Искупительный вопрос. Теперь мы всё всем доказали?

Антон Шипулин и Мартен Фуркад Фото: Reuters

Наше мнение

Победа в мужской эстафете перевернула с головы на ноги весь катящийся с горки российский биатлон. Теперь кидать камни в руководство СБР и тренерский штаб, обвиняя их в бездарности, станет несколько сложнее. Несмотря на ряд объективных проблем и просчётов, наша команда выходит с честью из непростой ситуации. Наш биатлон стал лучше? Можно бросать вверх чепчики? Или доказательств успешности пока маловато?— Всех с победой. Эта победа была нужна нам, и мы её завоевали. На фоне всех невзгод и неурядиц должны были сойтись звёзды.Я просто в восторге от команды, от железобетонных Цветкова и Бабикова. Собраться после таких поражений и отстрелять без промахов! Волков тоже большой молодец, а Шипулин — король, гений земли русской. Но ещё не всё доказали. Впереди два масс-старта, у нас ещё девочки ничего не выигрывали.— Теперь, конечно, чемпионат мира для нас успешный. Две медали — это уже здорово, и мне кажется, что это не последняя медаль. У меня есть такое ощущение, что если эти ребята правильно сегодня отдохнут и завтра выдадут ещё, то всё будет хорошо. Мы имеем шанс на успех и в масс-старте. Сегодня себя отлично проявили все четверо.— Чувствую облегчение для всей нашей российской сборной. Мы давно не были чемпионами мира, почти 10 лет. Для нас это большой прорыв и большая удача, и мы будем радоваться сегодня всей Россией.— Пока не считаю для себя успешным, потому что в спринте был провал, но такая приятная концовка, безусловно, скрасила впечатление.— Всем мы ничего не доказывали, мы просто показали тот результат, на который готовы. Вы прекрасно понимаете, что на всех дистанциях до этого мы не могли до конца раскрыться и показать свою силу, а сегодня команда сработала просто исключительно и на рубеже, и на дистанции. Чемпионат для нас не закончился, мы ещё будем бороться и в масс-стартах. Поэтому подведём итоги в конце чемпионата. Проделана огромная работа, за которую спасибо всем. Даже поблагодарю прессу, которая верила в нас до последнего.— Мы всегда готовы доказывать свою состоятельность. У нас были хорошие результаты во время этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а теперь мы рады завоевать золотую медаль чемпионата мира. Наши спортсмены и в предыдущих гонках были близки к завоеванию медалей. Такая возможность всегда была. Тот же Антон мог это сделать в преследовании и индивидуальной гонке, а Евгений Гараничев в спринте. Всё было возможно, но лучше сейчас получить одно золото вместо двух бронзовых медалей.— Победа в эстафете делает каждую страну лучшей в мире, поэтому сегодня мужская сборная России может гордиться. Для нашей команды медаль, завоёванная в родных стенах, также большая радость. У нас было очень интересное противостояние с Германией, и мы рады, что сумели завоевать бронзовую медаль. Сборная России были слишком хороша, чтобы мы думали о золоте. У нас маленькая команда, поэтому мы рады повторить успех прошлого чемпионата в Хохфильцене в 2005 году.— Победа в мужской эстафете говорит о том, что у нас не один высококлассный спортсмен, а четыре спортсмена очень высокого уровня, и все четверо сработали сегодня очень здорово. Это даёт большой оптимизм. Завтра у нас ещё масс-старт, но на чемпионате мира мы очень давно не брали золото. Эта медаль очень радостная и долгожданная.— У нас много любителей статистики — людей, которые с помощью цифр могут доказать любой тезис. Цифры вообще штука податливая. Ну вот вам цифры — за три предолимпийских чемпионата сборная России выиграла две золотые медали (и это ещё не считаем воскресный день, где шансы есть в обоих масс-стартах). В предыдущем олимпийском цикле таких побед за три ЧМ было ровно ноль. И что, это означает, что наш биатлон стал лучше, идёт верным путём? Ничуть. Но и хуже он явно не стал. Есть ошибки, есть правильные шаги. Жизнь продолжается. Делать из одной победы в эстафете фетиш просто глупо, всех проблем это золото не решит. Вечером надо порадоваться как следует, а уже завтра продолжать работу.