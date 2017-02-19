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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Чемпионат мира по биатлону. Победа сборной России в эстафете — это триумф?
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Искупительный вопрос. Теперь мы всё всем доказали?

Победа сборной России в эстафете — это триумф? Доказательство силы нашего биатлона и правильности выбранного пути? Или рано радоваться?
19 февраля 2017, воскресенье. 10:00. Другие
Победа в мужской эстафете перевернула с головы на ноги весь катящийся с горки российский биатлон. Теперь кидать камни в руководство СБР и тренерский штаб, обвиняя их в бездарности, станет несколько сложнее. Несмотря на ряд объективных проблем и просчётов, наша команда выходит с честью из непростой ситуации. Наш биатлон стал лучше? Можно бросать вверх чепчики? Или доказательств успешности пока маловато?

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Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»
— Всех с победой. Эта победа была нужна нам, и мы её завоевали. На фоне всех невзгод и неурядиц должны были сойтись звёзды.
Я просто в восторге от команды, от железобетонных Цветкова и Бабикова. Собраться после таких поражений и отстрелять без промахов! Волков тоже большой молодец, а Шипулин — король, гений земли русской. Но ещё не всё доказали. Впереди два масс-старта, у нас ещё девочки ничего не выигрывали.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Теперь, конечно, чемпионат мира для нас успешный. Две медали — это уже здорово, и мне кажется, что это не последняя медаль. У меня есть такое ощущение, что если эти ребята правильно сегодня отдохнут и завтра выдадут ещё, то всё будет хорошо. Мы имеем шанс на успех и в масс-старте. Сегодня себя отлично проявили все четверо.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион
— Чувствую облегчение для всей нашей российской сборной. Мы давно не были чемпионами мира, почти 10 лет. Для нас это большой прорыв и большая удача, и мы будем радоваться сегодня всей Россией.

Максим Цветков, чемпион мира
— Пока не считаю для себя успешным, потому что в спринте был провал, но такая приятная концовка, безусловно, скрасила впечатление.

Александр Касперович, главный тренер сборной России
— Всем мы ничего не доказывали, мы просто показали тот результат, на который готовы. Вы прекрасно понимаете, что на всех дистанциях до этого мы не могли до конца раскрыться и показать свою силу, а сегодня команда сработала просто исключительно и на рубеже, и на дистанции. Чемпионат для нас не закончился, мы ещё будем бороться и в масс-стартах. Поэтому подведём итоги в конце чемпионата. Проделана огромная работа, за которую спасибо всем. Даже поблагодарю прессу, которая верила в нас до последнего.
Антон Шипулин и Мартен Фуркад

Антон Шипулин и Мартен Фуркад

Фото: Reuters

Рикко Гросс, старший тренер мужской сборной России
— Мы всегда готовы доказывать свою состоятельность. У нас были хорошие результаты во время этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а теперь мы рады завоевать золотую медаль чемпионата мира. Наши спортсмены и в предыдущих гонках были близки к завоеванию медалей. Такая возможность всегда была. Тот же Антон мог это сделать в преследовании и индивидуальной гонке, а Евгений Гараничев в спринте. Всё было возможно, но лучше сейчас получить одно золото вместо двух бронзовых медалей.

Альфред Эдер, призёр чемпионата мира
— Победа в эстафете делает каждую страну лучшей в мире, поэтому сегодня мужская сборная России может гордиться. Для нашей команды медаль, завоёванная в родных стенах, также большая радость. У нас было очень интересное противостояние с Германией, и мы рады, что сумели завоевать бронзовую медаль. Сборная России были слишком хороша, чтобы мы думали о золоте. У нас маленькая команда, поэтому мы рады повторить успех прошлого чемпионата в Хохфильцене в 2005 году.


Александр Пак, член правления СБР
— Победа в мужской эстафете говорит о том, что у нас не один высококлассный спортсмен, а четыре спортсмена очень высокого уровня, и все четверо сработали сегодня очень здорово. Это даёт большой оптимизм. Завтра у нас ещё масс-старт, но на чемпионате мира мы очень давно не брали золото. Эта медаль очень радостная и долгожданная.

Наше мнение


Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора «Чемпионата»
— У нас много любителей статистики — людей, которые с помощью цифр могут доказать любой тезис. Цифры вообще штука податливая. Ну вот вам цифры — за три предолимпийских чемпионата сборная России выиграла две золотые медали (и это ещё не считаем воскресный день, где шансы есть в обоих масс-стартах). В предыдущем олимпийском цикле таких побед за три ЧМ было ровно ноль. И что, это означает, что наш биатлон стал лучше, идёт верным путём? Ничуть. Но и хуже он явно не стал. Есть ошибки, есть правильные шаги. Жизнь продолжается. Делать из одной победы в эстафете фетиш просто глупо, всех проблем это золото не решит. Вечером надо порадоваться как следует, а уже завтра продолжать работу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Александр Тихонов Антон Шипулин Максим Цветков Чемпионат мира по биатлону 2017
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