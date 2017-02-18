Цветков: не ожидал, что Волков промахнётся дважды

Сразу хотел включиться в борьбу, потому что от лидеров был разрыв. Я быстро догнал впереди идущую группу из трёх человек и начал работать за ними. Это было правильным решением

Эстафетная победа на чемпионате мира стала для 25-летнегопервой медалью крупных соревнований на взрослом уровне. Кошмарный старт чемпионата мира не предвещал уроженцу Вологодской области такого хэппи-энда. После 67-го места в спринте о попадании в эстафету можно было только мечтать. Однако тренерский штаб с выбором эстафетного состава в этот раз не прогадал, и Цветков блестяще справился со вторым этапом, подтянув нашу команду в группу лидеров. После гонки с ним пообщался корреспондент «Чемпионата».— Конечно, волнение было. Но оно было связано не с самочувствием. Чувствовал себя хорошо и был уверен, что готов отлично. Мы всё-таки проделали большую работу. Она не могла пройти просто так. Мы немного не попали в форму именно на спринт с приездом в Хохфильцен. Но в стрельбе у меня были определённые проблемы, и я переживал из-за этого. Но хорошее самочувствие помогло мне успокоиться. Я понимал, что должен был справляться со стрельбой идеально. Первый рубеж отработал спокойно, а второй прошёл уже как по накатанной.— Конечно. Нужно было просто либо пораньше, либо попозже поехать в Хохфильцен, потому что каждый из нас по разному спускался с гор, и у меня был такой просчёт.— Нет. В этом году чувствую себя совсем по-другому. Знаю, что добавил, что могу бороться в гонках и ещё раз готов повторить, что проделанная нами работа просто не могла уйти в никуда. Я понимал, что готов и просто должен выжать максимум.— Я, конечно, от Алексея не ожидал, что он промахнётся дважды (). Шучу, конечно.«Посмотри на время, прежде чем судить», — перебивает сидящий рядом Волков.— Вчера у девчонок было многовато дополнительных патронов, — продолжает Цветков. — Поэтому мы настраивались стрелять на много лучше. Считаю, что три патрона — это очень хорошо. Вчера погодные условия были тяжелее, но дополнительных патронов было у них слишком много.— Да. Сразу хотел включиться в борьбу, потому что от лидеров был разрыв. Я быстро догнал впереди идущую группу из трёх человек и начал работать за ними. Это было правильным решением. Мне было полегче идти за чьей-то спиной, и отрыв всё-таки сокращался быстрее.— Сначала поочерёдно поздравили все тренеры, а потом первыми позвонили родители.— Очень здорово получилась. Такие яркие победы важны и нам, и болельщикам. Хорошо, что получилось отработать все этапы и не было суперборьбы на финишной прямой. Мы смотрели гонку уже спокойнее, без лишних нервов, всей командой.— Пока не считаю для себя успешным, потому что в спринте был провал, но такая приятная концовка, безусловно, скрасила впечатление.