Двое из ПростоРашино. Могли бы и лучше, да снайпер подвёл

Спецкор Слюсаренко лежит на площади

Фото: "Чемпионат"

Спецкор Круглов отсиживался в тылу

Спецкор Слюсаренко переживал «дежа-вю» с Бабиковым

Спецкор Круглов запевает «Катюшу»

Спецкор Слюсаренко не хочет жить в Бежецке

Фото: Андрей Аносов, пресс-служба СБР

Спецкор Круглов всё подмечает

Спецкор Слюсаренко пел гимн и спрашивал Губерниева

Спецкор Круглов всё-таки побреется

Корреспондент Александр Круглов Фото: "Чемпионат"

Спецкоры Круглов и Слюсаренко вчера отыгрались за всё. Это чисто по-русски — пролежать на печи весь турнир, а в последний момент, когда кажется, что нет никакой надежды, — победить Змея Горыныча (Мартена Марсельевича). Что сделать с этими негодяями в такой большой день? Давайте всё же поймём и простим. Ну, или сделаем вид. Пусть доработают до конца чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене и вернутся домой, ничего не подозревая. На границе подумаем, как с ними поступить. А пока пусть посоревнуются друг с другом, кто внёс больший вклад в победу нашей мужской эстафеты. Смешные ребята.Мне сейчас хорошо. Что такое шнапс, знаете? Чертовски бодрящая штука. Пишу эти строчки, лёжа на площади, где час назад награждали наших ребят, они пели гимн, авсех спас. Тут уютно.Ой, я что-то с конца начал. Как говорится, давай заново, Миша, всё… ну это самое. Рассказывайте, спецкор Круглов, как вы обеспечивали нашу великую эстафетную победу. Первую за девять лет.За перипетиями последнего круга мы наблюдали с коллегами в пресс-центре, но по картинке австрийских телевизионщиков ничего понять не могли. В центре внимания оказалась не борьба за золото, а малый финал между. Когда австриец бросился в свою победную атаку в подъём, пресс-центр начал сходить с ума. Заждавшиеся первой медали австрийцы кричали в унисон своему комментатору и гнали соотечественника словно тренеры на трассе. Шипулина же показали уже только на финише, когда он выкатился из-под мостика и степенно, по-царски, взял флаг.Пока вы, спецкор Круглов, лежали на аналитическом диване в пресс-центре, я был в самой гуще событий. Заключительную стрельбу Антона Шипулина наблюдал вместе с. Когда-нибудь Антон будет показывать это видео внукам – как он стискивал пальцы и говорил: «Давай, Антон! Дежа-вю какое-то». А всё я, скромный спецкор Слюсаренко, со своей камерой. А чего добились вы, диванный аналитик?Обидные слова говорите, Евгений. Я в это время рванул на трибуну, где выступил организатором массовых гуляний. Слышите этот благородный бархатный тенор, выступающий запевалой знаменитой «Катюши»? Это я.А я, а я… Хочется, конечно, соврать, что именно я был тем самым героем, который прорвался на финишную прямую и вручилфлаг с надписью «Бежецк», но опасаюсь неминуемого разоблачения. Хорошо, скажем так: я сфотографировал пресс-атташе сборной Россиис историческим флагом, после чего уполномочен заявить: Союз биатлонистов России разыскивает человека из Бежецка и готов отдать ему ценный артефакт. Ау!Пока вы, Евгений, держали камеру и снимали победную пресс-конференцию наших ребят, я наблюдал. Есть такая профессия – всё подмечать. Так вот: в дни поражений наши ребята порой бывают чересчур серьёзны, но стоит только победить, и у нас начинается выездное заседание «Камеди клаба» с винтовками.может разрядить атмосферу и перед тренировкой рассказать анекдот – сам президент СБРпозавидует.подкалывал коллегу Волкова его двумя доппатронами. Дескать, могли бы и ещё лучше, да тут фирменный снайпер подвёл.Отжёг и Антон Шипулин. Перед пресс-конференцией, внимательно изучая финишные протоколы, он решил поставить на вид Антону Бабикову его слабую скорость: «Дружище, я у тебя ходом минуту выиграл". Можно было бы подумать, что лидер команды решил серьёзно спросить со своего тёзки, но добрая и широкая улыбка Шипулина говорила только о благодарности Антону-младшему за роскошный подарок на передаче эстафеты. Шипулин, уходящий на последний этап на первом месте? Не, раньше про такое не слышали.Ну а я продолжил исполнять роль оператора и пошёл для этого на Medal Plaza – смотреть, как нашим ребятам вручают золотые медали. И тут нет смысла писать много букв – достаточно посмотреть это получасовое видео. В нём есть всё: атмосфера большой площади и запах глювайна, ощущаемый даже через экран, вручение золотых медалей, неправильный гимн, а потом правильный гимн, героический поступок Дмитрия Губерниева, а потом и его комментарий. Смотрите, если хотите понять, как это было на самом деле от начала и до конца.А под конец хотел бы поблагодарить наших ребят за то, что избавили меня от этой проклятой бороды, которая с каждым днём становилась всё больше и уже мешала спать своей колючестью. Первым делом, придя домой, я взялся за эту как никогда приятную сегодня процедуру. На Олимпиаде в Сочи и в прошлом году в Хольменколлене я давал себе такой же зарок. Но если в Норвегии так и проходил все две недели бородатым, то в Сочи на мужской лыжный марафон приехал гладко выбритым и сразу стал свидетелем победного хет-трика. Теперь бы и в масс-стартах поддержать почин. Не хочется ехать домой к любимой девушке с небритостью – пусть и всего лишь двухдневной.