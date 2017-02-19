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175 лет назад 2016
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Шипулин, Бабиков, Цветков и Волков
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Двое из ПростоРашино. Могли бы и лучше, да снайпер подвёл

Весь вечер российские биатлонисты переживали. Снайпер подвёл, Антон проиграл ходом минуту… Снова не удалось показать всё, на что способны.
19 февраля 2017, воскресенье. 09:31. Другие
Спецкоры Круглов и Слюсаренко вчера отыгрались за всё. Это чисто по-русски — пролежать на печи весь турнир, а в последний момент, когда кажется, что нет никакой надежды, — победить Змея Горыныча (Мартена Марсельевича). Что сделать с этими негодяями в такой большой день? Давайте всё же поймём и простим. Ну, или сделаем вид. Пусть доработают до конца чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене и вернутся домой, ничего не подозревая. На границе подумаем, как с ними поступить. А пока пусть посоревнуются друг с другом, кто внёс больший вклад в победу нашей мужской эстафеты. Смешные ребята.

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Спецкор Слюсаренко лежит на площади


Мне сейчас хорошо. Что такое шнапс, знаете? Чертовски бодрящая штука. Пишу эти строчки, лёжа на площади, где час назад награждали наших ребят, они пели гимн, а Дмитрий Губерниев всех спас. Тут уютно.
Фото: "Чемпионат"

Ой, я что-то с конца начал. Как говорится, давай заново, Миша, всё… ну это самое. Рассказывайте, спецкор Круглов, как вы обеспечивали нашу великую эстафетную победу. Первую за девять лет.

Спецкор Круглов отсиживался в тылу


За перипетиями последнего круга мы наблюдали с коллегами в пресс-центре, но по картинке австрийских телевизионщиков ничего понять не могли. В центре внимания оказалась не борьба за золото, а малый финал между Домиником Ландертингером и Симоном Шемппом. Когда австриец бросился в свою победную атаку в подъём, пресс-центр начал сходить с ума. Заждавшиеся первой медали австрийцы кричали в унисон своему комментатору и гнали соотечественника словно тренеры на трассе. Шипулина же показали уже только на финише, когда он выкатился из-под мостика и степенно, по-царски, взял флаг.

Спецкор Слюсаренко переживал «дежа-вю» с Бабиковым


Пока вы, спецкор Круглов, лежали на аналитическом диване в пресс-центре, я был в самой гуще событий. Заключительную стрельбу Антона Шипулина наблюдал вместе с Антоном Бабиковым. Когда-нибудь Антон будет показывать это видео внукам – как он стискивал пальцы и говорил: «Давай, Антон! Дежа-вю какое-то». А всё я, скромный спецкор Слюсаренко, со своей камерой. А чего добились вы, диванный аналитик?

Спецкор Круглов запевает «Катюшу»


Обидные слова говорите, Евгений. Я в это время рванул на трибуну, где выступил организатором массовых гуляний. Слышите этот благородный бархатный тенор, выступающий запевалой знаменитой «Катюши»? Это я.

Спецкор Слюсаренко не хочет жить в Бежецке


А я, а я… Хочется, конечно, соврать, что именно я был тем самым героем, который прорвался на финишную прямую и вручил Антону Шипулину флаг с надписью «Бежецк», но опасаюсь неминуемого разоблачения. Хорошо, скажем так: я сфотографировал пресс-атташе сборной России Андрея Аносова с историческим флагом, после чего уполномочен заявить: Союз биатлонистов России разыскивает человека из Бежецка и готов отдать ему ценный артефакт. Ау!
Фото: Андрей Аносов, пресс-служба СБР

Спецкор Круглов всё подмечает


Пока вы, Евгений, держали камеру и снимали победную пресс-конференцию наших ребят, я наблюдал. Есть такая профессия – всё подмечать. Так вот: в дни поражений наши ребята порой бывают чересчур серьёзны, но стоит только победить, и у нас начинается выездное заседание «Камеди клаба» с винтовками. Матвей Елисеев может разрядить атмосферу и перед тренировкой рассказать анекдот – сам президент СБР Александр Кравцов позавидует. Максим Цветков подкалывал коллегу Волкова его двумя доппатронами. Дескать, могли бы и ещё лучше, да тут фирменный снайпер подвёл.

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Отжёг и Антон Шипулин. Перед пресс-конференцией, внимательно изучая финишные протоколы, он решил поставить на вид Антону Бабикову его слабую скорость: «Дружище, я у тебя ходом минуту выиграл". Можно было бы подумать, что лидер команды решил серьёзно спросить со своего тёзки, но добрая и широкая улыбка Шипулина говорила только о благодарности Антону-младшему за роскошный подарок на передаче эстафеты. Шипулин, уходящий на последний этап на первом месте? Не, раньше про такое не слышали.

Спецкор Слюсаренко пел гимн и спрашивал Губерниева


Ну а я продолжил исполнять роль оператора и пошёл для этого на Medal Plaza – смотреть, как нашим ребятам вручают золотые медали. И тут нет смысла писать много букв – достаточно посмотреть это получасовое видео. В нём есть всё: атмосфера большой площади и запах глювайна, ощущаемый даже через экран, вручение золотых медалей, неправильный гимн, а потом правильный гимн, героический поступок Дмитрия Губерниева, а потом и его комментарий. Смотрите, если хотите понять, как это было на самом деле от начала и до конца.

Спецкор Круглов всё-таки побреется


А под конец хотел бы поблагодарить наших ребят за то, что избавили меня от этой проклятой бороды, которая с каждым днём становилась всё больше и уже мешала спать своей колючестью. Первым делом, придя домой, я взялся за эту как никогда приятную сегодня процедуру. На Олимпиаде в Сочи и в прошлом году в Хольменколлене я давал себе такой же зарок. Но если в Норвегии так и проходил все две недели бородатым, то в Сочи на мужской лыжный марафон приехал гладко выбритым и сразу стал свидетелем победного хет-трика. Теперь бы и в масс-стартах поддержать почин. Не хочется ехать домой к любимой девушке с небритостью – пусть и всего лишь двухдневной.
Корреспондент Александр Круглов

Корреспондент Александр Круглов

Фото: "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон простоРашино Чемпионат мира по биатлону 2017
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