая приятная концовка, безусловно, скрасила впечатление.